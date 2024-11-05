Спикеры от вертикали власти все чаще пытаются устанавливать нормы морали и нравственности для граждан России. И с каждым разом эти нормы становятся все суровее. О том, что может стоять за подобным морализаторством, рассказывает колумнист RTVI, экс-депутат Госдумы Олег Шеин.

Граждане, не в деньгах счастье!

На протяжении длительного времени населению страны объясняют, что все беды происходят от лишнего потребительства. Рассказывают это обычно господа, живущие по отечественным меркам довольно припеваючи.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков пришел к выводам, что проблема демографии напрямую связана с «парадигмой общества потребления на такой огромной территории», которая «не может вмещать в себя массовый образ многодетной семьи». Понятных целей и задач, по его словам, у такого общества нет, как и определяющей его развитие инициативы, что неизбежно переводит его «в формат общества вырождения».

Мария Захарова, представитель российского МИД, сообщила, что «авиаперевозки стали доступны для такого огромного количества людей, что это больше не может существовать в том виде», в котором существовало в последнее время. И вообще, в ее детстве «все было четко: люди, у которых нет денег, ни на что не претендуют и готовы спать, есть и так далее на полу». Сама Захарова на полу не спала, ее папа был секретарем советского посольства в Китае.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой посоветовал россиянам вместо импортных лекарств лечиться корой дуба. Его коллега Виталий Милонов рекомендовал избирателям искать хорошие вещи на помойках.

Подобные инициативы оглашаются каждую неделю. На днях руководство Заксобрания Санкт-Петербурга предоставило свой зал в Мариинском дворце для проведения «Всемирного русского народного собора». Провели. Среди свежих идей — отказ от программы ЭКО, которая «похожа на торговлю эмбрионами» и применяется в «однополых семьях», а также распространение порки детей как правила («взрослеющий ребенок не боится быть наказанным, хотя умеренно применяемый ремешок мог бы помочь в этом»).

Соображение о порках ожидаемо высказано представителем православной общественности, а именно, игуменьей Гавриилой. Что до ЭКО, то его как раз в России не хватает — по оценкам Российской Академии медицинских наук каждая шестая пара в стране бесплодна, и развитие искусственного оплодотворения позволило бы поднять рождаемость, но нынче не до раздачи денег населению.

Призывы к населению проявлять аскетизм относятся и к демографии. Как пояснила депутат от ЕР Жанна Рябцева, деньги не стимулируют рождаемость. Так что, видимо, придется обойтись как-то без них. Единороссы не одиноки в своем представлении о правильном. «Не деньги — залог воспроизводства населения, а воспитание, морально-этические и религиозные рамки», — заявила депутат от КПРФ Ирина Филатова. Были обозначены и «вредительские» критерии: «повышение уровня жизни, доступ к образованию, медицине, возможность строить карьеру… Все эти факторы, наоборот, приводят к тому, что семьи больше не стремятся заводить много детей». В целом, рамки осуждаемого, того, с чем надо бороться, теперь понятны.

Шутки в сторону

В октябре государственные мужи узнали о квадроберах, озаботившись детьми в кошачьих масках, которые любят бегать на четвереньках. Помимо депутатов, о квадроберах узнала верующая общественность и связала их (квадроберов, а не депутатов) с ЛГБТ*. Татарстанский омбудсмен Волынец направила в Думу доклад на 162 листах о том, почему все это следует признать экстремизмом.

Но полторы сотни страниц — это так, мелочи жизни. Единоросс, монархист и попадья (нет это не три человека, а один), вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что вместе с Минобрнауки готовит к внесению в парламент законопроект о запрете сразу «всей деструктивной информации». Она уточнила, что материала уже набралось на два увесистых тома.

У Кузнецовой уже есть большой список по части деструктивной информации. Ранее она хотела запретить стихотворение Михалкова про «белый порошок» пенициллин, «Тараканище» Корнея Чуковского, книги Остера и вообще ввести «премодерацию в интернете».

Председатель Комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина подхватила эстафету и направила в правительство официальное письмо о том, что 60% детской литературы носит подрывной характер. С этим нельзя не согласиться, особенно если вспомнить сюжеты «Чипполино» или «Трех толстяков».

Александр Дугин, известный как, прости Господи, философ, вообще давно уже требует запретить юмор и сатиру, поскольку «юмор токсичен, размывает мораль и волю».

Нет, это не банда сумасшедших. Это довольно влиятельная и активная категория лиц, чья малочисленность компенсируется их вхожестью в высокие кабинеты и студии вечерних эфиров.

И объяснение их поступкам весьма простое: они отрицают ценности двадцатого века, предлагая вернуться к «традиции». Причем эпоха Возрождения их тоже не особенно устраивает, — ведь там всякие Руссо и Грибоедовы. Поэтому возвращаться надо поглубже, в аскетичное средневековье времен Михаила «тишайшего» Романова, Жана Кальвина и Джироламо Саванаролы. Когда лютни, шахматы, светские книги и косметику сжигали на кострах. Нынче эксперимент такого рода в Афганистане проводит вроде бы запрещенный у нас Талибан**.

Как и в те «старые добрые времена», аскетизм предназначен для простолюдинов. Традиционное общество предполагает, что у высшего сословия свои правила. Что позволено Юпитеру, не позволено быку (Quod licet Iovi (Jovi), non licet bovi).

Юмор в этих обстоятельствах крайне нежелателен. Ведь он подрывает веру в священные институты. Народ начинает смеяться над тем, что он не в силах поменять и что ему засело в печенках.

Поэтому Чехов, Аверченко, Булгаков, Гоголь и прочие марки твены крайне нежелательны. Вы представляете себе спектакль «Дикий начальник» по мотивам Салтыкова-Щедрина на современной сцене? Или «Дьяволиаду» с «Унтер-Пришибеевым»? Не пройдет и суток, как под окнами Роскомнадзора выстроится очередь верующих во власть, оскорбленных в лучших чувствах.

Изыди, сатана

Депутат ГД от «Единой России» Александр Спиридонов заявил, что нужно ввести уголовную ответственность за наведение порчи, так как это не просто попытка воздействовать на человека, но и намерение нанести ему ущерб. Заодно запрет, по его мнению, следует распространить на астрологию, предсказания и прочие подобные эзотерические услуги.

В России к волхвам, ворожеям и гадателям относились терпимее, чем в средневековой Европе, хотя эксцессы с сожжениями тоже бывали. Однако и салоны высшего света, и крестьяне в кривых избах с черными печками на протяжении всего периода существования страны относились к магии с нескрываемым и неизменным интересом. Это бесспорная российская традиционная ценность, которую даже самым светским властям СССР не приходило в голову изводить на корню.

Но кто сказал, что речь идет о защите исключительно местных традиционных ценностей? Вон, в Папуа — Новой Гвинеи запретили колдовство специальным законом еще в 1971 году. И если в прошлом веке отечественные власти пробовали что-то заимствовать с Запада (где-то удачно, где-то — нет), то нынче взоры депутатского корпуса обращены на глобальный Юг. Тобишь в джунгли.

Порча, впрочем, это полдела. В Госдуме прошел целый круглый стол, посвященный сатанизму. Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева сообщила, что России противостоят именно сатанисты и не надо испытывать по этому поводу никаких иллюзий. Участники мероприятия отнесли к богоборческому явлению экстремистский ЛГБТ*, пока еще не экстремистский квадробинг, «зеленую повестку», чайлд-фри и марксистов. Киновед Александр Семенюк внезапно предложил дополнить этот список Министерством культуры и Фондом кино, которые якобы финансируют фильмы с сатанинскими сюжетами. Особенно не понравился ему веселый детский мультфильм «Кощей — похититель невест».

От законодательной власти не отстает и исполнительная. Губернатор Курганской области Вадим Шумков опубликовал пост про чайлдфри с хэштегом «обыкновенный сатанизм».

«В замысле Божьем, — сообщил читателям продвинутый госадминистратор, — было создать мужчину мужчиной, а женщину женщиной, ничего при этом не перепутав, и наделив их способностью к продолжению рода. Потому всякое отступление от сути замысла является не проявлением некоей свободы, но открытым конфликтом с Богом».

Население подчиненного Шумкову региона сократилось за годы его руководства с 835 до 753 тысяч человек, что, как теперь вероятно выяснилось, связано, например, не с закрытием роддомов, а с демоническими силами.

В Самарской области откликнулась общественность. «Русская община», которую отечественные медиа политкорректно называют «ультраправой», потребовала немедленно убрать с городских улиц персонажей детских сказок, не соответствующих христианскому взгляду на мир. Персонажи были обозначены как «бесы в разных формах и проявлениях». Отдельно досталось гномам, которых обвинили в организации оранжевых революций (я не шучу).

Общинников поддержал Союз православных женщин, озвучивший вопрос о «бесах языческих» на встрече с губернатором. Губернатор пообещал с бесами разобраться.

Конечно, все это в какой-то мере весело, однако проблема заключается в том, что другой точки зрения от представителей властей население не видит вообще. Круглых столов в Госдуме о праве на атеизм и защиту светских ценностей никто не проводит. И губернаторы про это ничего не говорят, даже если что-то про себя и думают. Есть один тренд: охота на ведьм в прямом смысле этого слова.

В чем смысл и где логика

Между тем российское общество далеко от возвышенных тем грядущего Армагеддона, что заботят умы начальства там, в Асгарде. Как сообщил ВЦИОМ в существование дьявола не верит 53% населения страны, в том числе 38% православных.

Какая уж здесь борьба с сатанизмом, если население сомневается в существовании Сатаны? Но что еще хуже, на вопрос ВЦИОМ, что россиянам нужно для счастья, ответа про «духовно-нравственные ценности» не прозвучало. 28% опрошенных сказали, что не хватает зарплаты и пенсии. Второе и третье места разделили желания иметь доступную медицину и увидеть снижение цен, чуть дальше — получить хорошее образование и нормальное жилье. Духовно-нравственных ценностей, судя по опросу, у населения уже достаточно. А вот с материальными — беда.

Почему же политическая верхушка озабочена обратным? Удовлетворение материальных потребностей подопечных граждан требует очевидного ограничения материальных потребностей ее самой. Некогда это противоречие решилось в России революцией 1917 года, а в странах Запада — развитием демократических прав работников и прогрессивными налогами как следствием забастовок, митингов и регулярной смены правящих партий на выборах.

Понятно, что люди, создавшие себе состояния в последние десятилетия за счет приватизации госсобственности и бюджетных подрядов, хотели бы их оставить. Они по определению консерваторы и хотят законсервировать свое благосостояние через политическую власть, которой бы ничто не угрожало.

Поддержание такого контроля упрощается при наличии врага, как внешнего, так и внутреннего, мешающего с этим внешним врагом бороться.

А поскольку по эту сторону границы система всегда успешна и супостата побеждает, на смену одним поверженным вредителям должны приходить другие. То есть этот процесс подобен езде на велосипеде: стоит остановиться, как вся конструкция опрокинется.

И тогда у населения может возникнуть вопрос о том, что же это нам мешает жить лучше? А более продвинутые люди в самой системе, не дай бог, станут вносить рацпредложения, что-то менять и создавать тем самым угрозу вечной стабильности… Чего нам, конечно же, ни в коем случае не нужно.

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* решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России

** организация «Талибан» признана террористической и запрещена в России