После беспрецедентной перепалки между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме США заявили о приостановке военных поставок на Украину. О том, заглох ли мирный процесс и чего стоит ждать на поле боя, рассказывает военный аналитик RTVI Алексей Сочнев.

За кулисами встречи Зеленского и Трампа

Визит Зеленского в Белый дом мог пойти по совершенно иному сценарию. Трамп, как теперь известно, не горел желанием видеть украинского президента — символическую сделку по украинским полезным ископаемым можно было подписать и без личной встречи. А пункт о гарантиях безопасности для Украины, думаю, специально был оставлен открытым, чтобы позже, когда ситуация станет менее напряженной, можно было начать серьезные переговоры.

Но все сложилось иначе. По некоторым сведениям, глава Офиса президента Андрей Ермак настоял, чтобы Зеленский отправился «налаживать дружеские отношения» с Трампом немедленно, хотя и знал о склонность украинского лидера к спорам и его самовосприятии как «нового Черчилля». Зеленский действовал привычным образом — появился в своей традиционной полувоенной форме, начал возражать американскому коллеге на пресс-конференции, пусть и достаточно мягко. Многие восприняли это как геройский поступок — как же, перечит самому президенту США! Но что Украина получила в результате? Немного.

Важно, с каким настроением украинский президент прибыл на встречу. Он явно решил сыграть роль «лихого парня», знающего, как вести переговоры с «крутыми ребятами». Проблема в том, что разговор происходил не с дворовой компанией, а с политиками в Овальном кабинете, которые просто указали ему на дверь, в том числе за нарушение дресс-кода и устоявшихся формальностей.

Все сказанное Зеленским вполне могло быть произнесено за закрытыми дверями, где его бы выслушали и никто бы не стал гнать. Как говорят, деньги любят тишину — и переговоры тоже. А на публике можно было бы засунуть свое самомнение подальше, ведь речь идет о жизнях сотен тысяч, а не о чести одного человека. Тирады Трампа, какими бы они ни были, можно вполне потерпеть.

В итоге же мы увидели весьма неловкий спектакль.

После этой встречи в украинском информационном пространстве началась настоящая эйфория. Появилось множество мемов, в том числе от людей, находящихся на фронте. Все были чрезвычайно довольны тем, что Трамп «получил отлуп». Радость можно сравнить с высадками украинского спецназа в Крыму или захватом плацдарма на левом берегу Днепра в Крынках. Однако в обоих случаях никакого толка от этих акций не было, но те, кто принимал в них участие, погибли. А ведь в Белом доме, на минутку, должен был быть подписан договор, обозначающий украинскую территорию как сферу интересов американского бизнеса, что само по себе является гарантией безопасности!

Тем временем слышны голоса, что Европа взвалит поддержку Украины на свои плечи, готовясь выделить ей сотни миллиардов евро. Но есть важный момент. Забудем про бронетехнику — основная часть боеприпасов, особенно зенитные управляемые ракеты для систем ПВО, в том числе Patriot, высокоточные боеприпасы для РСЗО HIMARS и М270, а также множество других критически важных компонентов, поступают именно от США.

Европа просто не может заменить Штаты в этом конфликте, потому что на военные рельсы у нее встать не получилось. Более того, она даже не начала этот процесс — дальше разговоров дело не пошло. Да о чем вообще можно говорить, если до сих пор не произведен обещанный Украине миллион выстрелов для ствольной артиллерии? Даже предложения о вводе миротворцев на Украину невозможно реализовать без согласия и участия Соединенных Штатов. Ведь именно они обеспечивают союзникам разведданные, ПВО, дают разрешение на работу истребителей F-16, обслуживают танки, БМП Bradley и прочую технику.

Важно отметить, что при всех разногласиях Зеленского с Трампом поддержка США Украины продолжается.

Пока серьезных шагов по дестабилизации военного потенциала ВСУ Трамп не предпринимает, разве что приостановил разработку плана поставок новых вооружений и потоки, которые шли еще с байденовских времен. Причем не навсегда, а до того момента, пока Зеленский не подпишет сделку по минералам и инфраструктуре.

Связь ВСУ через Starlink работает, разведданные поставляются, американские эксперты следят за эксплуатацией F-16, составляют полетные задания и отмечают цели для ударов, разрабатывают для Украины новые алгоритмы работы РЭБ, чтобы сбивать с курса российские ракеты. Так что американский президент пока только политически расшатывает позиции недоговороспособного Зеленского. Реальный удар был нанесен только по финансированию Украины через агентство USAID, да и то только потому, что эта госорганизация была лично неприятна Трампу. Так что смотреть нужно не на слова, а на поступки.

Однако ясно видно, что реакция Трампа совершенно ошарашила Зеленского, который буквально сразу же заявил, о готовности все же подписать договор — он явно не ожидал, что его выгонят. Украинский президент рассчитывал на привычный формат переговоров: возражения, демонстрация фотографий с ужасами военного конфликта, произнесение аргументов в свою пользу. Однако он столкнулся с совершенно другим приемом.

Здесь важно понимать, что сделка, о которой идет речь, по сути описывает послевоенные условия, и все споры вокруг нее сейчас выглядят достаточно странно. Однако она важна, чтобы было с чего начать. США соблюли бы свой интерес, украинцам было бы гарантировано их место в европейской системе безопасности. От Трампа таких гарантий ждать странно, поскольку это противоречило бы еще не заключенным договоренностям с Москвой.

Европа как замена США на мировой арене

Я остаюсь при своем мнении, что военные действия продлятся весь этот год на фоне попыток переговоров. Важно понимать, что примерно 85% фронтовых потерь происходит от ударов дронами. Львиная доля беспилотников и РЭБ производится в Прибалтике и на Украине из китайских комплектующих. Для того чтобы у ВСУ возник дефицит дронов, надо говорить с Китаем, но за три года конфликта с «братьями на век» договориться по этому вопросу так и не удалось. Запасов американского вооружения, которое есть у Украины сейчас, хватит на полгода ведения боевых действий в нынешнем темпе, хотя ВСУ и будут постепенно оставлять один населенный пункт за другим. Поэтому еще какое-то время Зеленский сможет сохранять свой образ могучего несломленного воина.

Создается впечатление, что некоторые европейские лидеры внушили ему ложную уверенность: ЕС не просто хочет поддержать Украину, а видит в нем своего нового предводителя. Потому Зеленский с позиции главы воюющей державы с огромным боевым опытом, с «самой мощной армией в Европе» считает, что имеет он имеет право быть голосом всего континента и говорить за всех то, что было сказано на встрече с Трампом в Белом доме. Кто знает, может быть он даже считает, что отстоял «общую европейскую честь» перед президентом США.

Сразу после встречи в Овальном кабинете начался своеобразный «утешительный тур» — Зеленский поехал в Великобританию, встретился с королем. Я не думаю, что эти встречи были изначально запланированы. Ему была необходима срочная поддержка, иначе он бы вернулся в Украину несолоно хлебавши.

Теперь Европа попытается найти какой-то выход из сложившейся ситуации. По-настоящему, она не готова воевать и будет стараться наладить переговорный процесс.

При этом единственный европейский план, который был озвучен недавно — это план Макрона, не поддержанный даже Британией. Суть его — временная заморозка конфликта по линии соприкосновения с последующим началом переговорного процесса.

Но ситуация такова, что на это предложение не пойдут США, потому что у них уже есть свой план. На это не пойдет и Россия, поскольку ей не нужна никакая заморозка, когда ее войска продвигаются вперед. И на это не пойдет даже Зеленский, потому что любая остановка конфликта сразу делает актуальным вопрос о выборах, которых он всеми силами стремится избежать. Поэтому он будет молчать, — не станет критиковать план Франции, но и не примет его.

Интересно, кстати, отметить один важный аспект текущей ситуации в целом. Бытующее в России представление о мире, в котором Америка — неоспоримый гегемон, способный немедленно усадить всех за стол переговоров и заставить делать то, что ей нужно, является упрощенным и неверным. Более того, оно чревато совершением серьезных ошибок на мировой арене. Реальность гораздо сложнее. Более того, нет и никакой единой Европы, где бузотерам грозят пальчикам и они немедленно успокаиваются.

Что происходит на фронте

На фоне политических перипетий нельзя забывать, что на фронте продолжают гибнуть люди, хотя линия боевого столкновения более или менее стабильна. ВСУ в последние дни предприняли несколько попыток переломить ход событий в двух местах: в Курской области, где их плацдарм стремительно тает, и в районе Дзержинска (украинское название — Торецк).

После того как российским войскам удалось занять Свердликово, они получили возможность выйти к государственной границе между Россией и Украиной (Сумская область), пройти через минные поля и укрепления и начать угрожать единственной трассе, по которой снабжается украинский гарнизон в Судже.

То, что российская армия перешла границу, уже является серьезным достижением, так как это не просто КПП, а хорошо укрепленная линия. В настоящее время бои идут недалеко от границы и в поселке Новенькое, а не в Басовке, как поспешили заявить некоторые военблогеры. И даже если она будет взята, это обеспечит лишь контроль трассы с помощью БПЛА, но не физический выход к ней — там есть еще один населенный пункт, за который тоже придется вести бои.

В то же время в ВСУ понимают, что ситуация плачевна и будут навязывать встречные бои, чтобы остановить прорыв в Сумскую область и вытеснить российскую армию обратно в Курскую область. Но без контроля Свердликово ситуацию им все равно не исправить — это единственный путь удержания Курского плацдарма. Так что он будет сокращаться и дальше. Если российские войска смогут физически перерезать трассу в Сумской области, суджанский гарнизон ВСУ будет обречен на поражение в течение нескольких дней, поскольку им придется выходить «козьими тропами», бросая всю технику.

Параллельно наблюдаются мощные, но не вполне понятные по замыслу контратаки ВСУ под Дзержинском, в районе села Крымского. Украинским силам даже удалось прорваться в сам город и закрепиться в районе высотной застройки, где сейчас идут бои. Эта группировка фактически окружена с двух сторон — они пробили своего рода коридор в сторону центра города, но фланги не контролируют. Трудно понять стратегический замысел этой операции — без контроля флангов такие прорывы близки к самоубийству. Вероятно, у ВСУ на этом направлении появились свободные силы, которым придумали задачу. Пока они держатся на занятых позициях на протяжении нескольких дней, но перспектив развития этой ситуации не видно.

Были попытки украинцев контратаковать на покровском направлении, которые закончились лишь пиар-акциями в постах украинских военных блогеров и паническими сообщениями со стороны некоторых особо впечатлительных российских военных комментаторов. В реальности ситуация здесь осталась стабильной, никаких территориальных потерь российская армия не понесла.

При этом продолжается продвижение российских сил в районе Великой Новоселки. К тому же, неожиданно возобновилось продвижение в Белогоровке (в ЛНР), где появились видеоподтверждения установки российских флагов в самом селе. Впрочем, это населенный пункт, расположенный в низине, регулярно переходит из рук в руки, поэтому не стоит придавать этому особого значения.

Продвижение в районе Курахово также продолжается. Взята Андреевка, идут бои за Константинополь — важный пункт с точки зрения логистики, где находится пересечение трасс. В Часовом Яре россияне продвигаются малыми силами. Фактически север города уже занят, остаются южная и западная части, пока контролируемые силами ВСУ, которые постепенно оттуда вытесняются.

Неожиданное продвижение наблюдается и на Запорожском направлении, где в Пятихатках, взятых украинскими военными еще во время контрнаступления 2023 года, российская армия вернула свои позиции и установила уверенный контроль над южной частью населенного пункта. Это первое изменение линии фронта на этом ее отрезке с указанного выше времени.

Нельзя не отметить и недавний мощный удар по полигону в Днепропетровской области, где находилось большое количество украинских военнослужащих. На видео, опубликованном Минобороны России, видны толпы людей, над которыми происходит подрыв кассетной боевой части ракеты. Таких ударов не было давно — явно речь идет о нарушении системы безопасности личного состава.

Называются разные цифры потерь, но все они превышают сотню. Украинские источники говорят о 30 погибших и более 150 раненых. Судя по масштабу удара, эта цифра может увеличиться. Впервые Украина официально подтвердила такие серьезные потери в лице главы Сухопутных войск ВСУ Михаила Драпатого, который также сообщил, что из ситуации будут сделаны выводы. Эта операция — несомненный успех российской разведки, сумевшей вычислить перемещение войск и нанести серьезный удар по бригаде, которая находилась на учениях на полигоне.

Что дальше?

Чтобы поддерживать боеспособность в ближайшей перспективе, украинской армии придется объявить мобилизацию восемнадцатилетних, если она вообще планирует вести любые боевые действия, как наступательные, так и оборонительные.

Россия сейчас заняла выжидательную позицию — «когда двое дерутся, не лезь». Драка происходит между Украиной и США, а россияне выжидают, медленно продвигаясь вперед и ожидают полной остановки американской военной помощи Киеву. Если это произойдет, мобилизация России не понадобится, хватит имеющихся сил, поскольку у Украины будут буквально отваливаться фланги — фронт слишком большой и его просто некому будет защищать. Кроме того, противовоздушная оборона истощится, и российская авиация получит возможность действовать более агрессивно, проникая все дальше вглубь контролируемой украинскими военными территории. В результате наступать Россия сможет не малыми штурмовыми группами, как сейчас, а более крупными.

Для серьезного продолжения наступления, — например на крупные города, — российской стороне, конечно, потребуется мобилизация. Пока, впрочем, такие шаги не видны, даже подготовительные. Россия просто ждет изменений на фронте, которые произойдут без ее непосредственного участия.

Хотя определенные действия для подготовки к мобилизации стоило бы провести, поскольку необходима ротация тех, кто был призван в первую ее волну. Также важно, чтобы потенциальные мобилизованные имели хотя бы базовую подготовку, и не пришлось бы делать все экстренно и впопыхах. И даже если со стороны российской армии произойдет серьезный прорыв фронта, в любом случае понадобятся силы для контроля территории — никаких спецслужб для этого не хватит.

Подводя итоги, можно сказать, что в немедленной перспективе, политическая конфронтация между Зеленским и Трампом никак не повлияла на военную сферу. Ничего кардинально не изменилось. Это пока лишь политическая драка, которая не затрагивает военные аспекты. Но ситуация остается динамичной, и многое может измениться буквально в ближайшие недели.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции