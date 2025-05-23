Многие с ностальгией вспоминают советскую детскую кинофантастику 80-х годов, считая, что в ней показано «будущее, которое у нас украли». Почему это не так и что эти фильмы представляют собой на самом деле, RTVI рассказывает журналист Михаил Карпов.

Генералы разбитых грез

На прошлой неделе братья Юрий и Владимир Торсуевы, Электроник и Сыроежкин из советского фильма, рассказали RTVI о своей взрослой жизни. Один из них, Юрий, признался, что в 90-е «бежал» из страны (специально подчеркнул, что не эмигрировал) от бандитских разборок. А сейчас оба брата числятся генералами казачьего подразделения и периодически ездят в зону СВО.

Когда-то дети последнего поколения, заставшего СССР в сознательном возрасте, глядя на них, мечтали о том, как все будет в XXI веке. Точно так же они глядели и на Наталью Гусеву, которая сыграла Алису Селезневу в «Гостье из будущего».

Никто из звезд советского подросткового кино не стал тем, кем должны были стать герои их фильмов. Никто не полетел к звездам, не создал новых миров, не построил светлое будущее. Получились самые обыкновенные судьбы — кто-то занимается наукой, кто-то работает на телевидении, кто-то воюет. Кто-то умер молодым, как Алексей Фомкин, сыгравший роль Коли Герасимова в том же фильме про Алису — он уснул пьяный, после чего в квартире начался пожар.

Все это абсолютно нормально, но именно эти последние детские фантастические фильмы СССР в немалой степени формировали сознание тех, кому сейчас 45-50 лет. Для многих впоследствии именно они стали причиной ностальгии по советскому прошлому и обиды на то, что «проклятые капиталисты» отняли у них будущее, в котором все должно было быть по-другому.

Детская передача «Будильник». Пресс-конференция с исполнителями главных ролей в фильме «Приключения Электроника». Справа налево: московские школьники Юра и Вова Торсуевы, актеры Н.Гринько и Е.Никищихина. Москва, Россия, 1980 года
Николай Малышев / ТАСС

Возможно, проблема в том, что советское общество само жило в состоянии затянувшегося детства — с верой в сказки о светлом будущем, с ожиданием чудес от науки и техники, с убежденностью, по крайней мере до определенного момента, что завтра обязательно будет лучше сегодня.

И когда это детство закончилось, оказалось, что дети выросли, а взрослые так и не поняли, кто они такие.

Реквием без мечты

Весь корпус советской детской кинофантастики 1970—80-х годов можно условно разделить на два типа. Первый — космические приключения: дилогия «Москва — Кассиопея» и «Отроки во Вселенной» (1973—1974), «Большое космическое путешествие» (1975), «Через тернии к звездам» (1980). Второй — «фантастика бытовая»: «Приключения Электроника» (1979), «Гостья из будущего» (1984), «Лиловый шар» (1987). Если внимательно проследить эволюцию этого кино, видно, как оптимизм ранних картин постепенно сменялся чем-то совсем другим.

Если условные «космические приключения» были сняты еще в период веры в научно-технический прогресс и потому более-менее оптимистичны, то «бытовая фантастика», как это ни странно, совершенно не про будущее и не про достижения человечества.

«Приключения Электроника» — это история подмены. Живого мальчика заменяет робот, который лучше учится, лучше поет, лучше играет в футбол. Хэппи-энд наступает, когда Сыроежкин понимает: надо стать достойным своего робота-двойника. Мораль странная — ребенок должен дотягиваться до машины, а не наоборот. Впрочем, оставим оригинальный сюжет на совести Евгения Велтистова.

Создатели фильма о приключениях Электроника упростили посыл первоисточника до неузнаваемости. У писателя действие происходило в будущем с видеотелефонами и автоматизированными школами. В фильме же показана обычная советская школа 80-х годов. Кажется, что советские кинематографисты уже просто не могли представить себе будущее, принципиально отличающееся от настоящего — возможно потому, что вера в него иссякла и осталась только серая действительность.

То же самое ведь и в «Гостье из будущего». Приключения Алисы, которые описывал Кир Булычов, происходят по большей части в мире будущего и читаются и воспринимаются совсем не так, как показано в фильме. И снова тот же сюжет: главная героиня, которая лучше всех остальных школьников, попадает в обычную школу и поражает своими достижениями других детей (это ведь одна из главных тем «Гостьи из будущего»).

На съемках фильма «Гостья из будущего»
Киностудия им. М. Горького

Заглавная песня «Прекрасное далеко» заставляла плакать, потому что сразу давала понять: никакого будущего нет. Да и почему вообще будущее должно быть к тебе жестоко, почему оно зовет «не в райские края» (такая строчка была в песне изначально, пока ее, по требованию цензоров, не заменили на «чудесные края»)? В конце фильма, когда Алиса прощается с ребятами, отчаливая в свое время, дверь за белоснежной комнатой закрывается и дети остаются в пыльном и темном советском подвале. Тут даже интерпретировать ничего не надо.

«Лиловый шар» 1987 года с той же Натальей Гусевой — уже откровенная самопародия и низкобюджетная киносказка, снятая для проформы, ради того, чтобы просто показать юную актрису, ставшую настоящим кумиром тогдашних школьников. Алиса путешествует в Эпоху Легенд, где встречает космических пиратов и четырехрукого Громозеку в исполнении Вячеслава Невинного. Получилось гротескно, но совершенно бессмысленно.

Кстати, «Кин-дза-дза!» Данелии доводит эту логику до конца и без обиняков, уже не в интерпретации для детей показывая, к чему пришла страна.

Высокоразвитая цивилизация деградировала до состояния, когда люди общаются словами «ку» и «кю», а главная ценность — красные штаны. Это уже не завуалированная, а прямая антиутопия. При этом планета Плюк удивительно напоминает позднесоветскую реальность — дефицит, бюрократия, социальное расслоение, формальные ритуалы вместо живого общения.

Все эти фильмы объединяет одно — они сняты на излете веры в советский проект. Создатели уже понимали, что светлого коммунистического завтра не будет, но еще вынуждены были его изображать. Получились картины с расщепленным сознанием — на поверхности вроде бы оптимистичная картинка, внутри тоска. Детская фантастика стала способом проговорить взрослые страхи и разочарования, не показывая их прямо.

Память о детстве

Современные дети чувствуют эту фальшь интуитивно. Им неинтересны истории, где под видом приключений преподают мораль, где будущее выглядит как переодетое настоящее. Советские фильмы требовали от детей серьезности и ответственности, понимания двусмысленных творческих высказываний. Нечего удивляться, что ребенок с гораздо большим удовольствием смотрит блогеров и короткие видео. Детство для того и существует, чтобы быть беззаботным и не задумываться над слишком сложными вещами.

Мы любим советские детские фантастические фильмы не потому, что они хороши, а потому, что смотрели их в детстве, помним не их, а свои эмоции от них. К тому же тогда не было выбора. По телевизору показывали несколько каналов, видеомагнитофоны появились позднее, интернета не существовало. «Гостья из будущего» стала хитом не потому, что была гениальной, а потому, что альтернатив просто не было. Это классический случай искусственного дефицита — когда ограниченность предложения создает иллюзию ценности.

У современных детей свои кумиры — блогеры, геймеры, создатели мемов. Взрослым эти персонажи кажутся примитивными и пустыми по сравнению с Алисой Селезневой. Но дети видят в них то, чего не было в советских героях — искренность, непосредственность, право быть несовершенными. Современные детские кумиры не читают мораль и не требуют соответствовать высоким стандартам, не тянуться за девочкой из будущего или роботом, идеально учащимися и ставящими рекорды в школьном спортзале. Они позволяют детям оставаться детьми.

Братья Торсуевы, ставшие казачьими генералами, — символичная концовка той эпохи.

Актеры Владимир и Юрий Торсуевы
Сергей Фадеичев / ТАСС

Актеры, игравшие в фильмах о каком-никаком, но будущем, вернулись в архаичное прошлое.

Вместо космоса — казачество, вместо прогресса — традиционализм, вместо мира — то, что принято сейчас называть «боевыми действиями». Это не случайность, а закономерность. Когда утопия рухнула, началось бегство в еще более далекое прошлое.

Будущее наступило

Впрочем, будущее никуда не делось, никто его не украл, мы буквально живем в нем. Да, люди не полетели к созвездию Кассиопеи, роботы пока не стали лучше человека (хотя прогресс в эту сторону есть немалый), машины времени не изобрели, да и вряд ли их появление вообще возможно. Зато появились смартфоны, интернет и социальные сети. Школьники 1980-х были бы поражены тому, что в кармане можно носить устройство, дающее доступ ко всем знаниям человечества, позволяющее мгновенно связаться с друзьями на другом конце планеты, снимать и монтировать кино прямо на телефоне.

Советские фантасты мечтали о том, как изменить мир с помощью больших проектов — космических полетов, гигантских машин, глобальных планов. Реальный прогресс пошел по другому пути — через маленькие устройства, которые изменили каждого человека в отдельности. То, что показалось бы 40-45 лет назад настоящим чудом, мы воспринимаем как данность, еще и зачастую обвиняя в наших проблемах, бурча, что без интернета и смартфонов дети больше играли на улице.

Да и в целом прошлое нельзя восстановить. А если пытаться вернуть то, что было, получится не светлая мечта, а нечто богомерзкое и уродливое, восставшее из могилы и умоляющее упокоить его снова.

Потому что повторить можно только форму, но не содержание. Только внешние атрибуты, но не настоящую веру. Только ритуалы, но не смыслы.

Попытки воссоздать советскую утопию в современных условиях напоминают эксперименты Франкенштейна — оживить мертвое, сшив его из случайных кусков. Настоящее будущее всегда неожиданно. Оно приходит не в том виде, в котором его ждали, и не туда, где его искали. И самое главное, его никогда не получится найти в прошлом.

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