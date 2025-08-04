Новые санкции против России — это скорее политический маневр Трампа, чем реальная угроза, а украинский конфликт остается для него тактической задачей на пути к главной цели — противостоянию с Китаем. Профессор политологии Университета штата Теннесси (США) Андрей Коробков рассказывает RTVI о том, почему угрозы Линдси Грэма не стоит воспринимать всерьез, как Трамп последовательно реализует свои цели по России и Украине и что ждет американскую политику в ближайшее время.

Почему угрозы санкций против России — это маневр, а не реальная политика

Когда сенатор Линдси Грэм выступает с громкими заявлениями о 500-процентных тарифах против стран, покупающих российские углеводороды, многие воспринимают это как голос самого Трампа. Но это серьезное заблуждение.

Говорить о том, что Грэм — его приятель, можно лишь с большой натяжкой. Грэм долгое время пытался унаследовать мантию Джона Маккейна, человека с огромными амбициями, которому постоянно хотелось показать, что он — второй президент. Трамп относится к Грэму чисто утилитарно. Тот представляет группу неоконсерваторов, которые всегда боролись с нынешним президентом и выступают за максимально активное использование американской военной силы за рубежом. Сейчас он во многом играет роль, аналогичную роли Дмитрия Медведева в России — делает скандальные заявления, позиционируя себя человеком с большой властью и доступом к президенту.

Трамп использует эти заявления для усиления давления на партнеров по переговорам, включая Россию. Но все понимают, что введение мер, которые предлагал Грэм, привело бы к серьезным последствиям для самих США.

Объем торговли между США и Россией мизерен и за последние годы сократился более чем в 10 раз. Введение дополнительных тарифов на российский экспорт практически не повлияет на российский торговый баланс, но создаст трудности в США. Например, уран остается одним из основных компонентов поставок из России.

Что касается санкций против покупателей российских энергоносителей, здесь проблемы еще больше. Порядка 70% российских энергоносителей покупают Китай и Индия. У США уже сложные отношения с Китаем — Трамп первоначально пригрозил 145-процентными тарифами на китайские товары, Китай ответил обещанием ввести 125-процентные тарифы на американские товары. Это вызвало панику среди импортеров и производителей, ожидались массовые банкротства компаний, зависящих от китайского импорта. В результате эти первоначально заявленные планы практически сошли на нет.

С Индией ситуация еще сложнее. США потратили много энергии, перетягивая ее в свой лагерь после десятилетий советского партнерства. Идти на разрыв отношений ради не совсем понятных целей стало бы серьезной проблемой для Трампа. Поэтому даже события последних дней, включая сокращение закупок российской нефти индийскими компаниями, скорее всего закончатся каким-то новым компромиссом.

Весь трюк с объявлением грозных санкций с отсрочкой сначала в 50, а потом уже и в 10 дней был маневром Трампа, чтобы убить инициативу Грэма и законодательный пакет, готовившийся в Сенате.

Трамп понимал: нужно перехватить инициативу, а введение подобных тарифов создаст для США больше проблем, чем даст преимуществ. Это, однако, не означает, что Трамп откажется от каких-то жестких санкций. Возможен и поиск альтернативных мер, в том числе удар по российской банковской сфере.

Как Трамп последовательно реализует четыре цели по Украине

У Трампа было четыре ясных цели в украинской политике, и три из них он уже выполнил или близок к выполнению.

Первая цель — вывести США из прямого участия в конфликте. Он быстро добился этого: прекратил прямые поставки вооружений, перестал давать Украине деньги и начал проверку, на что эти деньги ушли.

Вторая цель — обеспечить американские экономические интересы после завершения боевых действий. Он добился этого подписанием ресурсного соглашения, которое по сути создало концессию в стиле XIX века для американских компаний на территории Украины и отодвинуло в сторону европейцев.

Третья цель — наказать Зеленского за то, что Трамп расценивает как предательство. Это включает и события 2019 года, приведшие к первой попытке импичмента Трампа, и активное участие Зеленского и его окружения в избирательной кампании прошлого года на стороне Демпартии. Судя по всему, мы подходим к финальным актам этой пьесы. Идут организованные мощные утечки о том, что Зеленскому пора уходить. Трампу удалось жестко дискредитировать его в глазах американского общественного мнения, — да и украинского и отчасти европейского. История с украинскими антикоррупционными структурами — один из аспектов этой политики.

Четвертая цель, которая была именно четвертой в этом списке приоритетов, — прекратить военный конфликт. Выполнив первые две цели и наполовину выполнив третью, он теперь движется к решению этой задачи.

Поскольку Трамп мыслит нестандартно и действует импульсивно, пока не совсем ясно, чего именно он хочет. Но нужно учитывать, что у него всегда есть три уровня интересов: популистско-избирательный, тактический и стратегический.

Трамп обеспечил себе тотальный контроль над республиканской партией.

Любой республиканец понимает: выступить против Трампа означает политическую смерть. Он провел через Конгресс даже очень противоречивые для самих республиканцев законодательные акты. Теперь он хочет успеха для усиления позиций республиканцев на выборах следующего года.

Ему удалось достичь почти всех целей, за исключением дела Эпштейна, которое раскалывает республиканскую базу. Так что в случае с украинским конфликтом он все более раздражается из-за его нерешенности и хочет результата. Но методы, применявшиеся против второстепенных игроков, не работают против России, Китая и Индии. Поэтому, скорее всего, тут стоит ждать очень нестандартных решений.

Почему дело Эпштейна не станет фатальным для Трампа

Вокруг Трампа была масса сексуальных скандалов, каждый из которых уничтожил бы любого обычного политика. Для Трампа это не привело ни к каким болезненным последствиям. Думаю, здесь будет то же самое.

Республиканцы использовали ситуацию с Эпштейном, который обвинялся в контрабанде людей и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и загадочно умер в заключении, чтобы бить по демократам, теперь демократы пытаются сделать наоборот. Утечки, которые шли по этому делу, разрушили репутацию принца Эндрю в Великобритании, могли привести к разводу Билла Гейтса в США, но никак не повлияли на Трампа.

Демократы повторяют шаги республиканцев, но с обратным знаком. Они надеются нарыть компромат на Трампа, выявить его связь с темными делами Эпштейна, но в своем рвении бросают под приближающийся поезд многие фигуры в демократической партии. Известно, что на острове Эпштейна, где все и происходило, появлялись Билл Клинтон и другие высокопоставленные демократы. Вскрытие файлов может привести к большим сюрпризам — и совсем не тем, на которые надеются демократы.

В американской политике был ряд случаев, когда политики разрушали карьеры не потому, что были замазаны в скандалах, а потому что пытались их замять. Самый знаменитый случай — Уотергейт, где Никсон «сгорел» именно из-за попыток прекратить расследование.

Трамп, который всегда бравировал своими спорными похождениями, до сих пор выходил сухим из воды.

Он во многом контролирует процесс расследования — его ведет заместитель генерального прокурора, который до недавнего времени был личным адвокатом Трампа.

Но это дело действительно раскололо республиканскую базу. Убежденные трамписты требовали раскрытия всех файлов, конвенциональных же республиканцев это волновало гораздо меньше. Трамп и его окружение пошли на некоторые уступки трампистам, но чем скорее это закончится, тем для них лучше. Период неизвестности, когда либеральные СМИ намекают на компромат, но никто ничего не знает, — самая невыгодная ситуация для Трампа.

Что ждать от промежуточных выборов и роли Илона Маска

Если не считать дело Эпштейна, у Трампа очень сильные позиции в республиканской базе. Он последовательно выполняет предвыборные обещания: провел драконовские меры по сокращению госаппарата и бюджетных расходов, практически полностью остановил приток нелегальных мигрантов через южную границу, ликвидировал программы привилегий для меньшинств.

Экономически у него вначале были проблемы из-за угроз колоссальных тарифов — биржа паниковала, замаячила угроза высокой инфляции. Но большинство стран стали идти на уступки США, угроза тарифных войн снизилась, и экономика сейчас в хорошей форме. Во втором квартале рост ВВП составил 2,7%, инфляция — те же 2,7%, безработица остается на уровне 4,1-4,2%. И это функциональная безработица: открытых рабочих мест больше, чем людей, ищущих работу.

С независимыми избирателями ситуация сложнее. Многие поддерживали меры по сокращению бюрократии и остановке потока нелегалов, но жесткие методы их напрягают. Для Трампа положительный момент — продолжающийся разлад в Демократической партии. Старики вроде экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси отказываются уходить, молодые представляют ультралевое крыло, отталкивающее независимых и традиционных демократов.

Что касается Илона Маска и его планов создать «центристскую» партию — американская избирательная система позволяет такой партии сыграть негативную роль, помешав кому-то быть избранным, но практически не дает выйти в лидеры. Мажоритарная система, при которой победитель получает все, и наличие «суперприза» в виде президентства делают это нереальным.

Были прецеденты: Джордж Уоллес в 1968 году получил большинство в пяти южных штатах, Росс Перо в 1992-м завоевал 19% голосов и украл победу у Буша-старшего. Но это многомиллиардное вложение с негативным результатом.

У Белого дома есть мощные рычаги давления на Маска, который зависит от госзаказов в космической области. Концептуально Маск может не любить Трампа, но он воинственно настроен против политики квот, социальных подачек и раздувания госаппарата. Поэтому вряд ли он захочет играть за демократов.

Главное — понимать стратегическую линию Трампа, которая абсолютно не меняется.

Он считает основным противником США Китай. КНР, с его точки зрения, нужно сдерживать экономически, отрезать от внешних рынков и современных технологий, перемещая упор американской внешней политики с Европы в Тихоокеанский бассейн. В этой модели нужно усиливать тихоокеанских союзников и находить компромиссы с Индией и Россией — не из теплых чувств к Путину, а из стратегических соображений.

Эти постулаты неизменны с 2015 года, когда Трамп объявил о намерении баллотироваться в президенты. Тактически он будет продолжать делать жесты и заявления, вносящие сумятицу в умы аналитиков. Но ясно: он искренне считает, что украинский конфликт, чисто тактический с точки зрения его видения интересов США, должен закончиться, поскольку он мешает достижению американских стратегических целей — развороту от Европы к Азии и конкретно против Китая.

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