63% россиян поддерживают идею отмены ЕГЭ, 60% школьников — против. О том, является ли Единый госэкзамен основной проблемой современного российского образования, или дело все же не в нем, рассказывает в своей колонке для RTVI бывший депутат Госдумы Олег Шеин.

Закат математики

Давайте начнем не со знаний в общем, а со знаний, востребованных экономикой. И тут мы увидим, что на тридцать четвертый год строительства рыночной системы в стране вдруг выяснилось, что в стране наблюдается дефицит технических кадров, в том числе инженеров.

Понятно, что в основе подготовки технических специалистов лежит знание математики, то есть алгебры и геометрии. И если в 2012 году математику как профильный предмет ЕГЭ выбирали 75% школьников, то в 2024 году — 44%. И хотя подрос интерес к программированию, этот рост не компенсировал общее падение доли технических дисциплин.

«Зачастую студенты не способны сразу осваивать курс высшей математики по причине недостаточности знаний, которые должны были быть получены в школе. Результатом снижения уровня школьной подготовки становится отсутствие соискателей, удовлетворяющих некоторым открытым вакансиям на предприятиях. По этой причине приходится набирать менее квалифицированных кандидатов, в результате чего постепенно сокращается общий уровень подготовки технических кадров», — сообщает телеграм-канал «Незыгарь», по слухам связанный с администрацией президента России.

Университеты сообщают, что организуют для первокурсников факультативные занятия, чтобы подтянуть знания до официального школьного уровня. И на то есть понятные причины — длящаяся уже тридцать лет экономия государства на школах, наконец, дала о себе знать. Система образования крайне консервативна, ее очень долго строить и очень долго ломать. Но если уж сдвиги начинаются, они носят характер, который крайне трудно обратить вспять.

В прошлом году «Народный фронт», тесно связанный с «Единой Россией», сообщил, что в 44% школ не хватает учителей математики, а в 22% школ — учителей физики. Поэтому Минобрнауки предлагает разрешить преподавать в старших классах эти предметы тем, кто вообще не имеет высшего образования. Разумеется, если некому учить, то странно ожидать, что дети смогут обучиться.

«Нам нужно сдерживать образование»

В СССР на образование тратилось не менее 7,5% от ВВП, причем пик затрат — до 14% — пришелся на голодные послевоенные годы. Стране не хватало кадров, и руководство ставило их подготовку приоритетной задачей. В России на образование тратится 3,7% ВВП, причем эта доля еще и снизилась за последние годы. По доле государственных расходов на образование к ВВП Россия занимает 125-е место в мире, между Сальвадором и Тувалу.

Более того, начиная с 2015 года бюджетные затраты в расчете на одного учащегося системно сокращаются. За девять лет расходы на обучение одного студента срезаны на 26%, учащегося техникума или колледжа на 6%, школьника на 13%. И это не колебание бюджета, а системное действие.

Причину такого отношения откровенно назвал покойный Владимир Жириновский.

«Хорошее образование ведет к революции, — говорил он с трибуны Госдумы, — при хорошем уровне образования образованные люди выходят на улицы и свергают власть, создавшую такую систему обучения. Нам надо сдерживать образование, если мы хотим стабильности. Если мы раскрутим образование, вы сами себя обречете на уничтожение. Об этом подумайте».

Поэтому число учителей в школах после 2000 года было сокращено на треть. Если в 2000 году в стране работало 1,8 млн. школьных учителей, то сейчас всего 1.3 млн.

Число учителей русского языка сократилось по сравнению с 2002 годом с 200 тысяч человек до 128 тысяч, математики с 167 тысяч до 98 тысяч, физики с 61 до 31 тысячи, химии с 47 до 23 тысяч и даже иностранного языка с 133 до 121 тысячи. Из основных специальностей увеличение — на пару тысяч человек — коснулось только учителей информатики. Число учеников тоже снизилась, но всего на 14%. Так что, как говорится, почувствуйте разницу. Нагрузка на преподавателей математики, химии, физики и даже русского языка, очевидно, существенно возросла. А чем выше нагрузка — тем обычно ниже качество. Поэтому, когда власти говорят, что не заполнены всего пара процентов вакансий и поэтому не о чем беспокоиться, они уклоняются от вопроса о массовых сокращениях и массовых переработках педагогов.

Около половины учителей работают от 30 до 40 часов в своей школе, а почти половина педагогов берет порядка 10 часов репетиторства в неделю. Норма по нагрузке — 18 часов. Знаменитые «майские указы по зарплате учителей», принятые еще в 2012 году, до сих пор не исполнены в 33 регионах. По данным бывшего главы Минобрнауки Дмитрия Ливанова, который, собственно, и проводил все эти реформы, с момента распада СССР время, запланированное на изучение физики в школе, сократилось на 30%.

Собственно, вот и ответ на вопрос, почему школьники при выборе ЕГЭ отбрасывают часть предметов. Им их просто не преподают так, чтобы они могли их сдать. Поэтому и число учеников, сдающих ЕГЭ по физике, за десять лет сократилось на ту же треть.

Так что не совсем в ЕГЭ дело. Сама по себе идея Единого госэкзамена объяснялась здраво: давайте вместо двух волн экзаменов (выпускных в школе и вступительных в ВУЗе) оставим одну и введем универсальные стандарты. Применительно к гуманитарным предметам это, конечно, изначально выглядело весьма криво, потому как история или литература не подразумевают бинарных ответов, а тестирование в этой части ведет к бессмысленной зубрежке. Но даже если мы возьмем точные науки, то в условиях массовых сокращений учителей в школе модель ЕГЭ не могла не повлечь за собой серьезные перекосы в выборе предметов.

Картину изменяет и решение предоставлять не менее 10% бюджетных мест в вузах детям участников СВО, даже если они хуже знают предмет, чем сверстники. По итогам прошлогодней вступительной кампании Ura.ru рассказывал историю молодого человека, который поступил на бюджет в МФТИ со 127 баллами, что втрое было ниже проходного уровня, вообще не сдавая прикладную информатику.

Это было бы объяснимо в случае увеличения числа бюджетных мест. Но если в 2021/2022 годах общее число бюджетных мест по бакалавриату, специалитету и магистратуре составляло 542 тысячи, то в 2023/2024 — тоже 542 тысячи. То есть подготовленных детей поступит меньше. Между тем речь идет о тех, кто будет строить здания, проектировать двигатели и оперировать людей, так что, очевидно, высшей школе есть о чем подумать.

Ползучая приватизация

В отличие от здравоохранения, образование переходит в частный сектор менее заметно. Если частные медицинские центры на каждом шагу, то частные школы посещает всего 1,5% учащихся.

Но платные школы — вершина айсберга. Львиная часть платных услуг приходится на репетиторов. Для сдачи ЕГЭ привлекают репетиторов 65% родителей. Уже пять лет назад на протяжении всего учебного года занимались с репетиторами треть школьников.

Это недешево. Неделя занятий с репетитором школьников 7—8-х классов обходится родителям в 3500 рублей; 9-х классов — в среднем 3800 рублей; 10—11-х классов — 5000 рублей. Что уж говорить про высшую школу. Годовая стоимость обучения в ВШЭ составляет 555 тысяч рублей, в МГУ — 429 тысяч, в МФТИ — 415 тысяч. Средняя стоимость обучения в институтах России достигла 186 тысяч рублей в год. Ежегодно россияне тратят на образование своих детей более двух триллионов рублей. Эта сумма лишь вдвое уступает государственным расходам.

Разумеется, платить могут те семьи, которые могут себе это позволить, отрывая средства от отдыха и приобретения дорогостоящей техники. Те семьи, которые экономят на еде, позволить себе платных услуг образования не в состоянии. Поэтому среди детей рабочих платные языковые занятия или иные дисциплины посещают 12%, в то время как среди детей руководителей, даже самого маленького звена — 30%.

С началом СВО этот разрыв возрастает. Вопреки бодрым отчетам начальства про рост доходов населения значительная часть граждан, напротив, подзатянула пояса. Уже к осени 2022 года социологи отметили сокращение среднего чека на образование на 48%. Отчасти это сокращение было связано с завершением эпидемии ковида и уменьшением онлайн услуг, но в 2023 году тенденция продолжилась. Причем траты на репетиторов, которые занимаются очно, сокращаются быстрее, поскольку такие услуги стоят дороже.

Впрочем, вскоре цены на частное образование вырастут еще в виду заботы государства: депутаты и сенаторы задумались о качестве онлайн услуг и хотят навести в этой отрасли «порядочек», заставив образовательные платформы лицензировать свои программы.

Недавнее наведение ими «порядка» в области перевозок обернулось резким сокращением числа водителей такси и кратным ростом цен, так что и здесь надо ожидать чего-то подобного.

Но это естественно. Качественное образование — всегда социальный лифт, а в обществе закрепляется межпоколенческое классовое расслоение. Без лифтов.

Дешевый труд вместо знаний

Образованные люди зарабатывают больше. Есть оценки, согласно которым россияне с высшим образованием получают в полтора раза больший доход. Есть оценки — что вдвое. Но нет оценок, согласно которым люди с высшим образованием зарабатывают ниже, чем не обладающие им.

Образованные люди и живут дольше. По оценкам Высшей школы экономики разница составляет 17,5 лет для мужчин и 14,5 лет для женщин. Более того, в группе с высшим образованием в десятые годы происходило снижение смертности, тогда как для группы с образованием ниже среднего смертность, наоборот, увеличивалась. Однако наша «вертикаль власти» вместо образования предлагает детям труд. Разумеется, низкооплачиваемый, другим у детей он быть и не может.

Летом прошлого года Госдума уже приняла закон, разрешавший привлекать школьников старше 14 лет к обязательному физическому труду. Количество вакансий для ребят возрастом от 14 до 17 лет минувшим летом выросло сразу в 4,5 раз, — сообщает HeadHunter. Если раньше для трудоустройства школьника требовались согласия обоих родителей и органа опеки, то теперь достаточно решения одного взрослого. В ныне печально известном «Крокус Сити Холл» трудились 105 несовершеннолетних, причем их смена длилась с 18:00 до 24:00. Отметим, что Конвенция МОТ, принятая в 1932 году, запрещает труд подростков в ночные смены.

Аппетит разрастается. В Госдуму внесен законопроект о работе детей в выходные дни, что было запрещено в России в 1884 (!) году. КАМАЗ жалуется на СанПиНы, ограничивающие труд подростков.

Депутат-единоросс Юлия Оглоблина заявила недавно, что детей надо привлекать к работе с вредными и опасными условиями, уточнив, что они, например, могли бы на тракторах распрыскивать ядохимикаты.

Вредные и опасные условия — это, помимо ядов, еще вращающиеся механизмы, электрический ток, работы на высоте. В Турции, где все это разрешено, ежегодно погибают от производственного травматизма около 60 детей. Зато экономия бизнесу. Работы с ядами и на высоте — какая уж тут математика…

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