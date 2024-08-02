63% россиян поддерживают идею отмены ЕГЭ, 60% школьников — против. О том, является ли Единый госэкзамен основной проблемой современного российского образования, или дело все же не в нем, рассказывает в своей колонке для RTVI бывший депутат Госдумы Олег Шеин.

Закат математики

Давайте начнем не со знаний в общем, а со знаний, востребованных экономикой. И тут мы увидим, что на тридцать четвертый год строительства рыночной системы в стране вдруг выяснилось, что в стране наблюдается дефицит технических кадров, в том числе инженеров.

Понятно, что в основе подготовки технических специалистов лежит знание математики, то есть алгебры и геометрии. И если в 2012 году математику как профильный предмет ЕГЭ выбирали 75% школьников, то в 2024 году — 44%. И хотя подрос интерес к программированию, этот рост не компенсировал общее падение доли технических дисциплин.

«Зачастую студенты не способны сразу осваивать курс высшей математики по причине недостаточности знаний, которые должны были быть получены в школе. Результатом снижения уровня школьной подготовки становится отсутствие соискателей, удовлетворяющих некоторым открытым вакансиям на предприятиях. По этой причине приходится набирать менее квалифицированных кандидатов, в результате чего постепенно сокращается общий уровень подготовки технических кадров», — сообщает телеграм-канал «Незыгарь», по слухам связанный с администрацией президента России.

Университеты сообщают, что организуют для первокурсников факультативные занятия, чтобы подтянуть знания до официального школьного уровня. И на то есть понятные причины — длящаяся уже тридцать лет экономия государства на школах, наконец, дала о себе знать. Система образования крайне консервативна, ее очень долго строить и очень долго ломать. Но если уж сдвиги начинаются, они носят характер, который крайне трудно обратить вспять.

Александр Щербак / ТАСС

В прошлом году «Народный фронт», тесно связанный с «Единой Россией», сообщил, что в 44% школ не хватает учителей математики, а в 22% школ — учителей физики. Поэтому Минобрнауки предлагает разрешить преподавать в старших классах эти предметы тем, кто вообще не имеет высшего образования. Разумеется, если некому учить, то странно ожидать, что дети смогут обучиться.

«Нам нужно сдерживать образование»

В СССР на образование тратилось не менее 7,5% от ВВП, причем пик затрат — до 14% — пришелся на голодные послевоенные годы. Стране не хватало кадров, и руководство ставило их подготовку приоритетной задачей. В России на образование тратится 3,7% ВВП, причем эта доля еще и снизилась за последние годы. По доле государственных расходов на образование к ВВП Россия занимает 125-е место в мире, между Сальвадором и Тувалу.

Более того, начиная с 2015 года бюджетные затраты в расчете на одного учащегося системно сокращаются. За девять лет расходы на обучение одного студента срезаны на 26%, учащегося техникума или колледжа на 6%, школьника на 13%. И это не колебание бюджета, а системное действие.

Причину такого отношения откровенно назвал покойный Владимир Жириновский.

«Хорошее образование ведет к революции, — говорил он с трибуны Госдумы, — при хорошем уровне образования образованные люди выходят на улицы и свергают власть, создавшую такую систему обучения. Нам надо сдерживать образование, если мы хотим стабильности. Если мы раскрутим образование, вы сами себя обречете на уничтожение. Об этом подумайте».

Поэтому число учителей в школах после 2000 года было сокращено на треть. Если в 2000 году в стране работало 1,8 млн. школьных учителей, то сейчас всего 1.3 млн.

Число учителей русского языка сократилось по сравнению с 2002 годом с 200 тысяч человек до 128 тысяч, математики с 167 тысяч до 98 тысяч, физики с 61 до 31 тысячи, химии с 47 до 23 тысяч и даже иностранного языка с 133 до 121 тысячи. Из основных специальностей увеличение — на пару тысяч человек — коснулось только учителей информатики. Число учеников тоже снизилась, но всего на 14%. Так что, как говорится, почувствуйте разницу. Нагрузка на преподавателей математики, химии, физики и даже русского языка, очевидно, существенно возросла. А чем выше нагрузка — тем обычно ниже качество. Поэтому, когда власти говорят, что не заполнены всего пара процентов вакансий и поэтому не о чем беспокоиться, они уклоняются от вопроса о массовых сокращениях и массовых переработках педагогов.

Около половины учителей работают от 30 до 40 часов в своей школе, а почти половина педагогов берет порядка 10 часов репетиторства в неделю. Норма по нагрузке — 18 часов. Знаменитые «майские указы по зарплате учителей», принятые еще в 2012 году, до сих пор не исполнены в 33 регионах. По данным бывшего главы Минобрнауки Дмитрия Ливанова, который, собственно, и проводил все эти реформы, с момента распада СССР время, запланированное на изучение физики в школе, сократилось на 30%.

Владимир Смирнов / ТАСС

Собственно, вот и ответ на вопрос, почему школьники при выборе ЕГЭ отбрасывают часть предметов. Им их просто не преподают так, чтобы они могли их сдать. Поэтому и число учеников, сдающих ЕГЭ по физике, за десять лет сократилось на ту же треть.

Так что не совсем в ЕГЭ дело. Сама по себе идея Единого госэкзамена объяснялась здраво: давайте вместо двух волн экзаменов (выпускных в школе и вступительных в ВУЗе) оставим одну и введем универсальные стандарты. Применительно к гуманитарным предметам это, конечно, изначально выглядело весьма криво, потому как история или литература не подразумевают бинарных ответов, а тестирование в этой части ведет к бессмысленной зубрежке. Но даже если мы возьмем точные науки, то в условиях массовых сокращений учителей в школе модель ЕГЭ не могла не повлечь за собой серьезные перекосы в выборе предметов.

Картину изменяет и решение предоставлять не менее 10% бюджетных мест в вузах детям участников СВО, даже если они хуже знают предмет, чем сверстники. По итогам прошлогодней вступительной кампании Ura.ru рассказывал историю молодого человека, который поступил на бюджет в МФТИ со 127 баллами, что втрое было ниже проходного уровня, вообще не сдавая прикладную информатику.

Это было бы объяснимо в случае увеличения числа бюджетных мест. Но если в 2021/2022 годах общее число бюджетных мест по бакалавриату, специалитету и магистратуре составляло 542 тысячи, то в 2023/2024 — тоже 542 тысячи. То есть подготовленных детей поступит меньше. Между тем речь идет о тех, кто будет строить здания, проектировать двигатели и оперировать людей, так что, очевидно, высшей школе есть о чем подумать.

Ползучая приватизация

В отличие от здравоохранения, образование переходит в частный сектор менее заметно. Если частные медицинские центры на каждом шагу, то частные школы посещает всего 1,5% учащихся.

Но платные школы — вершина айсберга. Львиная часть платных услуг приходится на репетиторов. Для сдачи ЕГЭ привлекают репетиторов 65% родителей. Уже пять лет назад на протяжении всего учебного года занимались с репетиторами треть школьников.

Это недешево. Неделя занятий с репетитором школьников 7—8-х классов обходится родителям в 3500 рублей; 9-х классов — в среднем 3800 рублей; 10—11-х классов — 5000 рублей. Что уж говорить про высшую школу. Годовая стоимость обучения в ВШЭ составляет 555 тысяч рублей, в МГУ — 429 тысяч, в МФТИ — 415 тысяч. Средняя стоимость обучения в институтах России достигла 186 тысяч рублей в год. Ежегодно россияне тратят на образование своих детей более двух триллионов рублей. Эта сумма лишь вдвое уступает государственным расходам.

Владимир Смирнов / ТАСС

Разумеется, платить могут те семьи, которые могут себе это позволить, отрывая средства от отдыха и приобретения дорогостоящей техники. Те семьи, которые экономят на еде, позволить себе платных услуг образования не в состоянии. Поэтому среди детей рабочих платные языковые занятия или иные дисциплины посещают 12%, в то время как среди детей руководителей, даже самого маленького звена — 30%.

С началом СВО этот разрыв возрастает. Вопреки бодрым отчетам начальства про рост доходов населения значительная часть граждан, напротив, подзатянула пояса. Уже к осени 2022 года социологи отметили сокращение среднего чека на образование на 48%. Отчасти это сокращение было связано с завершением эпидемии ковида и уменьшением онлайн услуг, но в 2023 году тенденция продолжилась. Причем траты на репетиторов, которые занимаются очно, сокращаются быстрее, поскольку такие услуги стоят дороже.

Впрочем, вскоре цены на частное образование вырастут еще в виду заботы государства: депутаты и сенаторы задумались о качестве онлайн услуг и хотят навести в этой отрасли «порядочек», заставив образовательные платформы лицензировать свои программы.

Недавнее наведение ими «порядка» в области перевозок обернулось резким сокращением числа водителей такси и кратным ростом цен, так что и здесь надо ожидать чего-то подобного.

Но это естественно. Качественное образование — всегда социальный лифт, а в обществе закрепляется межпоколенческое классовое расслоение. Без лифтов.

Дешевый труд вместо знаний

Образованные люди зарабатывают больше. Есть оценки, согласно которым россияне с высшим образованием получают в полтора раза больший доход. Есть оценки — что вдвое. Но нет оценок, согласно которым люди с высшим образованием зарабатывают ниже, чем не обладающие им.

Образованные люди и живут дольше. По оценкам Высшей школы экономики разница составляет 17,5 лет для мужчин и 14,5 лет для женщин. Более того, в группе с высшим образованием в десятые годы происходило снижение смертности, тогда как для группы с образованием ниже среднего смертность, наоборот, увеличивалась. Однако наша «вертикаль власти» вместо образования предлагает детям труд. Разумеется, низкооплачиваемый, другим у детей он быть и не может.

Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Летом прошлого года Госдума уже приняла закон, разрешавший привлекать школьников старше 14 лет к обязательному физическому труду. Количество вакансий для ребят возрастом от 14 до 17 лет минувшим летом выросло сразу в 4,5 раз, — сообщает HeadHunter. Если раньше для трудоустройства школьника требовались согласия обоих родителей и органа опеки, то теперь достаточно решения одного взрослого. В ныне печально известном «Крокус Сити Холл» трудились 105 несовершеннолетних, причем их смена длилась с 18:00 до 24:00. Отметим, что Конвенция МОТ, принятая в 1932 году, запрещает труд подростков в ночные смены.

Аппетит разрастается. В Госдуму внесен законопроект о работе детей в выходные дни, что было запрещено в России в 1884 (!) году. КАМАЗ жалуется на СанПиНы, ограничивающие труд подростков.

Депутат-единоросс Юлия Оглоблина заявила недавно, что детей надо привлекать к работе с вредными и опасными условиями, уточнив, что они, например, могли бы на тракторах распрыскивать ядохимикаты.

Вредные и опасные условия — это, помимо ядов, еще вращающиеся механизмы, электрический ток, работы на высоте. В Турции, где все это разрешено, ежегодно погибают от производственного травматизма около 60 детей. Зато экономия бизнесу. Работы с ядами и на высоте — какая уж тут математика…

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