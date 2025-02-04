Через три месяца после парламентских выборов оппозиция в Грузии продолжает протестовать против их результатов, однако накал этих акций снижается. Политолог, основатель научно-исследовательского института SIKHA foundation (Тбилиси) Арчил Сихарулидзе, рассказывает RTVI о том, при каком условии они смогут вспыхнуть с новой силой.

Представители гражданского общества и оппозиции в воскресенье попытались перекрыть магистральные въезды и выезды из столицы Тбилиси. Это буквальное повторение сербского сценария протестов столкнулось с жестким ответом со стороны власти в лице «Грузинской мечты» (ГМ). Митингующих заранее предупредили, что целенаправленное блокирование стратегических объектов наказуемо уголовным преследованием, но некоторые горячие головы это не остановило.

После воскресной акции был арестован 31 человек, в том числе и лидеры оппозиционных партий. Антиправительственно настроенная часть общества вновь обвинила МВД в насилии и требует освобождения всех «политзаключенных», а также досрочных парламентских выборов. Несогласное с ними молчаливое большинство продолжает поддерживать общий подход правительства. Он заключается в том, что выборы состоялись и не Западу решать судьбу страны. Оппозиция и активисты же пытаются просто вынудить население страны изменить свой выбор и склонить его на свою сторону, устраивая, время от времени, локальные стычки и создавая искусственный кризис.

Мало сомнений, что, кроме администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа, западные столицы (например, Париж, Берлин, Брюссель), финансируют протесты, обеспечивают логистическую и политическую поддержку, надеясь на смену власти тем или иным образом. Но «Грузинская мечта» не только не дрогнула, но и планирует создать специальную комиссию по расследованию преступлений предыдущей власти Михали Саакашвили и Единого национального движения (ЕНД). Это может привести к официальному запрету партии и аресту ее видных лиц.

Обыватели вспоминают об акциях протеста все реже, однако эти мероприятия все еще активно освещаются в социальных сетях.

И это несмотря на то, что их посещает стабильно малое число не только населения страны, но даже оппозиционно настроенных граждан. Людям непонятны мотивы, цели и, что самое главное, бенефициары смещения нынешнего правительства. Ситуация в стране стабильная, а время потрясений в политической сфере страны прошло — «Грузинская мечта» продолжает управлять страной, не сталкиваясь даже со словесным сопротивлением оппозиции в парламенте. Оппозиционные партии по своей инициативе не принимают участие в работе законодательной власти в знак протеста.

Если «революция» в Грузии и существует, то в Х (бывший твиттер). Каждый вечер одни и те же люди, приблизительно в девять часов вечера, перекрывают целенаправленно дорогу напротив здания парламента и требуют то, что они точно не смогут получить. Весь процесс фиксируется на лучшие фото и видеоаппаратуру, закупленные на западные деньги, и все самые сочные сцены попадают в тот же вечер или на утро в соцсети. Так, Запад может продолжить утверждать, что в Грузии «массовые», «многотысячные» протесты, а так называемая пророссийская власть их жестко подавляет и проводит политику репрессий. С реальностью, впрочем, такие заявления не связаны.

Сложную ситуацию для оппозиции не исправило даже решение ассамблеи ПАСЕ поставить перед делегацией Грузии строгие условия. В их числе было требование проведения досрочных парламентских выборов. Но она просто покинула зал и больше не планирует присутствовать на сессиях. Никакой дополнительной реакции со стороны общества не было, а победителями в этой ситуации протестующие точно не вышли. Чем больше страна страдает из-за их поведения, тем больше претензий не к власти, а к гражданскому обществу и оппозиции.

Складывается ощущение, что эти люди готовы на все, чтобы сместить власть, — даже нанести умышленный урон государству. Такой вывод можно сделать, если взглянуть на опубликованный недавно список всех бизнесменов и видных деятелей страны, против которых протестующие требуют ввести санкции. Если Запад прислушается, то вся экономика страны может буквально рухнуть, а население понесет колоссальные убытки.

Стояние у стен парламента по вечерам за три месяца превратилось в своеобразную увеселительную программу для некоторых граждан и туристов.

В реальности это не приносит никаких дивидендов ни для протестующих, ни для оппозиции, которая сама, похоже, запуталась и не знает, что делать дальше. Более того, решение Трампа ограничить внешнее финансирование через каналы Агентства США по международному развитию (USAID), которое собираются закрыть по предложению бизнесмена Илона Маска, легло тяжелым бременем на плечи протестующих, ведь большая часть денег для «гражданского общества» шла из Америки. Посол Робин Данниган, которая активно поддерживала протестное движение, и вовсе куда-то пропала.

Без политических мотивационных выступлений администрации президента США и постоянного обновления банковских счетов, протест быстро затихает. Не будет возможности приобретать еду, припасы, технику и другие вещи, которые нужны для поддержания даже не особо привередливой «твиттерной революции». Кто бы что ни говорил, но людей кормить нужно, а любая хорошая постановка нуждается в финансовых вливаниях. Заявления о том, что народ сам финансирует себя и подобные протестные акции — лишь часть посыла политтехнологов.

Теперь очевидно, что попытки политики непризнания нового парламента частью гражданского общества, политической оппозиции и рядом западных стран провалилась. «Грузинская мечта никуда не денется». «Майдан» оказался не нужен большей части населения страны, как и пламенные речи о неизбежности европейского пути Грузии и необходимости идти на жертву ради него по примеру Киева.

Все-таки, Грузия — это не Украина, здесь общество более зрелое и меньше подверженное массовой радикализации. Тяжелое гражданское противостояние 90-ых и постоянные революции и путчи взрастили поколения, которые не хотят больше страдать, требуя мира и порядка. «Грузинская мечта» смогла объяснить этот посыл не только Тбилиси и Батуми, но и регионам.

Политическая бюрократия Запада, даже при всем желании не может устроить революцию в стране, где общество против такого развития событий.

Однако «Грузинской мечте» не следует расслабляться, поскольку слабые позиции протестующих не значат автоматической симпатии населения к правительству.

Сомнений и критики достаточно, особенно среди представителей молодежи, которым обещали, непонятно исходя из чего, «ванильные небеса» и европейские стандарты жизни.

Правящая элита должна начать активно работать с этим наименее опытным и наиболее легко манипулируемым политическим сегментом. Ведь он до сих пор, что называется, находится на «международном аутсорсинге» у тех групп, которые активно продвигают с их помощью свое восприятие мира, зачастую не соответствующее непосредственно государственным интересам.

ГМ «восстала» против воли Запада, заявив, что является суверенным государством. Но суверенитет — это не просто отказ от посещения заседаний ассамблей ПАСЕ. Необходимы реальные политические шаги, ориентированные на укрепление собственных институтов и взращивание патриотически настроенных граждан. Пока что правительство не спешит этим заниматься. Пора не просто говорить о европейских стандартах и суверенной политике, но и применять все это на практике. А то «твиттерная революция» может внезапно перекочевать из социальных сетей в реальность.

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