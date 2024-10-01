В Госдуму внесли пакет поправок о запрете пропаганды чайлдфри. Партнер коллегии адвокатов «Фрейтак и сыновья» Вадим Багатурия в своей колонке для RTVI пытается (и не может) найти пропагандистов отказа от деторождения, а также рассуждает о том, зачем это все понадобилось законодателям.

А был ли мальчик?

После запрета в России «международного общественного движения ЛГБТ*», у которого вроде даже нет штаб-квартиры, удивляться тому, что кто-то из депутатов захочет признать другое квазиобщественное движение «чайлдфри» экстремистским, тоже не приходится.

Лично я в своей жизни не сталкивался с пропагандой образа жизни без детей. Даже матери убийц в суде ни разу не сообщали «лучше бы я тебя не рожала», и, наоборот, истово детей своих защищали, проклиная следователя и прокурора. Я изредка видел тех, кто вроде бы «чайлдфри» в каких-то подкастах, но чтобы за нечто подобное велась агитация в кино, новостях или еще где-то в публичной сфере — никогда.

В то же время, если мы вспомним Китай, то увидим, что там до недавнего времени действовала политика «одна семья — один ребенок». Можем ли мы тогда заявить, что курс КПК совсем недавно заключался в поддержке почти «чайлдфри»? Именно поэтому лично я расцениваю эту законодательную инициативу не иначе, как политический пиар отдельно взятых депутатов. Потому что, когда ипотека выдается под 21% годовых, а квадратный метр в крупных городах стоит как три—четыре хороших месячных зарплаты, люди сами по себе станут «чайлдфри» и без всякой пропаганды.

Как будет складываться правоприменительная практика после принятия закона

Знаменитый российский постулат «был бы человек, а статья найдется» актуален и здесь. В нашей стране нередко можно получить административную или уголовную ответственность, даже не понимая, за что.

Но одно понятно уже точно: привлечь к ответственности по закону о запрете «чайлдфри» будет все-таки сложнее, чем за пропаганду ЛГБТ*. Просто потому, что «чайлдфришников» особо и не видать…

И даже если таковых найдут, следует учитывать, что для человека, сообщившего на публике, что у него нет детей и он их не хочет, ответственность не наступит. Для нее нужно, чтобы он начал, например, рассказывать что дети являются «постоянной тратой денег, времени и нервов» и делать вывод, что рожать из-за этого не стоит. Пропаганда в целом заключается в описании преимуществ того или иного образа поведения или мышления. В деле борьбы с «чайлдфри» будет действовать именно эта логика.

Если абстрактно размышлять дальше и представить, как будут вести себя предполагаемые активисты «чайлдфри», можно дойти до определенного абсурда. Например, если мужчина нацепит на себя значок «я не хочу детей», то это можно трактовать как антипедофильскую деятельность. Но, конечно, если вместо мужчины с этим же значком представить женщину, ее вряд ли ждет понимание.

Я считаю, что никаких затруднений в правоприменении по этому закону точно не будет. Проблема состоит в ином — в том, что люди, которых массово можно было бы привлечь по нему, на мой взгляд, просто отсутствуют. И это лишний раз подтверждает, что речь идет о политическом пиаре.

Авторами законопроекта выступили Курултай Башкирии и депутат Госдумы от этого региона Эльвира Аиткулова (из «Единой России»), которая утверждала, что пропаганда «чайлдфри» ведется некими «сторонниками гедонизма». И что из этого следует? Правильнее не наслаждаться жизнью, а бесконечно страдать? Тогда давайте запретим деликатесы и курорты, модную одежду и ювелирные изделия, личные музеи и театр.

У меня самого есть ребенок, я очень люблю его, рад этому и хотел бы, чтобы у меня было больше детей. Другой вопрос, что большинство россиян не может родить, как правило, в силу определенных жизненных обстоятельств. Это отсутствие должного дохода, опасения за будущее (на секундочку задумайтесь — НАТО планирует нас бомбить!), состояние здоровья, а вовсе не какой-то злой умысел, направленный против государства и его политики в форме маргинальной тусовки «чайлдфри».

Каким образом законопроект получил одобрение спикера Госдумы

Я периодически участвую в создании законопроектов для Госдумы, и могу сказать, что соавторство такого законопроекта — это, по большому счету, галочка в KPI депутатов, его поддержавших. Они могут даже не прочитать его текст, но если они оказались в соавторах, большое начальство точно заприметит их и впоследствии это поможет в продвижении по карьерной лестнице.

Кроме того, сегодня Россия является одним из последних островков здравомыслия в области межполовых отношений и общепризнанных гендерных ценностей, которые всего сто лет назад были присущи всем странам мира. Европа и Северная Америка от них уже отказались, поэтому, будучи в авангарде консервативной повестки, России необходимо показать свое первенство в этом вопросе. И подобный законопроект вполне укладывается в такую парадигму — российские власти воспринимают «чайлдфри» как нечто сопутствующее разлагающим молодежь идеям ЛГБТ*.

Но если наши парламентарии действительно хотели бы принять закон, способствующий повышению рождаемости, надо было не мифический «чайлдфри» запрещать, а разработать норму, согласно которой каждая семья, в которой появляется третий ребенок, незамедлительно получала бы четырехкомнатную квартиру и ежемесячное пособие в размере 100 000 рублей.

Гарантирую, очередь желающих родить бы выстроилась от Владивостока до московского Кремля.

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* решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России