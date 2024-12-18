20 декабря 2023 года, почти год назад, прошла знаменитая «голая вечеринка» Насти Ивлеевой. Партнер коллегии адвокатов «Фрейтак и сыновья» Вадим Багатурия в своей колонке для RTVI, рассказывает, как это событие стало причиной значительного ужесточения российского законодательства.

Фактически, с «голой вечеринки» Ивлеевой в стране началась цензура. Ввели ее исключительно по политическим мотивам. Последующее признание ЛГБТ* «экстремистским движением», запрет «пропаганды чайлдфри», дискуссии в Госдуме о необходимости что-то делать с квадроберами — все это звенья одной цепи, начавшейся именно с «голой вечеринки», которая, по сообщениям СМИ, не понравилась кому-то очень влиятельному.

Не будем забывать, что 2024 год был объявлен в России «Годом семьи» и под этим лозунгом, собственно, и прошел — все мракобесие, которое навязывалось западной культурой на протяжении предыдущих десятилетий нашей стране, перешло или переходит в запретную категорию.

Нельзя сказать, что это исключительно российская история. Если посмотреть на предвыборную кампанию Дональда «Владимировича» Трампа, видно, что в США назрело недовольство ровно теми же самыми явлениями: наблюдался перегиб в пользу всяких нестандартных движений, которые по большей части никакому нормальному человеку не нужны. И Россия выступила, что называется, в авангарде борьбы с ними. Впрочем, пространство для возвращения в еще более «ортодоксальные» времена остается — женщинам в нашей стране пока разрешено управлять автомобилем и ходить на выборы.

Возвращаясь к «голой вечеринке», полагаю, что, сами по себе те, кто ее проводил, явно не ставили целью пропаганду какого-либо ныне запрещенного явления. Однако пропаганда ЛГБТ*, как правило, имеет определенный стиль — чаще всего она ассоциируется с дресс-кодом БДСМ. И именно так, по-видимому, посетители вечеринки были преимущественно одеты.

Впрочем, это не основная причина того, что случилось потом. «Голая вечеринка» была подвергнута критике за свою очевидную неуместность: идет СВО, гибнут люди, страну зажимают санкциями — нельзя сказать, что в такой обстановке большинству наших граждан и руководству страны хочется веселиться. И на фоне этого устраивается пир горой, да еще и с такой атрибутикой! Даже если бы эта вечеринка была «одетой», но на ней обливались дорогим шампанским и бросались бы друг в друга черной икрой, она бы привела к тому же итогу.

Весь законодательный опыт 2024 года указывает на то, что перевести в юридическую плоскость любой общественный запрос на скромность очень легко. Был бы сам этот запрос, а депутаты придумают все что угодно, и оно приобретет черты формального запрета. Конечно, отменить праздники в целом никто не сможет, да и не захочет — однако блок запросто может коснуться публичных торжеств с явными излишествами.

Я уверен в этом, потому что любой сигнал сверху (а там следят за веяниями снизу), даже самый нестандартный, депутаты Государственной думы или депутаты регионального парламента могут очень быстро превратить в законодательную инициативу, а затем и в норму.

Причем расписана она будет максимально расплывчато, согласно известной поговорке «закон — что дышло, куда повернул, туда и вышло». Возьмем те же недавние запреты «экстремистских движений». У них же нет никакого офиса, представительства, непонятно, кто их возглавляет, и так далее. Но их признали «организациями» и запретили.

Две недели назад задержали какого-то мужчину, который организовывал туры для «голубых». Ему вменили участие в деятельности «экстремистского сообщества». Но я так и не понял, в чем действия этого человека были противоправными. То, что он отправлял людей нетрадиционной ориентации вместе с другими такими же гражданами куда-то отдыхать, вроде бы не является правонарушением, ведь он не пропагандировал им преимуществ ЛГБТ*, они, скажем так, сами собой ЛГБТ* и представляли. По сути — частное дело!

Однако по этой логике получается, что «такие» даже в гости друг к другу ходить не могут! Собственно, что и происходит, когда полиция разгоняет квартирные посиделки людей, которых относят к «нетрадиционалам». Как практик с 20-летним стажем, скажу, что неконкретный закон всегда позволяет творить любой произвол — чем более расплывчата норма, тем легче с ее помощью ограничить практически любые права гражданина.

Наших депутатов же хлебом не корми, дай какой-нибудь сенсационный законопроект принять. Например, вчера утвердили поправки к закону об иноагентах, согласно которым все отчисления от интеллектуального труда этих граждан, а также от использования и продажи их недвижимости, требуется зачислять на специальный счет. Деньги с него невозможно снять, пока иноагентский статус не отменят. Постепенно идет криминализация этого закона, и я почти на 100% уверен, что не за горами возвращение статуса «враг народа». Есть такая теория, что история идет по спирали. И вполне логично, что 2030-е годы будут весьма похожи на 1930-е.

Если фантазировать на эту тему, то в ближайшее время можно запросто ожидать возвращения определенной версии налога на бездетность, введенного в 1941 и полностью отмененного только в 1992 году. Конечно, в явном виде он будет полностью антиконституционным, потому что государство не может навязать тебе обязанность рожать детей. Однако наши законодатели могут просто внести поправки в Налоговый кодекс, согласно которым лица с детьми вправе рассчитывать на применение определенной льготы, а те, у кого их нет, такой налоговой льготы иметь не будут. Грубо говоря, если у тебя есть дети, то ты платишь НДФЛ в размере 13% от дохода, а если нет — то 15%. Могут ввести отмену льготной «семейной» ипотеки, если, например, брак расторгнут. Поле для креатива у депутатов буквально непаханое.

Считаю, что определенно стоит ждать прибавления и в рядах «экстремистских движений». В интернете каждый месяц зарождаются и умирают новые молодежные субкультуры. А уже буквально на следующий день какой-нибудь великовозрастный и консервативный депутат с Охотного ряда может посмотреть на это, произнести «ай-ай-ай, непорядок» и внести соответствующий законопроект о запрете такого явления. Он на то там и посажен — бдеть.

В какой-то смысле он мало отличается от бабушек у подъезда, которые считают всех соседей «проститутками и наркоманами». Просто депутат сидит не на лавочке, а в большом государственном учреждении, носит дорогой костюм и его показывают по телевизору.

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* «Международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено