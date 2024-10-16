Парламентские выборы в Грузии состоятся уже на следующей неделе. Политолог, основатель научно-исследовательского института SIKHA foundation (Тбилиси) Арчил Сихарулидзе, рассказывает RTVI о шансах на победу правящей партии «Грузинская мечта», а также о том, как на голосование повлияет принятие в стране пророссийских законов.

Эти выборы окончательно определят, что хочет страна — идти по западному пути или же продолжить политику баланса. Последнюю в течение многих лет проводило правительство «Грузинской мечты» (ГМ), которую раннее (до СВО) активно поддерживал тот же самый Запад.

Местные прозападные политические силы убедили людей, которые передают всю нужную информацию в Брюссель и Вашингтон, что Тбилиси может повернуться спиной к своим стратегическим партнерам. Теперь им нужно срочно надавить на избирателя, чтобы народ принял правильный для них выбор и к власти пришли соответствующие политические игроки. В то же время ГМ стоит на позиции нейтралитета, которая импонирует многим, особенно ядру избирателей старше 35 лет.

Пророссийскеие законы

Недавно были приняты так называемые «пророссийские» законы об «иноагентах» (о прозрачности иностранного влияния) и борьбе с ЛГБТ*-пропагандой. Они, несомненно, повлияют на распределение голосов на грядущих выборах — только вопрос, в какую сторону.

Закон о противодействии ЛГБТ*-пропаганде был проведен с целью получения поддержки большей части православной церкви и ее паствы. Последняя представляет 86% населения Грузии, еще 10% относятся к мусульманской общине. Все эти люди поддерживают инициативу, что автоматически добавляет очки правящей силе.

Как не крути, но традиция, семья, церковь и вера — это основополагающие аспекты грузинского быта и никакое условно «западное» будущее не сможет их побороть в идеологическом противостоянии.

Традиционные ценности были с грузинами издревле, а Запад и Европа появились в общественном дискуссионном пространстве лишь недавно.

Наглядным примером того, насколько все это важно для населения страны, является отказ буквально всей оппозиции напрямую комментировать этот процесс. Более того, она даже отказалась принимать участие на парламентских заседаниях, поскольку оказалась между молотом и наковальней. С одной стороны, бороться с традициями — значит потерять внутреннюю поддержку. С другой стороны, ничего не предприняв, можно было разозлить американских и европейских коллег с их модными новыми ценностями. Оппозиционеры решили просто пересидеть бурю тихо, без суеты, молча.

Второй закон — об «иноагентах» (прозрачности иностранного влияния) — нанес удар по позициям правящей партии в основном вне страны. Они, впрочем, и так после начала СВО сильно расшатались из-за отказа власти присоединяться к антироссийским санкциям и использовать агрессивную риторику, направленную против России. В «Грузинской мечте» говорили, что видят желание западных сил изменить власть ради получения более дружественного для себя режима.

С точки зрения избирательной поддержки, в этом плане ГМ хоть и упустила определенный процент, но незначительный. Закон об «иноагентах» действительно разозлил существенное число граждан, поскольку неправительственная и академическая элиты не особо желали отчитываться и признаваться, что львиную долю легитимности, финансов и логистики они получают извне.

Однако эта часть населения, скорее всего, и так не голосовала за правящую партию, поскольку политическая и идеологическая платформа ГМ уже давно опирается не на них, а на, если можно так сказать, «глубинное общество», людей, живущих за пределами идеологии, политики и ориентированных на прагматический подход к решению проблем. Это то самое избирательное ядро старше 35 лет, которые прошли сквозь огонь, воду и медные трубы. Им не импонирует прозападная политика, поскольку они не вовлечены в политический процесс в принципе и не занимаются агитацией, в отличие от тех же институтов по развитию демократии, прозрачности и других западных благ. Поэтому основной избиратель «Грузинской мечты» считает этот закон лишь очередной бюрократической формальностью, нежели расценивает его как меру, способную помешать западной интеграции Грузии.

Шансы на победу

«Грузинская мечта» имеет приблизительно 33% — 36% процентов голосов, что делает ее самой сильной и влиятельной партией страны. Сейчас ей нужно привлечь дополнительную поддержку нейтральных избирателей, чтобы на фоне сравнительно высокой явки получить необходимые для формирования большинства в парламенте 46% — 50% голосов.

Если события пойдут по этому пути, то оппозиция или Запад тут практически ничего не смогут поделать. На одних митингах далеко не уедешь, да и нет в обществе особого запроса на агрессивную риторику, уличную борьбу и революции. На одних эмоциях молодежи не получится ни изменить политику правительства, ни даже сместить определенного министра с должности. Для этого нужно именно то ядро избирателей, которые формируют экономику государства, знают, как бороться за власть и на какие рычаги давить. Такие люди, в основном, не хотят потрясений и потому отдадут свой голос в пользу ГМ.

Если же оппозиция сможет собрать хотя бы 35% голосов, то с ее стороны возможен сценарий отказа от признания победы ГМ на выборах.

Причины могут быть разные, например, они могут заявить о массовых фальсификациях, и тогда прозападные элементы в стране будут ждать реакции со стороны западных стран. От этого зависит, будет ли дан зеленый свет на масштабные протесты, а самое главное, на насилие против правительства и соответствующих институтов. Однако Запад, скорее всего, не будет явно занимать в этом конфликте чью-то сторону, поскольку насилие в любом случае вызовет противодействие, что приведет к беспорядкам.

Скорее всего (и это подтверждается уже открытыми заявления со стороны оппозиционных сил), в итоге для оппонентов власти все сведется к уличным протестам, поскольку статистические данные указывают на доминирование ГМ в том числе и среди нейтральных избирателей. Пока что часть грузинского общества, которое устало от «Грузинской мечты», но не питает никаких сантиментов к их оппонентам, не готова поддерживать тех, кто представляет себя альтернативой и выступает с так называемой прозападной платформы.

В целом же стоит отметить, что «Грузинская мечта» близка к очередной победе на выборах, и если они пройдут спокойно, то так и будет. Оппозиция за многие годы не смогла выстроить четкой линии и создать реальный спрос на свой идеологию. Их коалиционное единство хрупкое и западная поддержка недостаточна. Но возможно все, и в случае иного исхода выборов страна, скорее всего, окажется в фундаментальном кризисе. Кто знает, возможно в этой ситуации некоторые оппозиционно настроенные коллеги ощутят ностальгию по правлению «Грузинской мечты».

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* решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России