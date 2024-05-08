Военная помощь для Украины от США скоро начнет поступать ВСУ. О том, зачем американцы продолжают ее выделять, а также о том, какими могут стать геополитические очертания мира после окончания российско-украинского конфликта, RTVI рассказал американский военно-политический аналитик Андрей Мартьянов.

Какие цели преследует Белый дом, выделяя военную помощь Украине

Первый фактор, повлиявший на это решение — администрация Байдена, которая испытывает животную ненависть ко всему русскому. В ней заправляют внешней политикой и военными авантюрами неоконы с сильнейшим креном в сионизм. Такие люди, как глава Госдепа Блинкин или, например, советник Байдена по национальной безопасности Салливан просто сводят свои счеты с Россией.

Второй фактор — это желание отмыть деньги и положить их в карманы военно-промышленного комплекса США, который их и сам не против разворовать. Кроме того, это решение имеет прямое отношение к избирательной политике накануне выборов, которые должны состояться в ноябре этого года.

По-настоящему этот пакет помощи практически никак не скажется на ситуации на фронте. Большая часть этой суммы пойдет не столько на поддержку в целом уже разгромленных ВСУ, сколько на содержание Украины как государства. И хотя формально деньги выделяются на всевозможные социальные выплаты и прочие подобные расходы, в реальности они пойдут на поддержание государственного аппарата, который рассматривается как таран против России.

В военном же плане американцам просто нечего поставлять. Привезут они, к примеру, пару батарей ЗРК Patriot, но какая выживаемость у этой техники в военных условиях? Как только ее обнаружат, так сразу и уничтожат. Поэтому все это — бесполезные конвульсии. Как говорится, бабло побеждает зло.

Да, два года назад все было по-другому. Эти люди, которые ничего не понимают в современном военном деле, разработали грандиозный план. Они начитались книжек про Пелопоннесскую войну и думают, что это каким-то образом имеет отношение к XXI веку. Прошло время, и мы видим результат.

Их стратегия 2022 года была совершенно очевидна. Украинская атака в Донбассе застает врасплох «неподготовленные» российские вооруженные силы. После этого на Россию накладываются сильнейшие санкции. Тут же наступает коллапс режима Путина, а к власти приходят либералы, которые продают страну. Это абсолютное непонимание современных реалий.

У американцев нет Генерального штаба, только Объединенный комитет начальников штабов, а все вопросы планирования переведены на уровень командований. А кто там сидит? Мы видели, как планировались боевые действия в Афганистане, когда с 2006 года они терпели там поражение за поражением и продолжали пудрить всем мозги. Политическая верхушка США вообще в военном и стратегическом плане абсолютно безграмотна — это вопрос, по которому я написал четыре книги.

С чем было связано изменение тактики российской армии в начале военной операции на Украине

Наряд сил, выделенный изначально, предполагал просто демонстрацию мощи с ударом в сторону Киева. Повоевали немного в Гостомеле, зашли в Харьковскую область, посмотрели, поняли, что не складывается, отошли.

Необходимо помнить и то, что тогда шли мирные переговоры, а в Стамбуле прошла мирная конференция, хот этот процесс не особо ярко освещался в прессе. В начале апреля 2022 года, как известно, тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, определенно по указке США, передал украинской стороне сигнал о том, что нужно продолжать воевать. Тогда изменилось все. Демонстрация силы закончилась, и начались реальные боевые действия. Конечно, были допущены определенные ошибки оперативно-тактического плана, но ничего смертельного в них не было.

Люди до сих пор не могут понять, что ни в оперативном, ни в стратегическом плане Россия не теряла контроль с самого начала. Никто не собирался реально брать ни Киев, ни Харьков.

Это же огромные города-миллионники, и чтобы их захватить, необходимы колоссальные силы, что повлечет в свою очередь огромные жертвы среди мирного населения и прочий сопутствующий ущерб.

Херсон вообще в стратегическом плане ничего не менял. Мы ушли, забрав с собой большую часть населения этого города. Да, был отход российской группировки войск из Харьковской области, и во время него было брошено некоторое количество военной техники. Но зачем жертвовать людьми и стоять в открытом поле, защищая какую-то технику, которую потом можно изготовить? Были, конечно, и погибшие, но во время боевых действий, знаете ли, так бывает.

Какая задача стоит перед российскими вооруженными силами сейчас

Планированием, расчетом необходимого наряда сил занимается Главное оперативное управление Генерального штаба. Там сидят очень умные люди, работающие с передовым программным обеспечением, недоступным обывателям, которые очень хорошо знают, что такое теория исследования операций и как работают математические модели, приспособленные для расчета таких операций и их качественного планирования.

Не стоит забывать, что около 600 тысяч личного состава — отдохнувшие, прекрасно тренированные, — стоят сейчас в резерве не для того, чтобы захватывать Украину, а чтобы купировать угрозу в основном исходящую со стороны Польши.

Что же касается темпов продвижения на украинском фронте, то зачем форсировать ускорение оперативного темпа? Зачем повышать потери фактически на сломе противника? Идут боевые действия на истощение. Россия с Украиной уже не воюет, она воюет с НАТО, с объединенным Западом, за поведением которого в этой ситуации пристально наблюдает. Зачем пытаться прорвать украинскую оборону, когда коллапс фронта уже происходит? Украина в военном плане кончилась, не существует — да и в принципе как государства ее уже нет.

Учитывая, что стратегическая и оперативная инициативы давно и полностью на стороне России, придумать, как их реализовать — задача Генерального штаба. В конечном итоге же вопрос заключается в демилитаризации Украины, а как последовательная цель — в демилитаризации НАТО.

Стоит ли ждать, что Дональд Трамп, придя к власти, завершит конфликт за один день

Трамп — это болтун, человек, который полностью провалил первый президентский срок, отдав свою администрацию на откуп неоконам. Наговорил он много, а в реальности представляет собой такого же политического импотента, как и Байден. Просто Байден разрушает Америку в одну сторону, а Трамп будет разрушать ее в другую сторону.

Он заявляет, что спасет Америку, но ничего у него не получится. США испытывают системный кризис. Пентагон продемонстрировал свою полную недееспособность, в том числе с политикой оснащения вооруженных сил. Штатное расписание американской армии застряло в 90-х годах, и сейчас они ведут войну 90-х годов с противником, которого вообще никогда в реальности не существовало.

Что касается перспектив Украины, то можно вспомнить план Моргентау, который тот предлагал для немцев после войны. Если какая-то часть Украины и останется, это будет в основном сельскохозяйственное государство с западным наместником, которое в дальнейшем будут просто дробить по частям.

Для России же, учитывая ультиматум, выдвинутый в конце 2021 года, вопрос состоит только в том, сколько она захочет взять к себе на баланс. Четыре области — Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская — с ними все понятно. Они записаны в Конституции, и поэтому российская армия будет планомерно выходить к их административным границам. Что будет с Одессой или с Харьковом, я не знаю. Но стоит вспомнить пословицу «сначала медленно, а потом все сразу».

Повторюсь, да, можно нарисовать большую красную стрелку в сторону Харькова, но это ничего не даст, потому что никто этот город брать не будет. Зачем ради его взятия класть огромное количество наших ребят? Он сам упадет в руки России, как созревший фрукт.

Каким будет новый мировой порядок, который установится после российско-украинского конфликта

В этом вопросе все решает соотношение сил и средств. Поэтому Россия находится в позиции, когда она может диктовать свои условия. Мы уже видели, как российские военные мирно и четко разошлись с американцами в Нигере.

Необходимо понимать, что Америка находится в состоянии развала. Сейчас происходит фактически физическая дезинтеграция США на несколько частей. Единое государственное тело с реальной национальной идеей в США больше не существует. Недаром механизм политического управления страной (а фактически — ограбления) называют «вашингтонским болотом».

Поэтому России теперь нужно самой определиться, как далеко она захочет пойти и в глобальном смысле. Мы видим, как она возвращается в Африку и Азию в своем лучшем виде.

Тем временем, той самой Европы уже нет. Мои друзья из Франции говорят, мол, Андрей, мы кончились, у нас уже население на 30% арабо-африканское, на Евровидении настоящий бал сатаны. Поэтому Россия будет просто смотреть, что там будет происходить дальше, и, скорее всего, отгородится от всего этого новым железным занавесом, границы которого пройдут по границе Венгрии, — когда она дозреет до этого.

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