Украинские диверсанты провели операцию против российских военных аэродромов, однако темпы продвижения российской армии на фронте продолжают ускоряться. О том, кто и зачем атаковал стратегическую авиацию России, об обстановке на поле боя, а также о состоянии переговорного процесса рассказывает военный аналитик RTVI Алексей Сочнев.

Для чего была проведена масштабная диверсия против стратегической авиации России

То, что военкоры окрестили «Перл Харбором» на российских аэродромах, правильнее всего назвать диверсией, а не терактом. Действовала большая разветвленная диверсионная сеть. Возможно, были применены все ресурсы, которые есть в распоряжении Украины на территории России.

Важно относиться к произошедшему с холодной головой и понимать, влияет ли это на положение дел на поле боя. Диверсия связана с атакой на военные объекты, но кардинально на ход СВО она не влияет, — и правильнее будет сказать, что не влияет совсем. Ключевой момент — эта операция готовилась задолго до того, как вообще было принято решение о переговорах. Украинская сторона дает понять, что временные рамки ее подготовки составляли полтора года.

Рискну предположить, что эта операция начала разрабатываться после первого подрыва Крымского моста в октябре 2022 года. Видно прямое продолжение идеи с задействованием водителя грузовика, везущего неизвестный ему груз. И несмотря на сливаемую в СМИ информацию, что Белый дом якобы не знал об этой операции, я в это не верю. Они как минимум не мешали, а скорее всего ей способствовали, и неудивительно, что мы до сих пор не увидели никакой официальной американской реакции на диверсию. Интересный штрих — подобную операцию с роем беспилотников, который вылетает из кузова грузовика и атакует вертолеты президента США можно увидеть в американском художественном фильме «Падение ангела».

Операция вызвала радость у европейских союзников Украины, причем не в медиа, а именно у официальных представителей. Министр обороны Нидерландов приветствовал атаку и заявил, что Украина превзошла себя и призвал поддержать ее, «чтобы она продолжала нас удивлять». Министр иностранных дел Норвегии также одобрил действия Киева.

Это показывает истинную цель операции — не повлиять на переговоры, а продемонстрировать эффективность перед западными партнерами.

Украина показывает: мы очень крутые ребята, мы уничтожаем самое грозное, что есть у России — часть ее ядерной триады.

Как уже определили OSINT-специалисты по фотографиям, место сборки беспилотников находится в Челябинской области, на одном из складов, который сдавался в аренду. Предполагаю, что таких помещений было три: в одном собирались беспилотники, в другом — домики-бытовки, в которых их везли, в третьем — окончательные варианты смертоносного пазла. Это разделение по принципу безопасности — если накроют одно место, можно продолжить операцию в другом.

Сейчас можно с уверенностью утверждать, что операция не увенчалась полным успехом, как рассчитывали украинские спецслужбы. Хотя в пресс-релизе СБУ написано про 41 уничтоженный самолет, это очевидная ложь. Но думаю, что именно на такое количество они рассчитывали. Некоторые фуры с беспилотниками были остановлены, в том числе героическими поступками прохожих, которые, увидев взлетающие дроны, начинали их сбивать камнями.

Стоит отметить, что эти фуры были подготовлены для самоуничтожения — в случае неудачи (или даже удачи) они должны были быть уничтожены, чтобы не оставить следов. Водители использовались вслепую, по крайней мере известно, что одного задушили, чтобы он не смог дать показания. Это значит, что в кабинах ехали диверсанты, которые сделали это. Дроны, судя по всему, работали с использованием искусственного интеллекта, т.е. визуально опознавали цель без оператора. Как пишет издание Clash Report, в Полтавском музее дальней и стратегической авиации есть модели Ту-95МС и Ту-22М3. Искусственный интеллект дронов «накормили» изображениями этих самолетов с разных ракурсов, чтобы они атаковали аналогичные в ходе операции «Паутина».

Заявления украинской стороны, что все диверсанты покинули Россию — намеренная ложь. Никто из участвовавших в операции не сделал это. Создать вновь такую сеть людей с таким уровнем подготовки невозможно. Уверен, эти люди остались здесь для дальнейшей диверсионной работы.

Эти действия являют собой единую акцию с подрывом железнодорожных мостов в Брянской (где погибли и были ранены гражданские) и Курской областях. Украина намекает, что будет уничтожать самое ценное, нанося удары и по ядерной триаде, и по гражданской инфраструктуре с расчетом на жертвы среди населения.

Когда и с какой целью началась летняя кампания российской армии

Летняя кампания, на мой взгляд, началась в мае — именно в начале мая украинская сторона активно заговорила об этом. Сейчас, в начале июня, можно подвести промежуточный итог ее первого этапа. В прошедшем месяце, по приблизительным оценкам, российской армией были заняты около 600 квадратных километров. Это впечатляющие темпы — впервые наблюдается такое серьезное продвижение с 2022 года. Если верить данным западных аналитиков, происходит рекордное количество штурмов.

Прорыва фронта пока нет, но уже можно сказать, что на нескольких участках он трещит. Для ВСУ жизненно необходимы резервы, но их нет. Украинское командование спешно перебрасывает то туда, то сюда разные бригады в зависимости от того, где давит российская армия.

Сейчас можно смело говорить об основной цели этой кампании — было принято четкое решение как можно дальше продавить вглубь Сумской области для создания буферной зоны, чтобы обезопасить Курскую область от попыток проникновения. Мы также видим активизацию и в Харьковской области, которая соседствует с Сумской. Практически во всех украинских военных блогах стоит вой о том, как тяжело сейчас на сумском направлении. Местность утюжат авиабомбами. А там, где начинают применять их, будет и движение пехоты.

Однако стоит проговорить еще раз — Сумское направление, как и Харьковское (постепенный охват Купянска) — не основные. Но продвижение там болезненно для ВСУ, и в какой-то момент Сырский примет решение снова перебросить туда бригады, которые сняли с направления, после выхода из Курской области, чтобы стабилизировать фронт под Покровском. После создания такой зоны сами Сумы будут под полной артблокадой и потеряют свою роль одного из основным военных узлов на севере Украины.

Основное продвижение ВС РФ идет по направлениям на Константиновку и Покровск, где россияне берут по два-три села в день.

Если говорить о грядущих достижениях в июне, я бы предположил установку полного контроля над Часовым Яром и заход в Днепропетровскую область.

Угрозу на запорожском направлении украинское командование восприняло всерьез и сейчас держит там значительную группировку войск. Поэтому туда россияне пока не двинули значительные силы — только прощупывали ситуацию. Но как только оттуда снимут войска из-за необходимости резервов на других направлениях, сразу активизируется российское движение к Малиновке и Орехову. С другой стороны, вполне логично заходить в Днепропетровскую область и уже оттуда создавать очаги напряжения в сторону Запорожья, но все зависит от того, где откроется возможность.

Зачем Михаил Драпатый подал в отставку

Неожиданно для всех совсем недавно назначенный командующим Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый подал в отставку. Это очень странно, особенно учитывая объяснения, которые он приводит — он обосновал этот шаг тем, что из-за ракетного удара по полигону погибли курсанты во время построения. Гибель 12 человек во время военного конфликта — не причина для отставки, тем более, что происходит такое в ВСУ далеко не в первый раз.

Многие медийные и политические фигуры на Украине прочили Драпатого на место главкома Сырского из-за провала последнего в Курской области. Драпатый, мол, более дерзкий и уважаемый в украинской армии, без советских корней, современный молодой украинский офицер.

Можно предположить, что перед Драпатым были поставлены задачи на покровском направлении не только стабилизировать фронт, но и перейти в контрнаступление, что очевидно нереалистично. Мы видели атаки в лоб одна за другой в Шевченко, в нескольких других населенных пунктах — серьезные накаты день за днем с попыткой перехватить инициативу в отдельных местах. Драпатый также участвовал в планировании попытки вторгнуться в Белгородскую область, которая тоже ничем не увенчалась.

Чуда вполне ожидаемо не произошло. Но скамейка запасных в ситуации, когда армия отступает, становится все короче. Не исключено, что через некоторое время после «отставки» Драпатый действительно окажется на должности Сырского.

Насколько большая угроза исходит от Драпатого для российской армии? Смею предположить, что реальную угрозу он будет нести как раз для украинской армии. Атаки в лоб, никаких серьезных операций — это все, что мы видели на тех направлениях, которыми он командовал. Ну, может быть, он, конечно, более дерзкий и готов не смотреть на потери, добиваясь поставленных целей… Однако при всех критических высказываниях о Сырском, я склоняюсь к тому, что если бы у того было больше свободы, он стал бы значительно более грозным врагом для российской группировки войск.

Что мешает прогрессу на переговорах

Пока Мединский не закончит «преподавать историю» украинской стороне, а та в свою очередь не сдаст условный «экзамен», никаких прорывов на переговорах не будет. Мы увидели попытки с украинской стороны убрать его. В западных СМИ были публикации, что Украина не хочет видеть Мединского за столом переговоров, а перед самой встречей главу российской делегации добавили в базу «Миротворец» — база данных нежелательных лиц для Украины.

В меморандуме, который представила Украина, ничего нового не оказалось. Опять возвращение в 2014 год, опять те же пункты о том, что Украина сама будет определять, демилитаризироваться ей или нет, и в какие союзы вступать и так далее. Так что прогресс на переговорах привязан к адекватной оценке своих сил. Ведь в реальности теряешь километры в день, а на бумаге не готов потерять ни сантиметра.

Но то, что переговоры идут — уже хорошо. В очередной раз стороны договорились о крупном обмене о пленных, и это тоже отличный результат. Киев, конечно, злит, что переговорный трек идет полностью под диктовку России, и пункты обсуждаются тоже под российскую диктовку. Ведь прошлый обмен 1000 на 1000 — предложение России, показатель того, что решение было принято под российским давлением.

Россия со своей стороны вручила украинской делегации свой меморандум, текст которого вывел из себя Владимира Зеленского, он в своей речи вновь сорвался с дипломатического языка на привокзальную брань и назвал россиян “идиотами”. Предположу, что украинского лидера задел пункт о выборах, без которых никакого подписания мирного соглашения не состоится.

Для взаимопонимания сторон нужно время. Прошло всего две недели с первой встречи, а для отрезвления нужно гораздо больше, но в том, что оно наступит, сомнений мало. И никакие диверсии ВСУ не помогут, и, самое главное, прекрасно, что они не сорвали мирный процесс.

Горячим же головам, требующим решительного ответного удара, стоит следить за ответами по украинским военным объектам в ежедневном режиме.

Проблема в том, что Украина в пиаре поднаторела гораздо лучше России. Если бы Россия показывала все свои успехи на поле боя, то их встречали бы аплодисментами стоя.

Чем дальше будет продвигаться российская армия и чем выше будет темп, тем больше будет терактов и диверсий со стороны украинских служб, так как им необходимо показывать успехи, а на поле боя их нет, а союзникам, как и самому Зеленскому, нужны новые дозы дофамина. Диверсии на железной дороге, устранение перебежчиков, убийство российских офицеров, атаки на Крымский мост — все это дает эмоциональный всплеск, но не влияет на ситуацию на поле боя даже в перспективе. Расчет на то, что Россия устроит истерику в духе героев Достоевского в корне не верен. Никакой страшной мести в ответ не будет. Без лишних пиар-эфектов продолжится методичное продвижение пехоты на фронте, а Воздушно-космические силы продолжат наносить болезненные удары по украинской военной инфраструктуре.

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