22 июля Госдума приняла поправки, вводящие административную ответственность за поиск экстремистских материалов в интернете. Партнер коллегии адвокатов «Фрейтак и сыновья» Вадим Багатурия объясняет RTVI, почему этот закон опасен для каждого россиянина.

Почему этот закон — беспрецедентная норма

Впервые в истории российского законодательства вводится ответственность за поиск запрещенного контента. Не за распространение, хранение или создание, а именно за поиск.

Новая статья 13.53 КоАП предусматривает штрафы от 3 до 5 тысяч рублей за «умышленный поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним». На первый взгляд формулировка кажется разумной, ведь наказывать планируют только тех, кто сознательно ищет запрещенный контент. Но, как всегда, дьявол кроется в деталях.

На мой взгляд, это часть «окна Овертона» — постепенного введения в общественное сознание новых смыслов, которые принять сразу невозможно. Похоже, что власть отрабатывает реакцию на ужесточение законодательства: два года назад запретили рекламу VPN-сервисов, сейчас фактически запрещают искать определенный контент, через какое-то время власти могут решить, что модель «административки» обкатана, выяснилось, что десятки тысяч людей ищут нелегальный контент, а значит пора вводить уголовную ответственность. Запросто!

И все бы ничего, но проблема в том, что в российской правоохранительной системе действует негласный принцип роста показателей (АППГ — аналогичный период предыдущего года). В каждом следующем отчетном периоде количество раскрытых правонарушений должно превышать прошлогодние цифры. Например, если в этом году по новой статье выявят 10 нарушений, в следующем должны раскрыть минимум 11. Иначе сверху могут задать вопрос: «Чем вы там на земле занимаетесь?»

К чему это приведет, понятно заранее. Сначала центры по противодействию экстремизму будут выполнять свою работу и бороться с реальными злодеями, но потом их коллеги — обычные сотрудники уголовного розыска — должны будут начать «шерстить» людей, которые смотрят каких-нибудь запрещенных блогеров, чтобы выполнить план. И так из АППГ в АППГ…

Уверен, что основной мишенью закона станет молодежь, она будет распространять идеи несогласия с властью.

А государство, закручивая гайки, поднимет градус напряженности в обществе и (не дай бог) подтолкнет эту самую молодежь к революционным мыслям. Это, кстати, все уже было — история идет по спирали.

У нас в стране действительно существует большой риск исламского экстремизма, особенно на Северном Кавказе. Но если посмотреть на тех, кого сейчас признали экстремистами в публичном поле, то 90% — это просто популярные блогеры, которые не проповедуют никаких радикальных течений ислама. Это люди, которые не согласны с действиями официальных властей России, и их признают «запрещёнными».

Из-за чего понятие «умышленности» не защитит граждан

Если в поисковом запросе написать «запрещенная книга авторства Адольфа Гитлера», это демонстрирует интерес. Возможно, человек хочет понять, почему она запрещена. Но если добавить слова «читать» или «скачать» — это уже будет умысел на ознакомление с запрещенным произведением.

Умысел презюмируется во многих правонарушениях, но «натянуть сову на глобус» не составляет труда. Более того, есть огромный пласт людей, которым по профессии нужно читать и понимать такие материалы: эксперты, дающие заключения об экстремистском характере произведений, историки, сами правоохранители. Они должны понимать суть вопроса, с которым борются.

Однако закон не предусматривает исключений для профессиональной деятельности. Сенатор Валеев заявил: «Что журналисты делают на экстремистских сайтах? За распространение экстремистских материалов — уголовная ответственность, а за поиск теперь и административная». Получается, что журналистская деятельность фактически ограничивается. Журналисты не смогут узнавать новости о тех, кого признали экстремистами, значит, не смогут их и передавать.

В целом принятие такой нормы запрещено Конституцией, поскольку вводит цензуру. Ее статья 29 гласит: «каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом». Пункт 5 той же статьи Конституции запрещает цензуру.

Нельзя указать в законе и исключения, например, «кроме научных целей, исполнения профессиональных обязанностей журналиста или иного общественного интереса».

Почему? Потому что другая норма Конституции гласит, что все равны перед законом и судом. Если журналистам будет можно искать запрещенку, историкам можно, правоохранителям можно, а остальным нельзя, то возникнет дисбаланс в вопросе равенства.

Как закон будет действовать в реальности

Когда принимается спорный законопроект, в публичном поле всегда появляется «защитник» и «успокоитель». Сенатор Артем Шейкин заверял, что закон будет применяться точечно, что никому волноваться не надо. Но, как говорится, свежо предание, да верится с трудом.

Если бы действительно были цели точечно привлекать к ответственности, это было бы прописано в норме. Я, как противник неконкретных правовых норм, считаю: чем размытее норма, тем больше шансов на злоупотребления ей со стороны исполнителей. Причем злоупотребления могут быть как умышленными, так и неумышленными — от элементарного непонимания предмета работы.

По такой норме оштрафовать можно будет любого, кто нашёл и посмотрел ролик Алексея Навального, которого тоже признали экстремистом. Даже если этого человека уже нет в живых, его материалы остаются в реестре запрещенных. Это сильно попахивает цензурой.

Если у правоприменителя возникнет желание привлечь к ответственности конкретного человека, он найдет способы это сделать. Повального анализа поисковых запросов каждого россиянина ждать не приходится — это технически невозможно. Но есть принцип «был бы человек, а статья найдется».

Допустим, Ваня совершил что-то, что доказать трудно. Сотрудник МВД заглянет в историю его поисков, найдет что-то запрещенное и скажет: «Попался, вот тебе хотя бы штраф!». В базу данных Ваня заносится как неблагонадежное лицо, потому что искал экстремистский контент. Эта стартовая точка позволяет дальше держать его на коротком поводке.

На кого-то такая профилактика сработает — человек затаится и будет жить тихо. Кто-то станет действовать осторожнее: чистить историю браузера или прятать следы поиска на YouTube.

Но принятие закона вызовет в народе негативные эмоции и ожидаемо сподвигнет искать пути обхода. Не потому, что все хотят искать запрещенный контент, а потому что наше общество свободолюбивое и мы чутко реагируем на ограничение наших прав и свобод.

Каким образом защитить себя от случайных нарушений этого закона

В современном устройстве видеоплатформ или браузеров можно буквально автоматически попасть на запрещенный контент. Скажем, предыдущее видео закончится, а следующее запустится согласно алгоритмам платформы — что они тебе подсунут, предсказать можно, но не всегда. И тогда в суде ключевым для доказательства вашей вины станет история поиска.

Как адвокат рекомендую людям, которые не хотят попасть в неловкое положение, просто чистить историю браузера и историю поиска в YouTube и на других платформах получения информации. Не все знают, кто является экстремистом — список постоянно пополняется. Нам известно, что книга Гитлера и ИГИЛ* точно запрещены, и ЛГБТ**-контент тоже, но мы можем не знать о каком-нибудь блогере, признанном экстремистом месяц назад.

Очистка истории браузера и других приложений убережет любого добропорядочного гражданина от лишних вопросов — разумеется, если у государства к нему нет глобальных претензий. Самый большой риск состоит в том, что как только на тебя составят подобный протокол, ты попадаешь «на карандаш». Ты можешь не быть экстремистом, но нахождение в базе данных МВД будет работать по принципу «слава идет впереди человека». Токсично и опасно. Но теперь это суровые реалии.

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* запрещенная в России террористическая организация

** решением Верховного суда России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории страны