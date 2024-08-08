В первых числах августа ВСУ атаковали международно признанную территорию России в Курской области. О том, в чем заключается смысл этой операции, о ее последствиях, а также о ситуации на фронте в целом, рассказывает спецкор RTVI Алексей Сочнев.

Чем закончится операция ВСУ в Курской области

Операция украинского командования, которую оно пытается проводить в Курской области, несомненно гораздо масштабнее попыток захода на территорию России, которые предпринимала украинская военная разведка (ГУР) ранее. Интересна она хотя бы тем, что теперь здесь действуют не спецподразделения при поддержке небольшого количества бронетехники, а несколько рот из состава 22-й механизированной бригады. Им оказывает поддержку ПВО, сообщается о том, они закрепляются на российской территории. Видно, что была продумана была и логистика снабжения.

По сообщениям военкоров, украинцам удалось продвинуться до 15 км вглубь Курской области и занять по крайней мере 11 населенных пунктов. Впрочем, Минобороны эту информацию пока опровергает и заявляет, что формирования ВСУ успешно уничтожаются на границе. Печально, но факт: из-за боевых действий страдают мирные жители.

И чем ближе переговоры, тем более отчаянных поступков следует ждать от украинского военно-политического руководства, которое всеми силами будет пытаться обеспечить себе на них более выгодную, чем сейчас, позицию. Но хотелось бы напомнить, что заход спецподразделений ГУР в Белгородскую область закончился операцией российской армии по созданию «санитарной зоны» в Харьковской области. То, что происходит сейчас, с высокой долей вероятности заставит Путина отдать распоряжение о создании такой зоны и в Сумской области. И, разумеется, ни сил, ни средств для уверенного захвата и удержания российской территории у украинских военных нет.

Последнее контрнаступление

Причем происходит все это на фоне того, что на выступе фронта около Авдеевки ситуация для ВСУ никак не может стабилизироваться — все потому, что там просто не за что зацепиться. Если посмотреть на карту, это маленькие села, пусть и находящиеся рядом, а вот никаких укреплений тут сделано не было, потому что Авдеевка стала тем местом, где украинцы не ожидали российского наступления.

Однако, несмотря на то что продвижение российской армии на этом направлении составляет около двух километров в день, все равно сейчас ВСУ цепляются здесь за каждое село, однако продолжая отступать. Происходит это по двум причинам: нехватка техники и живой силы у украинцев. Да, Зеленский заявлял о создании двух новых бригад, состоящих преимущественно из новомобилизованных, которым не хватает техники. Однако их под Авдеевку, где людей критически не хватает, почему-то не бросают. У меня есть единственное подозрение: их держат для попытки последнего контрнаступления, которое Зеленский обещал Западу.

Была бессмысленная с военной точки зрения и самоубийственная операция на левом берегу Днепра, когда десант ВСУ в течение нескольких месяцев пытался удерживать село Крынки, потеряв огромное количество людей. Она была нужна, чтобы показать западным странам, что у украинцев есть определенные плацдармы для начала неких контрнаступательных действий. И теперь мы видим продолжение этой стратегии — происходящее в Курской области.

Зеленский общается на Западе не с военными, а с политиками, и до определенного момента доверие западных политиков к нему было огромным. Они не понимают тонкостей военного дела, а на карте для них все вроде бы выглядит перспективно.

Но, конечно, если то, что мы наблюдаем сейчас, и есть подготовка к обещанному контрнаступлению, это настоящее безумие.

Ресурсы, которые могли бы поддержать группировку ВСУ под Авдеевкой, будут растрачены впустую. Да и боевое качество собранного личного состава чрезвычайно низко. Судя по украинским блогам, в основном удалось набрать мужчин за 40 лет, многие из них не хотят ни воевать, ни тем более погибать. Да и с людьми такого возраста просто не походишь в лихие контратаки.

Что происходит на других участках фронта

Тем временем в Часовом Яре проходит серьезнейшая операция, подробности которой мы узнаем только в будущем. Там российская армия смогла форсировать канал Северский Донец — Донбасс. С украинской стороны часто звучали заявления, что это просто невозможно. Но согласно пока не подтвержденным данным, это было проделано так же, как и в Авдеевке — российские военные прошли под землей.

И не просто прошли — начали закрепляться на другом берегу канала, что ставит под вопрос удержание города ВСУ до осени, о чем пишут как российские, так и украинские OSINT-каналы (например, тот же DeepState).

Судя по всему, мы увидим в Часовом Яре второй Бахмут. Людей будут бессмысленно класть, если только украинское командование не примет решении о выходе из города. По-настоящему, он ничего не решает, и после его оставления никакого провала фронта не произойдет, какой-то немедленной угрозы тому же Славянску это не создает.

Другое интересное направление — торецкое. Как только Торецк будет взят, то от него, без вариантов, российская армия пойдет на Константиновку. Это достаточно крупный город, расположенный в непосредственной близости от Славянско-Краматорской агломерации.

На покровском направлении, после взятия Покровска, основной задачей будет выйти на границу Донецкой области. В целом это вообще основная задача для российских военных — выход на границы областей, которые, согласно Конституции, входят в состав России.

Но вполне явно слышны и голоса тех, кто говорит о необходимости остановиться по линии фронта.

Поэтому и украинских военных это мотивирует обороняться как можно дольше, а российских — продвинутся насколько это возможно дальше.

Какими силами обладают стороны на сегодняшний день

Мы видим сейчас, что даже Путин лично озвучил суммы денег, которые будут выделяться сразу же людям, готовым заключить контракт с Минобороны. Получается, сам президент показывает, что он категорически против мобилизации.

Трактовать это можно двояко. С одной стороны, это может говорить о том, что по мнению российского военно-политического руководства остался последний рывок, и для него нужны люди, которые хотят чего-то добиться. Но может быть и другая трактовка, которую используют украинцы и скептики с российской стороны. Она заключается в том, что дела идут не очень хорошо, раз уж предлагают такие большие суммы за заключение контракта. А это значит, что, так или иначе, мобилизация неизбежна. Но мне кажется, что правда всегда посредине.

И в ВСУ, и в российской армии появились тенденции к каннибализации собственных военных частей. Например, считается, что снабженческие части, задействованные в СВО, могут быть не укомплектованы полностью и за счет них можно пополнить те, которые воюют на передовой.

Это говорит о том, что и у Украины, и у России недостаточно военнослужащих для ведения боевых действий по всей протяженности фронта. Российская сторона может постепенно продвигаться, но не поставить точку в этом конфликте раз и навсегда. У Украины же недостаточны сил для того, чтобы перехватить инициативу даже на каком-то одном участке фронта — поэтому, вероятно, и было принято решение попытаться сделать это там, где российское командование меньше всего ждет, в Курской области.

Что произойдет после того, как там будут сточены последние украинские резервы? Вероятно, руководству страны придется вернуться к вопросу о призыве людей с 18 лет. Если в России можно просто провести вторую волну мобилизации, то у Украины другого выбора нет.

Что могут изменить американские президентские выборы

От украинского военно-политического руководства в последнее время поступают чрезвычайно разнонаправленные сигналы. С одной стороны Зеленский заявляет о готовности переговоров с Россией, с другой — главком ВСУ Сырский заводит старую шарманку о том, что Украина выйдет к границам 1991 года. Последнее мне видится как кадр из фильма «Терминатор 2», где Шварценеггер погружается в лаву с поднятым вверх большим пальцем.

Вероятно, это связано с тем, что в Киеве не знают, что ждать от следующего президента США, будь то Дональд Трамп или Камала Харрис. Кстати, помните, был такой друг Украины, бывший премьер Великобритании Борис Джонсон? Недавно он не исключил, что для мира от украинской стороны потребуются территориальные уступки. И это человек, которого на Украине называли чуть ли не героем. Представьте, каково такое слышать украинцам.

Про Камалу Харрис мало что можно сказать, кроме того, что в свое время у нее были напряженные отношения с Владимиром Зеленским. Однако политика строится все-таки не на основе личных обид или симпатий.

Что очевидно — это то, что Зеленский теряет свою харизму. К нему у западных лидеров накопилось слишком много вопросов. Героизм — героизмом, но украинская коррупция, это не российская пропаганда, она вполне объективна.

Украинцы спрашивают свое руководство: почему вы не мобилизуете людей с помощью денег, как это делает Россия? А деньги на Украину поступают, и именно военный конфликт обеспечивает их приток из-за рубежа. Пока Украина продолжает войну, она не банкрот. Как только она прекратит воевать, придется пересматривать отношения с другими государствами, заключать новые договоренности, теперь уже на восстановление страны. Так что продолжать боевые действия как можно дольше вполне в интересах украинских властей.

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