Великобритания активно оказывает военную помощь Украине и не боится выдвигать смелые предложения о разрешении конфликта силовыми методами. В то же время на внутреннем фронте «медовый месяц» лейбористов с избирателями закончился. В перипетиях британской политики RTVI помог разобраться директор по Европе и Евразии международной консалтинговой компании Global Counsel Александр Смотров.

Как лейбористы стали неотличимы от консерваторов

Социальное обеспечение — всегда один из тех вопросов, которые становятся полем битвы во время предвыборных кампаний, потому что это политически чувствительная и финансово обременительная тема и статья расходов бюджета. Одна из самых крупных, наряду со здравоохранением и образованием. Поэтому, естественно, население ждало подвижек в этом вопросе.

Однако дело в том, каких именно. Ведь самая главная и основополагающая проблема нынешнего правительства — это отсутствие бюджетных средств и внятных планов быстро их откуда-то взять без того, чтобы залезть по уши в долги. Поэтому лейбористам приходится идти по непопулярному пути секвестирования расходов, в том числе и социальных.

Осенью самой болезненной была тема отмены пособия на так называемое «зимнее топливо», а проще говоря — субсидии на отопление для пожилых людей. Теперь пересматриваются и другие социальные выплаты — прежде всего на детей, потом по безработице и другие. По идее, обычно такие шаги ассоциируются не с лейбористами, а с консерваторами. Из-за этого возникает когнитивный диссонанс и растет разочарование, особенно среди тех, кто привык мыслить шаблонно и привычно и ожидал от левоцентристского правительства расширения социального финансирования.

Единственное, чем могут оправдаться лейбористы в глазах людей, так это тем, что они все-таки проводят осмысленную, а не популистскую бюджетную политику, жестко контролируют бюджетные доходы, и это хорошо для экономики в долгосрочном плане.

Но нужно думать, откуда брать деньги и как увеличивать расходы, потому что все время жить при затянутом поясе сложно.

Роман народа и правительства

«Медовый месяц» лейбористского правительства закончился. Естественно, недовольство правящей партией снова стало расти. Это происходит всегда и со всеми правительствами Британии — да и в других странах ситуация вряд ли отличается.

За последние 5 лет уровень одобрения деятельности консервативного правительства, за исключением одного краткого периода во время пандемии 2020 года, никогда не превышал уровня его неодобрения. И индикатор неодобрения, пожалуй, наиболее красноречиво характеризует происходящее в британской политике. Так вот его уровень, по данным компании YouGov, с июля 2024 по февраль 2025 года вырос с 32% до 68%. Конечно, в основном, это экономика, но есть и другие, более специфические причины. Я бы назвал их вопросами политической репутации.

За прошедшие восемь месяцев уже было немало скандалов с депутатами и министрами, которые касались их личного поведения и честности. Кто-то подрался на улице, кто-то писал расистские комментарии в закрытом чате, кто-то утаил информацию от полиции. Плюс, сами депутаты-лейбористы в парламенте не всегда довольны кадровой политикой Стармера, назначающего на важные должности не коллег из Палаты общин, которых у него во фракции 400 с лишним, а людей со стороны, быстренько производя их в лорды и баронессы. Все это тоже вызывает вопросы.

Но не стоит думать, что теперь британцы начинают добрым словом вспоминать консерваторов. От них тоже люди устали, плюс партия сама находится в кризисе и продолжает «искать себя».

Правые и еще правее

Крайней правая партия Reform UK чувствует в опросах себя вполне комфортно, их поддержка сравнялась с Лейбористской партией, на уровне 25-26%. Таким образом, они стали второй партией в Британии, оттеснив тори на третье место.

Но их проблема в том, что они продолжают, во-первых, быть партией протеста, не имея четкой повестки и не являясь заметным голосом оппозиции в парламенте. А во-вторых, британская мажоритарная система работает против Reform UK. У них всего несколько мест в Палате общин в отличие от 400 с лишним у лейбористов и 120 у консерваторов. Поэтому опасность они вряд ли когда-либо представят, сама система построена на защите от подобных казусов.

У либеральных демократов тоже наблюдается застой, потому что им вообще ничего делать особенно не нужно — недавно была статья в журнале The Economist, как раз про это. Быть лидером «либдемов» сейчас — это «самая легкая работа в британской политике», рассказывалось в ней. И это действительно так, ибо они не являются частью оппозиции, им не нужно постоянно призывать к ответственности текущее правительство, а следующие выборы еще не скоро.

Так что то самое огромное большинство в парламенте, которое получили лейбористы, и однопартийное правительство (что в Европе в нынешние времена редкая добродетель) — это не только залог политической стабильности для Стармера, но и окно возможностей.

Мириться или воевать

Пока граждане Великобритании настроены поддерживать Украину в военном плане. Во время недавнего европейского саммита в Лондоне Стармер снова заявил что Лондон будет оказывать поддержку Киеву столько, сколько нужно, и британцы «станут играть ведущую роль в коалиции желающих защищать Украину» и при необходимости вместе с другими союзниками отправит туда военных.

Великобритания старается играть роль «моста» между США и Европой в украинском урегулировании. Стармер и его команда почувствовали, что у Лондона есть шанс крупно заявить о себе на международной арене.

Британия после Брекзита проводит независимую внешнюю политику, быстрее принимает решения, может быть активнее и гибче, чем ее соседи по ЕС. При этом она имеет хорошие позиции в G7 и НАТО, в Совбезе ООН, а также крепкие отношения с США и вполне доверительные с Киевом. Потому со стороны Лондона стоит ждать дальнейших неординарных шагов и достаточно смелых инициатив.

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