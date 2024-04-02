Многие слышали, что в израильской армии должны служить все, даже женщины. Стоит ли бояться, что получив гражданство Израиля, придется пойти воевать в сектор Газа, и как избежать срочной службы, для RTVI рассказывает Алексей Коваленко, управляющий партнер израильского адвокатского офиса «Коваленко и партнеры».

Некоторые из тех, кто хочет получить гражданство Израиля, опасаются, что сразу после получения паспорта им дадут автомат и пошлют воевать. На самом деле, попасть в армию Израиля не так просто. Зато существует возможность оформить отсрочку, тем более, если репатриант постоянно не проживает на территории страны. Расскажу обо всем по порядку.

Репатриация в Израиль, несмотря на все происходящие события последних лет, растет. По прогнозам Всемирной сионистской организации, в этом году репатриируются 100 тысяч евреев — это может стать абсолютным рекордом. Но вместе с правами новые репатрианты получают и обязанности. И одна из важнейших — отслужить в армии. Причем это касается как юношей, так и девушек.

Нас часто спрашивают, кто может быть призван после получения паспорта? Могут ли направить в зону военного конфликта? И как оформить отсрочку? Подробно ответим на эти вопросы.

Кого призывают

Возраст для призыва в ЦАХАЛ (это армия Израиля) составляет от 18 до 29 лет для мужчин и от 18 до 26 для женщин. После 22 лет не призывают в обязательном порядке только тех, кто репатриировался после этого возраста.

Многие почему-то думают, что повестка в армию придет чуть ли не на следующий день после получения израильского паспорта. Однако по закону новых репатриантов могут призвать для срочной службы не ранее, чем через год, а для службы в резерве — не ранее, чем через два года. Срок службы составляет три года для мужчин и два года для женщин.

Новые граждане в течение полугода после совершения алии (то есть после возвращения еврея в Израиль) должны пройти регистрацию в пункте призыва. Затем, при получении повестки, необходимо встать на воинский учет. В военкомате нужно пройти тщательное медицинское обследование, на котором оценивается физическое здоровье кандидата, а также производится психометрический тест и тест на знание иврита.

По результатам проверки кандидату на службу присваивается определенное количество баллов. Если он наберет 0 до 24 баллов, то считается непригодным к военной службе. Призывник, который набрал от 72 до 97 баллов, может выбрать для прохождения службы боевые подразделения. А призывника с небольшим количеством баллов не определят в авиацию, силы ПВО или спецподразделения.

Отправят ли в зону военного конфликта

Для новых репатриантов вероятность попасть в зону боевых действиях крайне низкая. Кроме этого, надо понимать, что репатрианты никогда не попадут в особые подразделения — ВВС, разведку и т. д.

Тем не менее новым гражданам от 18 до 21 года отслужить придется. Причем призывник должен сам урегулировать свой статус — встать на воинский учет, пройти медкомиссию или доказать право на получение отсрочки.

Обычно лиц, подпадающих под призыв, информирует об этом куратор в Министерстве алии и интеграции (у каждого человека есть куратор, владеющий языком страны исхода потенциального призывника).

Кому положено освобождение от службы в армии либо отсрочка

Существуют определенные категории призывников, в отношении которых действуют специальные правила. Так, от службы в армии освобождены ученики религиозных школ и замужние женщины. Кроме того, не призывают репатриантов, у которых есть дети. Также есть люди, которые не проходят срочную службу в связи с медицинскими показаниями.

Освобождаются и девушки, которые не могут служить в связи с религиозными убеждениями. Право на отсрочку могут иметь и лица, которые учатся в вузах, но каждый случай рассматривается индивидуально. И, наконец, существуют ограничения для единственных детей в семье. Чтобы попасть в боевые части, такие призывники должны получить письменное согласие обоих родителей.

Как быть, если не живешь в Израиле

Если ваш центр жизни находится за рубежом (то есть призывник проводит в Израиле менее 120 дней в году), вам также полагается отсрочка от службы в армии. Государство не будет принуждать гражданина вернуться и отслужить. Призывнику, достигшему возраста 16,5 лет и считающемуся потенциальным призывником, следует обратиться в посольство Израиля и предоставить следующий комплект документов:

документ, удостоверяющий личность и его копия;

загранпаспорт дополнительного гражданства (если есть);

заполненная анкета на получение отсрочки от военной службы (выдается в посольстве);

паспорта родителей заявителя и их копии;

справка из учебного заведения и ее перевод на иврит;

другие документы, подтверждающие, что центр жизни призывника находится за пределами Израиля.

Важно отметить, что посольство само не принимает решение о предоставлении отсрочки, а лишь перенаправляет полученные документы в уполномоченное подразделение Армии обороны Израиля. Если по итогам рассмотрения просьбы призывника уполномоченным подразделением Армии будет принято решение о предоставлении отсрочки, призывнику на руки будет выдан соответствующий документ. Его необходимо будет иметь с собой при посещении Израиля — чтобы избежать проблем при прохождении пограничного контроля.

Да, получивший гражданство Израиля человек может тут же сесть в самолет и улететь на постоянное место проживания в другую страну. Но если он пропустит неоднократно приносимые по месту регистрации повестки и проигнорирует сообщения от Министерства алии и интеграции, теоретически его могут признать виновным в уклонении от военной службы и задержать в аэропорту по прилету в Израиль. Такое хоть и редко, но происходит.

В июне 2023 года Ева Гурари, известная также как певица Mirele, была арестована за уклонение от службы в армии. Девушка родилась в 2000-м году в Ростове-на-Дону, и в 2016 году переехала в Израиль вместе с родителями, в 18 лет уехала работать в Москву. Поскольку она не урегулировала свой статус и не уведомила армию о том, что ее центр жизни находится в другой стране, по прилету она была арестована как уклонистка. По результатам разбирательства она была приговорена к десяти дням заключения и штрафу.

В практике бывали и более суровые наказания. Так, в сентябре 2012 года Яна Горелик, имеющая гражданство Израиля и Канады, была арестована в аэропорту, когда приехала в страну навестить свою сестру.

Выяснилось, что в момент выезда в Канаду девушка уже была военнообязанной, но не урегулировала свой статус. Военная прокуратура потребовала отправить ее в тюрьму на пять месяцев.

Так что, как можно видеть, крайне важно заранее решить вопрос с отсрочкой, и сделать это не так сложно.

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