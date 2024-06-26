В начале июня Владимир Путин заявил о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. О том, почему это никак не решает накопившиеся в пенсионной системе России проблемы, а также о том, почему пенсионный возраст скоро могут снова поднять, рассказывает для RTVI бывший депутат Госдумы Олег Шеин.

Справедливость по-министерски

В уже далеком 2015 году государство приняло решение перестать индексировать пенсию работающим пенсионерам. Объяснялось это, как обычно, принципами справедливости.

«Это не совсем справедливо, что после выхода на пенсию человек, который получает сегодня и пенсию, и зарплату, будет получать повышенную пенсию», — рассказывал тогда министр Антон Силуанов.

Царство справедливости длилось девять лет. За это время разрыв в размере выплаты между теми пенсионерами, что продолжали трудиться, и теми, что окончательно вышли на заслуженный отдых, достиг 5600 рублей в месяц. Соответственно, только в этом году работающий пенсионер потеряет свыше 67 тысяч рублей, а год такой, понятно, был не один.

Людей фактически наказали за то, что они приносят пользу стране. Они трудятся, платят налоги, платят даже отчисления в Пенсионный фонд и в ответ теряют в доходах.

7 июня 2024 года Владимир Путин заявил о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Объяснил он этот разворот чисто прагматическими соображениями: «Для нашей экономики нужны не только молодые кадры, но и опытные, знающие специалисты».

Впрочем, такие изменения коснутся только будущей индексации. Разрыв в 67 тысяч рублей в год между работающими и неработающими пенсионерами предполагается сохранить. У казны есть задачи поважнее.

Антипенсионная реформа

Ровно шесть лет назад автор этой колонки был одним из организаторов кампании «Народ против повышения пенсионного возраста». Теплым московским вечером мы встретились в офисе Конфедерации труда России — объединения свободных профсоюзов страны, чтобы обсудить прогремевшее двумя часами ранее правительственное сообщение. По итогам встречи появилось воззвание на Change.org — то самое, что собрало свыше трех миллионов подписей. Потом прошли многочисленные митинги.

Россия — не Франция, и из ста миллионов взрослых людей на абсолютно разрешенные акции протеста вышли всего пятьсот тысяч человек, да и три миллиона подписей при всем масштабе этой цифры означали, что 97% совершеннолетних людей в стране сказали «от нас ничего не зависит», «мне некогда, у меня семья» и «начальству виднее».

КПД паровой машины Джеймса Уатта (1784) составлял как раз около 3-4%, вот с ним и надо сравнивать степень готовности соотечественников лично заниматься Россией. Странно было бы ожидать при такой активности, что правящая верхушка скажет: «нет, мы передумали. Реформа отменяется».

Но на самом деле, антипенсионная реформа оказалась куда глубже, чем кажется на первый взгляд.

Начнем с того, что пенсионный возраст повышен сильнее, чем думают люди. Введены требования по стажу (15 лет) и баллам (28 баллов). Один балл дается за год работы на минимальной зарплате. Стало быть, если рабочий официально трудился на минималке, ему требуется почти тридцать лет стажа. А если нет такого стажа, то пенсию он получит в 65 лет (женщина) и 70 лет (мужчина). Таких людей будут миллионы.

Продолжим тем, что проблема даже не в том, что пенсии в России низкие. Проблема в том, что они снижаются.

В ходе борьбы рабочего класса планеты Земля за достойную старость возник признанный стандарт: коэффициент замещения утраченного заработка. Проще говоря, какой процент от прежней зарплаты получает работник, выходя на пенсию. В конце концов, его потребности остаются схожими. Меньше затрат на ипотеку — больше на здоровье. Международный стандарт коэффициента замещения зарплаты — 40%. В развитых странах он выше: 50% во Франции, 60% в Германии, 75% в Великобритании и целых 93% в Нидерландах.

В 2018 году власти торжественно обещали, что обеспечат коэффициент возмещения утраченного заработка в России на уровне 40%. Мол, пенсионеров слишком много развелось, но если их число сократить, то оставшиеся заживут припеваючи.

Коэффициент замещения тогда был 33%. Сегодня он упал до 26,5%. То есть, выходя на пенсию, российский работник должен приучиться жить на четверть своей прежней зарплаты. Поскольку многие получают зарплату в 20-25 тысяч рублей, власти подтягивают выплаты до уровня прожиточного минимума. И с гордостью говорят: «ну вот, мы о вас позаботились, а вы сами виноваты, что не заработали себе на старость, однако мы вас выручим, и от голода вы не умрете».

Одновременно с тем введено множество ограничений, чтобы никто не дай бог не получил большую пенсию. Советские заработки учитываются не выше 120% от средней советской зарплаты. Работающие пенсионеры получают меньше. В новой балльной системе нельзя заработать более 10 баллов в год.

Поэтому с каждым годом пенсия все сильнее и сильнее сближается с прожиточным минимумом. Соотношение средней пенсии к прожиточному минимуму в 2020 году составляло 165%, сейчас упало до 161%, а в 2026 году снизится до 147%.

Делается все, чтобы люди не имели пенсии, а если и имели, чтобы она не сильно отличалась от нищего прожиточного минимума.

И это не просчет, а политика. Есть такой Владимир Назаров, директор финансового института при Минфине России. Именно он получил шесть лет назад подряд на написание текста закона о повышении пенсионного возраста. Назаров прямо заявил, что к 2070 году на Пенсионный фонд надо повесить «большой амбарный замок». Дескать, пусть люди сами себе копят на старость и рожают больше детей, чтобы те выручали. Назад, в XIX век. А недавно сроки такого будущего он еще и приблизил, обозначив, что оно должно наступить 2050-е годы. Остается только добавить, что в год господин Назаров получает от государства в качестве зарплаты 46 млн. рублей (по крайней мере получал в 2020 году). Объясняет он свои рацпредложения демографическими вызовами.

Может, денег нет?

Пенсионный фонд России, нынче переименованный в Социальный, формируется за счет налогов (страховых взносов) с работников.

Труд в России недооценен. Доля зарплаты к ВВП за последние пять лет сократилась с 48% до 39%. Это значит, что россиянам ежегодно недоплачивают примерно 12-13 триллионов рублей. А поскольку пенсии представляют собой фактический налог на зарплату, то при низких зарплатах будут и низкие пенсии. Разница в Социальный фонд — три триллиона рублей.

Кроме того, не менее 14,2 миллиона работников трудятся неофициально, без договоров. Их можно легко обмануть по зарплате и уволить без объяснения причин. Таких людей особенно много в строительстве, сельском хозяйстве, торговле и сфере услуг. С их зарплаты вообще не поступают никакие отчисления в Социальный фонд. Разница — еще три триллиона.

Далее, при зарплатах свыше 200 тысяч рублей в месяц действует льгота на уплату пенсионных взносов. Низкооплачиваемый работник выплачивает через работодателя взносы в размере 30%, высокооплачиваемый — 15%. Разница еще 0,8 триллиона рублей.

Мы уже насчитали почти семь триллионов рублей. Сегодня на пенсии выделяется 11 триллионов. То есть, приняв системные решения, можно выйти на рост пенсий на 65%.

Разумеется, решение пенсионной проблемы невозможно без коренного пересмотра политического курса страны.

Высокая зарплата есть там, где у людей есть права: официальная занятость, эффективный профсоюз, право на забастовку, гарантии от произвольных увольнений. Все эти права, похороненные в рамках реформы 2001 года, требуют возвращения. Фирмы, применяющие неофициальные трудовые договоры, должны быть отсечены от любых государственных контрактов, заказов и поставок. А государство должно показать бизнесу пример, реально подняв зарплаты учителям и врачам.

Накопительные против корпоративных

В интернете широко распространены публикации на тему: «а вот здорово бы, чтобы государство отменило отчисления в Пенсионный фонд, тогда можно откладывать деньги самостоятельно и накопить на старость много». И даже расчеты приводятся.

Эта логика приведет к ликвидации пенсий в стране вообще. Накопления, позволяющие прожить хотя бы пару лет, имеют всего 8% россиян. Они вообще возможны лишь при высоких доходах и экономической стабильности. И даже небольшая часть населения, которая имеет высокую зарплату, стоит сейчас перед вопросом: а что делать в условиях высокой инфляции? Банковские вклады? Облигации? Акции? Юань?

Но у львиной доли работников таких вопросов не возникает. Реальные зарплаты ниже, чем были десять лет назад. Поэтому с 2014 года вдвое выросла закредитованность населения, и сегодня она выше, чем в США, где, как известно, все живут в долг. В моей родной Астраханской области уже 24% населения имеют из-за долгов проблемы с приставами. В случае перехода на так называемые «накопления», никаких накоплений не будет. Эти средства просто уйдут на текущее потребление.

Простой вопрос: много ли накопили российские строители и сельхозрабочие, у которых нет ни официальных договоров, ни отчислений в пенсионный фонд?

Логичен и следующий вопрос: и что? Нет альтернативы? Есть. Помимо привычных нам государственных и накопительных пенсий в Европе существует еще и «производственная пенсия». В Германии, например, она финансируется за счет предприятия и работника. И предприятие, и работник при этом получают налоговые льготы. В случае, если предприятие банкротится, сохранность накоплений гарантирует страховой фонд. Сами средства вкладываются в страховой или пенсионный фонд, хотя система на самом деле более сложна. При смене работником предприятия обязательства переходят к новому работодателю. В Германии подобная модель распространяется на работников госучреждений и крупных предприятий и охватывает примерно 40% трудящихся.

В России в качестве аналогии можно упомянуть корпоративные пенсии Газпрома и РЖД. Они построены по принципу, подобному германскому, но скромнее и составляют примерно восемь-девять тысяч рублей (по данным 2022 года).

Пенсия и демография

Вместе с тем, когда чиновники говорят про демографические вызовы, они не так уж и неправы. Сегодня коэффициент рождаемости в России составляет 1,4 ребенка на женщину. Иными словами, на двадцать взрослых приходится всего 14 детей. Это означает, что спустя полвека население России сократится на треть, причем это будет еще и старое население.

Собственно, с такими вызовами встречается весь мир, и Европа тут далеко не в худшем положении. Современное урбанистическое общество — не про высокую рождаемость. Коэффициент фертильности упал ниже простого воспроизводства в Индии, Бангладеш, Иране и Эмиратах, не говоря уже про Китай, Вьетнам или Турцию. Население инерционно там растет, но снижение рождаемости происходит не плавно, как в Европе, а обвально, причем пенсионные системы в этих странах не развиты.

Перспективы понятны. Планета стареет. Будут страны с богатыми стариками и страны с бедными стариками (если только не реализуется сценарий из фантастики с человечеством из пробирок).

Как может быть смягчен этот процесс? США и Европа идут путем роботизации экономики и уменьшения числа требуемых рабочих рук, повышения квалификации рабочей силы, развития социальной политики с высокими налогами на капитал, привлечения иностранных работников из стран с избытком на рынке труда.

В России на 10 тысяч работников приходится всего шесть роботов (в мире — 141). «Причина отставания — достаточно дешевая рабочая сила. Поэтому во многих отраслях не видят необходимости применять роботизированные решения вместо ручного труда», — прямым текстом объясняет Национальная ассоциация участников рынка робототехники. Представления начальства о том, что «дешевый труд — это хорошо» есть прямая причина технологического отставания России и, кстати, нынешнего дефицита на рынке труда.

С повышением квалификации у нас тоже нелады. Затраты на образование в России по отношению к ВВП составляют всего 3,7%, что ставит нашу страну по этому показателю на 125-е место в мире между Сальвадором и Тувалу. Причем хуже всего пришлось техническому образованию. Если в 2002 году по промышленным специальностям обучались 260 тысяч человек, то в 2020 году — порядка 130 тысяч. Сейчас на среднее профобразование выделяется денег на треть меньше, чем в далеком 2006 году.

Про социальную политику на примере пенсий написано выше, и это естественно на фоне классового расслоения и сосредоточения национального богатства в руках очень узкого слоя имущего класса.

Поэтому остаются очень простые решения: демографическое понуждение через ограничение права на аборт и массовое привлечение иностранной рабочей силы. Причем вместо русскоговорящих таджиков и узбеков речь идет о менее оплачиваемых работниках из Северной Кореи, Кении, Бангладеш и, как выяснилось недавно, Афганистана. Не забыт и сектор Газа — сообщается, что оттуда прибудет сорок тысяч беженцев, которых не захотел принять у себя Египет.

Впрочем, не забыта и Центральная Азия. В 2007 году президентом был подписан Указ №1351 «О концепции демографической политики». Он прямо предусматривает ежегодное предоставление гражданства «иностранным специалистам и молодежи» на уровне 200 тысяч к 2016 году и 300 тысяч к 2025 году. А в 2024 году к «иностранным специалистам и молодежи» добавились лица, заключившие контракт с российским Минобороны.

Требования по знанию русского языка, законов России и особенностей нашей культуры в отношении этой категории отсутствуют. Гражданство предоставляется также их родителям, супругам и детям, включая усыновленных.

К пенсиям, впрочем, данные решения отношения не имеют. Сама концепция «чтобы индексировать пенсии, требуется сократить число пенсионеров» означает, что вслед за нынешним повышением пенсионного возраста должно последовать новое, до 70 лет. А потом до 80 и дальше — до ста.

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