Армия России взяла город Угледар в Донецкой области, бои за который шли более двух лет. О том, почему это произошло сейчас и как успехи российских военных связаны с визитом Зеленского в США, рассказывает спецкор RTVI Алексей Сочнев.

Как получилось, что Угледар взяли так быстро

Оборона Угледара была образцово-показательной: бетонные укрепления около многоэтажных домов, рвы, минирование, все по канонам военной науки. Фланги около него — Водяное, Пречистовка — тоже могли похвастаться отличными инженерно-фортификационными сооружениями. Мощнее, чем Угледар, укрепили только Авдеевку, которую штурмовали бесчисленное количество раз, прежде чем ее удалось взять. Угледар тоже дважды пытались штурмовать в лоб в прошлом году — без успеха. Город с 2022 года удерживали две очень серьезные и опытные бригады. Это 72-я ОМБр Черных Запорожцев и 79-я бригада десантно-штурмовых войск.

Можно задать вопрос о том, почему же Угледар пытались штурмовать в лоб, а не с флангов, как сейчас? Российская армия смогла тогда взять Павловку, поселок, который по сути является частью одной агломерации и по своему размеру больше этого города. На волне энтузиазма, видя перед собой буквально плевый участок территории, командование решило, что, если накопить достаточно сил и нанести удар, ВСУ побегут и оттуда. Не побежали.

Военнослужащий 72-й бригады ВСУ вспоминает, что посреди десятков угледарских многоэтажек «у нас была шикарная килл-зона» — то есть зона для убийств.

Им удавалось заранее фиксировать передвижение врага и вовремя наносить ему огневое поражение до подхода к городу.

Все это продолжалось до тех пор, пока перед украинским командованием не встала задача сдержать обвал фронта под Покровском в Донецкой области, в то время как большая часть резервов находилась на курском направлении, а спецподразделения ГУР пытались отбить Волчанск. Тем временем в Угледаре практически ничего не происходило, поэтому было принято решение «незаметно» перекинуть части 72-й бригады как из самого города, так и с флангов на покровское направление, под Селидово, заведя на их место силы теробороны.

Этот план в публичном пространстве раскрыла депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, заявив, что такими действиями командование ставит под удар город. Ее прокляли как военные, так и вообще все вокруг, поскольку оповещение о происходящей ротации — это разглашение военной тайны.

Я, впрочем, считаю, что российская сторона узнала обо всем этом раньше, потому что скрыть перемещение такого количества техники и личного состава от глаз военной разведки невозможно. Этим, разумеется, воспользовалось российское командование, очень быстро охватив Угледар в момент ротации подразделений ВСУ на его флангах. Те, кто пришли на смену опытным бойцам, не смогли сдержать российский натиск. Он был чрезвычайно серьезным — по данным украинцев, в нем участвовали от 20 до 25 тысяч военных. Населенные пункты на флангах Угледара — Водяное и Пречистовка — пали практически мгновенно. В то же время в Селидово на покровском направлении российская армия не смогла зайти, поскольку именно туда были направлены бойцы 72-й ОМБр.

Уже в середине сентября украинским военным, которые находились в Угледаре, стало понятна необходимость отступать. Если бы так и было сделано, то, — не побоюсь своих слов, — удалось бы сохранить тысячи жизней. Но отхода не было даже тогда, когда в город полностью прекратился подвоз продовольствия и боеприпасов, о чем в открытую заявлял глава украинской Донецкой ОВА Филашкин.

Более того, в момент, когда гарнизон ВСУ бился за Угледар, сняли с должности командующего 72-й бригады Ивана Винника. Представьте свои действия в ситуации, когда вы находитесь почти в окружении, и тут вам сообщают, что командир вашей бригады, пусть и не особо любимый, но находившийся в своей должности с 2022 года, покидает ее. Такие действия в украинских изданиях комментировали сами военные, называя их «вредительством в особо крупном масштабе, которое приведет к непоправимым потерям». И действительно, как назвать ситуацию, в которой бригаду буквально обезглавливают, а оставшимся в безвыходной ситуации военным запрещают отходить?

В тот момент, когда российская армия зашла с флангов в город и достигла его центра, очаг сопротивления оставался только на севере, где находится основная линия укреплений. Украинские военные ждали эвакуационной техники и не дождались ее, потому что она либо была подбита, либо вообще не пришла. Выходить пришлось пешим порядком, малыми группами в темное время суток. Либо же в светлое время суток, когда для выхода угледарской группировки украинские артиллеристы устроили обстрел города всем, чем только можно. Причем снаряды прилетали не только по позициям россиян, но и по позициям ВСУ. Украинцы уходили со стрелковым оружием, без техники, оставляя раненых. Фактически, это было бегство. Теперь российская армия начала «проверять» оборону соседней Богоявленовки, в сторону которой осуществлял отход украинский гарнизон Угледара.

Сейчас, когда происходит зачистка Угледара, проверяются подвалы, где так или иначе могли остаться раненые и забытые украинские военные.

Думаю, пленных будет много, не удивлюсь, если их число перевалит за тысячу. Технику им тоже пришлось бросить.

Все это похоже на повторение истории с укрепрайоном «Зенит» в Авдеевке, откуда военнослужащим ВСУ тоже до последнего не давали команду отходить.

Имеет ли значение взятие Угледара в военном плане

Угледар, несомненно, был чрезвычайно важен для ВСУ, несмотря на попытки некоторых комментаторов (в том числе американского Института изучения войны) заявлять обратное. Для украинских военных этот город до настоящего времени служил плацдармом для возможного контрнаступления на Мариуполь, Новоазовск и Волноваху с целью прорыва на побережье Азовского моря и перерезания надвое российской группировки войск. Теперь нет ни плацдарма для обороны, ни плацдарма для наступления.

Получает ли Россия что-то от взятия Угледара? Если мы посмотрим на карту железных дорог СССР, то увидим, что Волноваха — это крупный железнодорожный узел, ветки от которого расползаются как паутина по всему Донбассу. До сего момента от нее невозможно было запустить ни одного поезда. Не важно, что ты перевозишь — щебенку или оружие, из Угледара поезда поражались с помощью обычной ствольной артиллерии.

Сейчас же этот маршрут сможет стать источником снабжения войск не только в Донецкой области, но и в Запорожской, потому что этот город находится на их стыке. Таким образом российская армия сможет существенно улучшить свою логистику. Кроме того, с падением Угледара у нее становится больше возможностей для взятия города Курахово, так как севернее него на сегодняшний день нет укрепленных и подготовленных оборонительных сооружений, которые были в Водяном и Угледаре.

Впрочем, говорить о коллапсе всего направления пока рано, поскольку приближается сезон осенних дождей, а вся логистика в Донбассе завязана на грунтовых дорогах.

Почему удержание Угледара было связано с планом победы Зеленского

Бои за Угледар привели буквально к потере одной из самых боеспособных из оставшихся единиц ВСУ — 72-й ОМБр. И это результат визита Зеленского в США, во время которого он обещал представить свой план победы. Пока он был в Америке, от гарнизона города требовали стоять насмерть. План победы, кстати, мы так и не увидели, зато в западную прессу была централизованно слита информация о том, что американские чиновники нашли его «несубстантивным» и в целом якобы назвали «списком пожеланий».

Однако именно из-за этого я еще больше уверен, что Зеленский предложил США перечень неких критических точек на территории России, по которым Украина могла бы нанести удары. Оба кандидата в президенты, руководство НАТО и Пентагона, увидев его, вероятно, схватилось за головы.

Можно сколько угодно прощупывать «красные линии» Путина, подрывая автозаправки, нанося удары по аэродромам. Это серьезным образом не влияет на боевые действия, но в то же время и не может привести к ядерной войне. А вот, допустим, удар по АЭС вполне способен закончится именно таким ответом. Тут уже даже Путин не сможет отмолчаться или сделать вид, что произошло что-то незначительное. Потому я считаю, что, увидев список именно таких целей, союзники испугались и были вынуждены дать подобную санкционированную утечку в прессу. Фактически, это, что называется, отлуп. Зеленскому говорят: парень, ты заигрался.

Кроме того, вполне возможно, в план победы Зеленского включили еще один неожиданный поворот, который обсуждает в том числе блогер Анатолий Шарий. Это вторжение ВСУ на территорию России при поддержке одной из стран НАТО.

Да, это звучит как фантастика, но мы наблюдали уже подрыв Северных потоков, мы видели заход украинских военных в Курскую область. Все это показалось бы в начале СВО полным безумием. Но подобные идеи обсуждаются и будут обсуждаться, поскольку градус противостояния должен повышаться, чтобы союзники на него продолжали реагировать должным образом и потихоньку бы сами втягивались в боевые действия.

Шарий говорит, что у него есть сведения о подготовки атаки на Россию с территории одной из стран НАТО в декабре. Прогрев такого развития ситуации велся давно, и я никак не могу исключить, что подобная атака может быть предпринята со стороны одного из государств Балтии. Возможно, в ней будут задействованы некие диверсионные группы, которые станут выдавать за «российских повстанцев» или ракетный удар.

В целом же Байден может сколько угодно говорить общие вещи о «вечной» поддержке Украины. Но план Зеленского — это определенно не то, что хотят видеть западные партнеры.

Что означает повышение военных статей расходов в бюджете России на следующий год

Хотя все это пугает экономистов, иной сценарий развития ситуации, похоже, просто невозможен. Выход на мирные переговоры не просматривается, и все попытки со стороны Бразилии, Китая и ОАЭ организовать их были сорваны вторжением ВСУ в Курскую область, — да и в целом отметены украинской стороной.

И даже если конфликт будет заморожен после американских выборов благодаря инициативам Трампа или Харрис, то военные расходы из бюджета никуда не денутся. Необходимо обеспечивать имеющиеся войска, пополнять и ремонтировать выбитую технику. В этом плане беспокоиться не стоит. Как с российской, так и с западной стороны, даже в случае остановки боевых действий, мы увидим усиленную милитаризацию, а не обратный процесс.

Если Украина перестанет быть форпостом НАТО, в качестве которого она себя сейчас позиционирует, то эту роль предстоит взять на себя другим странам, и именно в них будут вкачиваться деньги.

Те же прибалты давно заявляют о необходимости выделять средства на укрепление границы. И они, кстати, правы.

Так что по крайней мере в ближайшие пять лет мы будем свидетелями гонки вооружений.

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