После внеочередных парламентских выборов в Великобритании Лейбористская партия получила 411 мандатов, положив конец 14-летнему правлениею консерваторов. Александр Смотров, директор по Европе и Евразии международной консалтинговой компании Global Counsel, рассказывает для RTVI из Лондона о том, что ждет страну после этого.

Что привело к сокрушительному поражению консерваторов

Думаю, тут сыграла роль определенная комбинация факторов. Хотя некоторые комментаторы отмечают, что лейбористы под руководством Кира Стармера набрали меньше голосов, чем под руководством Джереми Корбина в предыдущие годы, я бы не поручился, что у Корбина сейчас был бы результат лучше по этому показателю. Тут сработало скорее то, что это все же было протестное голосование.

Люди стремились показать свое отношение к консерваторам, которые уже окончательно если не дискредитировали себя, то, по крайней мере, утомили электорат. Их голоса ушли не только к лейбористам, но и к более правой партии Reform UK. Кто-то из них переметнулся к либеральным демократам.

С другой стороны, на выборах была и некая позитивная повестка. Лейбористы привлекли определенное количество избирателей тем, что реформировались, сместились в центр, — а это вообще залог успеха на выборах для любой партии. Когда что лейбористы, что консерваторы смещаются к центру, они начинают апеллировать к большей аудитории. Стармер просто повторил рецепт Тони Блэра 30-летней давности, когда партия свернула с четко левого направления вновь ближе к центризму. Естественно, этим он тоже «подкупил» какое-то количество избирателей.

Так что усталость от консерваторов, протест против них и некоторое оживление Лейбористской партии самой по себе привели к такому результату. Это, как ее называют, «победа без любви». Лейбористы добились ее, но их заслуга в этом вторична.

За что выступал Кир Стармер и лейбористы на выборах

Поскольку выборы были объявлены достаточно неожиданно, манифесты всех партий, в том числе лейбористов, оказались достаточно размытыми и условными. Они скорее описывали рамочные принципы их повестки, нежели представляли собой набор конкретных политических шагов или мер. Впрочем, нельзя сказать, что программы партий были полностью лишены конкретики. Те же лейбористы говорили о создании государственной энергетической компании, предлагали не высылать иммигрантов, а бороться с тем, что они вообще попадают в страну. Озвучивались планы по расходам по основным статьям бюджета.

Но в целом сложно что-то обещать в такой ситуации, ведь потом тебе будут постоянно припоминать эти обещания. К тому же, все понимают, что денег на реализацию конкретных больших планов нет. Поэтому нужно исходить из того, что есть, и попытаться не попасть в ловушку роста государственного долга, как это, например, произошло с предыдущим лейбористским правительством Тони Блэра, а потом Брауна, когда они реализовывали все свои начинания за счет внутренних и внешних заимствований. Теперь все политические силы в Великобритании боятся этого.

Однако в программе лейбористов все равно сохранены основные направления, которыми они традиционно славятся. Большое внимание уделено национальной системе здравоохранения (NHS), ставшей своего рода символом страны. Считается, что консерваторы пустили ее на самотек, что еще больше усугубило проблемы, которые в ней постоянно присутствуют. Были заявлены относительно внятные меры в налоговой сфере, направленные на защиту более широких слоев населения. Дано обещание вести борьбу с теми, кто использует британский налоговый статус для «оптимизации» налогообложения — а если говорить прямо, то самого настоящего ухода от налогов.

Да, это стандартный набор инициатив лейбористов, левоцентристский, социально ориентированный. Но людей это действительно привлекает, особенно после 14 лет власти консерваторов, которые постоянно пытались урезать расходы.

Что касается Кира Стармера, то именно он сам воспринимается больше как технократический лидер, чем яркий, харизматичный политик. Он, конечно, не Тони Блэр, каким тот был в 1997 году. В заслугу Стармеру, прежде всего, ставится стабилизация партии. Он не является выразителем экстремальных мнений, наоборот, Стармер — типичный мейнстримный политик. И, конечно же, избирателей больше привлекла сама партия и ее принципы, как альтернатива другим, более радикальным силам, вышедшим на политическую арену — той же правопопулистской Reform UK.

Продержится ли Стармер в своем кресле до следующих выборов

Шансы Стармера продержаться до следующих очередных выборов достаточно велики, поскольку, во-первых, начинается новая эпоха в британской политике, и с ней связано множество ожиданий. Новому премьеру дают некий карт-бланш, кредит доверия на то, чтобы осуществлять свои планы хотя бы в течение этого срока.

Во-вторых, важно помнить, что внутрипартийная организация лейбористов немного другая, чем консерваторов. У последних всегда был очень сильный механизм вынесения внутреннего вотума недоверия лидерам партии. Это прежде всего так называемый «Комитет 1922», который следит за внутренней дисциплиной в партии, за настроениями, веяниями внутри парламентской фракции консерваторов. Все последние отставки — Тереза Мэй, Борис Джонсон, Лиз Трасс, — были инициированы самими консерваторами через этот «Комитет 1922», который в итоге ставил перед лидером партии вопрос недоверия ему. Все это приводило к частой его смене.

У лейбористов тоже есть механизмы, которые могут привести к внутренней смене лидера, но обычно для этого должно случиться что-то очень экстраординарное. Это обычно случалось только после того, как, скажем, после выборов, на которых партия выступила плохо, ставился вопрос о смене высшего руководства. Поэтому во время этого срока предполагать возможность такого развития событий нет причин.

Откуда лейбористы возьмут деньги на социальные инициативы

Лишних или дополнительных денег у государства особо нет. Если не прибегать к заимствованиям, к внутреннему и внешнему долгу, то это будет сделать очень сложно. Тогда напрашивается вопрос, откуда их брать? Что ж, средства можно добыть с помощью повышения налоговой нагрузки или увеличения эффективности собираемости налогов. Стармер и лейбористы собираются работать в этом направлении. Поэтому британцев ждут небольшие изменения в налоговом режиме.

Но вряд ли мы увидим, как во время принятия очередного бюджета внезапно поднимают подоходный налог.

Повышать корпоративный налог тоже опасно, потому что это сразу приводит к беспокойству на рынках и понижению инвестиционной привлекательности Великобритании. Поэтому все будет делаться более осторожно и мягко, за счет перераспределения или выборочного повышения ставок для отдельных категорий.

Наверное, самый привлекательный источник доходов бюджета — это пересмотр условий для нерезидентов. Они пользовались довольно благоприятными условиями в Великобритании, могли платить налоги по сниженным ставкам и пользоваться другими преимуществами. Увы, их не так много. Они, конечно, заметны, и о них легко писать статьи о том, что очередной олигарх или просто иностранец не платит налоги (или британец пользуется статусом нерезидента, живя где-то еще), но денег в бюджет они много не принесут.

Будет ли референдум о вступлении Великобритании в ЕС

Никакого нового референдума по вступлению Великобритании в ЕС ждать не приходится. К сожалению многих и к счастью для остальных, политический момент для этого уже прошел. С другой стороны, не так уж и много времени утекло и с тех пор, как страна проголосовала за выход из Евросоюза. Было потрачено очень много усилий на то, чтобы его реализовать. Не нужно забывать, что и многие лейбористы тоже голосовали за Брекзит.

С политической точки зрения будет очень сложно переломить эту линию и заявить, что восемь лет спустя мы начинаем все заново. Стармер сам много раз отвечал на этот вопрос отрицательно.

Стоит заметить и то, что Европа не собирается принимать Великобританию обратно. И даже если вдруг британцы все-таки устроят новый референдум и проголосуют за, страну обяжут пройти всю процедуру вступления в ЕС, как это делают все государства-кандидаты. Конечно, Великобритания подготовлена для этого лучше, чем, условно говоря, Черногория, Молдова или Украина, но никаких поблажек для нее точно не будет.

Но если посмотреть реалистично на то, что Кир Стармер может сделать внутри страны и в отношениях с Брюсселем, то это банальное налаживание сфер взаимодействия и снятия барьеров, которые возникли в результате Брекзита. Задача лейбористов, которую они провозглашают открыто, — сделать так, чтобы британским компаниям было проще торговать с Европой. Помимо этого они собираются открывать совместные программы с различными странами, не только состоящими в ЕС, и продолжать сотрудничество в научной, образовательной и космической сферах.

В целом, лейбористы намерены активно действовать, чтобы наладить новый формат взаимодействия с Евросоюзом — в частности это могут быть соглашения по общим торговым стандартам. И тут не нужно как-то особо сильно переписывать британское законодательство, ведь в нем в качестве отправной точки взяты именно европейские стандарты. Конечно, дальше оно развивалось самостоятельно и в некоторых сферах уже немного ушло немного в сторону, но в других оно неизменно. Лейбористы могут просто продолжать следовать ему, не уходить слишком далеко от европейских норм, и это станет залогом развития совместных проектов.

Консерваторы тоже в какой-то мере этим занимались, но у них были свои политические мотивы для того, чтобы показать, насколько они сделали страну «самостоятельной» и что Брекзит был не зря. Особенно ярко это проявлялось в таких публичных сферах, как, допустим, внешняя политика, чувствительные области экономики или те же санкции. В плане последних Великобритания пыталась действовать более жестко и решительно по сравнению с ЕС. Но потом пришел 2022 год, и тут уже стало не до конкуренции — важна была скоординированность и совпадение позиций.

Что ждет небольшие британские партии на правом фланге

После этих выборов сильно увеличилась фрагментация парламента. Места получили не две доминирующие партии с небольшим довеском в виде малых партий, как обычно. Те же либеральные демократы получили 71 место, что немало, ведь это 12% от всех.

С Reform UK Найджела Фараджа ситуация иная. За них были отданы 14% голосов избирателей в целом, но они получили всего четыре места за счет избирательной системы, построенной на мажоритарной основе. Голоса за них были как бы размазаны по всей стране, и они почти нигде не доминировали, кроме нескольких округов.

Но не учитывать популярность и влияние Reform UK нельзя. Эта партия будет давить на консерваторов справа и сыграет большую роль в выборе нового пути для тори.

Они будут вынуждены постоянно оглядываться на правых популистов, голос которых будет звучать более громко и отчетливо.

Впрочем, для лейбористов это все не особо важно, потому что они имеют очень сильное и заметное преимущество. Им не нужно будет искать поддержки у других партий во время голосований по каким-то чувствительным или разделяющим парламент вопросам, как раньше приходилось консерваторам. Даже если внутри партии и будут несогласные, скорее всего, найдется достаточно людей, которые проголосуют так, как хотело бы правительство. Поэтому сейчас все эти «дополнительные» партии просто имитируют оппозицию и вносят разнообразие точек зрения со стороны правых.

В то же время, если Reform UK сможет реформировать свою систему местных организаций, как это сделали либеральные демократы, у них есть шансы собрать значительно больше голосов в следующий раз. Им нужно проанализировать, в каких округах у них поддержка выше и есть реальные шансы бороться за места в парламенте, или где существует возможность воспользоваться политическими противоречиями в стане противников.

Но, конечно, важно еще будет и то, насколько эта повестка правого популизма будет по прежнему актуальна через некоторое время. Да и консерваторы могут сдвинуться правее и попытаться занять эту нишу сами.

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