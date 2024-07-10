Прошедший 7 июля во Франции второй тур выборов в парламент страны принес неожиданные результаты: блок левых «Новый народный фронт» занял первое место, а крайне правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» — только третье. О том, почему результаты французских выборов оказались именно такими и как будет работать новый парламент страны, рассказывает для RTVI старший научный сотрудник Отдела исследований европейской интеграции Института Европы РАН, кандидат политических наук Любовь Биссон.

Почему партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» заняла только третье место на выборах

Во французской избирательной системе выборы в Законодательное собрание, в парламент, проходят по мажоритарной системе. Это означает, что партии выставляют кандидатов в округах, и получивший в своем округе абсолютное большинство кандидат уже в первом туре занимает место в парламенте. Если ни у одного из кандидатов такого большинства нет, то проводится второй тур. Результаты второго тура могут быть кардинально противоположными результатам первого.

Предположим, мы берем какой-то округ во Франции, где в первом туре на первом месте находился кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, набрав 48% голосов. За ним идет кандидат от любой другой партии. Может быть и третий кандидат, тоже набравший некоторое количество голосов. Все они выходят во второй тур. В результате может сложиться ситуация, когда кандидат от «Национального объединения» сохранит свои 48% голосов, но его обгонит альтернативный кандидат, согласованный, скажем, между партиями действующего президента Эмманюэля Макрона и блоком левых «Новый народный фронт» в противовес партии Ле Пен.

Так что второй тур выборов — это как бы референдум по поддержке «Национального объединения», тест «стеклянного потолка», который этой партии никак не удается пробить. Если еще неделю назад все обсуждали, будет ли у нее простое большинство или все-таки абсолютное большинство, то теперь мы видим, что ситуация перевернулась с ног на голову. Абсолютного большинства нет ни у одной партии, и в парламенте будут представлены три основные силы.

Важный момент — победила не какая-то одна партия, а именно блок левых сил. Еще в прошлом электоральном цикле классическая партия социалистов потерпела во Франции сокрушительное поражение — их кандидат на президентских выборах набрал 4%. А это была традиционная для этой страны левая партия с большим количеством избирателей. Теперь её место на политической арене постепенно занимает партия крайне левых Меланшона. Во втором туре к ним так же присоединились коммунисты и экологисты. Только вместе они смогли обеспечить себе первое место на этих выборах.

Во Франции винят Макрона в том, что он разрушил классическую партийную систему, где чередуются две главные силы: левые и правые, — республиканцы и социалисты.

Его новаторство состояло в том, что он заявил о себе как о центристе, который хочет преодолеть раскол во французском обществе. Можно сказать, что во время первого президентского срока ему это удалось, его блок получил абсолютное большинство и проблем с управлением страной у него на тот момент не возникало.

Но сохранить эту поддержку он не смог, и тут есть несколько факторов, сыгравших свою роль. Избиратели прежде всего разочаровались в политике сидения на двух стульях. Им перестала быть понятной его политическая программа и лозунги. Поэтому сейчас голоса уходят на края политического спектра, ведь людям банально понятнее яркие и четкие позиции, а значит за них проще голосовать.

К тому же произошло разочарование в аморфном центризме как таковом, который ни к чему в итоге Францию не привел. Во время второго президентского срока мы видели множество раз, как президент прибегал к статье Конституции, позволяющей принимать законодательные акты в обход позиции парламента. Это тоже очень не нравится французам, которые в большинстве своем сегодня выступают за парламентскую демократию, хотя Франция и президентская республика.

Как будет функционировать законодательная власть после выборов

Сейчас никто ничего не понимает, никто ничего не знает. Будет ли Франция управляемой, что собираются делать левые, какие будут созданы коалиции, как они будут голосовать по различным законодательным инициативам — никому это не известно. Даже сами представители «Нового народного фронта» зачастую противоречат друг другу, выступая в СМИ.

Скажем, классические социалисты готовы вступать в диалог с президентской партией по конкретным законодательным инициативам, работать вместе. Представители «Непокоренной Франции» Жана-Люка Меланшона отказываются это делать наотрез. Они заявляют, что не будут делить свою политическую программу на сегменты, чтобы согласовывать ее со своими политическими оппонентами. Так что уже сейчас внутри «Нового народного фронта» наблюдается масса разногласий.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь подал в отставку, которую Макрон не принял, попросив того остаться на посту еще некоторое время, чтобы «обеспечить стране стабильность». Но рано или поздно ему придется уйти, и кто будет следующим премьером — непонятно. Невозможно даже предположить, каким будет состав правительства. Это экстраординарная ситуация, потому что, как правило, голосуя на парламентских выборах, избиратели видят лицо будущего премьера — обычно партии озвучивают его кандидатуру. Здесь же совершенно непонятно, как она будет согласовываться.

В этой неразберихе есть несколько вариантов развития событий. Макрон может согласовать эдакое технократическое правительство. По логике нужно включать в него и представителей «Непокоренной Франции», и представителей «зеленых», и социалистов, и так далее. Но важно учитывать, что эти силы смогли объединиться только против ультраправых, а вот по конкретным вопросам они будут спорить друг с другом, причем ожесточенно. И это как раз и вызывает страх того, что управляемость страной потеряна.

Уже поговаривают, что, может быть, нынешний состав Национальной ассамблеи долго и не проживет, и придется ее распускать уже через год.

И это не шутки, поскольку есть риск, что в бесконечных согласованиях поправок к законам от различных партий законодательный процесс просто остановится.

За что выступает левый блок

Ключевая проблема, волнующая французов, — это поднятие пенсионного возраста. Макрон провел эту реформу, прибегнув к статье Конституции, которая позволила не считаться с мнением парламента. Оппозиция в лице как «Национального объединения», так и левых не поддержали ее. Вполне вероятно, что теперь нас ждет пересмотр этой пенсионной реформы — ведь именно с таким лозунгом левые шли на выборы, обещая снизить пенсионный возраст. Учитывая схожую позицию «Национального объединения», в этом вопросе они смогут договориться.

Помимо этого, у левых в программе речь идет о поддержке разных категорий населения, поднятии социальных выплат, минимальной оплаты труда. Но загвоздка в том, что пока непонятно, где брать на все это бюджетные средства.

Что касается России и Украины, то, как я уже говорила, в «Новом народном фронте» есть традиционная партия социалистов. У них позиция относительно центристская, во внешней политике ничем не отличающаяся от нынешней линии Франции. Они поддерживают Украину и санкционные меры по отношению к России.

Но если мы берем партию Меланшона, «Непокоренная Франция», то стоит отметить, что это крайне левая партия. Они всегда выступали за, скажем так, пацифизм, — например, заявляли, что Франция не должна быть членом НАТО и ей нужно выйти из этого альянса. В стане «Непокоренной Франции» идут и дискуссии о том, что с Россией надо разговаривать, а конфликт необходимо прекращать дипломатическим путем.

Впрочем, во внешнеполитической повестке их гораздо больше волнует палестино-израильский конфликт.

Они выступают против нынешней политики Франции, которая поддерживает Израиль в нынешней ситуации, что в определенном смысле пересекается с российской внешнеполитической позицией.

Однако следует помнить, что в вопросах внешней политики полномочиями обладает президент Франции, а не парламент. Так что на вопрос о том, как нынешние результаты выборов повлияют на отношения Франции и России, проще, пожалуй, будет ответить, что пока никак. Французская внешняя политика существенно не изменится — разве что по палестино-израильскому конфликту.

Можно ли говорить, что «Национальное объединение» провалилось на выборах

После выборов председатель «Национального объединения» Жордан Барделла сказал «наша борьба только начинается». То есть, конечно, сторонники Ле Пен несколько подавлены из-за того, что победа была так близко и в итоге у них ничего не получилось. Но если мы посмотрим на выборы в Законодательное собрание, состоявшиеся в 2022 году, то «Национальному объединению» всего через два года удалось существенно расширить свое представительство. Тогда у них было 89 мест, сейчас у них 143 места. Это третья по числу парламентариев сила, которая представляет собой именно отдельную партию с консолидированной позицией, а не блок, где вынуждены сотрудничать разные силы.

К тому же, если мы посмотрим в абсолютном выражении количество голосов, отданных за «Национальное объединение», то это колоссальный прорыв. Два года назад, на прошлых выборах за них проголосовали чуть более трех миллионов французов. Теперь число их избирателей увеличилось на семь миллионов, и сейчас свои голоса им отдали десять миллионов граждан. При этом тот же «Новый народный фронт» набрал около семи миллионов голосов — и при этом занял первое место по количеству мандатов. Это особенности мажоритарной системы.

Но невозможно не заметить тенденцию, согласно которой, несмотря на то, что «Национальному объединению» постоянно ставят преграды в виде мажоритарной системы, в виде кампаний, объединяющих различные политические силы только ради борьбы с крайне правыми, в последние годы число их избирателей растет. Эта тенденция сохранится, потому что французов продолжают волновать не только вопросы миграции, но и внутренней безопасности, повышения налогов, снижения покупательной способности. Участие Франции в ситуации на Украине тоже волнует их.

Поэтому в 2027 году, во время президентских выборов, мы практически точно увидим представителя «Национального объединения» во втором туре.

Не знаю, будет ли это Марин Ле Пен, — хотя, говорят, что она вроде бы не теряет своих президентских амбиций.

Причем во втором туре нас, скорее всего, ждет соревнование между представителем крайне левых и «Национального объединения» — центристы Макрона, скорее всего не пройдут в него. В спину ему на прошлых президентских выборах буквально дышали Ле Пен и Меланшон, и у них было примерно равное количество голосов. И так как политический центр, созданный нынешним президентом, сейчас достаточно аморфен, он теряет свою привлекательность для избирателей.

Посмотрим, как «Национальное объединение» сейчас себя проявит в Национальной ассамблее — это тоже определенный шанс для них. Избиратели будут смотреть, как они будут голосовать, что станут предлагать в качестве законодательных инициатив.

Многие аналитики сейчас считают, что Макрону удалось их похоронить. Он ведь специально разогнал ассамблею, дабы продемонстрировать, что французы не хотят «Национального объединения» во власти, и все это расценивается, как референдум против них. Но мне кажется, что их поддержка как раз будет расти, и вряд ли эти выборы как-то кардинально поменяют тенденции во французском обществе.

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