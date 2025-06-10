1 июня 2025 украинские дроны нанесли удары по российским военным аэродромам и повредили несколько стратегических бомбардировщиков. Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович рассказывает RTVI о том, зачем нужна стратегическая авиация, насколько чувствительны для России понесенные потери и что показала атака с точки зрения ядерного сдерживания.

Как появилась и развивалась стратегическая авиация

Изначально других способов доставить ядерные боезаряды на большие расстояния, кроме как с помощью авиации, просто не существовало. Да и для полноценных стратегических ударов на всю глубину территории противника кроме дальней авиации вариантов не было. Ее развитие началось еще с бомбардировщиков Первой мировой войны, а во Второй мировой эту тему развили союзники — Великобритания и Франция.

Тема эта, конечно, чувствительная — все помнят, что они сделали с немецкими городами, и Дрезден тут не единственный пример (хотя во всех этих случаях существовала военная целесообразность нанесения таких ударов). Апогеем стала бомбардировка Хиросимы и Нагасаки с применением ядерного оружия, но, к слову, существуют оценки, согласно которым «обычная» бомбардировка Токио была гораздо более жестокой и привела к более существенным разрушениям и человеческим жертвам.

Параллельно специалисты пытались найти альтернативы дальней авиации. Все слышали про немецкие «Фау-1» и «Фау-2» — крылатые и баллистические ракеты, которыми нацисты достаточно неточно пытались наносить удары по Великобритании. Но на тот момент тяжелые бомбардировщики были гораздо более надежным средством. Понятно, они уязвимы, их могут перехватывать, но поговорка о том, что «бомбардировщик всегда прорвется», имела право на существование.

Можно вспомнить и советские практики, когда, несмотря на крайне тяжелое положение, уже с лета 1941 года делались попытки наносить ответные удары в глубину Германии. Бомбардировщик давал более высокую точность поражения целей, а когда появилось ядерное оружие, первые ядерные бомбы были достаточно массивными — кроме как на больших самолетах их не было вариантов возить.

Однако постепенно появлялись новые средства доставки боезаряда. Наша нынешняя ядерная триада состоит из межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования, баллистических ракет на подводных лодках и бомбардировщиков, но такую форму она приобрела не сразу. Были и другие варианты — разрабатывались, например, межконтинентальные крылатые ракеты, и сейчас мы видим некоторую отсылку к этим инициативам в рамках проекта «Буревестник». Рассматривались варианты оснащать баллистическими ракетами в ядерном исполнении надводные корабли, были и другие интересные предложения. Но в итоге у нас с американцами сформировались те триады, которые существуют сейчас.

Что касается дальней авиации, то со временем бомбардировщики превратились скорее в ракетоносцы — большие самолеты, которые могут с неожиданного направления запустить крылатые ракеты различных типов с ядерным и неядерным оснащением по целям противника. Перехватить их довольно сложно.

Почему изменилась роль стратегических бомбардировщиков

Уже достаточно много десятилетий никто, в принципе, и не предполагает, что дальняя авиация будет использоваться именно в том виде, который был увековечен знаменитым фильмом про доктора Стрейнджлава — для ударов потерритории противника свободнопадающими бомбами. Сейчас идея состоит в том, что они не заходят в воздушное пространство противника (или только частично заходят) и выпускают крылатые ракеты большой дальности.

Была и достаточно популярная стратегия, предполагающая применение аэробаллистических ракет воздушного базирования малой дальности. Их задача состояла в том, чтобы пробить дыры в противовоздушной обороне противника. Идея была в гарантированном уничтожении позиций ПВО при помощи ядерных зарядов, а дальше уже в эти бреши в обороне должны были устремиться все остальные силы.

Постоянно шел поиск вариантов. Если у нас старались повысить до максимума скорость в терминальной стадии, продуктом чего стал Ту-160, то у американцев пиком эволюции стал B-2 Spirit — малозаметный для радаров стелс-бомбардировщик, хотя и со сверхзвуковыми носителями они тоже активно пытались работать. Впрочем, хотя он и был оснащен только бомбами, никто в здравом уме не предполагал, что он долетит сам до цели. Да, при пробитии серьезной бреши в советской обороне во время крупномасштабного конфликта он, возможно, и был бы способен выполнять определенные боевые задачи, но все же играл больше символическую роль, оставшись достаточно экзотической машиной. Тем более, прошлая холодная война внезапно закончилась

Было построено несколько десятков B-2 Spirit и они применялись в абсолютно неядерных региональных конфликтах, сбрасывая огромное количество корректируемых авиабомб на цели в разных странах мира. Не так давно они применялись для ударов по хуситам, например.

Еще одно направление — морские операции. Если у тебя есть что-то, что может долго и далеко летать, это можно использовать для поиска корабельных группировок противника, подводных лодок и постановки минных заграждений. У нас для этих целей используется вариант Ту-95 под названием Ту-142. У американцев на Б-52 навесили дополнительные функции. Сейчас они на постоянной основе отрабатывают постановку морских мин, например.

В отечественной практике появилось и такое явление, как морская ракетоносная авиация — Ту-22М выросли как раз оттуда. Они на высокой скорости должны были прорываться через ПВО противника и оснащались высокоскоростными большими ракетами, призванные в ядерном исполнении уничтожать авианосные ударныегруппыпротивника.

Насколько чувствительны потери и что это значит для ядерного сдерживания

Судя по публично доступным спутниковым снимкам и видеоматериалам, которые есть в интернете, было поражено некоторое количество Ту-95 и Ту-22М. Мы не можем точно знать, применялись ли в СВО именно те, которые были поражены, но, судя по имеющимся материалам, как минимум некоторые стояли с подвешенными крылатыми ракетами Х-101, что позволяет предположить их боевое назначение.

Дальняя авиация активно задействуется в украинском конфликте — мы знаем, что некоторым ее подразделениям присвоены звания гвардейских, и, вероятно, не за красивые глаза, а за конкретные операции. В основном речь идет о Ту-95, хотя и Ту-22М также используются, но чуть меньше. Пусть их высокоскоростные крылатые ракеты Х-22 и Х-32 изначально имели противокорабельное назначение, практика показывает, что они могут применяться и по наземным радиоконтрастным целям с определенной эффективностью.

Насколько случившееся повлияет на СВО и стратегические силы в целом? Нужно смотреть, что именно было поражено и в каком количестве. Понятно, что никто восстанавливать производство тех же Ту-95 не будет — самолет для своего момента был совершенным, но сейчас уже другая эпоха, нужно нечто другое. Впрочем, пусть и на закате карьеры, они успели повоевать по-настоящему. И было бы странно ожидать, что они абсолютно неуязвимы или что их никто не будет трогать, раз уж они — часть сил стратегического сдерживания.

Если же смотреть с точки зрения ядерного сдерживания, то ничего катастрофического не произошло. Ту-95 красивые, их хорошо слышно и видно. На них здорово летать во время совместных патрулей с китайцами, чтобы взбодрить американскую противовоздушную оборону. Но в реальных боевых условиях против сопоставимого по силе противника им бы очень тяжело было выжить. Поэтому рано или поздно от них надо было избавляться. Что касается Ту-22М, то запущена программа и их модернизации.

Наверно, не помешал бы какой-нибудь бомбардировщик условно среднего класса.

Посмотрим, во что выродится программа ПАК ДА — перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который мог бы заменить все наши нынешние бомбардировщики. А пока у нас восстанавливается производство Ту-160М, которые, по утверждению западных и украинских источников, тоже используются на СВО, в том числе и в ходе недавних «ответных» ударов.

Нужно ли строить укрепленные укрытия для дальней авиации

Замышляя свою операцию, противник, вероятно,рассчитывал и на репутационный ущерб. Атака при помощи множества квадрокоптеров, вылетевших из ничем не примечательных бытовок, показала уязвимость отдельных элементов ядерной триады. Однако эволюционное развитие, которое привело к действующей структуре сил ядерного сдерживания, показывает, что одномоментно уничтожить всю их структуру целиком не получится при всем желании — все равно что-то останется и будет способно нанести ответный удар.

Например, средства, которыми удобно поражать подвижные грунтовые ракетные комплексы, не очень подходят для шахтных пусковых установок, и наоборот. Если начинается полномасштабная атака на какой-то элемент ядерной триады, вероятность того, что другие ее элементы успеют отработать, достаточно высокая, чтобы никому даже в голову не приходила идея пытаться такое сделать.

Здесь надо отметить комментарии американских официальных лиц, которые и сами не в восторге от произошедшего, поскольку понимают, что у России найдется чем ответить в случае чего. То, что мы не переходим к более радикальным решениям, связано с нежеланием дальнейшей эскалации, после которой конфликт перешел бы в необратимую стадию. Это вовсе не связано с невозможностью ответа.

Кстати, если говорить о мифах, то некоторые считают, что бомбардировщики дальней авиации обязаны стоять под открытым небом согласно договорам о контроле над вооружениями. Это полная ерунда. В договорах фигурирует обязательство не чинить препятствия национальным техническим средствам верификации. В ДСНВ 2010 года есть статья, где написано о запрещении маскировки, но она не касается укрытий от погодных условий.

Смысл не в том, чтобы все стояло под открытым небом, а в том, чтобы не предпринимались действия, которые могли бы заставить противоположную сторону посчитать, что вы занимаетесь секретным и масштабнымнаращиванием ядерного арсенала.

Если посмотреть на спутниковые снимки, то видно — ангары есть и у нас, и у американцев.

Единственный аргумент против ангаров — в случае угрозы начала конфликта на стоящие под открытым небом самолеты гораздо быстрее поднять по тревоге. Это, кстати, единственная причина, почему не строили особо много ангаров. Была бы необходимость — настроили бы сколько влезет. У американцев ангаров для Б-52 практически нет, а вот для «Спиритов» и «Ласнеров» построено довольно много, ведется их строительство и для перспективного «Рэйдера».

Если у нас когда-нибудь начнется производство ПАК ДА — перспективного самолета, который, видимо, будет сделан в виде малозаметного летающего крыла, — то для него наверняка будут сделаны ангары. Это старая проблема — инфраструктура стратегических ядерных сил не всегда поспевала за перевооружением. Многие годы на коллегии Минобороны одним из пунктов была именно модернизация инфраструктуры стратегических ядерных сил.

Но одно дело создавать защиту от крылатых ракет или бетонобойных боеприпасов. Другое дело — защита от десятков, сотен небольших дронов, особенно если они управляются в реальном времени. Это разные задачи, и защита должна быть разной. Мы живем в такое время, когда сложно найти универсальное решение от всех проблем, и необходимо постоянно оценивать картину угроз и возможности по их купированию.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции