Приближающаяся осень станет для Кремля сезоном интриг — кроме президентских выборов в США, судьбоносные голосования пройдут в Грузии и Молдове. Специалист по постсоветскому пространству Кирилл Кривошеев рассказывает в своей колонке для RTVI, что борьба Кремля за внимание молдавских избирателей уже началась, но ее успех под большим вопросом.

Если повлиять на выборы в США Москва объективно не может, а в Грузии (при всей неоднозначности «Грузинской мечты») и власть, и оппозиция придерживаются общей позиции о «западном пути», Молдова удивляет контрастами местной политики. С одной стороны — действующий президент Майя Санду, которая призывает граждан голосовать за вступление в ЕС и осуждает Россию. С другой — не какие-то компромиссные «мечтатели», а настоящие «евразийцы», для которых совместное фото с Владимиром Путиным повод для гордости и готовый предвыборный плакат.

Кандидат Брюсселя

После 2022 года Молдова оказалась в очень странном положении. На ее территории (а Приднестровье признает таковой даже Россия) дислоцируются российские военные и миротворцы. Конечно, стоит оговориться, что контингент очень небольшой и состоит в основном из местных жителей с российским гражданством (а оно есть почти у всех приднестровцев). Но сам факт — российские военные, которые стоят на западной границе Украины без каких-либо инцидентов, — выглядят парадоксально.

Хотя по внешнеполитической риторике Молдова мало чем отличается от Латвии, Литвы или Эстонии, страна остается для россиян безвизовой. Правда, лететь нужно с пересадкой с пересадкой в Ереване или Стамбуле — после закрытия европейского неба для российских авиакомпаний прямых перелетов не осталось. В Молдове есть очень бойкая редакция российского агентства Sputnik (они, в отличие от его «дочек» в других странах даже не пытаются изображать журналистскую нейтральность) и издается своя «Комсомольская правда».

И все-таки полагать, что Молдова может вновь выбрать президентом пророссийского кандидата, не приходится. Согласно буквально всем опросам, за Майю Санду готовы проголосовать порядка 30% избирателей, за бывшего президента Игоря Додона (он не будет баллотироваться сам, но поддержал кандидатуру бывшего генпрокурора Александра Стояногло) — 13-15%, а все остальные набирают не больше 5-6%. Среди аутсайдеров — Ирина Влах, бывший лидер Гагаузии (региона, который, как и Приднестровье, отличается пророссийскими настроениями), Ренато Усатый, успевший пожить в России и стать фигурантом уголовного дела, и другие.

Молдова — страна, где за рубежом живет больше трети населения и поэтому прошлые выборы (на который проиграл Додон и победила Санду) были сопряжены со скандалами из-за зарубежных избирательных участков. Пророссийские силы утверждали, что в Европе их слишком много (31 только на Италию), а в России — мало (всего 17), и поэтому у мигрантов на Западе, которые почти наверняка выступают за Санду, есть несправедливое преимущество. Но в этом году такой разговор вряд ли возникнет. Еще до 2022 года число молдавских мигрантов в России сокращалась, и сейчас их меньше 70 тысяч.

Иными словами, во втором туре действующий президент почти гарантированно одержит победу.

Референдум, который проводится в тот же день, поможет в этом. Разумеется, его результаты никак не повлияют на механизмы брюссельской бюрократии, но позволят мобилизовать прозападный электорат: люди придут проголосовать за Евросоюз и одновременно за самого проевропейского политика в бюллетене — Майю Санду.

Рука Москвы

Разумеется, у этой схемы есть и обратная сторона — те, кто скажет «нет» прозападному курсу и выберет одного из оппозиционеров: Стояногло, Влах или кого-то еще. Недовольных нынешней властью в Молдове достаточно и у них есть на то причины — экономика сильно пострадала из-за украинского конфликта, и еще больше людей предпочитают уехать.

Но если нужно назвать главного «ставленника Москвы», то на ум приходит кандидат, которого нет в опросах, и, возможно, не будет и в бюллетене. Это Василий Боля, представитель блока «Победа», возникшего в Москве.

Пафосная презентация этого объединения проходила в отеле Carlton на Тверской. Сегодня эта политическая сила проводит новый съезд — и снова в России, на Поклонной горе.

«Василий Боля приедет в Москву в качестве объявленного кандидата в президенты для выступления и встречи с соратниками, несмотря на угрозы и беспрецедентное давление в Молдавии на него и других оппозиционных политиков», — сообщает пресс-служба «Победы», а государственное агентство ТАСС — распространяет это заявление.

Причины «беспрецедентного давления» — не только в пророссийской позиции Василия Боли (он выступает за официальный статус русского языка и подписание договора о свободной торговли с ЕАЭС), но главным образом в том, что «Победа» — проект олигарха Илона Шора. В Молдове он заочно приговорен к 15 годам тюрьмы за «кражу миллиарда». Считается, что Шор вместе с другими бизнесменами путем финансовых махинаций вывели из трех банков около $1 млрд.

После того, как олигарх бежал из страны, его партия (она тоже называется «Шор») какое-то время действовала, но после запрета потребовался новый бренд. Тогда на помощь и пришли дружественные политические силы, объединившиеся в блок. Впрочем, это не помогло — блок не допустили до выборов, а значит, и перспективы Василия Боли как кандидата весьма призрачны. Теоретически, он еще может зарегистрироваться не от блока, а от какой-то одной партии, но это не гарантировано.

Будучи лицом блока «Победа», Илан Шор тесно связан с российской некоммерческой организацией «Евразия». Она организует поездки для молодых людей из Молдовы и других стран бывшего СССР в Россию, распределяет гранты на проекты о «дружбе народов» и открыто декларирует свои политические цели: «рассказывать молдаванам правду о положении дел в их стране» и «объяснять, почему Молдове нужно стремиться в ЕАЭС, а не в Евросоюз».

Есть у этой организации и сугубо прикладная функция — именно через нее структуры Шора зачисляют деньги пенсионерам из некоторых регионов Молдовы. Сумма, эквивалентная 10 тыс. рублей ежемесячно поступает на карту «Мир», и это могло бы быть неплохой поддержкой для нуждающихся, если бы не сложности с обналичиванием.

Наконец, на днях «общественную приемную» в Москве открыл Культурно-образовательный центр Молдовы, который запустил по российским телеканалам странный рекламный ролик.

«Есть паспорт Молдовы? Ищешь работу со смыслом? Некоммерческая организация приглашает специалистов по продвижению проектов СНГ. Зарплата от 150 тысяч рублей» — обращается к зрителям голос за кадром.

На то, что центр тоже как-то связан связан с Шором, может указывать хотя бы то, что на церемонию пришел все тот же Василий Боля, а также Евгения Гуцул — глава Гагаузии, избранная от партии «Шор» (кстати, предвыборный ролик для нее записали Николай Басков, Стас Михайлов и Филипп Киркоров, знакомые с Иланом Шором).

Армения на максималках

Все это выглядит как масштабный план помешать Майе Санду переизбраться или хотя бы создать протестную волну перед парламентскими выборами — они ожидаются в 2025. И судя по всему, это предел возможностей Москвы на сегодня.

Ситуация в Молдове очень похожа на армянскую, хотя выглядит более ярко и контрастно. Прозападный и, откровенно говоря, раздражающий Москву лидер колеблется на грани избираемости — его рейтинг намного меньше 50%. Однако оппоненты, которые устраивали бы Москву, еще слабее.

Может быть, поэтому Россия так и не смогла в свое время ни на кого сделать ставку в Ереване. К тому же, разрушать власть Пашиняна в 2021 году (именно тогда проходили выборы), означало подорвать худо-бедно наметившееся урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.

С Молдовой же Москва не несет особенных рисков, а значит, страну можно использовать как полигон для обкатки того, что в России называют «мягкой силой». В худшем случае такие политтехнологии просто ни к чему не приведут, в лучшем — ухудшат положение Майи Санду и позволят закрепить результат в следующем году.

Учитывая, что Молдова — парламентская республика, это можно быть даже более важной целью. Будь правительство Молдовы более правым, можно было бы бояться обострения приднестровского конфликта по примеру того же Карабаха. Вот только Майя Санду даже в интервью Юрию Дудю* заверила, что ни о каком силовом решении и речи быть не может — ни собственными силами, ни тем более с приглашением ВСУ — как предполагали некоторые.

Выбор в качестве проводника своего влияния Илана Шора, который не может вернуться в страну из-за уголовного преследования, может показаться странным. Однако, во-первых, у него все же есть значительная база поддержки в некоторых районах: город Оргеев, где он был мэром, и традиционно пророссийская Гагаузия. А во-вторых, если открыто продвигать нужные тезисы через политика, который все равно не будет участвовать в выборах, все остальные оппозиционеры остаются не скомпрометированными. Агентом Москвы выглядит Шор, но не они.

Тактическое поражение Москвы в Молдове не вызывает сомнений — большая часть населения все же считает вступление в Евросоюз правильным выбором. Сложно ратовать за ЕАЭС, когда кратчайший путь в Россию лежит через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу и Беларусь.

А вот если брать стратегический уровень, то тут ситуация для России не выглядит такой уж безнадежной. Кремль вдохновлен грузинским примером, когда казалось бы безнадежно потерянная для российского влияния страна вдруг оказывается готова к сближению по ряду вопросов. При этом стартовая позиция Молдовы для такого возвращения через несколько лет намного лучше: дипломатические отношения сохранены, как и человеческие связи.

Структуры в Москве, созданные Иланом Шором, могут стать уникальным политическим инструментом, который Россия прежде не использовала, но то и дело обвиняла в его использовании оппонентов. Беглый молдавский бизнесмен и политик вряд ли станет пророссийским Джорджем Соросом, но его подход выглядит незаурядным. «Нужно просто организовывать поездки и бороться за симпатии молодежи», — много раз говорили люди, недовольные имиджем России.

Теперь этот совет воплощен в жизнь, но и он может иметь свои подводные камни. Если главный союзник Москвы в стране ассоциируется с громким уголовным делом, то в стратегическом плане это точно очень плохая идея. Впрочем, других союзников в Молдове у России пока нет.

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* признан Минюстом России иностранным агентом