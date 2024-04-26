В последнее время некоторые военные корреспонденты и комментаторы заявляют о «прорывах» российской армии на фронте. О том, верно ли это утверждение, и смогут ли ВСУ переломить ситуацию на поле боя после поступления американской военной помощи, рассказывает спецкор RTVI Алексей Сочнев.

Правы ли военкоры, сообщающие о российских «прорывах» на фронте

Часто люди, даже имеющие опыт работы в поле, путают термины. Прорывом называется совсем другое. Никакого обвала фронта нет, но есть ряд успешно проведенных операций российской армии. Самой яркой стала та, которая прошла в Очеретино под Авдеевкой. Там российским военным удалось занять центр этого населенного пункта, а потом и практически весь поселок, кроме его окраин.

У некоторых сложилось ложное впечатление, что это было сделано легко и без боя. На самом деле бои были очень серьезные, и все произошедшее стало результатом хорошо спланированных действий.

В этом поселке держала оборону 115-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Она находится на фронте уже достаточно давно и понесла серьезные потери. В тот день ее должна была сменить 100-я бригада. Сложилась ситуация, в которой она еще не зашла в Очеретино, а 115-я уже начала отходить. Атака российских военных в этот момент стала неожиданной и вызвала в определенной степени панику в рядах ВСУ. В итоге и та, и другая бригада были вынуждены отступить со своих позиций. Вот первый момент успеха: удачно выбранное время штурма.

Существует и второй момент, достаточно важный. Некоторые комментаторы утверждают, что это были слабые бригады, не способные воевать, у которых был сломлен дух. Это не так. Не раз уже проговаривалось, что ВСУ не смогли создать серьезные укрепления за Авдеевкой, и поэтому обороняющиеся здесь части и подразделения украинской армии вынуждены цепляться за дома, подвалы и рельеф местности — то есть за естественные преграды. Кроме того, нет здесь и минных полей. Будь они, и мы бы не увидели того уверенного продвижения россиян, которое наблюдаем сейчас.

В результате этого украинские пропагандисты и военкоры тут же начали обвинять в трусости бойцов 115-й бригады — соединения, от которого после боев мало что осталось и которое вообще очень сложно в чем-то винить. Другое дело — 100-я бригада, до этого в боях практически не принимавшая никакого участия — она вела на Западной Украине, скажем так, казарменный образ жизни. Но и здесь я сомневаюсь, что все дело в трусости. Неожиданная атака в самый неподходящий момент — не тот случай, когда можно эффективно получить боевой опыт. Его набираются на подготовленных позициях.

Трусость или политический заказ?

Украинские военкоры не унимались и даже припомнили случай с 67-й бригадой добровольческого украинского корпуса (ДУК) «Правый сектор»*, которая якобы поставила под угрозу Часов Яр, оставив свои позиции у канала Северский Донец — Донбасс. После этого в бригаде начались проверки, а в СМИ был, видимо, выпущен темник, в котором написали, что все, происходящее в этой бригаде связано с дедовщиной. Дескать, старослужащие ветераны «Правого сектора»* оскорбляли мобилизованных новобранцев и посылали их, неподготовленных, на штурмы вместо себя.

Вестись на всю эту пропаганду не имеет смысла, поскольку она направлена на сокрытие реальных причин того, что мы наблюдали. Если бы все действительно было так, то закончилось бы снятием командира бригады. Но вместе с ним были сняты все офицеры, занимающие высокие посты в этом подразделении. Саму бригаду отвели в тыл на переформатирование, и она больше не будет называться ДУК «Правый сектор»* — будет просто 67-я бригада с другим руководством.

Было ли их бегство с позиций обусловлено трусостью? Это люди, которые воюют с 2014-го го года, у них большой опыт, они хорошо мотивированы. Бойцам бригады ставят памятники, называют их именами улицы, о них рассказывают сказки в украинских школах, перед ними заискивал Зеленский, Залужный пару раз засветился в футболке «Правого сектора»*. Теперь же получается, что, с одной стороны, их окружает ореол героев, а с другой их обвиняют в трусости. И кто-то здесь определенно врет, потому что небольшой косяк на фронте, никак критически на общую ситуацию не повлиявший, был использован для разгона целого подразделения.

Это была достаточно послушная бригада, хотя и обладавшая определенной степенью автономности и не отличавшаяся лояльностью к Зеленскому. Поэтому в реальности мы увидели решение задач украинского руководства. Убрали серьезную политическую организацию, руководство которой испытывало симпатию к Залужному и не было лояльно Зеленскому, причем сделано это в ущерб фронту и Вооруженным силам Украины.

Акции в поддержку бригады прошли во многих городах. Выходит правая молодежь, ветераны «Правого сектора»*. Я читал переписки в чатах людей, связанных с этой организацией. Конечно, все смеются над этой историей про дедовщину, потому что прекрасно понимают, что ее элементы есть во всех бригадах.

Тем временем с мотивацией на фронте действительно есть большие проблемы. И то, что произошло с 67-й бригадой, — очень серьезный удар по ней.

Какова обстановка на фронте в целом

Самым слабым местом ВСУ было направление на Часов Яр. Потенциальные значительные штурмы города или его охват удалось остановить переброской бригад с других направлений. Мы увидели, что существенное продвижение российской армии остановилось. Хотя боестолкновения идут сейчас на самых окраинах города, но это не те бои, после которых, как говорили некоторые, Часов Яр к 9 мая будет сдан.

Бригады перебросили из-под Харькова и Луганской области. Благодаря этому мы увидели, как прекратились набеги на Белгородскую область, снизилась интенсивность боев в Серебрянском лесничестве на луганском направлении. Все эти силы были перекинуты в Часов Яр, чтобы не дать россиянам начать операцию по его окружению и штурму.

Основное продвижение российских войск идет сейчас под Авдеевкой. Крупнейший из оставшихся под контролем ВСУ пригородов Донецка — это Красногоровка, контроль над которой российской армии составляет 30%. Думаю, что в уже в мае она будет занята.

В Запорожской области продолжаются изматывающие бои за контроль над Работино. Ни о каких серьезных прорывах фронта речь идти не может, хотя потеря Очеретино, а следом за ним соседних сел Новобахмутовки и Соловьево не несет для Украины ничего хорошего.

Позволит ли недавно принятый законопроект о военной помощи США для Украины переломить ситуацию

Американская помощь — это пока только слова. Насколько они будут соответствовать тому, что будет на деле, мы посмотрим. В то же время никто не может запретить Зеленскому праздновать личную победу. Он додавил американцев и приложил титанические усилия по работе с западной прессой, которая смогла разнести весть про скорое падение Украины. Через некоторое время тон таких публикаций смягчится и станет более взвешенными. Я же неоднократно в своих колонках говорил, что ситуация далека от патовой и вовсе не так катастрофична, как пытались представить украинские власти.

Понятное дело, что выделенная сумма не выражается в снарядах, танках, самолетах или чем-то еще материальном. Это деньги всем и на все, причем большая часть их пойдет не на Украину. Это эдакий блин, который нужно будет раскатать, чтобы все нуждающиеся получили по своему ломтику. Конечно, «голод» ВСУ это в полной мере не утолит, поэтому и никакого очевидного эффекта публика не заметит.

Я думаю, что ставка будет сделана на дальнобойные ракеты ATACMS, а значит за этим последуют неожиданные удары по новым объектам в России. Это произведет свой эффект, что будет обыграно украинской властью как определенная победа.

Этими ракетами будут бить уже не по казармам или нефтеперерабатывающим заводам. Мне кажется, что украинцы попытаются с помощью них сделать с российской военной авиацией то же самое, что они сделали с флотом. Они станут бить по местам базирования самолетов. Конечно, уничтожить их все невозможно, однако такая цель и не стоит. С помощью таких ударов украинцы вполне смогут создать со своей стороны «санитарную зону», максимально отодвинув военные аэродромы от линии соприкосновения, тем самым сузив их возможности.

Параллельно с этим начнут подготовку к новому локальному наступлению, которое анонсировал Зеленский. Это не шутка и не какая-то нелепая угроза, а реальность, и именно под него будет выделяться помощь.

Не стоит забывать, что, кроме американцев, достаточно серьезные обязательства взяли на себя европейцы и прочие партнеры Украины. После принятия американского законопроекта, эти «ручейки» помощи будут становиться шире. Отличившиеся воинственными заявлениями Франция и Великобритания, словно серферы, прокатятся на этой волне подготовки к новому контрнаступлению.

При этом оно будет гораздо более камерным и рассчитанным не на долгосрочные планы, как в первый раз. Не будет заявлений, что Крым скоро станет украинским, даже ни о каком перерезании сухопутного коридора на полуостров речь идти не будет. Цель будет выбрана реалистичная — скорее всего, сконцентрируются на каком-то одном городе. Все силы бросят на достижение успеха в конкретной точке, поскольку нужен будет немедленный эффект для получения нового пакета военной помощи от американцев.

В то же время шеф украинской военной разведки Буданов наверняка не откажется от ярких и в практическом смысле бесполезных операций, вроде высадки десанта на лодках в Крыму. Все это будет смонтировано в одну большую мыльную оперу под названием «контрнаступление».

Закон о мобилизации принят. За счет призванных молодых людей от 25 лет создадут новые бригады. К тому же заканчивается постройка фортификационных сооружений на границе с Беларусью, что высвободит дополнительные силы, которые сейчас охраняют там границу. Снятые оттуда подразделения, а также резервы, находящиеся на Западной Украине, будут брошены в бой, о чем свидетельствует история с 100-й бригадой в Очеретино.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

* запрещенная в России экстремистская организация