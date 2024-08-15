Нападение ВСУ на Курскую область готовилось долго и в условиях секретности, в нем задействованы серьезные силы. Военкор Тимофей Ермаков рассказывает RTVI, что происходит сейчас в регионе и какими будут последствия этой операции для Украины.

Каковы реальные цели ВСУ в курской операции

В интернете гуляли разные предположения. Обусловлено было это, прежде всего, паникой, которая царила в российском информационном пространстве. Оно оказалось вообще не готово к каким-то серьезным атакам, и прежде всего к психологическим. Конечно, появилось множество версий, вплоть до самых безумных.

Писали, например, что ВСУ оккупируют Курскую АЭС в городе Курчатове. Это, честно говоря, представить себе просто технически сложно, хотя бы потому что она расположена примерно в 100 км от границы и более-менее компетентная оборона около нее выстроена. Да и предположить, что западные хозяева украинцев позволят им нанести восточно-европейской ядерной безопасности хоть какой-то потенциальный вред, на мой взгляд, невозможно. Там не настолько безумные люди сидят, в том числе и в британском военном руководстве, которое, скорее всего, эту операцию и планировало.

Какие еще варианты? Оккупация небольшой части Курской области? Так эту территорию нужно как-то удерживать, контролировать. Например, заявляют они, что держат три десятка населенных пунктов, но ведь на каждый нужно поставить около 100−150 человек, и у них просто нет таких резервов. А если и найдутся, то это будут буквально все, которые есть. Так что вряд ли такая цель стоит.

Да, украинское руководство озвучило планы, согласно которым все это происходит для улучшения позиций на мирных переговорах, чтобы, скажем, поменять Курскую область на Харьковскую. Но очевидно, что этого не произойдет, о чем четко заявил наш президент.

Более вероятная цель — это оттянуть наши войска, в том числе с донецкого фронта, от Покровского (Красноармейского) и с дзержинского (торецкого) направления. Причина проста — в последние два месяца мы развили достаточно серьезный темп, занимая по три-четыре села в неделю. Сейчас мы видим, что эта цель — оттянуть российские силы — для ВСУ не достигнута, сбить темп наступления российской армии не вышло. И, согласно моей информации, переброска войск с юга и востока не осуществляется.

Каково соотношение сторон

Будем честны, наступательный потенциал ВСУ в Курской области пока еще только снижен, а не исчерпан. Они будут пытаться расширять свою зону контроля, хотя и достаточно медленным темпом. Однако очевидно, что первый накат мы сдержали.

В Курскую область переброшены резервы, в их числе ветераны боевых действий. Некоторые даже воюют чуть ли не с 2014 года, как батальон «Пятнашка» или ЧВК «Ветераны». Переброшен спецназ «Ахмат», подразделение ФСБ, подразделение ГРУ. 11-я бригада ВДВ зашла и освободила Леонидовку. Переброшена 45-я бригада, подразделения 106-й бригады сняты с северского направления, которое не является ключевым, и это можно сделать без ущерба для фронта в целом.

У украинской стороны другая ситуация. Бойцы 46-й бригады в своих официальных чатах жалуются на то, что их частично перебросили с важного покровского направления на курское. И она не единственная — в 79-й бригаде, стоящей в Константиновке, уже жалуются на дефицит боекомплекта. За это они должны сказать спасибо своему, скажем прямо, контуженному руководству, которое сделало ставку на нашу панику. Они думали, что Путин бросит в Курскую область все российские силы, поскольку это, как говорят, «старая», общепризнанная территория России.

Да, проморгать вторжение было, конечно, болезненно, но никакой серьезной переброски войск осуществлено не было.

Для нас же вырисовывается достаточно оптимистичная картина. Высокий темп наступления российской армии на покровском участке фронта очевиден. На днях было занято село Свиридоновка, до этого — Лисичная, подошли уже к достаточно крупному поселку Гродовка, по которому проходит одна из линий обороны ВСУ. Думаю, он не будет сопротивляться долго.

Мы видим, что украинцы смогли выйти из клещей под Торецком, между населенными пунктами Железное и Нью-Йорк, и оттянулись ближе к самому городу. В свою очередь силы российской 91-й дивизии уже вошли в многоэтажные кварталы Торецка со стороны Железного.

Однако расслабляться пока рано, потому что все только началось. Вспомните тот же плацдарм ВСУ в селе Крынки на левом берегу Днепра, с которого российская армия выбивала их несколько месяцев. А тут достаточно значительная территория Курской области. Конечно, они будут туда постепенно подтягивать резервы, если только не признают операцию заведомо провальной и не откатятся.

Второе, кстати тоже вполне возможно. Эдакую «киберперемогу» в интернете они уже себе создали, и в целом их издания не особо скрывают, что одна из целей операции — некая пощечина, унижение россиян.

В то же время следует и ожидать попытки прорыва и на других участках фронта. Это может быть, скажем, Теткино в Курской области, заход в Белгородскую область… Они уже пытаются залететь в Колотиловку в Краснояружском районе, то есть расширить этот фронт по приграничью, по российским общепризнанным территориям. Головную боль они, конечно, нам создали. Однако тут украинцы могут вполне оказаться и в западне собственных решений, поскольку растягивают фронт не только для нас, но и для себя.

Чего достигли стороны с момента начала операции ВСУ

По прошествии недели рано подводить какие-то итоги. Но если пофантазировать, то мне кажется, что дальше ВСУ безусловно попробуют закрепиться на достигнутых рубежах, окопаться. Они, собственно, уже это делают, подтягивают инженерную технику и возводят фортификации.

К тому же, видимо, они попробуют расширить фронт, в том числе, как я уже говорил, за счет прорывов или попыток прорыва в Белгородской области и со стороны Теткино. Если вы посмотрите на карту, то Теткино и так условно «окружено» росийско-украинской границей, так что они могут считать, что это упростит им задачу.

Но повторю, что для всего этого нужны человеческие ресурсы, которые Запад, в отличие от техники, им поставлять не будет. А иностранных наемников слишком мало для выполнения задач такого масштаба — их число, кстати, с российской стороны зачастую преувеличивается.

Получается, им понадобятся непосредственно те люди, которых отловили патрули ТЦК (украинские военкоматы). Но ставить на такие задачи необученных людей, на то направление, где мы особенно яростно будем стараться освободить территории, просто нельзя. Нужно ставить опытных, нужно ставить грамотных. А они имеют свойство заканчиваться достаточно быстро, особенно в таких интенсивных боях. Поэтому, если ВСУ решат закрепляться в Курской области конкретно и заводить на нее опытный оккупационный резерв в достаточно большом количестве, то безусловно им придется снимать силы с других направлений.

Получается, что они разменяют свое временное, непродолжительное пребывание на территории Курской области на южно-донбасский фронт: угледарское, кураховское, покровское, дзержинское, часовярское и северское направления. То есть, грубо говоря, они окажутся в ситуации, когда из-за достаточно мутных целей, непонятных даже собственному населению, будут растрачены критические резервы. Уровень перемоги скоро спадет, победные реляции с фото и видео скидывания российских флагов со строений в, извините за выражение, наших «бабкоселах», закончатся. Так уже было во время прошлогоднего так называемого «контрнаступления ВСУ». Результат мы видим — он никакой.

Тем временем посыплется донбасский фронт. К тому же, мне кажется, что наше военное руководство теперь поставит перед армией задачу создания буферной зоны в Сумской области.

И вот фактически для этого украинское военно-политическое руководство пошло на такой авантюрный шаг. Им плевать — они превратили страну в дрон-камикадзе, и им уже не до гуманистических сентиментов, они действуют, руководствуясь своей отдельной логикой. Что ж, придется уничтожать их воинский контингент в Курской области, и мы безусловно это сделаем.

Являются ли введенные в Курскую область резервы ВСУ последними

Мобилизационный потенциал Украины не исчерпан. Они сейчас призывают только людей в возрасте от 25 лет, и, конечно же, рано или поздно они понизят планку, и в этой возрастной группе будет кого призывать. Кирилл Буданов, начальник главного управления украинской военной разведки (ГУР), уже делал прогнозы, согласно которым они могут мобилизовать людей до 2040-го года. Но один всем известный украино-испанский блогер, фамилия которого начинается на «Ш», правильно написал, что если понизить возраст мобилизации до 11 лет, то можно будет и до 2090-го года воевать.

Понимает ли украинское руководство обреченность своей затеи? Думаю, его особо никто и не спрашивает. На эту и прочие весьма странные авантюры их толкали не собственные мысли, а хозяева — скорее всего британские. Ими же играют в морской бой, в солдатики. Они отрабатывают какие-то операции в качестве полигонной тренировки, только на территории огромной страны с крупным мобилизационным резервом. В свою очередь Запад снабжает их оружием, — причем достаточно порционно, что примечательно, и нарабатывает для себя тактический и стратегический опыт. Мы это видим воочию, потому что есть такие вещи, которые, честно говоря, какой-то целесообразностью в условиях нынешнего конфликта достаточно трудно объяснить.

Не стоит, кстати, забывать, что не только на приграничье украинцы копили войска. Есть данные, что они проявляют весьма серьезную активность и на юге, в контролируемой Украиной части Запорожской области, на правобережье Днепра, в Херсонской области.

Здесь можно было бы, вероятно спросить, а почему они так наплевательски относятся к Донбассу? Мне кажется, что они начали это делать еще в 2014 году, да и в принципе там этого особо никто не скрывает. Они готовы превращать эти города в руины, понимая прекрасно, что им они уже не достанутся никогда. Поэтому, видимо, они хотят оставить эту территорию абсолютно разрушенной, непригодной для жизни. Они просто ненавидят Донбасс и любое материальное и физическое его проявление.

Так что после Курской области ничего не закончится. Людей на Украине очень много. Мы воюем с очень неудобным соперником, с большим мобилизационным потенциалом. Его упорство ничуть не уступает нашему.

По сути, это же гражданская война. Те же люди, с тем же духом, с тем же норовом, отрицать это сложно.

Но любое территориальное объединение, которое называется Украина, в любом виде будет создавать для России угрозу. Этот вопрос придется решать кардинально, радикально и долго. Поэтому я бы не стал так оптимистично размышлять, что этот рывок — последний.

Да, нападение на Курскую область похоже на фол последней надежды. Есть в футбольной терминологии такой термин, когда из-за умышленного нарушения правил срывается успешная атака, за что судья назначает достаточно жесткое наказание, жестче, чем за обычное нарушение. Это может быть пенальти или штрафной с маленькой стенкой. И здесь мы должны выступить в роли судьи.

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