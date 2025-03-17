Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила недавно, что для повышения рождаемости необходимо создать министерство защиты семьи и детства. Депутат Госдумы, доктор экономических наук Оксана Дмитриева рассказывает в своей колонке для RTVI, что стало причиной нынешней демографической ситуации в России, а также оценивает инициативу Кузнецовой.

Падение рождаемости по итогам 2024 года связано прежде всего с рядом факторов. Казалось бы, эти факторы, непосредственно с демографической политикой не пересекаются, но при этом наложились один на другой.

Во-первых, наблюдается отток «потенциальный отцов» — молодых мужчин в фертильном возрасте — за счет СВО плюс эмиграция (релокация). Президент Владимир Путин в 2024 году назвал число военных, находящихся в зоне специальной военной операции — 700 тысяч человек. Сюда стоит прибавить тех, кто находится на излечении и демобилизованных по ранению или по истечению контракта, а также погибших военнослужащих. Получается достаточно внушительное число мужчин. Это не могло не сказаться на рождаемости и на снижении количества браков. Кроме того, по разным оценкам, страну покинуло с 2022 года от 600 тысяч до 800 тысяч человек, преимущественно молодые мужчины, либо молодые пары и семьи.

Во-вторых, существует фактор демографической волны. Вступили в детородный и брачный возраст представители немногочисленного поколения середины и конца 90-х годов. Это время ознаменовалось падением рождаемости.

В-третьих, реформа, связанная с повышением пенсионного возраста, среди других негативных следствий привела к тому, что молодые бабушки теперь не могут помочь с детьми, а вынуждены еще пять лет работать. Соответственно, их дочери и невестки зачастую откладывают рождение детей, так как они не могут или не хотят оставить работу, а помочь с детьми в итоге некому. Об этом следствии я предупреждала, когда реформа только затевалась и геополитическая ситуация была совсем иная.

Да, основные причины спада рождаемости имеют геополитический характер, но необходим трезвый и объективный анализ этих факторов и механизмов их преодоления.

Политика, направленная на уменьшение количества абортов, если она осуществляется деликатно и тонко, вреда не нанесет. Однако вряд ли она обеспечит перелом в спаде рождаемости. Для танго, как говорится, нужны двое, тем более, когда речь идет о рождении детей.

Поэтому основные резервы для роста рождаемости в современных условиях — это социальная, политическая и экономическая подготовка к возвращению мужчин с военной операции. Сейчас много делается для рекрутирования ветеранов СВО в органы власти, начинают решаться задачи помощи в трудоустройстве. Но самое главное в налаживании мирной жизни как для самих участников боевых действий, так и для общества — это возвращение к семье или ее создание, рождение детей. Надо, чтобы общество было готово помочь участникам и ветеранам СВО в решении многочисленных проблем, которые могут у них возникнуть.

Второй резерв притока молодых мужчин для создания семьи — это возвращение экономических и интеллектуальных эмигрантов (релокантов). Здесь, в отличие от первой категории, не потребуется никаких специальных мер, кроме недвусмысленных сигналов на то, что они нужны на родине. В основном это молодые мужчины, которые, как правило, обладают высокой квалификацией, востребованной в настоящий момент. Не стоит забывать, что их возвращение прежде всего связано с возможностью получения интересной и высокооплачиваемой работы, что совпадает с интересами государства по обеспечению технологического суверенитета и технологического прорыва.

Поэтому и в этом направлении повышение рождаемости может быть обеспечено не специальными демографическими мерами, а политическими посылами, установками, продуманной политикой развития сектора технологий и реализацией крупных престижных проектов в этом направлении.

Следует продолжать внедрять те возможности, которые уже доказали свою эффективность, такие как, например, материнский капитал.

Он ведь не столько повлиял непосредственно на увеличение рождаемости, сколько существенно улучшил благосостояние молодых семей. Непосредственное влияние ощущалось разве что в 2007 году, сразу после введения этой нормы, когда скачок рождаемости составил 10%. В сложившихся семьях, где уже воспитывался один ребенок, это действительно подтолкнуло супругов к принятию решения о рождении второго.

Материнский капитал улучшает материальное благосостояние молодых семей, у этой нормы нет негативных следствий или потенциала для усугубления неких социальных проблем. Основная трудность, решению которой способствует маткапитал, связана с жильем. В 2024 году 80% средств маткапитала было направлено на улучшение жилищных условий. Однако по числу заявлений это только 34%.

Большее количество заявлений (38%) были поданы на использование маткапитала в форме ежемесячной выплаты. Эта возможность появилась с 2023 года, и ею могут воспользоваться семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи. Совокупный размер использования маткапитала на эти цели составляет 57,5 млрд. рублей или 13,2% от общего объема в 2024 году.

Таким образом, направление маткапитала на улучшение жилищных условий и на ежемесячные выплаты является наиболее востребованными формами его использования. Далее люди тратят его на образование детей и, наконец, на пенсионное обеспечение.

Немаловажную роль в деторождении играет состояние социальной детской инфраструктуры: наличие детских садов, школ, доступность медицинской помощи. Надо отметить, что в последние годы во многих регионах дефицит мест в детских садах был ликвидирован. Кроме того, спад рождаемости имеет и обратную сторону в виде повышения доступности всех этих услуг.

Повторяется ситуация середины 90-х, когда в связи с резким уменьшением детей, мест на них хватало и в детских садах, и в школах. Однако, если все перечисленные меры, о которых говорилось выше, будут реализованы и нас ждет послевоенный «бейби бум», то для того, чтобы он был длительным и постоянным, надо быть готовым к расширению социальной детской инфраструктуры.

Создание отдельного ведомства по вопросам семьи, как это предложила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, на мой взгляд, ситуацию не улучшит, а только запутает.

Кроме того, такой шаг помешает объективному анализу. Как следует из сказанного ранее, основные резервы для повышения рождаемости в обозримом будущем лежат за пределами сферы влияния специфических демографических мероприятий, таких как запрещение абортов, изучение демографического здоровья студентов и тому подобное.

Я полагаю, что Фонд защитников Отечества может сделать и уже делает гораздо больше для семейной адаптации участников СВО, чем какое-то новое ведомство, которое будут пытаться улучшить демографическую ситуацию, изобретая новые, иногда весьма сомнительные меры.

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