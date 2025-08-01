Центробанк России снизил ключевую ставку с 20% до 18%, но эта мера носит скорее косметический характер и не решает фундаментальных проблем российской экономики. Экономист Андрей Бархота рассказывает RTVI, почему рекордно высокие ставки стали для страны «кровопусканием», как санкции влияют на инфляцию и какая внешнеполитическая стратегия поможет стабилизировать экономическую ситуацию.

Если взглянуть на весь цикл денежно-кредитной политики первой половины 2025 года, то рекордная ключевая ставка около 20% на протяжении практически полугода представляет собой беспрецедентную для России меру. Да, она в какой-то степени предупреждала более высокую инфляцию, но через очень необычный канал.

Благодаря высокой ставке удалось значительно сократить темпы роста кредитования — прежде всего потребительского и даже ипотечного. В результате граждане просто не могли позволить себе больше с точки зрения потребления. А раз потребление затухает, то у нас фактически снижается экономический рост и инфляция. Это можно сравнить с медицинской ситуацией: когда больной при смерти, ему пускают кровь, у него снижается давление, и он чувствует какое-то облегчение.

Здесь произошло нечто похожее. В то же время фундаментальные факторы, которые осложняют рост российской экономики, не устранены. Причин инфляции несколько: плохой урожай прошлого года, высокая стоимость импортной плодоовощной продукции, импортного сырья, машин и оборудования, а также растущие санкционные ограничения.

Последние влияют на инфляцию тем, что затрудняют платежи и расчёты. В результате в структуре товаров всё большая доля приходится на транзакционные издержки. Вот три фактора, на которые ключевая ставка никак не воздействует, и это надо принять как данность.

Что означает снижение ключевой ставки

То, что мы увидели на днях — снижение ставки с 20% до 18% — это скорее результат какого-то воздействия, давления на Центральный банк. С одной стороны, ЦБ нужно сохранить лицо, с другой — поддержать идеологию «секты свидетелей ключевой ставки», согласно которой ее снижение обусловлено снижением инфляции.

Между прочим, независимые опросы подтверждают, что россияне воспринимают убывающую покупательную способность рубля на уровне вовсе не официальных 9-10%.

Где-то можно говорить о 17%, где-то — 20%. Даже по опросам самого Банка России инфляционные ожидания составляют примерно 14% — существенно выше официальной цифры.

Это говорит о том, что при подсчёте инфляции наиболее быстро дорожающим товарам дан меньший вес, чем надо. Тот же картофель, который кратно подорожал в течение последних 12 месяцев, взят в индексе потребительских цен с весом примерно 0,2%, хотя в наших потребительских корзинах он может составлять 20% или 10%. Потому и реальный показатель инфляции значительно выше.

Да, достигнута финансовая стабильность, потому что Банку России удалось снизить темпы роста кредитования. Но, с другой стороны, здесь проявляется сильное противоречие между сегментами кредитования. Есть корпоративное кредитование — финансирование реального сектора, и есть розничное кредитование — в основном потребительские кредиты.

Андрей Махонин / ТАСС

Если потребительские кредиты сильно разгоняют инфляцию и не всегда способствуют экономическому росту (часто домохозяйства тратят деньги на импортную продукцию), то финансирование реального сектора очень сильно влияет на экономический рост. Когда ключевая ставка составляет 20%, возникает ситуация, при которой оно недоступно для предприятий. Возникает монетарный голод и дефицит инвестиций. Предприятия начинают сокращать свои инвестиционные программы.

Сейчас в России начался цикл оптимизации персонала, причём не снизу, а прямо с крупных корпораций — начиная с «Газпрома», продолжая «Сбербанком» и далее по всем другим корпорациям. Но все только начинается, этот негативный эффект высокой ключевой ставки нам ещё предстоит ощутить.

Кстати, интересная вещь, связанная с арифметикой. Мы снижаем ключевую ставку с 20% до 18%. С одной стороны, это целых два процентных пункта. Но два процентных пункта от 20% — это всего лишь 10%. Это на самом деле мизер, потому что когда ключевая ставка растёт, например, с 6% до 12%, это рост в два раза, а когда снижается от этих показателей на 10% — о чем тут вообще можно говорить?

Поэтому ключевая ставка сейчас выполняет функцию фальш-панели. Мы на неё внимательно смотрим, но возникает эффект старого анекдота:

Летят Петька и Василий Иванович в самолете. Внезапно Василий Иванович кричит Петьке: «Приборы!» На что получает ответ «45!» — «Что 45?» — «А что приборы?»

Почему 4% инфляции — недостижимая цель для подсанкционной экономики

В условиях санкций, в условиях торговых войн целевой показатель инфляции 4% — это недостижимая цифра. Если продолжить медицинские сравнения, то речь идет о давлении 40 на 20, при котором человек уже не встаёт с постели. На самом деле это недостижимо, потому что в этих условиях подсанкционная экономика не только не развивается, она падает — возникает сокращение производства.

Есть прекрасный пример — Союзное государство, где у Беларуси есть свой Национальный банк. Если зайти на сайт этого банка, мы обнаружим удивительную вещь: влияние монетарных властей России на него минимально, всё руководство — собственные кадры. У них ключевая ставка установлена около 9% по белорусскому рублю, а таргет по инфляции — 6%. То есть то, о чём мечтала Эльвира Набиуллина, реализовалось в Беларуси.

Homoatrox / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Так что у них получается, а у нас — нет, потому что в России действует принцип «казаться, а не быть». Планка в 4% — это невероятная, недостижимая цель, но мы будем к ней бесконечно идти, как Моисей с евреями в пустыне. А в Беларуси говорят: «Нет, мы поставим компромиссные 6%, но мы их достигнем, а ключевую ставку сделаем чуть-чуть повыше». Для экономических агентов, для товарооборота, для развития это гораздо выгоднее.

Для подсанкционной экономики, по оценкам Российского союза промышленников и предпринимателей, Института имени Столыпина, реальная цель ближе к 8%. Если мы поставим таргет, например, 7%, то соответственно нейтральная ключевая ставка составит примерно 10−11%, и мы гораздо быстрее сможем уже к концу этого года достигнуть этой цифры.

Но почему-то мы решили пойти по сложному, недостижимому пути, и это очень сильно ограничивает наше экономическое развитие.

Из-за этого по пятницам днём люди вместо просмотра новостей и сериалов смотрят заседания совета директоров Банка России на Неглинной. Такое ощущение, что сейчас забьют гол, а на самом деле там просто идёт игра в покер.

И Эльвира Набиуллина, и Герман Греф часто используют эвфемизм «перегрев экономики». Если расшифровать на русский язык, это означает огромные государственные расходы, в том числе на оборону, которые поднимают доходы населения и потребительский спрос на более высокий уровень, чем может обеспечить экономика. Но это решается посредством коррекции госрасходов, а вовсе не посредством ключевой ставки.

Как сказал глава ВЭБ Игорь Шувалов, есть непроизводительные расходы — когда мы производим вооружение, но оно не увеличивает количество посевных площадей на полях России. Эти расходы превращаются в потребительский спрос, который не реализуется, и это выливается в инфляцию.

Не стоит забывать и о других экономических угрозах. Недавняя хакерская атака на «Аэрофлот», когда была парализована работа крупнейшей авиакомпании, явно свидетельствует, что группа анонимных хакеров в одиночку не могла такое реализовать. Очевидно, что это было элементом гибридной операции. А если таких атак будет десятки и сотни, российская экономика будет парализована. Может, санкции нам и не страшны, но есть кое-что похуже них. Гибридные операции очень опасны. Последние 20 лет в России была большая мода на цифровизацию. Фактически все крупные госкомпании и просто компании были привязаны к интернету, автоматизированы. С одной стороны, они стали работать лучше, эффективнее, с другой стороны — появилась уязвимость для информационных атак.

Какая «многополярная» политика нужна России для стабилизации экономики

Россия сейчас не совсем равноправный участник переговоров по украинскому конфликту. Действуют более серьёзные игроки — США, Европейский союз и Китай. США ратуют за мирное урегулирование, причём любой ценой. Они показали, что готовы давить на Украину, ограничивая продажу вооружения. Сейчас они устали ждать результатов от России и готовы давить на нее.

Есть два других сильных игрока — Европейский союз и Китайская Народная Республика. Оба региона признали, что ратуют за бесконечное продолжение вооружённой конфронтации. Министр иностранных дел Китая сказал, что это — часть большого плана КНР. А в ЕС представитель бундесвера заявил о желании его страны, чтобы бесконечно воевала Украина, потому что тогда на нее якобы не нападет Россия.

Россия может перейти на американскую сторону, а может оставаться с «любимым братом и другом» Китаем и совсем нелюбимой «сестрой Европой», которая по сути является нашим противником. Но мы почему-то действуем так, как хотят они. Они же хотят бесконечной конфронтации, и Россия продолжает действовать в этом ключе.

Сейчас перед нашей страной очень сложная развилка — нужно сделать какой-то реверанс в сторону США, но при этом не обидеть Китай. Практически это нерешаемая задача, потому что фактически Российская Федерация к августу 2025 года стала разменной монетой в дискуссиях между США и Китаем. И это очень плохо, потому что у нас нет поля для манёвра.

Yuri Kochetkov / EPA / TASS
epa12082655 Russian President Vladimir Putin (C) and China’s President Xi Jinping (R) attend their meeting at the Kremlin in Moscow, Russia, 08 May 2025. Russia will mark the 80th anniversary of the victory in World War II over Nazi Germany and its allies on 09 May. EPA/YURI KOCHETKOV / POOL
Россия. Москва. Президент РФ Владимир Путин (в центре) и председатель КНР Си Цзиньпин (справа) во время встречи в Кремле. EPA

В инфопространстве витает идея, что Трамп любит нашу страну и никогда не введёт вторичные санкции против экономических партнеров, что всё как-нибудь рассосётся. Есть и другая линия — мол, мы адаптировались к санкциям, нам ничего не страшно. И то и другое — лукавство, потому в обоих случаях существуют отягчающие факторы.

Главный — довольно скверное состояние российской экономики. За три с лишним года повышенной нагрузки на бюджет он сейчас трещит по швам, и любые санкционные активности увеличивают его дефицит, который нельзя финансировать внешними кредитами (разве что от Китая, но это тоже рискованно). Значит, придется повышать налоги. Повышенные расходы влекут сохранение высокой инфляции, и для домохозяйств это означает неминуемое понижение потребления.

Единственный путь, который может привести к улучшению экономической ситуации, — это избежание санкций.

Нужен новый компромисс по военному конфликту, который будет учитывать в том числе требования американцев. Весной с их стороны звучали добрые пожелания, сейчас это уже требования, потому что тянуть резину бесконечно невозможно.

Сейчас надо брать пример с другого нашего партнера — Турции. У Эрдогана нет смертельных врагов. У него есть союзники разного пошиба — от региональных типа Азербайджана до союзников в Европе. Это очень осмысленная политика, и возможно, сейчас пришёл час, когда мы должны стать новой Турцией.

Никого не злить, не доводить ситуацию до эскалации, но при этом попытаться максимально сохранить собственные ресурсы. Многополярность в глобальной политике проявляется в наличии союзников и многовекторном развитии. Сейчас нельзя допустить еще большего тупика, потому что ситуация в нашей экономике действительно очень сложная.

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