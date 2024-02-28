Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил, что Запад отправит своих военных на Украину. Как отмечает спецкор RTVI Алексей Сочнев, это связано с обстановкой на фронте. Он рассказывает в своей колонке о том, как отступление от Авдеевки подорвало боевой дух ВСУ и к чему это может привести.

Что означает заявление Макрона о том, что Запад может послать военных на Украину

Непонятно, с чего вдруг западным странам понадобилось посылать своих военнослужащих на Украину в тот момент, когда тот же Зеленский говорит, что за все время конфликта потери ВСУ составляют 31 тысячу убитыми. Вероятно, реальная ситуация совсем другая, и можно предположить, что она катастрофическая. Возможно, Макрон знает больше, чем знаем мы, либо же он таким образом просто использует политтехнологический прием, который уже применял бывший посол США в России Майкл Макфол, посылая мысль: «не хотите помогать Украине оружием, придется воевать самим».

Не стоит забывать, что российские чиновники разного уровня неоднократно говорили о том, что как только солдаты НАТО вступают в конфликт, то будет снят запрет на применение ядерного оружия. Радоваться тут совершенно нечему, как это делают некоторые украинские комментаторы, это страшная вещь.

Так что я все же предполагаю, что этого не случится, и такие заявления делаются исходя из потенциального политтехнологического эффекта. Макрон, в отличие от канцлера Германии Шольца, может себе позволить их делать, поскольку выборы у него далеко. К тому же он наверняка обижен на Россию из-за Африки, откуда был выведен французский контингент, и, как назло, эти теплые места заняли россияне.

Вызвано ли это заявление ситуацией на фронте

Это заявление, несомненно, вызвано ситуацией на земле. Какого-то масштабного прорыва фронта не было, однако происходит продавливание тех линий обороны ВСУ, которые открылись после отхода украинских военных от Авдеевки. Знаменитая 3-я штурмовая бригада, которую послали на это направление для исправления ситуации, в то время как она находилась не в лучшей форме, смогла лишь отойти в тыл. После этого перед ней была поставлена другая задача — помочь выйти остаткам гарнизона Авдеевки без больших потерь, что она и сделала.

Сейчас на авдеевском направлении происходят самые активные боевые действия и складывается самая тяжелая обстановка для обеих сторон из-за интенсивности боев. На днях российская армия заняла села Северное и Степовое, входившие во вторую линию обороны ВСУ после Авдеевки, продолжаются штурмы Орловки. Таким образом украинские военные вынуждены отходить еще дальше. Но вопрос состоит в том, насколько слова украинского командования о существовании других линий обороны, подготовленных для отхода, соответствуют действительности.

Украинский военный корреспондент Юрий Бутусов, реально выезжающий на фронт, говорит что эти линии не готовы. Вместо окопов там «норы», дыры в земле, и это все, что украинские военнослужащие успели вырыть, причем под плотным огнем российской артиллерии. Этим и пользуется российская армия, отодвигая еще дальше тех, кто вышел из Авдеевки, в том числе и 3-ю штурмовую бригаду, которая на новых позициях пытается остановить продвижение россиян. И вполне можно предположить, что в итоге украинским бойцам придется строить новую линию обороны по естественным препятствиям в районе Карловского водохранилища.

Командир 2-го штурмового батальона 3-й штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук написал очень эмоциональный пост о ситуации на фронте, который озаглавил «Украинский народ воевать не хочет, а армия воевать устала».

Он пишет, что формула удачной вооруженной борьбы зависит от сил и средств армии. И если со средствами есть просто проблемы, то с «силами у украинской армии катастрофа».

Хотя к Авдеевке и тому, что около нее происходит, приковано основное внимание, под Марьинкой тоже можно видеть продвижение российских военных. Здесь они взяли укрепленное село под названием Победа. Это серьезное достижение, делающее россиян на шаг ближе к наступлению на Угледар.

В то же время под Бахмутом российские военные снизили накал боевых действий. Под Богдановкой они не смогли развить наступление дальше, потому что это село находится в низине, откуда очень тяжело атаковать. Более серьезные наступательные действия ведутся в районе Ивановского (оно же Красное). Ранее российская армия, а до нее ЧВК «Вагнер», не смогли подойти к этому хорошо и грамотно укрепленному поселку. Но так или иначе он будет взят, в результате чего сильно усложнится положение украинской группировки в Клещеевке, где сейчас российские военных ведут тяжелую оборону. Также, после этого откроется прямая дорога на город Часов Яр.

Вообще же этот конфликт показал, что ВСУ очень быстро и грамотно умеют организовывать оборону самых проходных деревень, которые, вроде бы, можно было спокойно оставить. А это значит, что никаких передышек украинским военным давать нельзя, иначе боевые действия снова зайдут в тупик, и поэтому российская сторона не ослабляет давление, стремясь как можно более существенно развить свой успех.

При этом многие аналитики прогнозировали ситуацию, когда после взятия Авдеевки российская армия остановится, как это было после Бахмута. Думаю, с этим и связано то, что никаких дополнительных укреплений дальше первой линии украинцы здесь не строили.

Я изучил спутниковые снимки и обнаружил, что серьезные бетонированные укрепления Украина строит в другом месте — вокруг города Орехов на запорожском направлении и вокруг самого Запорожья. То есть, они ждут сильного удара противника именно здесь. Если говорить об обстановке на этом направлении, то российские военные вплотную подошли к Работино и пытаются взять высоты вокруг него.

Сам этот населенный пункт не представляет никакого интереса, поскольку он буквально снесен с лица земли и закрепиться в нем негде. Но после взятия упомянутых высот открывается серьезная перспектива на дальнейшее продвижение российской армии, и именно этим, скорее всего, обусловлено возведение укреплений у Орехова и Запорожья. Однако никаких намеков на то, что основной удар будет нанесен в ближайшее время именно здесь, нет.

Почему поражение первого американского танка Abrams на Украине вызвало массовое ликование российских военкоров

Произошел обвал мифа, эту историю долго ждали. Одни люди любят возносить на пьедестал что-то, а другие любят, когда это нечто падает с пьедестала, поскольку, по их мнению, оно находилось там незаслуженно. Мы увидели, что Abrams мало чем отличается от тех же израильских Merkava или немецких Leopard. Это не умаление его достоинств, но на самом деле практически все танки оказались не готовы к тому, что их будут пытаться атаковать сзади.

Более того, танки в целом оказались не готовы к тому, что на них с воздуха будут сбрасывать боеприпасы дроны. Все эти решения с навариванием металлических сеток и решеток над башней боевой машины стали делать только после начала конфликта, и только недавно появились серийные «козырьки», которые устанавливают на них в заводских условиях.

В связи с этим возникает вопрос, который я не видел, чтобы кто-то задал. Он касается причины самоубийственного поведения экипажа, который не наварил этот «козырек» и поехал на линию боевого соприкосновения без него. Ответа на него у меня нет.

Насколько деморализованы ВСУ в свете успехов российской армии на фронте

Произошел совершеннейший разрыв шаблона. Определенные украинские пропагандисты начали говорить, мол, ничего страшного, Авдеевку мы вернем, но больше им сказать было нечего. Другие же были действительно ошарашены этим серьезным ударом. «Что мы потеряем дальше?» — вопрошали они? Купянск? Какой-то другой город? Так что вместе с Авдеевкой действительно произошло крушение надежды. Самый укрепленный город пал, российская армия продвигается и основной задачей украинцев является как можно скорее ее остановить.

С военной точки зрения удержание Авдеевки действительно представлялось нецелесообразным, однако с психологической точки зрения Зеленский, требуя отстаивать ее до последнего, в какой-то мере был прав. Теперь мораль ВСУ нужно поднимать, и мы знаем, какими способами это делают украинцы, поэтому россиянам следует ожидать серьезных диверсионных операций, которые готовят украинская военная разведка (ГУР) и СБУ.

Недавно глава СБУ Малюк сказал, что Крымским мостом лучше не пользоваться, и подготовка теракта на нем — действительно первое, что приходит в голову. За ним по значимости следуют операции по подрыву чиновников на новых территориях — это обычные методы СБУ и ГУР в ситуации падения боевого духа в обществе и войсках.

Может показаться, что все это уже приелось и не произведет серьезного впечатления на украинских военных. Но Крымский мост — чрезвычайно важное для них сооружение. Они обсуждают его регулярно по телемарафону. Это не просто мост, по которому перемещаются люди. На картах, публикуемых на украинских OSINT-ресурсах, показывается, что именно по нему происходит основное перемещение сил на Запорожье и Херсонскую область через Крым. Так что выведение из строя Крымского моста, по их мнению, будет серьезной моральной и военной поддержкой. Поэтому российским военным стоит повысить бдительность и проверить боновые заграждения.

С другой стороны, очень сложно представить, что будет на Украине дальше. Грядет тотальная мобилизация — в ближайшее время будет принят закон о ней. Уже сейчас, перед тем, как забирать людей, им, бывает, прыскают баллончиком в лицо и даже избивают. И таких видеороликов сотни, так что списать все на пропаганду и фейки не выйдет. Мотивация таких мобилизованных находится на низком уровне.

Экс-глава пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов рассказал интересную историю, в которую я вполне верю. Некий мужчина из Одессы был мобилизован примерно таким варварским методом. С собой он взял белый пакет и прятал его, как пионер галстук от фашистов. При первом же случае этот мужчина использовал его как белый флаг и приполз к российским окопам. Причем там не сразу поняли, что это украинский солдат, так как он снял с убитого россиянина каску с георгиевской лентой и надел себе на голову. У этого человека была единственная цель — сдаться.

При этом отмечу, что на Украине почему-то не идет речь о повышении довольствия для военных, хотя это могло бы поднять их боевой дух. Более того, власть еще нашла уловки для снижения выплат. Нормальные деньги теперь платят только тем, кто находится вблизи линии боевого столкновения, а если ты стоишь в 30-40 км от нее, то получаешь существенно меньше.

Когда Зеленский осознает необходимость переговоров с Россией

Все сложнее становится говорить о том, что в реальности собирается делать Зеленский. С одной стороны, в недавнем интервью CNN он говорит, что ВСУ скоро не смогут обороняться, а с другой, буквально через несколько минут, — что Украина уже начала готовить контрнаступление. У него нет людей, он еще не провел мобилизацию, у него нет оружия. Так не бывает. При планировании всегда следует исходить из ситуации, в которой ты находишься в данный момент.

Так что ему лучше забыть о самозапрете на любые переговоры с Путиным, и, скажем, через Арабские Эмираты, с помощью которых идет основной поток взаимодействия по пленным, непублично передать условия капитуляции. Пусть Зеленский назовет это как-то по-другому — например, «условия мира», но не по формуле, предполагающей отход России к границам 1991 года. Она просто не сработает.

Тут ему, конечно, придется переступить через гордость, а это процесс долгий. Но чем раньше он его начнет, тем меньше людей и территорий потеряет. Это в любом случае придется сделать — если не самому Зеленскому, то тем, кто по какой-либо причине придет после него.

С другой стороны, целью России является, конечно, не завоевание Украины, а установление справедливого с ее точки зрения мирового порядка и того, чтобы Запад воспринимал ее как равную себе. И этого, понятное дело, сразу не произойдет. Однако с Россией придется в любом случае разговаривать по-другому всем, вне зависимости от политических взглядов и убеждений.

Переговоры утвердят новую реальность юридически. После них мы увидим парад людей на Западе, которые переобуются в воздухе и станут говорить, мол, теперь, когда все это закончилось, давайте уже займемся наконец бизнесом.

Те, кто действительно были ярыми противниками России, конечно, скорее всего, ими и останутся. Они будут пытаться говорить, что не признают новые реалии и писать названия новых территорий в кавычках, как было и до февраля 2022 года.

Не стоит забывать, что Россией в основном руководят юристы по образованию, и они во всем отталкиваются от юридических документов. Здесь такой документ будет, от него они будут плясать и открывать с помощью него все двери. Эти люди станут показывать западным чиновникам подписанные бумаги и говорить: вот, вы признали нашу правоту, эта история закончилась, говорить больше не о чем.

Такие документы позволят российской власти чувствовать себя правой. В дальнейшем, уже опираясь на такое признание ее правоты, она сможет требовать соблюдения конкретных интересов России. Пушки замолчат и заговорят дипломаты. Домыслы о том, что после этого Путин захочет пойти до Берлина или хотя бы Варшавы, совершенно несостоятельны, о чем неоднократно напрямую заявляло российское руководство.

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