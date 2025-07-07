Фонд национального благосостояния (ФНБ), из которого покрывается дефицит бюджета, в последнее время неуклонно уменьшается. Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев во второй части своей колонки о ФНБ (об истории его создания читайте в первой) рассказывает, что же будет с Россией, когда этот фонд окажется исчерпан.

Если не ошибаюсь, у Хемингуэя есть рассказ о мальчике, который сидит на берегу реки, строгает ножом палочку и думает о том, что же будет, когда вся палочка исстрогается.

Такой же палочкой представляется экспертному сообществу и заинтересованной общественности и Фонд национального благосостояния в его нынешнем виде и составе. Что будет, когда мальчик Антон дострогает палочку до конца? А ничего особенного не будет. Почему?

Как было выяснено в моей предыдущей колонке, ФНБ не является больше накопительным фондом для будущих поколений, замещающим шагреневую кожу сырьевой ренты прибылью от приобретенных на его баланс надежных, ликвидных и доходных активов. Это просто источник финансирования дефицита бюджета. Один из, хотя и самый весомый.

Для прогноза положения дел в ФНБ необходимо соотнести имеющийся и ожидаемый бюджетный дефицит с величиной ликвидной части ФНБ, а затем с альтернативными источниками финансирования бюджетного дефицита. По официальным данным объем ФНБ составляет сейчас около 11,9 трлн рублей, а ликвидной его части — около 3.3 трлн рублей. Накопленный дефицит бюджета РФ за 5 месяцев текущего года составил около 3,4 трлн рублей. По скорректированному бюджету на текущий год он должен составить 3,8 трлн рублей.

Если бы средства ФНБ были единственным источником финансирования дефицита федерального бюджета, его можно было бы закрыть и повесить табличку «проверено — денег нет» (а дальше, как известно, «вы держитесь!»). Но они — не единственный источник. Кроме средств ФНБ бюджетный дефицит может финансироваться за счет заимствований (чистых заимствований за вычетом погашений), приватизации, реализации ценностей с баланса Гохрана и прочего. Не надо также забывать и про параметры «задачки о бассейне»: даже в периоды траты средств ФНБ как бюджетозамещающих, идет его пополнение в соответствие с бюджетным правилом. Правда, правило это редко живет в неизменном виде дольше одного финансового года. Но, тем не менее, ФНБ все-таки пополняется.

Кумулятивный эффект динамики всех этих показателей может означать нетто-расходование средств ФНБ на уровне 1,5 — 2 трлн рублей в год. То есть мальчик Антон «дострогает» свою «палочку» не в 2025, а скорее всего в 2026 году.

Будет ли это означать финансовую катастрофу, кризис, дефолт по государственным обязательствам? Нет, не будет. Финансировать бюджетный дефицит станет сложнее, но вовсе не невозможно. Неслучайно стала обкатываться на экспертном сообществе идея новой волны «большой» приватизации как альтернативного источника финансирования бюджетного дефицита. Впрочем, при любой погоде приватизация покроет не более нескольких процентов бюджетного дефицита. Внешние источники его финансирования закрыты полностью. Возврат государственных бюджетных кредитов маловероятен.

Остается по существу один, но очень весомый источник — внутреннее рыночное и квазирыночное финансирование.

Для участников рынка принимать дополнительно на свой баланс государственных обязательств на 3-4 триллиона рублей в год — задача неординарная, но выполнимая. Это обеспечивает приемлемую доходность при минимальных рисках. Для банков это особенно комфортно, поскольку облигации федерального займа (ОФЗ) представляют собой качественное обеспечение для кредитования в ЦБ, что снимает проблему текущей ликвидности банков. Банк приобретает пакет ОФЗ. Затем репует (РЕПО — финансовая операция, при которой одна сторона продает ценные бумаги другой стороне с обязательством обратного выкупа этих же бумаг через определенный срок по заранее оговоренной цене — прим. RTVI) его в ЦБ и полученной ликвидностью компенсирует понесенные издержки. Запас капитала российской банковской системы позволяет тиражировать такого рода операции с низким коэффициентом риска. Норматив достаточности капитала остается приемлемым.

Конечно, при таком развитии событий ограничения по достаточности капитала и по ликвидности практически заблокируют кредитование реального сектора экономики, став вторым и третьим (после уровня ключевой ставки ЦБ) его замками. Но это уже совсем другая история.

С точки зрения государственных финансов, эта капитализация дефицита федерального бюджета будет означать постепенный прирост государственного внутреннего долга темпом 1,5-2% ВВП в год с нынешних 14% ВВП. То есть риск неконтролируемого роста государственного долга минимален. Другое дело, что стремительно будут увеличиваться расходы бюджета по обслуживанию долга, особенно с учетом нынешнего экстремально высокого уровня кредитных ставок и большой дюрации ОФЗ. Следовательно, будет увеличиваться вторичный дефицит федерального бюджета, для финансирования которого опять-таки потребуется размещать дополнительные объемы ОФЗ. При этом кредиторы, понимая, что это — единственный источник финансирования бюджетного дефицита, будут добиваться премии — более высокого процента купонного дохода, скидок от номинала при размещении.

Принципиальным решением этой проблемы было бы сокращение, а лучше — обнуление бюджетного дефицита. Однако в существующей финансово-политической парадигме возможности для этого не просматриваются. Разве что бюджетный трансферт Пенсионному фонду постараются сократить. Для этого уже ведется словесная «артподготовка» относительно необходимости и возможности «оптимизации» пенсионного обеспечения. Однако думаю, что и здесь дело ограничится продолжением постепенного снижения коэффициента замещения через существенное отставание динамики средних пенсий от динамики средних зарплат.

Постепенное, на горизонте 2-3 лет обнуление ликвидной части ФНБ, с моей точки зрения, не только не является финансовой катастрофой, но и вообще скорее полезно, нежели вредно.

Оно актуализирует возвращение дискреционных расходов федерального бюджета в рамки Бюджетного кодекса, когда необходимость увеличить их по одним статьям будет означать императивную необходимость сокращения других расходных статей.

Хороший пример дает сегодня Великобритания: продекларированное правительством увеличение военных расходов на 0,2% ВВП будет произведено за счет сокращения ровно на эти же 0,2% ВВП бюджетных расходов на международное сотрудничество. Это нормальная и ответственная бюджетная практика.

Что ж, ФНБ сделал свое дело, ФНБ может уходить.

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