14 февраля состоится заседание Центробанка по ключевой ставке. Депутат Государственной Думы, сопредседатель Партии Роста Оксана Дмитриева в своей колонке для RTVI рассказывает о том, почему повышение этого показателя ведет Россию к кризису.

Ранее я прогнозировала, что в 2025 году Центральный банк не посмеет далее повышать ключевую ставку. Этот прогноз оправдывается, как и прогноз по негативным последствиям этой политики.

Бороться с любой инфляцией повышением ключевой ставки и делая кредитный ресурс недоступным — один из рецептов традиционного меню МВФ. Это мера из набора правил денежного обращения и финансовой политики, которая работает на вывоз капитала, замедление экономического роста и подрыв объективных конкурентных преимуществ страны. В этот набор входят также иммобилизация нефтегазовых доходов в Фонде национального благосостояния, «налоговый маневр», валютные интервенции для поддержки курса рубля, профицитный бюджет и профицитный торговый баланс.

Но, как и предсказывалось, никакого влияния на инфляцию, кроме как в сторону ее повышения, сверхвысокая ключевая ставка не оказывает.

Парадоксально, но она даже не приводит к ограничению денежного предложения. Наоборот, совокупность факторов приводит к росту денежной массы, о чем свидетельствуют отчеты самого Центрального банка.

Так, по данным ЦБ, годовые темпы роста денежной массы в национальном определении (М2) и широкой денежной массы (МХ2) остаются на максимальном уровне с 2014 года. Основной вклад в этот процесс вносят бюджетные расходы и депозиты населения.

Рост вкладов населения составил 26,1%, что превышает рост номинальных доходов и средней заработной платы. При этом формируется денежный навес — доходы по банковским вкладам физических лиц увеличились с 7 трлн в 2023 году до 9 трлн рублей в 2024 году.

Таким образом, Центральный банк, будучи активным противником роста заработной платы, якобы не обеспеченной производством товаров и услуг, своей политикой простимулировал рост пассивного дохода. Он растет гораздо более высокими темпами, чем заработная плата.

Людей волнует вопрос: «Какими товарами и услугами будут обеспечиваться эти доходы?». Отсюда и слухи о заморозке банковских депозитов, но похоже ЦБ это не беспокоит.

Поскольку Центральный банк не может отчитаться о снижении инфляции, ему нужно как-то объяснить населению неизбежные негативные последствия введения высокой ключевой ставки. Поэтому замедление кредитования и инвестиционную активность он позиционирует не как потери, а как желаемый результат. Рост объемов корпоративных кредитов сокращается — за 2024 год этот показатель увеличился только на 17,9% по сравнению с 20,7% в 2023 году. При этом в ЦБ отмечают, что основной прирост дали уже начатые инвестиционные проекты и строительство. Источником для обслуживания кредитов является прибыль предприятий, что увеличивает издержки и существенно снижает их инвестиционные возможности.

Высокая ключевая ставка практически поставила крест на рыночной ипотеке. Ее объем снизился до 52 млрд рублей в декабре 2024 года, что составило всего 17% от выданных ипотечных кредитов. С другой стороны, выдача ипотеки с государственной поддержкой привела к значительным расходам федерального бюджета.

В бюджете на 2025 год расходы по субсидированию ипотеки предусмотрены в объеме 1,4 трлн рублей. Эта сумма, несомненно, будет превышена, поскольку ключевая ставка в расчетах бюджета заложена на уровне 15,1%. В целом, доля рыночных ипотечных кредитов составила лишь 24% от 4,9 трлн выданных в 2024 году, что создает огромные финансовые обязательства для бюджета на много лет вперед.

Таким образом, отпугивание заемщиков высокими процентными ставками вынужденно компенсируют бюджетным субсидированием, что означает вброс денег в экономику, только со значительными издержками.

Источником для финансирования высоких депозитных ставок и прибыли банков также выступает бюджет. В декабре 2024 года Минфин разместил ОФЗ (облигации федерального займа) на 2,04 трлн рублей по плавающему курсу, 95% которых выкупили банки. В свою очередь источниками средств банков являются как депозиты, так и средства ЦБ через операции РЕПО.

В результате денежное предложение было обеспечено через несколько посредников, а возросшие издержки оплачивали как предприятия, снижая свою рентабельность, так и бюджет за счет процентных расходов (расходов на обслуживание долга), которые по бюджету на 2025 год должны составить свыше 3 трлн рублей.

Высокая ключевая ставка отрицательно сказывается на выполнении государственного заказа, на подрядчиках по оборонному заказу второго и третьего уровня. Поэтому в качестве компенсации дорогого кредита растет авансирование из государственного бюджета. В январе 2025 года расходы федерального бюджета в 1,7 раз превысили траты за аналогичный период 2024 года. Основная причина — рост авансирования по государственному заказу.

Действие всех отмеченных выше факторов работает как на рост инфляции издержек, так и монетарной инфляции, поскольку описанные выше кругообороты влияют на увеличение денежного предложения. Однако неравномерность его распределения по отраслям в силу избирательности субсидирования кредитов и бюджетного авансирования, вымывания оборотных средств и роста процентных расходов не может не привести к росту неплатежей в том числе по заработной плате, о чем мы предупреждали несколько месяцев назад.

По данным Росстата в России впервые за девять лет стали расти долги по зарплатам. По состоянию на 1 января 2025 года просроченная задолженность по заработной плате увеличилась на 43% по сравнению с январем 2024 года.

Растут долги физических лиц, суммарный объем просрочки физлиц перед кредитными организациями вырос на 14,54%. Предприниматели также жалуются на неплатежи. По опросам РСПП рост просрочек по платежам со стороны контрагентов от квартала к кварталу отмечают все больше предпринимателей.

Если во втором квартале 2024 года на эту проблему обращало внимание 22% респондентов, то в 3-ем квартале — уже 37%. Это связано со снижением доступности оборотных средств.

Конечно, до кризиса неплатежей, который сотрясал экономику в 90-е годы, еще далеко. Но сам факт того, что все эти явления имеют место на фоне благоприятной экономической ситуации, экономического роста — исключительное следствие рукотворного провоцирования кризиса и «охлаждения экономики» со стороны ЦБ, с его псевдожесткой денежно-кредитной политикой.

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