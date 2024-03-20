19 марта 2024 года в возрасте 52 лет умер Василий Уткин. Первопроходец футбольного комментария и один из самых узнаваемых голосов, телеведущий заложил фундамент спортивной журналистики в современной России. Благодаря Уткину многие влюблялись в футбол и захотели прийти в профессию, связанную со спортом. Корреспондент RTVI Антон Конев вспоминает культового журналиста.

После окончания школы Уткин поступил на филфак Московского педагогического государственного университета, но диплом так и не получил, уйдя в академический отпуск, чтобы заниматься журналистикой. Несмотря на это, для многих он был учителем, наставником и кумиром, который вдохновлял и восхищал своими речами, передавал знания и жизненную мудрость. Для других Уткин был фигурой неоднозначной, а с некоторыми он даже вступал в открытый конфликт. Сам телеведущий говорил о себе, что владеет двумя талантами: педагогическим и «совершенно охренительной» способностью написания некрологов.

«Футбольный клуб» Василия Уткина

Первое место работы Васи, как его называли коллеги и друзья, было связано отнюдь не со спортивной журналистикой. 17 марта 1989 года Уткина взяли на работу на программу «Взгляд». Журналист сам вспомнил об этом в своем телеграм-канале, рассуждая о том, что «неформально» он работает на телевидении уже 35 лет. Этот пост был его последним словом: через два дня станет известно о смерти телеведущего.

После «Взгляда» Уткин работал редактором в программе «Политбюро», которую вел журналист Александр Политковский, муж журналистки Анны Политковской. В 1994 году Уткин перешел в спортивную редакцию на НТВ. Именно там 22-летний Уткин начал вести передачу «Футбольный клуб», где вместе с экспертами разбирал матчи и давал прогнозы на игры.

«Я помню, как он [Василий Уткин], будучи 22‑летним мальчиком, стоял за спиной, а я монтировала „Футбольный клуб“, который не имел ко мне отношения. Но тогда в редакции не было тех, кто занимался футболом, мы только‑только создавались. Вдруг робко я услышала голос: „Я бы смонтировал не так“, это был Вася», — рассказала спортивная журналистка и экс-глава «НТВ-Плюс» Анна Дмитриева.

Свежий и необычный подход к подаче материала в «Футбольном клубе» изменил представление о спортивной журналистике в стране, тем самым открыв двери новой эпохе футбольного комментария. Фразы Уткина часто оставались в памяти зрителей после просмотра передачи. Чего только стоит одно «Здравствуйте, меня зовут Василий Уткин, сегодня пятница 13-е. Главное, что все-таки пятница».

На «Футбольном клубе» Василия Уткина выросло не одно поколение поклонников футбола, в том числе грезящих о карьере спортивного комментатора. Передача стала кузницей лучших российских комментаторов и журналистов: так, например, «Футбольным клубом» вдохновлялись Нобель Арустамян, Георгий Черданцев, Алексей Андронов, Тимур Журавель и другие.

Уткин стоял во главе «Футбольного клуба» всю свою жизнь, хоть передача и шла с перерывами и в разных форматах — от телевизионного эфира до видеоподкаста на YouTube. Последний ее выпуск появился 14 марта 2024 года, за пять дней до смерти ее автора.

Голос и душа футбола

Зрители впервые услышали футбольный комментарий Василия Уткина в 1996 году, на матче между московским «Торпедо» и тбилисским «Динамо» в Кубке УЕФА. С тех пор Уткин прокомментировал сотни матчей, получив премию «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор» в 2004 и 2005 годах.

Фразой «Играйте в футбол!» Уткин традиционно завершал свою работу на матчах. Это и другие многие его высказывания во время игр вошли в фонд золотых цитат футбольного комментария: «Я видел дриблинг Арбелоа», «Мама, веришь ли ты мне, я смотрю этот футбол», «Мой друг, гиббон — это обезьяна. А страна называется Габон», «Жуниньо Пернамбукано, ну-ка впернамбукань!»

Если поколению 90-х голос Уткина был знаком по «Футбольному клубу», то поколение нулевых познакомилось с комментатором в футбольных симуляторах FIFA, которые он озвучивал на протяжении шести выпусков — с FIFA 07 по FIFA 12. Невозможно представить эту компьютерную игру без самой известной фразы Уткина, от которой у геймеров пробегут ностальгические мурашки по коже: «Я бы вплетал свой голос в общий звериный вой. Там, где нога продолжает начатое головой. Изо всех законов, изданных Хаммурапи, самые главные — пенальти и угловой».

Голос Уткина знаком многим и вне футбольных полей: журналист принимал участие в жюри Высшей лиги КВН, был членом команды в игре «Что? Где? Когда?», снимался в фильмах, озвучивал мультфильмы, рекламные ролики и автомобильное навигационное приложение «Яндекс.Навигатор» («Впереди опять все перекопали»).

Конфликтовал в открытую и падал со стула Обладая язвительным характером и острым языком, Уткин вступал в публичный конфликт с Тиной Канделаки, под руководством которой он отказался работать в «Матч ТВ», с телеведущим Владимиром Соловьевым и с футболистом Артемом Дзюбой. Уткин был ведущим митинга на проспекте Сахарова в 2011 году, но либералом себя не считал. Однажды Уткин упал со стула в прямом эфире радиостанции «Спорт FM». К этому журналист отнесся с самоиронией, призвав слушателей посмотреть этот момент. «Обязательно посмотрите в подкасте этот момент, подо мной сломалось кресло, это восхитительно. Здесь первый раз, а вообще нет», — сказал он. В 2015 году Уткин удивил зрителей своими комментариями на матче «Байер» — «Барселона» — зрители тогда предположили, что комментатор засыпал во время игры. Позже Уткин назвал это своей ошибкой. «Человек взял на себя много работы и переутомился», — сказал о себе он

Последний футбольный клуб и одиночество Уткина

Для Василия Уткина футбол был не только работой и хобби, футбольное окружение было его семьей. В 2017 году он начал развивать любительский футбольный клуб «Эгриси», предвосхитив новый тренд в мире российского футбола: нарастающую популярность Медийной футбольной лиги. Уткин взял на себя расходы команды, а некоторым игрокам даже оплачивал проживание в Москве.

На ютуб-канале журналиста шел целый сериал о жизни команды. После тренировок Уткин подвозил игроков «Эгриси» до дома и обсуждал с ними прошедшие игры, а одному из своих футболистов даже открыл дорогу в журналистику — речь идет о блогере Вите Кравченко, который сначала работал репортером на ютуб-канале Уткина, а затем начал вести и свой канал на спортивную тематику.

Именно Витя Кравченко снял ролик к 50-летию Василия Уткина, который русскоязычный сегмент ютуба сейчас пересматривает или смотрит впервые в связи со смертью телеведущего. В видео, которое было снято незадолго до начала боевых действий на Украине, Уткин рассуждал, стоит ли отмечать юбилей. «***** начнется, не буду праздновать», — сказал он. 24 февраля 2022 года Уткин назвал «худшим днем в жизни».

Помимо этого, Уткин в беседе с Кравченко рассказал, что в своей профессии равняется на Хантера Томпсона и Джереми Кларксона. Особенностями журналистики Уткин в последние годы делился с учениками своей школы, занятия которой проходили в одном из столичных пабов.

В том же ролике телеведущий признался, что считает себя одиноким человеком и не видит в этом ничего дурного. За несколько дней до своей смерти Василий Уткин на своей странице в фейсбуке* отреагировал на смерть актера Александра Ширвиндта: «Дядя Шура Ширвиндт умер… Без него одиноко».

19 марта 2024 года чувство одиночества поразило российский футбол и российское спортивное телевидение.

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