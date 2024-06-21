По итогам визита Владимира Путина в Пхеньян был подписан договор о стратегическом партнерстве между КНДР и Россией. О том, зачем он понадобился корейской стороне, что значит статья о военной помощи одной из сторон в случае нападения третьей, а также о целях Северной Кореи на мировой арене RTVI рассказал историк, журналист, автор книги «Ким Ир Сен» из серии ЖЗЛ Андрей Дмитриев.

Зачем КНДР нужен договор с Россией

У КНДР есть два мощных дружественных соседа: Китай и Россия. Остальное окружение враждебно — Япония, Южная Корея, США, которые активно присутствуют в регионе. Разумеется, для страны, которая находится в международной изоляции, под санкциями, развитие отношений с Россией чрезвычайно важно.

В 2000 году Владимир Путин, начиная свое президентство, одной из первых стран посетил КНДР. Тот визит, впрочем, прошел под совершенно противоположным идеологическим знаком, нежели нынешний. Тогда он приезжал в качестве миротворца, с целью убедить Северную Корею отказаться от своей ядерной программы . Мы помним, что тогда у России были хорошие отношения с США, с Западом, российские власти надеялись в перспективе вступить в НАТО и в ЕС. В итоге убедить Ким Чен Ира отказаться от ядерного оружия не удалось — и он был прав, как показала история.

Сегодняшняя поездка Путина — это визит к соратникам. КНДР — единственная страна в мире, которая полностью поддержала проведение военной операции на Украине, официально признала ЛНР, ДНР и их воссоединение с Россией. Конечно, есть еще Сирия, но, будем честны, она все-таки серьезно зависима от российских властей и нашего воинского контингента, который там находится. Северная Корея — нет.

КНДР последовательно проводит политику самостоятельности — чучхе. Россия, попытавшись броситься в объятия цивилизованного мира наконец сообразила, что пора тоже возвращаться к самостоятельности. Так что и с точки зрения практики, и с точки зрения идеологии этот визит вполне логичен.

Для Северной Кореи в России интересно буквально все.

Первый момент — это космос. КНДР активно развивает свою ядерную и космическую программу (они умеют при весьма скудных ресурсах концентрироваться на определенных направлениях). Но российские технологии им, конечно, нужны и интересны. Космос фигурирует в заключенном договоре о стратегическом партнерстве.

Далее им интересна поставка своей рабочей силы за рубеж. Это корейские строители, лесорубы, швеи, которые прекрасно себя в России в свое время зарекомендовали. Они — очень дисциплинированные и работящие люди. Было совершенно несправедливо, когда Россия присоединилась к санкциям против КНДР в 2017 году и всех их отправила на родину.

Важно и российское сельское хозяйство. 80% территории Северной Кореи, это горы. Каждый свободный клочок земли распахан. Им нужны современные машины, трактора, удобрения, да и поставки продовольствия тоже. Хотя и в хорошие урожайные годы они обеспечивают свою потребность в продовольствии сами.

Без полноценного транспортного сообщения развивать отношения не получится — а ведь у нас даже нету регулярных рейсов Москва — Пхеньян. Нужно лететь через Владивосток или Пекин, что неудобно. Важно, что во вчерашнем договоре отдельным пунктом указано строительство автомобильного моста через реку Туманная, потому что сейчас на ней есть только железнодорожный мост, чего явно недостаточно.

Список можно продолжать дальше. Я думаю, что будет дан серьезный толчок к налаживанию взаимовыгодных двусторонних связей.

Что означает статья договора, в которой говорится о военной помощи одной стороны при нападении на другую

Точно так же, как Россия будет обязана оказать военную помощь КНДР, так же и Северная Корея обязуется, согласно этому соглашению, оказать ее российской стороне, если у той возникнут проблемы. Скажем, это может произойти на финской границе или где-нибудь еще.

При этом оно не означает автоматическое вступление Северной Кореи в войну — у КНДР есть чем оказать помощь России в такой ситуации, помимо своей живой силы. У северокорейцев накоплены большие арсеналы тех же 152-мм снарядов, которые, как выяснилось в ходе украинского конфликта, являются в современном мире большим дефицитом.

У СССР с КНДР уже был аналогичный договор, заключенный в 1961 году. Тогда корейцы сделали довольно хитрый ход. Уже существовали серьезные противоречия между Советским Союзом и Китаем, уже прошла трещина в социалистическом лагере между двумя его гигантами. На этом фоне Ким Ир Сен съездил в Москву, где был заключен договор о дружбе и взаимопомощи с СССР, который тоже предусматривал военную помощь при нападении третьей стороны. А потом северокорейцы поехали в Пекин и тоже заключили такой же договор с Китаем.

В 1968 году корейцы захватили американский шпионский корабль «Пуэбло», который зашел в их территориальные воды, взяли в плен команду и запросили извинения. Беспрецедентное событие. Американцы извиняться не хотели и потребовали вернуть корабль с командой. Отправили к берегам Кореи 7-й флот США, а в Пхеньяне, в свою очередь начали мобилизацию резервистов и стали распечатывать бомбоубежища, оставшиеся со времен Корейской войны. Это выглядело как казус белли.

В этой ситуации Пхеньян запросил у Москвы помощь согласно тому самому договору. Леонид Ильич Брежнев не очень любил северокорейское руководство и совершенно не горел желанием во что-то вмешиваться из-за этого корабля. Наши дипломаты долго думали, как бы выйти из этой ситуации, и в итоге передали Ким Ир Сену личное послание о том, что договор служит делу мира на Корейском полуострове, а потому ничего мы вам поставлять не станем.

Но, что характерно, в поведении Ким Ир Сена ничего не изменилось — он просто продолжал стоять на своем, требовать извинений и добился своего.

Через год американцы официально извинились, подтвердили, что такого больше не произойдет, дали гарантии. После этого команду вернули обратно, а корабль оставили в качестве трофея. Сейчас он стоит в Пхеньяне на реке Тэдонган и называется «Музей антиамериканского воспитания». Там работает экскурсоводом полковник, который командовал в свое время захватом «Пуэбло».

Мне кажется, что России в условиях специальной военной операции такая логика действий бы совсем не помешала. Приобретенный нами союзник успешно ее эксплуатировал, согласно традициям своего национального поведения.

Почему КНДР ужесточила риторику в отношении Южной Кореи

Прежде всего нужно отметить, что КНДР не собирается нападать на Юг. Соотношение сил в регионе, учитывая Японию, Южную Корею и США, определенно не в ее пользу. Другой вопрос, что в регионе регулярно проходят учения, которые серьезно раздражают Пхеньян, ведь, например, американские атомные подлодки во время них заходят в Пусан.

Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что нынешний президент Южной Кореи Юн Сок Ёль — это правый, четко следующий в американском фарватере политик. Когда на Юге к власти приходили левые президенты, существовала «политика солнечного тепла» в отношениях КНДР с Южной Кореей, и при Ким Чен Ире действительно все было несколько иначе.

В третьем десятилетии XXI века вообще в целом в мире обострились противоречия между странами, и Корейский полуостров здесь не исключение. И хотя, как я уже сказал, Ким Чен Ын первым не двинет полки на Южную Корею, может произойти какая-то случайность, которая повлечет за собой цепочку событий серьезного характера. Например, обострения периодически происходят вокруг спорных островов, практически боевые действия шли на линии разграничения еще при Ким Чен Ире… Возможно многое.

Но в то же время важно напомнить, что Ким Чен Ын недавно сделал разворот на 180 градусов в курсе КНДР относительно Юга. Традиционные идеологические установки говорят нам о том, что есть один народ на одном полуострове, и после Корейской войны оба государства все равно считали всю территорию полуострова своей. Но в начале этого года товарищ Ким Чен Ын сказал, мол, все, для нас больше нет единой корейской нации, существуют только американские марионетки на юге, и это враждебное нам государство. Таким образом, он отказался от идеи единой Кореи.

С одной стороны, это шаг, показывающий, что всякие отношения с Югом прерываются. С другой стороны, признается факт существования двух противоборствующих государств, а это значит, что на южную часть полуострова КНДР больше не претендует.

Являются ли идеи чучхе до сих пор социалистическими

Эти идеи стали активно внедряться после 1955 года, когда вышла работа товарища Ким Ир Сена об изжитии догматизма и формализма и установлении чучхе в идеологической работе. Изначально они представляли собой сплав коммунизма и корейского национализма, ведь чучхе — это самостоятельность.

Ким Ир Сен спрашивал у чиновников: почему в ваших кабинетах висят пейзажи Сибири, а не наших прекрасных гор Мёхян и Кымган? Почему оглавление печатается в конце книги, как принято в СССР, а не в начале, как принято в корейской традиции?

Тогда это чучхе было необходимо для победы над просоветской и прокитайской внутрипартийными фракциями, которые были разгромлены в 1956 году. В борьбе с функционерами Ким Ир Сен именно опирался на корейский национализм, на идею самостоятельности, говорил, мол, мы много веков зависели от Китая, потом от Японии, а теперь мы сами построим свое будущее. В этом он снискал поддержку народа и партийной номенклатуры.

Но при всем при этом, сегодня я бы не говорил о полном отказе от коммунистической составляющей этой идеологии. Мы могли видеть открытие нового здания Высшей партийной школы, и там висят портреты Ленина и Маркса наряду с портретами корейских вождей. Съезды партии и важные партийные конференции заканчивается исполнением Интернационала. Поэтому речи об отказе от социализма не идет. Другое дело, что чучхе — это особая идеология, благодаря которой КНДР показала уникальные чудеса выживаемости в 90-е годы прошлого века.

Почему Ким Чен Ын не пошел по пути радикальных реформ

В 90-е годы почти все эксперты считали, что КНДР вот-вот грохнется вслед за СССР с Восточным блоком. Однако этого не случилось. Северокорейцы пережили голод 90-х, смерть Ким Ир Сена и многое другое. Потом пришел Ким Чен Ын. И снова понеслось: ой, он слишком молодой, барчук, жизни не знает — а значит теперь-то точно все рухнет. Ничего подобного.

Одним из первых важных его шагов после прихода к власти была история с арестом, последующим судом и расстрелом высокопоставленного партийного функционера Чан Сон Тхэка, которого называли дядей Ким Чен Ына (хотя он ему не кровный родственник, а, формально говоря, муж тети). Расследование действительно было, есть опубликованный приговор. Такая судьба постигла Чан Сон Тхэка за коррупционные преступления — он воровал деньги из госбюджета, проигрывая их в казино сопредельных странах. Это история вполне показательна как в плане борьбы с коррупцией, так и в плане утверждения власти товарища Ким Чен Ына.

Потом были встречи Ким Чен Ына с Трампом, в том числе на 38-й параллели. Здесь уже наша патриотическая общественность стала говорить: все, теперь он перестройку устроит, упадет КНДР в объятья США и откажется от ядерной программы. Опять же, ничего подобного, — не отказался и не упала.

Стоя на позициях чучхе, Северная Корея дождалась того момента, когда в мире стали развиваться процессы, в результате которых Россия сама стала смотреть в сторону самостоятельности.

Время сейчас работает на северокорейцев. Не всегда в мире происходят перестройки, не всегда побеждает Фукуяма, который писал о «конце истории». И в такой среде КНДР отлично себя чувствует. Ну а недавняя встреча с Путиным в Пхеньяне стала настоящим триумфом Ким Чен Ына.

Какие основные цели преследует КНДР в принципе

Как я говорил выше, задачи объединения двух Корей не стоит — Юг объявлен отдельным враждебным государством. Поэтому я думаю, что КНДР преследует сейчас две цели . Первая — это, как всегда, выживание при наличие ограниченного количества ресурсов. А вторая — это развитие, и ее они будут еще более успешно достигать с помощью России.

КНДР сейчас находится вполне в мировом тренде. Никто уже не смеется над северокорейцами, которые якобы «едят траву». Опыт показал, какими запасами боеприпасов располагает эта страна. Есть у нее и другие виды вооружений. Например, РСЗО с калибром 600 мм, которая предназначена в том числе и для доставки на территорию противника тактических ядерных зарядов.

Построить на небольшом клочке гористой местности фактически альтернативную цивилизацию и выжить в условиях распада соцлагеря, — это дорогого стоит. Подобный опыт выживания, думаю, человечеству еще во многом только предстоит пройти. Россия же может изучить его уже сейчас.

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