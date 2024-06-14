США и другие западные страны разрешили ВСУ применять оружие НАТО по «старой» территории России. В то же время с 15 по 16 июня в Швейцарии пройдет мирный саммит по украинской формуле мира. О том, где проходят «красные линии» для российской стороны и почему боевые действия не закончатся до 2025 года, в своей колонке рассказывает спецкор RTVI Алексей Сочнев.

Почему Украине разрешили наносить удары натовским оружием по российской территории

Переведем с дипломатического на человеческий язык. На самом деле Украина и до этого наносила удары по территории так называемой «старой России». Обстреливался Белгород, села Курской области, да и по Брянской области прилетало. Теперь же просто публично заявлено, что они будут наноситься.

Выглядит это на первый взгляд безумно, но на самом деле за таким решением стоит укорачивание цепочки принятия решений. Вероятно, раньше все подобные удары согласовывались с теми или иными кураторами из блока НАТО, о которых мы ничего не знаем. Теперь ВСУ просто будут действовать более автономно и быстрее, чем раньше, что облегчит процедуру принятия решений для украинского командования.

Конечно, ползучее продвижение российской армии эта мера не остановит. Да, мы увидим атаки на нефтяные базы и прочие подобные объекты с украинской стороны. Площадки базирования российских вертолетов и самолетов, возможно, придется отодвинуть дальше от линии фронта, а также использовать другие нефтеперегонные станции для заправки военной техники. Да, это удлинит цепочку логистики, но не повлияет на боевые действия как таковые. В целом такие инициативы можно охарактеризовать как «ощутимый комариный укус» для российской армии.

Несомненно, будут жертвы среди мирного населения. У нас перед глазами множество свидетельств того, что, когда принятие решений остается за ВСУ, увеличивается количество неизбирательных ударов.

Вспомним попадание по жилому дому в Луганске, по белгородским кварталам. Создать свой «Железный купол» в Белгородской области российская армия не может — как и Украина вокруг Киева.

Готова ли Россия как-то ответить на это

Россия опять заявила о «красных линиях», и Путин сказал, что российское оружие окажется поблизости тех стран, чьими вооружениями наносится удар по Белгородской области. Будем объективны, угрожать США в такой ситуации — не в духе президента. Америку у нас пугают по телевизору, но на прямой конфликт Путин не пойдет. Так что остаются, разве что, йеменские хуситы. Но тут встает вопрос о том, зачем им вообще что-то поставлять, если они и так получают все необходимое от Ирана?

Я думаю, единственное, что воспримут в Европе как угрозу, — это расширение линейки поставленной военной техники и всего, что ей сопутствует, в Беларусь. Можно относиться к этому как угодно, но не все европейцы такие, как Макрон, который постоянно стремится проверить «красные линии». В Беларуси уже проводятся учения по вопросам применения нестратегического ядерного оружия. И с точки зрения европейского обывателя я бы уже собирал чемоданы, — при том уровне жизни, который они там ведут, и связанном с ним огромным желанием жить.

Тем временем украинцы очень настойчиво продавили главную для них тему военной и финансовой помощи. Но оружие не может воевать само. Так что либо Европа научит Украину, как можно заставить украинских пенсионеров размножаться (и тогда можно послать на войну всех от 18 до 25 лет), либо придется вводить собственный военный контингент. Разговоры о нем — далеко не блажь. Это конкретная работа дипломатического блока Украины, в том числе Зеленского, который постоянно находится в контакте с тем же Макроном. Тот, в свою очередь, подбивает остальные европейские страны, подводя их к мысли, что для высвобождения украинских военных с западных областей их должны заменить европейские вояки — а украинцы, соответственно, отправятся на те направления, где сейчас идут активные боевые действия.

Это, конечно, тоже очередная «красная линия». Европейцы не знают, чего ждать от Москвы. Что будет, если Франция и прибалтийские страны введут свой контингент на Украину — пусть даже и численностью всего человек в сто?

Они не готовы даже гипотетически примерить на себя костюм Киева. И только поэтому западного контингента до сих пор нет на Украине. Именно поэтому они готовы дать свои самолеты, лишь бы только было меньше разговоров о том, что им придется отправить на Украину своих солдат.

Да, истребители F-16 (а судя по последним заявлениям, и не только они) будут. Однако тут наши российские дипломаты отреагировали очень жестко и пообещали удары по аэродромам их дислокации, что несколько затормозило процесс. Я думаю, крепче всех задумались в Румынии и Польше, где находятся ближайшие к украинскому фронту авиабазы. Готовы ли власти и население этих стран к ударам по их территории? Я сильно сомневаюсь. Если же F-16 все же поступят на вооружение Воздушных сил ВСУ, то за ними начнется такая же охота, как в свое время развернулась за первыми танками Leopard и Abrams.

Стоит ли ждать от России проведения ядерных испытаний

Таких испытаний не проводили уже очень и очень давно, и к ним необходима длительная подготовка. Кроме того, не стоит забывать, что у власти в России находятся юристы, и для них важна формальная сторона дела. Поэтому ядерным испытаниям будет предшествовать выход российской стороны из международных договоров об их запрете. Если это и произойдет, то точно не раньше осени-зимы.

Вообще, ничего не случается внезапно — как в одной из серии «Симпсонов», в которой представитель России в ООН нажимает на красную кнопку, в Мавзолее просыпается Ленин, а по Красной площади едут танки вместо праздничных платформ. Если говорить, скажем, о современных военных операциях, то им всегда предшествуют учения. Цель их — не только отработать определенный сценарий перед началом боевых действий, но и замаскировать концентрацию группировки, наладить логистику и создать тыловую инфраструктуру.

Тот же Китай регулярно проводит учения вокруг Тайваня, и на Западе отлично понимают, что в не столь отдаленном будущем может произойти так, что китайские корабли не вернутся в свои места дислокации. Российские военные, в свою очередь, прекрасно осознают степень опасности и со стороны НАТО, когда альянс проводит учения в Прибалтике. Конечно, единственная серьезная угроза от стран НАТО — это блокада Калининграда, но она вполне себе достижима. Что этот вариант рассматривался российским военно-политическим руководством, говорит хотя бы то, что не так давно Россия неожиданно начала активно свозить в этот город танкерами нефть и другое горючее, создавая внушительный его запас. Пока блокада не случилась, но учения НАТО говорят о том, что она возможна.

Следует ли ждать военную операцию российской армии в Сумской области

Как я уже писал в своих колонках, никакого наступления в Харьковской области нет, и это как раз то, о чем говорил в начале года Путин — создание «санитарной области» на границе. Произошедшее вполне можно назвать тактическим успехом российской армии. Сейчас ВСУ фактически сидят на шпагате по всей линии фронта, растянувшись настолько, насколько это возможно. Это исключило подготовку к новому контрнаступлению украинской армии, планировавшемуся в конце лета — начинать его в такой ситуации будет чистым самоубийством.

Сценарий развития дальнейших событий на севере Украины сейчас находится под большим вопросом, потому что мы не знаем двух важных вещей. Первая заключается в том, есть ли у российской армии сейчас резерв, достаточный для того, чтобы зайти еще в Сумскую или Черниговскую области — или даже, чем черт не шутит, в Киевскую. Если он существует, то «шпагат» ВСУ грозит закончиться разрывом связок.

Также неизвестно, что будет с украинской мобилизацией. Чем больше голосов раздается от Украины о том, что надо вводить европейские войска, тем больше можно увидеть указаний на то, что мобилизация на Украине не задалась. Сейчас эта проблема решается за счет набора из резерва работников СБУ, бывших пограничников, бывших пожарных, а также полицейских пенсионеров — да и действующих пожарных тоже сокращают и отправляют на фронт. Здесь речь вполне явно идет о категории граждан «за 50 лет».

Самый яркий пример тому, как происходит мобилизация на Украине, это видеоролик с массовой дракой, когда в Одессе в ТЦК (территориальный центр комплектации, украинский аналог военкомата) стало плохо одному из призывников. Ему вызвали скорую, приехали мужчины-медики, а военкомы решили: почему бы не призвать и этих мужчин заодно? Однако на подмогу им пришли другие медбратья. Завязалась серьезная потасовка, и, похоже, такая бурная реакция на мобилизацию была зарегистрирована на Украине впервые. Теперь в произошедшем будет разбираться прокуратура.

Впрочем, необходимо здраво оценивать и мобилизационный потенциал в России. На контрактную службу в этом году идут гораздо менее охотно, чем в прошлом.

Можно посмотреть хотя бы на ту же Владимирскую область, где контрактникам пришлось в два раза повысить выплаты, поскольку желающих поубавилось. Повысили выплаты и в Санкт-Петербурге — с 1 100 000 рублей до 1 300 000.

Однако если до конца года не планируется каких-то крупных прорывов, то, по моим прикидкам, на ползучее продвижение на разных направлениях сил должно хватить. Для коренного перелома этих сил определенно не хватит, и тут уже встает очень болезненный для российских властей вопрос о мобилизации. С другой стороны, не исключено, что и то самое ползучее наступление в конце концов приведет к поражению ВСУ и победе России. Это, впрочем, произойдет только в случае какого-нибудь форс-мажора или основательного завинчивания краника западной поддержки Украине.

Имеет ли какой-то смысл саммит мира в Швейцарии, проходящий по мирной формуле Украины

На фоне саммита мира, который долго готовился и должен был стать финальным аккордом в турне Зеленского, происходит сильнейшее давление на Китай. В то время как Россия надеется, что США и Европа перекроют кран помощи Украине, о том же самом раздумывают и ее «заклятые партнеры», только уже в отношении нее самой. По их мнению, если в КНР откажутся поддерживать Россию, тогда Украина сможет снова перехватить пальму первенства на линии фронта. Мы видим, что появилась история с пошлинами ЕС на товары из Китая. Некоторые говорят, что это чисто экономическая история, но другие увидели в этом и военную составляющую. С другой стороны, санкции они боятся вводить, потому что сами слишком зависимы от КНР.

Что же касается саммита мира, то можно сказать, что он обречен. На нем не будет ведущих игроков этого конфликта и тех, кто мог бы повлиять на них. Там нет китайцев, не будет Байдена от США. Разве что, они могут сделать финт ушами и пригласить Лукашенко или Эрдогана в качестве посредников, но вряд ли это уже получится.

О чем можно говорить в отсутствие основных игроков? Эту встречу можно сравнить с ситуацией, когда на шахматный турнир приехали любители шашек. Сыграть-то они, может, и сыграют, только на результаты турнира по шахматам это никак не повлияет.

Так что в этом году все будут находиться в ситуации ожидания исполнения обещаний. Украина сейчас дала новые обещания Европейскому Союзу и остальным партнерам, что ей удастся переломить ситуацию. Для этого украинцам было дано разрешение бить по российской территории, ради этого ей поставят самолеты и, возможно, введут свои войска. Реальный же разговор будет возможен только тогда, когда надежды на эти самолеты и ракеты не оправдаются, пройдут выборы в США и в Вашингтоне появится новая власть.

Сегодня Путин официально озвучил условия прекращения огня, о которых я не раз писал в своих колонках: украинские войска должны быть выведены со всей территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, включенных в российскую Конституцию. Теперь только остается ждать, пока до этого дозреет Киев. В любом случае, завтра в Швейцарии будет, что обсудить и над чем подумать.

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