Израиль бомбит Иран, возможно, скоро к бомбежкам присоединятся и США. Доцент университета Тэйлорс (Малайзия), востоковед Юлия Рокнифард рассказывает RTVI, почему иранские спецслужбы оказались не готовы к атаке, есть ли у страны ядерное оружие и ждет ли она помощи от России.

Почему Иран не был готов к войне

Обнаружился серьезный разрыв между бравадой, которую мы видим в иранской риторике, и способностью обеспечить безопасность собственных вооруженных сил. Частично это связано с тем, что угроза военной операции со стороны Израиля появлялась уже не раз, и в этот раз иранские власти могли полагать, что еврейское государство снова блефует и что все это делается для внутреннего потребления и в конечном итоге сохранения власти Нетаньяху.

Казалось бы, раз «большой брат» Израиля, США, поддерживает мирные переговоры, то нечего и опасаться. Была и теория, что угроза используется как рычаг давления: мол, вот если не достигнем соглашения — вот тогда Израиль и ударит по Ирану, а США его в этом поддержат.

Плюс к этому, нельзя не упомянуть об общей неосторожности иранцев. Казалось бы, у Ирана «комплекс неуязвимости» должен быть меньше, чем у Израиля, у которого эта «аура непобедимости» возникла с войны 1967 года. Только в ходе военной операции в Газе выяснилось, что и эта неуязвимость — лишь миф.

Уроки, которые можно было бы позаимствовать из недавнего прошлого у «Хезболлы» и ХАМАС, не были усвоены.

Например, в Иране любят айфоны и используют их на работе, а эти американские телефоны вполне можно использовать для наведения воздушных атак. Коррупция тоже сыграла роль: по-прежнему, очевидно, можно найти агентов, которые согласятся выполнять задачи для Израиля. В результате этой же коррупции и финансирование, отпускаемое на безопасность, в итоге, видимо, не вкладывается, а уходит в небытие.

После убийства лидера политического крыла ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в июле 2024 года тоже не было сделано достаточно для обеспечения безопасности хотя бы столицы и военной элиты. Все это в комплексе просто поражает воображение.

Вроде бы, в Иране есть спецслужбы — например, так называемое Министерство информации, которое фактически является разведывательным ведомством. У Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) тоже есть свое подразделение, выполняющее те же функции разведки и контрразведки. И где они были — тоже хороший вопрос. А заканчивается все обычно тем, что находят козлов отпущения. Кого-нибудь отправляют в заключение или казнят — и на этом все. Реальную проблему эти меры не решают, к таким серьезным вопросам надо подходить комплексно.

Как население реагирует на войну

Одно дело — экономическая депривация, которую население испытывало и до атаки Израиля и которая нарастала со временем. Постоянные новости то про обвалившийся курс валюты, то про недостаток продуктов, лекарств и топлива, и связанные с различными проблемами протесты, последний из которых — забастовка водителей грузовиков.

Другое дело — непосредственно война и атака на жилые центры в городах, причем не только в Тегеране. Например, мы наблюдали удар по государственной телерадиовещательной компании Ирана в прямом эфире, где погибли три человека. Сейчас люди не знают, где в городе безопасно, а где нет, несмотря на то что Израиль выдавал некоторые предупреждения о том, какие районы будут атакованы.

Так что морально люди не были готовы к тому, что Израиль действительно нанесет удар. Чувство усталости от экономической ситуации копилось годами, а теперь еще и приходится эвакуироваться. На выезде из Тегерана стоят огромные пробки — жители города пытаются выехать на север страны. Другие пишут в соцсетях, что остаются. А кто-то просто говорит: не знаю, что делать, сил куда-то ехать нет. Например, некоторые люди, построившие свою жизнь в столице, не хотят потом возвращаться на руины, поэтому решают просто остаться с чувством «будь что будет».

Да, можно предполагать, что основная часть общества была недовольна положением вещей в стране. Но в результате атаки Израиля все же стоит ожидать, скорее, «сплочения вокруг флага».

Люди даже спрашивают, чем могут помочь вооруженным силам — например, передать автомобили или дроны.

Конечно, до такой степени мобилизации, как во время ирано-иракской войны, когда массово отправляли сыновей воевать, не дойдет. Но израильская атака на Иран все же рассматривается как атака на всю страну, а не только на ее военно-политическое руководство, ведь удары наносятся и по жилым районам, а убийства женщин и детей заставляют людей задуматься, не постигнет ли такая же участь их и их близких. И несмотря на все заверения, очевидно, что забота о гражданском населении не входит в список ключевых приоритетов Израиля в этой операции. Так что понятно, что сейчас не время для оппозиционных выступлений в Иране.

Рассчитывать, что ситуация в конечном итоге приведет к всплеску протестных настроений, неверно. Такое впечатление может создаться на основе сообщений в некоторых информационных каналах, которые вещают из-за рубежа, где уехавшие иранцы приветствуют бомбежки и призывают бомбить еще. По сравнению с тем, как все-таки большинство населения мыслит в Иране, эта реакция более нездоровая, и частично рассматривается как инспирированная извне. Ошибочно думать, что бомбежки приведут к смене режима, потому что люди вдруг скажут — наше руководство нас завело в такую пропасть, что надо мобилизоваться и его свергнуть. Так что даже подобные призывы сына бывшего шаха Резы Пехлеви выглядят как оторванные от реальной ситуации. Тем более, что с октября 2023 года иранцы наблюдают за тем, что происходит в Газе, и подобная модель «освобождения» от политического руководства вряд ли кому-то симпатична.

Тем временем, военно-политическое руководство Ирана действительно опасается народных выступлений, но опасность военного поражения для него первостепенна. Потерять лицо нельзя, поэтому надо отвечать врагу соответственно. Нельзя показаться слабыми ни в глазах своего народа, который они, получается, не смогли защитить, ни в глазах региональных игроков.

Что касается военной верхушки, которую Израиль выкосил, то из структур КСИР и армии найдут ей замену, это не тот случай, когда обезглавливание этих структур обязательно должно привести к их коллапсу. Если бы незаменимых не было, то замену бы не нашли и руководителю подразделения «Кудс» КСИР Касему Сулеймани после его ликвидации в 2020 году. Однако стало понятно, что и его можно заменить, несмотря на его легендарный статус.

Смена режима может встать на повестку уже после войны, когда условия жизни еще больше ухудшатся и люди начнут задавать вопросы. Почему столько инвестировали в «Хезболлу», хуситов, Сирию, из которых теперь мало кто может помочь?

Есть ли у России военные обязательства перед Ираном

У России с Ираном есть соглашение о стратегическом партнерстве, но оно не предполагает коллективную оборону, по аналогии с пятой статьей Устава НАТО, так что не стоит ожидать, что Москва будет помогать Тегерану военными средствами. Никаких обещаний непосредственно военной поддержки в рамках этого договора не было. По возможности, разве что, российская сторона может передать средства противовоздушной обороны.

В то же время Иран находится в достаточно безвыходной ситуации, и союзников ему выбирать не приходится. Если Россия скажет, что может помочь ограниченно или вообще не может, ему придется смириться и рассчитывать на дипломатическое давление на Израиль и его союзников.

Конечно, Россия не хотела бы, чтобы Иран превратился в Ливию или Йемен. К тому же там находятся ядерные объекты, а Москва традиционно выступает одним из лидеров режима ядерного нераспространения, а также является подрядчиком по строительству Бушерской АЭС, атаку на которую тоже нельзя совсем исключать.

Была ли у Ирана ядерная бомба

Возможно, у Нетаньяху есть идея, что если сменить власть в Иране, то исчезнет и агрессивная риторика по отношению к Израилю. Но создание иранского ядерного оружия может быть не связано и с конкретным режимом, учитывая, что и к нынешней ситуации Иран подтолкнуло давление извне, в частности выход США из так называемой ядерной сделки и ее бесполезность для улучшения экономической ситуации в Иране.

Я по-прежнему считаю, что Тегерану не было нужды создавать ядерную бомбу исходя из всех рациональных предпосылок. Да, кому-то в военно-политическом руководстве нравилась идея непосредственно создания ядерной бомбы, но большинство всегда выступало за достижения так называемого breakout capacity — способность создать оружие массового поражения в любой момент, но не обладание им по факту.

В Израиле же возможность того, что Иран может получить ядерное оружие, воспринимают вполне всерьез, считая, что «безумные исламисты» в один прекрасный день решат сбросить бомбу на еврейское государство. Это ошибочное восприятие. В Иране умеренные силы всегда верили, что Израиль исчезнет без ядерной атаки — просто станет настолько небезопасен, что люди предпочтут уехать, так что активное население со временем «рассосется» в связи с быстрой утечкой мозгов.

На данный момент ситуация выглядит беспрецедентно опасно и неустойчиво. У США в регионе, по сути, есть прокси, который обладает ядерным оружием, и этот прокси — Израиль. Пока все выглядит так, что еврейское государство всеми силами втягивает США в не нужный им конфликт — это если полагаться на предвыборные обещания Трампа выйти из всех конфликтов и заняться, наконец, Китаем. С другой стороны, вовлеченность Трампа в происходящее не очень хорошо отражает эти устремления. Не хочется себе позволять мысль об этом, но не присутствует ли здесь невысказанное желание увядающего гегемона, коим являются США, доказать, что этот статус им по-прежнему принадлежит по праву, и для этого разрешить Израилю ударить ядерной бомбой по Ирану. Это отлично бы отвлекло от неудач как минимум на других военных и не военных фронтах.

Сейчас у Ирана достаточно урана даже не на одну, а, по разным оценках, на десять ядерных бомб (400 кг). Все это время власти только грозятся выходом из международных договоров, говоря, что рассматривают такую возможность, но это лишь в ответ на действия тех же США. Так что Ирану сама по себе бомба не была нужна — применение одной не дает никаких преимуществ, зато сразу приносит огромные новые проблемы, единственное ее назначение было бы как средство сдерживания.

Пока трудно сказать, насколько иранская ядерная программа была отброшена назад, вряд ли значительно, как, например, иракская, когда Израиль уничтожил реактор Осирак. Все, что происходило до нынешней израильской атаки, прямо вело Иран по пути сокращения обязательств по ядерной сделке и угроз изменить официальную ядерную доктрину, согласно которой создание ядерного оружия считается харам — запрещенным исламом.

Международная обстановка, давление, санкции, по сути, подводили Иран к принятию идеи, что обладание ядерным оружием или способностью его создания в короткий срок, является эффективном средством сдерживания.

Нынешняя израильская атака это только подтвердила: было бы ядерное оружие, Израиль бы на такое, скорее всего, не решился. В то же время ответные действия Тегерана, собственно, и подтверждают факт отсутствия у Ирана ядерного оружия, иначе в такой ситуации руководство бы угрожало им воспользоваться.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции