Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующем саммите мира ждет делегацию из России. О том, что происходит на фронте и почему Зеленский пошел на уступки, рассказывает в своей колонке спецкор RTVI Алексей Сочнев.

Пришла ли пора дипломатии

Тот максимум, который может быть выжат на поле боя, конечно же, еще не достигнут. Какого-то тупика на фронте, о котором любят говорить критично настроенные аналитики, не наблюдается. Это точно не окопы под Верденом во время Первой мировой. Если на одном участке линия фронта замирает, то на другом она приходит в движение. В то же время, российское военное руководство, вероятно, не оставляет идеи о том, что обвал фронта со стороны ВСУ возможен при постоянном давлении — а оно не прекращается ни на минуту.

Слово «ротация» стало головной болью для украинского командования, потому что проводить ее на передовой стало очень сложно. Разведка россиян тут же выясняет, что она будет происходить, а, значит, одни военные будут уходить с позиций, а другие — заходить на них. Именно в этот момент российские войска наносят удар откуда не ждали. И это уже происходило на фронте не один и не два раза.

Стоит отметить и то, что украинские военные, которые занимают место уходящих на ротацию, не всегда соответствуют уровню боевых действий, ведущихся на конкретном направлении. Совершенно неготовые люди, которых забрали с полигонов, сразу же попадают под атаки FPV-дронов и удары планирующих авиабомб. При этом стоит все же подчеркнуть, что потенциал украинской стороны, несмотря на все проблемы, далек от исчерпания.

В ожидании выборов

Все взгляды устремлены сейчас на Соединенные Штаты, поскольку именно от них зависит объем финансирования Украины. Байден со своей стороны говорит, что будет продолжать делать все то же самое, что и сейчас. У Трампа возможны варианты — то есть ждать от него, что он сможет тут же прекратить боевые действия, не стоит.

После неудавшегося покушения на него, многие аналитики говорят, что судьба президентских выборов решена — Трампа уже можно считать победителем. Это значит, что в ближайшее время мы увидим, как Владимир Зеленский будет показывать чудеса дипломатии и перестраиваться на агитацию трампистов и самого будущего президента США.

Такой поворот неизбежен, потому что без американской финансовой помощи Украине не выстоять, и это понимает любой человек, находящийся в относительно здравом уме. В эти суммы входят не только военные траты, за счет них финансируется и весь так называемый «украинский» бюджет. Недавно председатель Комитета по бюджету Верховной Рады, народный депутат Роксолана Пидласа, сказала, что в нем дыра в 500 миллиардов гривен. От таких цифр и поседеть до времени можно.

Но до американских выборов еще остается некоторое время. За него Украина может продемонстрировать попытку контрнаступления, только цель у него теперь будет гораздо скромнее, чем летом 2023 года.

Ни о каком возвращении Бахмута или продвижении ВСУ на Токмак речи не идет, скорее оно может оказаться попыткой создать плацдарм для предполагаемого большого наступления в 2025 году.

Для его начала необходимо открыть какие-нибудь перспективные направления. Сейчас у украинской армии их нет. Они потеряли плацдарм в виде Авдеевки, они потеряли плацдарм под Горловкой и фланги под Артемовском (Бахмутом) — то есть наступать на Донецк, Горловку и Бахмут они не могут. Их выбивают и из-под Работино в Запорожской области, и восточнее, в районе так называемого времевского выступа, занятого ВСУ во время контрнаступления, где российские военные водрузили свой флаг в Урожайном.

У плана миниконтрнаступления, разумеется, есть много «но». Нынешняя мобилизация на Украине годится только для пополнения выбывающих. После того как Россия зашла в Харьковскую область, туда были переброшены все боеспособные подразделения, которые можно было считать резервными, а также новые штурмовые группы, сформированные из украинских заключенных. Чтобы теперь собрать новый резерв, придется очень сильно постараться.

Все писано вилами по воде и потому, что мы не видим сейчас того количества новостей о тренировках украинских военных на Западе, как было перед прошлым «контрнаступом». По официальным данным, тогда были обучены 50 тысяч человек, сейчас можно отыскать только одно сообщение — о том, что во Франции формируют бригаду из 2100 украинских военных и полностью ее подготовят. Это очень мало.

Впрочем, так или иначе, вариантов у украинской стороны немного. Если попытки перехватить инициативу не будет, то ВСУ продолжат отступать и на горизонте замаячит капитуляция.

Возможности России

Они, как мы видим сейчас, вполне себе устраивают Генштаб. Мобилизация в том смысле, в котором ее понимает общество, не нужна. Принудительную заменила «мобилизация длинного рубля». Выплаты заключившим контракт с армией постоянно повышают, вводятся программы «бонусов», словно в продвинутых банковских системах. В Татарстане уже предлагают денежное вознаграждение, если уговоришь знакомого пойти на СВО.

При нынешнем темпе наступления вала людей не нужно. Самое главное, — это вовремя пополнять материально-техническую базу, с которой действительно могут возникать проблемы. У производственных мощностей есть свои ограничения, а FPV-дроны выбивают технику гораздо быстрее, чем ее производят. В то же время себестоимость дрона мала, а себестоимость БТР или танка велика, и проблема именно в этом, а не в недостатке личного состава.

И именно поэтому я думаю, что больших операций на фронте мы не увидим. На украинскую сторону оказывается непрекращающееся военное давление, и российское руководство это устраивает.

Хотелось бы опровергнуть и жалобы публичных спикеров о том, что ротация в российской армии не производится. Это не так. Военнослужащие могут подтвердить, что те, кто был мобилизован среди тех 300 тысяч осенью 2022 года, уже по нескольку раз бывали дома. У них были и короткие, и длинные отпуска, некоторые смогли уже на курорт съездить. Понятно, что они возвращаются назад на фронт, но ротация — это не увольнение из армии. Конечно, возникают эксцессы, например, когда нерадивые командиры не хотят давать отпуска личному составу, но это нечто из ряда вон выходящее, а не правило, как это иногда пытаются представить.

Что происходит на фронте

Сейчас у российского командования есть абсолютная уверенность в том, что дело движется к капитуляции Украины. Если говорить о месте возможного прорыва фронта, то на днях Кирилл Буданов, глава украинской военной разведки (ГУР), заявил, что видит проблемным харьковское направление, хотя в последние две недели на нем никаких визуально заметных изменений нет. При этом важно подчеркнуть, что, при отсутствии значительного продвижения с обеих сторон, на самом деле на передовой идут достаточно интенсивные бои.

Если говорить о других направлениях, то украинский телеграм-канал DeepState, который анализирует ситуацию на фронте, показывает, что наиболее быстро российская армия продвигается около Очеретино, по направлению от Авдеевки.

Продвижение российских сил постепенно идет к славянско-краматорской англомерации в ДНР. К счастью, штурмовать активно в лоб Часов Яр не стали, а значит преодолевать канал «Северский Донец — Донбасс» будут в другом месте. Возможно, поэтому и активизировалось направление на Торецк (до 2016 года — Дзержинск), — так, например, считает военный аналитик Влад Угольный, говоря о битве за этот город как об основной, которая состоится этим летом. Я, пожалуй, соглашусь с ним.

Но никакого реального обвала фронта, честно говоря, я не вижу. Не наблюдаю и подтверждений опасениям Буданова в Харьковской области. Все затянуто туманом войны, и говорить о чем-то точно невозможно.

Однако важно отметить, что настроение «мы вот-вот Россию шапками закидаем» сменилось в украинском обществе на апатию. Участились голоса в пользу мирных переговоров, чего до этого вообще не было. Конечно, людей, которые позволяют себе такие высказывания, вызывают в СБУ, ведь это подрывает боевой дух нации. Да, Зеленский недавно сказал, что россиян надо пригласить на следующий мирный саммит, но тут надо разделять категории граждан. Кому-то об этом можно говорить, а другим лучше поостеречься во избежание последствий.

Некое осознание того, что сейчас происходит, приходит и к украинскому руководству, и к гражданам (о чем свидетельствуют соцопросы). Планка была задрана слишком высоко — выход на границы 1991 года, возвращение Крыма… Колосс, которого они выстроили на глиняных ногах, тает.

Можно с уверенностью сказать, что после первого предложения с украинской стороны последуют и другие. Но сейчас они абсолютно невыгодны России, которая убеждена, что ее победа в любом случае неминуема.

Уверен, что Путин заслушивает доклады не только специалистов в области военного дела, но и в экономической сфере, и понимает, что на Украине и так свет дают по четыре часа в сутки, а зимой все будет еще хуже. Да и возвращать украинцев из Европы украинское руководство хочет не только из-за нехватки живой силы на фронте, но и из-за недостатка рабочих рук на производстве, ведь состояние экономики на Украине просто катастрофическое.

На каких условиях будет настаивать Россия

Я неоднократно писал, что Зеленский очень импульсивен. Его речи наполнены адреналином, и на него сильно влияют радикальные круги, на которые он сделал ставку. Мы видим только то, что, судя по всему, Зеленскому сказали его западные партнеры, что без России саммиты мира не приведут ни к какому конкретному решению. Поэтому приглашение туда российской стороны — вовсе не шаг к признанию истинного положения вещей. До этого он еще не дошел. Зеленский просто сказал, мол, хорошо, дверь для россиян открыта. Но вопрос состоит в том, захотят ли представители России войти в них.

Как бы ни развивалась ситуация, что бы ни произошло на выборах в США, Франции или Германии, решение конфликта на Украине с помощью дипломатии возможно исключительно после выполнения одного условия: должны быть сделаны территориальные уступки. Трамп уже заявил, что готов пойти на них. Всех остальных такая необходимость пугает, потому что после этого мир вступит в иную реальность, в которой ООН если и будет существовать, то перестанет что-то значить окончательно.

Впрочем, и на то, что Трамп как-то сможет разрулить ситуацию, надежды мало. Очевидно, он будет пытаться надавить и на Зеленского, и на Путина, чтобы те согласились на заморозку конфликта. Но после провала минских соглашений на это уже не пойдет российская сторона, которую в этом плане обманывали много раз.

Поэтому Россия выставит четкие условия: официальное признание ее территориальных приобретений, невступление Украины в НАТО и снятие санкций.

Что касается последнего пункта, то обосновать его дипломатам несложно. Ведь если эти четыре области и Крым — российские, то и сам предлог для западных ограничений устраняется.

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