Уже не первую неделю Сербию сотрясают невиданные со времен Слободана Милошевича гражданские протесты. Журналист Михаил Карпов из Белграда рассказывает RTVI, почему на этот раз президенту Александру Вучичу и правящей партии страны угрожает реальная опасность, а также как это отразится на сербско-российских отношениях.

Политикой должны заниматься политики

В позапрошлом году младшую дочь позвали на день рождения одноклассницы — она ходит в обычную белградскую государственную школу. Та достаточно быстро убежала к подругам, а меня посадили за стол к отцам. Мы пили ракию, обсуждали, какие чварци (шкварки) лучше. Говорили про далекую Россию и, конечно, про Сербию.

Тогда в стране проходили очередные парламентские выборы, на которых, как и всегда с 2012 года, победила правящая «Сербская прогрессивная партия» (СПП) президента Вучича. Отцы ворчали, что из страны валят умные люди, остаются лишь идиоты, но когда я спросил, ходили ли они голосовать, на меня посмотрели буквально осуждающе. Где-то это я уже слышал — политикой должны заниматься политики, дело это грязное, ничего тут никогда не изменится. Надо строить дом, сажать деревья и растить детей, о семье думать, а не об «этих». На выборы не ходил никто из них.

Вопросом «а кого выбирать», пожалуй, задается большинство сербов. В самом деле, либеральное правительство в Сербии уже было — как раз до прихода к власти СПП. А если уж за кого и надо проголосовать, то пусть это будут Вучич и его партия, вреда хоть меньше.

Тем более странно для стороннего наблюдателя сейчас видеть десятки, а возможно и сотни тысяч сербов на улицах, блокирующих автострады, устраивающих всеобщую забастовку и требующих в конечном итоге ухода президента в отставку. Чем же это объяснить? Россиянину, вероятно, сразу придет в голову, что кто-то за эти протесты заплатил. Разве люди выходят на улицу сами, так сказать, «побузить»? Но нет, выходят, и чтобы было понятно, что происходит, следует восстановить цепочку событий, приведшую Сербию к развилке истории, на которой она находится сейчас.

Кто поджег Сербию

Протестные акции, митинги, шествия — не редкость в Сербии. В последние годы националистические собрания с требования возвращения Косова силовым путем и полным разворотом к Западу пятой точкой теряли популярность. Либеральные же, направленные против действующей власти, наоборот, после каждых выборов становились все более людными. Впрочем, ни те, ни другие реально не угрожали власти Александра Вучича и СПП.

Вучич вроде бы нашел способ, как с ними справляться — как можно меньше замечать и не освещать на госканалах. Никогда не лишним было напомнить, что при либералах было не лучше, а скорее даже хуже. И не им, значит, указывать сербам путь, с чем люди в целом были согласны. В то же время именно Александр Вучич борется всеми силами за лучшее всеми силами против неких могущественных неприятелей. Кто представляет эту «армию тьмы», президент обычно не говорил, но зритель мог по вучичевскому лицу в телевизоре понять, что это именно те люди, организации и страны, которых он сам недолюбливает.

Все изменилось, когда в ноябре 2024 года на вокзале в городе Нови-Сад после ремонта на головы людей обрушился бетонный козырек. Погибли 15 человек. Ранее власть неоднократно хвалилась тем, какой удобной будет железнодорожная станция и как комфортно на ней будет ждать поезд в Белград после реконструкции.

Возможно, в России подобный инцидент прошел бы относительно незамеченным — для всех, кроме родственников погибших. Но не в Сербии. Сложно сказать, из-за чего большая часть общества, и прежде всего те, кто «не интересуется политикой», сказали «хватит!». Возможно, причиной тому глубоко общинная структура социума, когда даже незнакомые люди на улице запросто называют тебя на улице «комшија» (сосед) и сразу заводят непринужденную беседу. Возможно, глубокая потребность в справедливости, также свойственная сербам. Так или иначе, это случилось.

Вучич выбрал проверенную стратегию: поменьше говорить о случившемся — когда-нибудь ведь они должны успокоиться, перебеситься и все вернется на круги своя. И побольше говорить об успехах, ведь экономика действительно растет внушительными темпами, а, значит, все к лучшему и с таким капитаном у руля не пропадем!

Кто знает, может быть и в этот раз такой подход бы сработал, если бы не студенты белградских вузов. В течение последних трех месяцев они держали блокаду своих факультетов, к которой в какой-то момент подключились и профессора. Они требовали справедливого расследования трагедии, повышения расходов на высшее образование и амнистию для арестованных ранее на акциях студентов и преподавателей.

Нестихающий накал этой борьбы привлекал к ней все новых людей, некоторые из которых еще недавно и помыслить не могли, что выйдут на улицы. Да, трагедия в Нови-Сади подистерлась из их памяти, но теперь за требованием ее расследования скрывался совсем другой посыл: Вучич и СПП должны уйти. Всеобщая забастовка, акция, на которой в каждой высотке столицы минимум 5-10 людей высовывались в окно и стучали по кастрюлям, многотысячная блокада на 24 часа крупнейшей транспортной развязки Белграда (Автокоманды) — все это привлекало к протесту все больше людей, которые, похоже, четко сказали себе, что никаких компромиссов на этот раз не будет. Бастуют медики, письма поддержки студентам шлет Верховный суд города Ниш, сотрудники госканала Воеводины RTV предъявили своему руководству ультиматум: честное освещение происходящего в стране и увольнение высшего менеджмента.

Власть попыталась применить еще один проверенный подход — рассказать, что «протесты инспирированы извне». Но это работает только тогда, когда есть люди, готовые принимать такую информацию. Те, кто раньше охотно верили, что за либеральные протесты выдают «печеньки» (Госдеп, хорваты или албанцы), теперь сами вышли на Автокоманду. И договариваться-то оказалось не с кем. Имеющиеся оппозиционные партии могут только примазываться к протесту студентов, ставшему всенародным. Даже Новак Джокович и вроде бы провластный Эмир Кустурица выразили поддержку протестующим — да и вообще огромное количество сербских знаменитостей заявили о солидарности с ними, в том числе и те, от которых подобное раньше никто не ждал услышать.

Народными героями становились все «жертвы режима» — и избитая в Нови-Саде молодчиками, вроде бы имеющими отношение к СПП, студентка, и собачка, которую случайно сбила машина во время протеста, и даже несчастный кролик, которого какие-то малолетние живодеры повесили на ограде одной из школ без какого бы то ни было заявления.

Что вам надо?

Но если не Вучич, то, извините за вопрос, кто? Мой приятель, преподаватель в одном из университетов города Ужице, говорит, что люди отлично понимают свое место в мире. Они знают, что Сербия, как ни крути, всегда будет зависима от Запада в своей внешней политике — хотя бы просто вследствии своего географического положения. Поэтому что нынешняя оппозиция, что СПП, по сути, являются в той или иной меры ставленниками либо Великобритании, либо США, либо ЕС. Это, в принципе, не страшно, говорит он. Страшно то, что никто из них не заинтересован в том, чтобы внутри страны проводить политику для сербов. Не для Запада и, кстати, не для России.

«Посмотри, — говорит он, — за время войн население Сербии не сократилось так, как за “мирное время”».

Действительно, само состояние дел в стране, отсутствие нормальной работы толкают сербов к тому, чтобы искать заработки вне нее. Существенная часть уже никогда не вернется домой. А цены на товары народного потребления и продукты питания чуть ли не в два раза выше, чем в той же Германии. Так что сербы просто хотят, чтобы в их стране могли жить сербы. И хотя действовать по-настоящему мало кто хочет, получается, что ничего не делать уже просто нельзя.

«Мы отлично понимаем, что людей, которые будут управлять так, как хотелось бы нам, на поверхности нет, — продолжает мой собеседник, — но что-то делать надо!»

Студенческие пленумы предлагают создать переходное экспертное правительство, министры которого будут выбраны ими и не будут принадлежать ни к каким существующим политическим силам (такое уже было в истории Сербии, да и именно студенческие протесты в свое время положили конец режиму Слободана Милошевича).

Однако, похоже, это единственное, на что не согласен Вучич, о чем он заявляет напрямую. На днях он объявил об удовлетворении всех требований студентов: предоставил документацию по ремонту вокзала в Нови-Саде, помиловал смутьянов, пообещал поднять расходы на высшее образование. Премьер Милош Вучевич ушел со своего поста, а с ним и правительство. Теперь Вучич, видимо, надеется, что, не собрав за положенные 30 дней новый состав кабмина, проведет в апреле новые внеочередные выборы, на которых опять мытьем и катаньем протащит СПП во власть — или договорится с имеющимися оппозиционными движениями и партиями.

К сожалению для него, этого очень не хотят протестующие, и, похоже, пересидеть народные выступления президенту не удастся.

Вучича часто называют авторитарным правителем и «последним союзником России в Европе». Это абсолютно не так. Если его и можно обвинить в создании диктатуры, настольную книгу диктатора он явно не читал.

Не обрисовал четкий образ врага, все темнил да намекал. Активно сотрудничал с Западом, а в сторону России лишь сокрушенно вздыхал — мол, чего мы сделать-то можем? Слава богу, хоть санкции против вас не вводим. А Украине оружием помогать приходится.

Не создал внятной идеологии. Не подчинил себе полицию и армию, поэтому никакого силового разгона протестующих ни в коем случае не будет. Наконец, не начал восстанавливать историческую справедливость и возвращать исконно сербские земли — наоборот, остужал горячие головы. В государственных школах не вкладывал детям в головы «правильные» мысли.

И в целом был вовсе не таким негодяем, каким его представляют на оппозиционных карикатурах и в возмущенных колонках либеральных публицистов. Сделай он вышеперечисленное, и кто знает, чем бы еще все закончилось!

Теперь же развитие событий в значительной мере предопределено. В принципе возможно все, но представить, что после такого сербский народ даст самоотвод и вновь окуклится, очень сложно. Другой причины, по которой СПП и Вучич смогут сохранить власть, сложно представить, это просто контринтуитивно (хотя, конечно, в жизни всякое бывает, и зарекаться нельзя). Проблема нынешней власти заключается даже не в ней самой. Заслуженно или нет, но для большинства протестующих Вучич — это просто олицетворение всего, что не так в этой стране. Получится ли ее починить — не факт. Возможно, станет хуже, но они хотят попытаться.

Кто по-настоящему проиграет в этой ситуации, так это Россия. Шансы, что новая власть захочет противиться введению инспирированных Западом антироссийских санкций, достаточно невелики. Русские, конечно, братья, но, увы, в нынешней ситуации ничем по-настоящему помочь не могут, в отличие от европейцев. Чтобы балансировать между двумя полюсами, нужно уметь и хотеть это делать. Вряд ли этим пожелает заниматься кто-то, кроме Вучича и компании.

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