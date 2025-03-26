В Саудовской Аравии 25 марта завершился очередной раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. О том, почему Трамп спешит с урегулированием конфликта, буквально подгоняя события, в своей колонке для RTVI рассказывает американист Алексей Забродин.

В Эр-Рияде США отыграли роль «челночного» дипломата, а глава Белого дома Дональд Трамп в который раз заявил о большом прогрессе на этом нелегком пути. Несмотря на то, что американская делегация потратила около двух десятков часов на беседы с российскими и украинскими коллегами, результаты усилий Вашингтона остаются скромными. Впрочем, это не мешает лидеру США торопить обе стороны с прекращением боевых действий и предвосхищать тишину на востоке Европы после трех лет несмолкающих артиллерийских канонад.

Потрясающий и великолепный Трамп

Дональда Трампа вполне можно считать «невероятно потрясающим» человеком. За что ни возьмется президент США, почти все у него выходит (по его же словам) «невероятно» и «потрясающе». Не стало исключением и урегулирование российско-украинского конфликта. Трамп, правда, недавно признался, что в его обещании «за 24 часа» положить конец кровопролитию закралась изрядная доля «сарказма», но его риторика и действия не оставляют сомнений: глава Белого дома без шуток намерен заставить Россию и Украину прекратить боевые действия.

За два месяца у власти Трамп и представители его администрации провели не менее десятка контактов разного уровня с коллегами из России и Украины. Каждый из них удостаивался вдохновляющих эпитетов от хозяина Овального кабинета и должен был сигнализировать всему миру о прогрессе в деле умиротворения разругавшихся соседей. Исключением стала, пожалуй, лишь скандальная встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля. Однако стоило тому оставить попытки убедить президента США, что в его миротворческом плане не все так «потрясающе» и «великолепно», как президент США тут же сменил гнев на милость.

Хотя Трамп за последний месяц то и дело заявлял о прогрессе в урегулировании, первые сколько-нибудь осязаемые результаты проявились лишь 25 марта. В этот день США вроде бы удалось по отдельности договориться с Россией и Украиной о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и почти согласовать сильно напоминавшее старую «зерновую сделку» перемирие на Черном море, которое, правда, согласно позиции российской стороны, должно заработать только после выполнения ряда выдвинутых Москвой условий. Результаты контактов в Саудовской Аравии Трамп, конечно, назвал «большим прогрессом».

Проблема была в том, что еще несколько недель назад глава Белого дома фактически выбил из Киева согласие на полное 30-дневное прекращение огня без предварительных условий, а потом пошел за тем же к Москве. Тут Трампа ждало разочарование. Владимир Путин поддержал предложение США, ранее разжалованных в «недружественные страны», а теперь (на словах) снова повышенных до «партнеров», но выдвинул для его реализации ряд условий.

Перспективы скорого перемирия, на котором настаивает президент США, остались туманными, и Трампу пришлось прибегнуть к тактике малых — в сравнении с масштабом его личности — шагов.

Скромный результат

Да, результат получился скромный: недовосстановление расширенной версии «зерновой сделки» и отказ под честное слово от ударов по энергетической инфраструктуре. Но еще три месяца назад никто и представить не мог, что Россия и Украина, пусть и через посредников, будут вовлечены в мирный процесс и даже достигнут каких-никаких договоренностей.

Такой поворот событий действительно стал возможен исключительно благодаря фигуре Дональда Трампа и его нетерпеливому желанию положить конец боевым действиям. При этом глава Белого дома, создавая иллюзию опережающего прогресса, параллельно признает, что на деле процесс идет с отставанием. И если месяц назад помехой президенту США казался Зеленский, не желающий простого прекращения огня без предварительных условий, то после переговоров в Саудовской Аравии Трамп теперь заподозрил уже Путина в затягивании урегулирования.

Удивительно, но Зеленский и Путин ставят перед американским лидером примерно одни и те же вопросы. Кто будет осуществлять контроль над режимом тишины? Каким образом разработать стратегию окончательного мирного урегулирования, которое не будет тут же разрушено после ухода Трампа из Белого дома? И, конечно, когда речь заходит о конфликте, длящемся более 10 лет, за время которых различные договоренности многократно нарушались, ожидать быстрого решения столь многослойной проблемы — крайне самонадеянно.

Мотивация Трампа

Однако Трампа подобные озабоченности Москвы и Киева мало волнуют. Свою спешку глава Белого дома объясняет человеколюбием. Конечно, в сугубо гуманистические мотивы Трампа верится с трудом. Нынешний президент США, как напомнил ему Зеленский (чем рассердил самопровозглашенного миротворца), вполне мог заняться урегулированием во время своего первого срока, когда на полях сражений было не так горячо. Однако тогда, в 2017—2021 годах, Трамп большого интереса к проблеме не проявлял. Она просто не мешала ему сильно, а значит, ее можно было не замечать.

Мотивация Трампа многослойна почти как сам конфликт. Прежде всего, речь идет о его предвыборном обещании. Оно вряд ли сыграло большую роль в победе нынешнего президента США на выборах 2024 года, американцев как обычно волновали куда более насущные для них проблемы. Однако неспособность прекратить боевые действия на Украине вполне может ему аукнуться уже менее чем через два года на промежуточных выборах в Конгресс.

Конечно, Трамп может в любой момент умыть руки, обвинив Москву и Киев в нежелании «умиротворяться», однако здесь тут же возникнет другая проблема.

Бросить Украину один на один с происходящим он не может — поражение Киева на поле боя его оппоненты моментально интерпретируют как поражение самой Америки и потерю ею глобального лидерства. Кроме того, он называл себя единственным человеком в мире, кто способен остановить кровопролитие, а при таком сценарии весь ореол его исключительности мгновенно растает.

И коль скоро Трамп не горит желанием продолжать массовые поставки вооружений Украине, то единственный выход для него — это прекращение огня. Добиться тишины на поле боя Трамп явно хочет до того, как иссякнут деньги, выделенные на помощь Киеву еще при администрации Джо Байдена, и тут стоит поторопиться. Стимулирует его желание поскорее заморозить боевые действия и то обстоятельство, что он никогда не испытывал особой любви к Украине, которую считает отчасти виновной в его внутриполитических бедах на первом сроке и подозревает в симпатиях к демократам.

Почему президенту США нужен мир любой ценой

Между тем, помимо урегулирования конфликта, во время предвыборной гонки Трамп обещал вернуть американцам потраченные на помощь Украине деньги. Очевидно, что требовать от невоюющей страны возврата «долгов», которые и долгами-то не были (деньги выделялись в основном в качестве грантов), проще. Не говоря уже о том, что зарабатывать на добыче украинских полезных ископаемых, для чего и заключается так называемая сделка по редкоземельным металлам, гораздо безопаснее при отсутствии перманентных рисков ракетных и артиллерийских ударов. А за неспособность «вернуть» деньги тот же избиратель Трампа может спросить с него даже серьезнее, чем за гипотетическое поражение Украины.

Наконец, боевые действия между Россией и Украиной отнимают много ресурсов и внимания, тогда как Трамп ставит перед собой более глобальные задачи, нежели вынужденное участие в конфликте на окраине Европы. Трамп, например, зациклен на идее жесткого противостояния с Китаем, требующей максимального сосредоточения ресурсов и времени. Кроме того, голубая мечта американских борцов с китайской угрозой — выдернуть Москву из орбиты близких партнеров Пекина. Сделать это без урегулирования конфликта между Россией и Украиной невозможно. Хотя, строго говоря, это маловероятно и в случае успеха мирных усилий на украинском направлении.

Так что мирное урегулирование украинского конфликта для Трампа необходимо. Насколько он в этом преуспеет — вопрос открытый.

Однако вероятность того, что главе Белого дома удастся в обозримом будущем навязать России и Украине заморозку боевых действий, сейчас довольно высокая. Возможно, он даже успеет получить за это Нобелевскую премию мира.

Но проблема в том, что, как только на российско-украинском фронте смолкнут пушки, Трамп, скорее всего, потеряет к этой проблеме всякий интерес. Полноценное замирение сторон потребует долгих лет кропотливой работы. Трамп же любит, чтобы все было быстро. В российско-украинском конфликте это почти невероятно.

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