На российской сцене снова время отмен: «Коляда-театр» решил не ехать на традиционные большие гастроли в Москве, а фестиваль и премия «Золотая маска» — избавиться от всех «персональных» номинаций. Журналист Алексей Крижевский рассказывает RTVI о том, как эти события связаны и какое влияние они окажут на театральный процесс в России.

Ситуация развивалась по канонам классического зрелища. Сначала на сцену выходит герой, страдает по воле рока, посыпает голову пеплом и констатирует свое горестное положение. Затем включается эффектный задник — и на его фоне все оказывается только хуже: предшествующие события, а также та самая неумолимая воля рока выглядят совсем иначе, еще более трагично, чем могло показаться до этого.

На прошлой неделе стало известно, что знаменитая уральская независимая театральная труппа «Коляда-театр» не приедет на гастроли в Москву. И это не простые гастроли провинциальной труппы — пионеры частного театрального дела ежегодно в новогодние дни приезжали в столицу, где в течение месяца показывали почти весь свой изумительный репертуар. Яблоку было буквально негде упасть, с лишними билетами — напряженка.

Однако в этом году гастроли внезапно оказались отменены. Причины тому создатель и руководитель театра Николай Коляда в своем открытом письме, опубликованном в ВК, сформулировал в духе времени (разве что не прибавив одну очень популярную в последние годы латинскую букву): «Своих не бросаем».

«Свои» тут — это заслуженный артист России, премьер «Коляда-театра» и музыкант Олег Ягодин. Перед началом гастролей Коляде «сообщили», что этого артиста необходимо заменить во всех спектаклях, коих больше десятка, которые уральцы везут в столицу. Кто именно выступил с такой обязательной к исполнению просьбой, осталось неясным — анонимный запретитель не снизошел до общения с Николаем и поставил свой ультиматум принимающей площадке — Театральному центру «На Страстном».

Причина оказалась простой, унылой и предсказуемой. Артиста Ягодина обвинили в том, что на выступлении своей группы на фестивале Ural Music Night в 2022-м году он высказался против военных действий в Украине. За это его оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации армии, а группа «Курара» с тех пор находится в «черных списках», и устраивать их концерты продюсерам «не рекомендовано». Однако, как бесхитростно признается в своем открытом письме Коляда, Ягодин вместе с театром съездил на гастроли в Севастополь — то есть, по современным правилам, за продемонстрированную гражданскую позицию вроде бы должен быть прощен.

Как будто не понимая, как все это выглядит, Коляда рассказывает, что после начала боевых действий «затыкал своим артистам рты», а вопрос с Ягодиным пытался решить келейно — позвонил некоему «большому человеку» в Москве.

Но «большой человек» сообщил, что помочь ничем не может, и тогда глава театра решил предать ситуацию огласке. Этой стратегии он придерживается не впервые — ранее он действовал так же, когда у него возникали проблемы с помещением для театра. В то время вроде бы помогло сотрудничество с «Единой Россией».

Что такое «Коляда-театр» Екатеринбуржец Николай Коляда открыл свой театр в 2001 году. Эта площадка сразу стала точкой сборки всех его театральных занятий: режиссуры, драматургии и преподавания. Его пьесы ставились по всей стране, а ученики сами постепенно стали выходить на сцену и в кино как режиссеры. В репертуаре театра значительное место отдавалось Шекспиру, Гоголю, присутствовали постановки по Теннесси Уильямсу, Чехову и, разумеется, по сочинениям самого основателя и его учеников. Стилистику «Коляда-театра» лучше всего описать как отражение уральского менталитета, сочетающего общерусскую лихость с азиатскими упрямством и своеволием. Сам Коляда, кажется, всегда это понимал, вовсю используя и осмысляя расположение своего города и театра на границе Европы и Азии — до последнего времени театр проводил творческий конкурс «Евразия» и международный фестиваль «Коляда plays». К своим артистам относится патерналистски, по его собственному признанию, старается обеспечивать их деньгами, жилплощадью, поощряет их шаги в режиссуре, драматургии и музыке.

Произойди это событие в вакууме, за ним последовал бы разговор о современном изводе «банальности зла»: о том, что абсолютной нормой стало снятие спектаклей «по звонку»; возмущение тем, что хотя и неразборчивому в выборе высокопоставленных друзей, но великому педагогу, известному режиссеру и прославленному драматургу Коляде некий говорящий пиджак смеет указывать, каких артистов ему ставить на те или иные спектакли; удивление, что в обществе, называющем себя пусть и суверенной, но демократией, на подобные анонимные действия не следуют хотя бы формальные комментарии культурных властей. Да хотя бы просто ответ, что, мол, нет, господину Коляде никто ничего не запрещал, это его личное решение!

Но следом произошло нечто, сделавшее подобный разговор немного, что ли, излишним. Фестиваль и премия «Золотая маска», руководимая с недавних пор Владимиром Машковым, по решению своего учредителя, Союза театральных деятелей, объявила о полном уничтожении так называемых «персональных» номинаций. О тактических реформах в театральной премии я писал ранее — жюри отказалось определять лучшего драматурга. Видимо, наступил черед стратегических.

Теперь, внимание, премию не интересуют не только лучшие артист и артистка, но и лучший режиссер, дирижер, художник по свету или сценограф. Награждать будут только сами спектакли, а их создателей перечислят в наградном удостоверении, как к в том, которое прилагается к пистолету за боевые заслуги. Подъем на сцену в лучах славы, прожекторов и трогательные речи с благодарностями «всей команде» заменит коллективный селфи с сотней артистов двух составов где-нибудь в фойе.

До сих пор «Золотая маска» была драйвером развития для многих театральных профессионалов. Небанальный «светик», то есть художник по свету, интересно мыслящий звукорежиссер, креативный и выразительный композитор — все они после получения этой премии могли надеяться на лучшие предложения, на выход траектории своей карьеры на новый этап, переезд в Москву или Петербург. И речь ведь идет не о «зажравшихся» актерах-звездах (кстати, до сих пор «Маска» старалась не заваливать наградами даже очевидно гениальных артистов), а о тех, чьими руками на сцене делается весело, красочно, звучно, выразительно.

И всех их просто смахнули как бумаги в корзину с чьего-то чиновничьего стола.

Новая команда «Маски», пришедшая к власти после смены руководителя Союза театральных деятелей с Александра Калягина на Владимира Машкова, бодро уничтожает наработки команды прежней. Стоит напомнить, что последняя, под руководством Марии Ревякиной, на протяжении почти двух десятков лет наоборот планомерно увеличивала число номинаций, откликаясь на растущее творческое и технологическое разнообразие на российской сцене.

Прежнюю «Золотую маску» вполне заслуженно называли «министерством театра». Теперь эта медаль повернулась ко всей российской сцене другой стороной: никакого альтернативного «Маске» института, могущего отмечать и опекать театральный процесс в России, так и не было создано. Ни властями — сверху, ни снизу — творческими лидерами или профессионалами от мира технологий.

Сопоставление этих двух событий — если одно посчитать конкретным кейсом, а другое наглядным подтверждением общей тенденции — вызывает желание поддаться чувству выученной беспомощности, сидящему во многих из нас. К сожалению, от порядочного поступка Коляды, умеющего не только обивать чиновничьи кабинеты, но и воевать за свой театр при необходимости, не испытываешь никакого удовлетворения, одно уныние. От произошедшего не выиграл никто — только еще один мастер родом из свободных постсоветских времен стал ближе к опале, в которой уже явно находится его артист, а мрачнеющая с каждым днем Москва лишилась этой зимой ярких уральских театральных красок.

Решение «Золотой маски» обезоруживает любого, кому при известии о демарше театра Коляды захотелось возопить «доколе».

Дело уже не в том, что артистов снимают по звонку неизвестно откуда, а в том, что «театр — дело коллективное».

В заявлении о своем нововведении устроители премии не постеснялись процитировать это знаменитое высказывание Станиславского. Жаль, не добавили, что сценический «труд освобождает» — в том числе от амбиций прославиться в своей профессии хоть артисту, хоть сценографу. Персона превращается в персонал, а сопротивляющийся этому последний Дон Кихот со строптивым уральским характером делает шаг навстречу мельнице.

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