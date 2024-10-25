В то время как КНДР разрушает пути сообщения на границе с Южной Кореей, в Россию, по утверждению южнокорейской разведки и СМИ, прибыл северокорейский спецназ. Историк, журналист, автор книги из серии ЖЗЛ «Ким Ир Сен» Андрей Дмитриев рассказал RTVI как следует понимать события последних дней, связанные с Северной Кореей.

Можно ли назвать действия КНДР по разрыву отношений с Республикой Корея чисто демонстративными

Вряд ли так можно говорить. Нынешняя ситуация напоминает то, что происходило в 2009−2010 году между двумя Кореями при южнокорейском президенте Ли Мён Баке.

В первой половине нулевых годов у власти в Южной Корее были левые президенты, Ким Дэ Чжун и Но Му Хён, которые проводили так называемую «политику солнечного тепла» в отношении Пхеньяна. Это может прозвучать сейчас странно, но тогда две Кореи сотрудничали и сближались, а не враждовали.

Ким Дэ Чжун стал первым южнокорейским лидером, приехавшим в Пхеньян и подписавшим с Ким Чен Иром совместную декларацию. В ней говорилось о необходимости в будущем объединить Корею «силами нашей нации», без влияния извне. Были состыкованы железные и шоссейные полотна — как раз те самые, что недавно были взорваны. Появилась совместная экономическая зона в Кэсоне, где работали совместные предприятия. Южнокорейцам разрешили поездки в «Алмазные горы» — Кымгансан на востоке КНДР — и стали проводить встречи разделенных во время войны семей. Люди, оказавшиеся по разные стороны от 38-й параллели, и их потомки смогли встречаться, общаться друг с другом.

«Политика солнечного тепла» продолжалась до второй половины нулевых годов, когда к власти пришел правый президент Ли Мён Бак, потребовавший, чтобы для продолжения сотрудничества КНДР отказалась от своей ядерной программы.

Это предложение в Северной Корее, конечно, сразу отвергли. Шаг за шагом началась эскалация.

Кульминация ее наступила, когда южнокорейские военные решили устроить стрельбы в спорном районе Желтого моря около нескольких островов, оспариваемых сторонами. Де-факто они контролируется Югом, но КНДР считает их своими. После этих самовольных стрельб «случайно» утонул южнокорейский корвет «Чхонан». В его затоплении обвинили Северную Корею, но ее власти все отрицали.

Однако на этом все не закончилось — потом армия КНДР обстреляла остров Ёнпхёндо, на нем была разрушена южнокорейская пограничная застава, убиты нескольких военных, ранены гражданские. Это была первая артиллерийская дуэль между Севером и Югом после Корейской войны. В итоге ситуацию отмотали назад. «Политика солнечного тепла» закончилась.

Мне кажется, что сейчас происходит нечто похожее. Я не верю в начало полномасштабной войны между двумя Кореями, но вполне могу предвидеть подобные инциденты, учитывая, что со стороны Юга продолжаются провокации. Южане засылают на Север шары с листовками, беспилотники. В Пхеньяне недавно были найдены обломки южнокорейского дрона. Все это нервирует власти КНДР и подвигает их на ответные меры.

Пока они несут демонстративный характер: взрывы дорожного и железнодорожного полотна на границе, строительство новых укреплений, разрушение монумента объединения двух Корей… В перспективе все может закончится тем, что происходило при Ли Мён Баке. В КНДР вообще испытывают глубокое разочарование по поводу перспектив сотрудничества и с Югом, и с США после того, как несколько встреч Ким Чен Ына с предыдущим южнокорейским президентом Мун Чже Ином и Дональдом Трампом не принесли никаких плодов (в частности — послабления санкций). Да и общая ситуация в мире с началом СВО изменилась, возникла новая геополитическая реальность. И в нее страна Чучхе вписывается вполне органично.

Как следует понимать сброс мусора с воздушных шаров на территорию Южной Кореи

Это шикарный, панковский жест, показывающий фак мировому империализму, даже не прибегая к оружию. Вы нам посылаете листовки? А мы вам — навоз и мусор, то есть то, чего вы стоите.

Трудно представить, как нечто подобное вытворяет советское руководство времен Леонида Брежнева и Константина Черненко. Но и Советский Союз ведь развалился. А северокорейцы находят нестандартные приемы.

Вспомним выступления сестры Ким Чен Ына, товарища Ким Ё Чен, которая снискала значительную популярность в России. На днях она сделала заявление, что Южная Корея и Украина — это собаки, выпестованные американцами, которые смеют тявкать на ядерные державы. И это выглядит по-настоящему свежо!

Да, сейчас КНДР — главный панк международной политики. Мне кажется, что их риторика — очень остроумный и правильный ответ на те вызовы, которые стоят перед ними.

Что кроется за агрессивной риторикой КНДР

В январе Ким Чен Ын заявил, что на Юге больше нет соотечественников, только враги. Но последующие действия северокорейских властей говорят не об эскалации, а наоборот, о попытке деэскалации ситуации. Да, с одной стороны по ту сторону демилитаризованной зоны враги, но с другой напрямую говорится о том, что южнее 38-й параллели располагается совершенно другая страна.

Если раньше оба корейских государства считали всю территорию полуострова своей, то теперь КНДР напрямую отказывается от Южной Кореи и заявляет: просто не лезьте к нам! А если полезете, то получите ответ. И это признание, что Юг может жить так, как считает нужным.

Увы, в Республике Корея это недвусмысленное предложение понимания не нашло. Южнокорейцы по-прежнему считают всю территорию полуострова своей. Они говорят о необходимости уничтожения «диктаторского режима Кимов», и об «освобождении северокорейцев, страдающих под их властью». Об этом заявлял президент Юн Сок Ёль на параде в честь 76-летия армии Южной Кореи, который проходил вот в Сеуле в начале октября.

Такая реакция вызывает очевидное раздражение в Пхеньяне. Северокорейцы смотрят на бесконечную чехарду левых и правых президентов Южной Кореи и не хотят зависеть от «сеульских качелей». Все это им осточертело, и именно такая парадигма, как мне кажется, — с оглядкой на Россию, Китай и изменившиеся геополитические реалии, — будет определять в ближайшее время внешнюю политику КНДР.

Возможно ли, что Северная Корея послала своих военных тренироваться на театре военных действий на Украине

В подобной инициативе я не вижу ничего плохого ни для КНДР, ни для России. Особенно симптоматична истерика официальных лиц и прессы на Украине и на Западе. Поступает информация о том, что некоторое количество северокорейских военных тренируется на полигонах на Дальнем Востоке. Российские официальные лица говорят об этом расплывчато — не подтверждают, но и не отрицают. Вот и Владимир Путин на днях сообщил, что «[спутниковые] снимки — вещь серьезная, если они есть, значит, что-то отражают».

Может ли участие северокорейских военных в СВО быть незаконным с точки зрения международного права, как утверждают на Западе? Нет, между Россией и КНДР подписан договор о стратегическом партнерстве, предполагающий военную помощь друг другу в случае агрессии с третьей стороны. Здесь с юридической точки зрения придраться не к чему.

Против России осуществляется военная агрессия, ВСУ заняли часть международно признанной российской территории в Курской области. Согласно договору, КНДР должна в этом случае направить помощь пострадавшей стороне — то есть российской.

К тому же нам известно о большом количестве иностранных наемников, воюющих на Украине. Директор ФСБ Александр Бортников недавно обнародовал информацию о том, что эта цифра составляет 18 тысяч человек из 85 стран. После этого какие-то дополнительные вопросы о том, может ли Россия с точки зрения международного права воспользоваться помощью союзника, с которым заключен соответствующий договор, отпадают.

Насколько боеспособна и подготовлена к современной войне северокорейская армия

Для северокорейцев возможность потренироваться очень важна. В течение 70 лет армия КНДР не вела полномасштабных боевых действий, и поэтому судить о ее боеспособности сложно. Не будем забывать, что многие аналитики предполагали, что российско-украинский конфликт в 2022 году закончится за две недели или хотя бы за месяц бегством Владимира Зеленского из Киева. В итоге получилось то, что мы видим сейчас.

Поэтому о боеспособности вооруженных сил Северной Кореи можно судить только по косвенным признакам. Это пятая по величине армия в мире. Она принадлежит стране, которая изначально строилась Ким Ир Сеном как партизанское государство, по лекалам партизанского отряда, возглавляемого им в Маньчжурии. Основные принципы такого подхода — обходись малым, умей переносить лишения, держи оборону, не попади в плен, не будь застигнут врасплох. Держи в одной руке серп и молот, а в другой — ружье. То, что эти принципы северокорейцы готовы реализовать не только на словах, но и на деле, они не раз доказывали.

Для КНДР нет необходимости переходить на военные рельсы в случае войны. У них и так все к ней готово. Армия здесь — становой хребет общества, используемый не только в обороне, но и в строительстве, и в других сферах государственного и общественного созидания.

Что касается ВПК, то тут тоже все в порядке. Раньше либералы смеялись над тем, что КНДР производит кучу артиллерийских выстрелов — мол, зачем это нужно? Сейчас мы понимаем, что 122 мм и 155 мм артиллерийские боеприпасы — это буквально самый ходовой товар в мире. И не только они. Есть ядерное оружие, космическая программа, суперкрупные РСЗО с калибром 600 мм. Никто сейчас не воспринимает такой арсенал как повод для веселья.

Через армию проходят практически все мужчины и многие женщины. Впрочем, если раньше срок службы составлял семь лет, то сейчас, как говорили мне во время поездки в Пхеньян, его сократили до пяти.

Примечательно сообщение, согласно которому после объявления Республики Корея враждебной страной, в ряды северокорейской армии изъявили желание вступить 1,4 млн человек. И вот это уже скорее пропагандистская история, поскольку такие вещи происходили при том же Ли Мён Баке или в 2017 году, когда вводились санкции. Тогда аж 4,7 млн человек записались, но в результате ничего особенного не произошло. Но готовы ли северокорейцы в реальности сделать это? Несомненно, для этого они и проходили в свое время срочную службу.

Так что если южнокорейскому руководству действительно придет в голову пересечь 38-ю параллель, ничего хорошего из этого не выйдет.

Сеул в этом случае совершенно точно превратится в «море огня», как заявляла северокорейская сторона не раз, поскольку его пригороды находятся вблизи линии разграничения. Ну и ядерное оружие будет применено по Японии и США без колебаний, ведь северокорейские средства его доставки покрывают уже всю их территорию.

Поэтому еще раз подчеркну: сумасшедших мало, буйных — тем более. Попытка массового вторжения из Южной Кореи маловероятна, а сам Север никакого желания захватывать Юг не испытывает, о чем вполне явно свидетельствуют заявления последних дней, недель и месяцев. Да, руководству КНДР очень не нравятся участившиеся учения южных соседей с американцами, засылка беспилотников и листовок, но это в худшем случае может привести к тем событиям, которые происходили при Ли Мён Баке, но не к полномасштабной ядерной войне. Хотя, с другой стороны, начав стрелять, можно и втянуться…

В целом же действия КНДР соответствует духу времени и изменившейся геополитической ситуации. А в этих условиях нужно быть готовым ко всему.

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