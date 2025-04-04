За последние 20 лет количество учителей физики в России уменьшилось в два раза. Депутат Госдумы, доктор экономических наук Оксана Дмитриева рассказывает в своей колонке для RTVI, как такое могло произойти.

За последние 20 лет учителей физики стало в 2 раза меньше. В 2002 году их было 61,1 тыс. человек, в 2006 году — 52,7 тысяч, в 2012 — 34 тысяч, годом позже — 33 тыс… В 2022-2023 учебном году, по данным Росстата, учителей физики на всю страну осталось всего 31 тыс.

При этом доля лиц пенсионного возраста среди них (наряду с учителями математики и химии) самая высокая, свыше 30%. Год от года она увеличивается. Радует, что среди учителей физики и информатики больше всего мужчин (24—23%). Вот только среди преподавателей информатики это преимущественно молодые мужчины, а большинство учителей физики — мужчины пенсионного возраста.

В советское время

В СССР физика была одним из основных предметов. Преподавать физику могли как выпускники педагогических вузов, так и выпускники профильных факультетов университетов. Кроме того, педагогические высшие учебные заведения выпускали специалистов с записью в дипломе «учитель математики с преподаванием физики».

В СССР изучать физику начинали с 6 класса. (при 10-летнем обучении), начиная с двух часов в неделю. В выпускном классе в советское время полагалось пять часов физики плюс один час астрономии.

Кардинальные изменения начались с новых учебных планов 1993 года, когда изменилось распределение часов и учебной нагрузки.

На весь естественнонаучный профиль в выпускном 11 классе было отведено 8 часов. В 2004 году установили базовый уровень преподавания физики — 2 часа в неделю с 7 по 11 класс.

Таким образом, в выпускном классе количество часов физики стало в три раза меньше, чем в советское время. Соответственно, уменьшилась и потребность в учителях физики. Полноценной нагрузки на полную или полуторную ставку не хватало.

Кроме того, в 90-е годы в связи с закрытием многих предприятий и спадом промышленного производства высвободилось большое количество людей с инженерно-техническим образованием. Часть из них пришли работать в школы, преподавая точные науки. Таким образом, в течении 90-х и нулевых в преподавании физики «дожевывали» накопленный в советское время потенциал.

Когда стало понятно, что ситуация катастрофическая

В 2009 году, с утверждением ЕГЭ как единственного выпускного экзамена в школах и обязательного при поступлении в вузы, появился формат профильных направлений. Старшеклассников теперь готовили к единому госэкзамену по профильным дисциплинам. По физмат-профилю учили математику, физику и информатику. Однако выбирали этот профиль не более 10—15% старшеклассников, за исключением специализированных школ.

Об этом свидетельствуют данные о числе сдававших ЕГЭ по профильной математике и физике. В 2012 году его сдавало 205 тыс. человек. При этом по физике был самый высокий процент не сдавших — 13,5%.

Сложность экзамена по физике, а также желание школ и вузов не ухудшать свой KPI, в котором оценивается средний балл по ЕГЭ, привело к тому, что ученики не горели желанием выбирать физмат-профиль и сдавать физику. В школе зачастую отговаривали от этого экзамена, чтобы не ухудшать статистику. До определенной поры такое положение всех устраивало, и сокращающееся количество учителей физики никого не волновало.

Однако в один прекрасный день обнаружилось, что количество ЕГЭ по физике катастрофически меньше плана приема в технические вузы — 245 тыс. человек. А ЕГЭ по физике сдавало в 2024 году 91 095 человек, что составляет 37% от плана зачисления на инженерные специальности. Кроме того, физика нужна и для физико-математических факультетов университетов и педагогических вузов.

В то же время, на фоне постоянных дискуссий о нехватке инженерных кадров, количество выпускников, сдающих ЕГЭ по физике, сокращается от года к году. В 2020 году его сдавали 139 574 школьников, в 2021 году — 129 874, в 2023 году — 93 253. В 2024 году количество сдающих ЕГЭ по физике уменьшилось еще на 2200 человек.

Есть ли у школьников желание учить физику

Когда стране в связи с возрождением промышленности, а также с введенными в 2014 году санкциями и развитием ВПК потребовались инженеры, ученые в области естественных наук, выяснились две вещи. Во-первых, их нет, а во-вторых, их некому подготавливать.

Спрос рождает предложение, и за последние 10 лет престижность профессий квалифицированных рабочих и инженеров выросла. Если в 2010—2012 годах физмат-профиль выбирали 10—15% старшеклассников, то в последние годы в тех же школах уже 50% учеников выбирают инженерно-технический и естественно-научный профиль. То есть желание учить физику и математику есть, а вот учить некому. Наиболее остро дефицит учителей физики стал ощущаться в последние пять лет.

Правительство в спешном порядке принимает «Комплексный план мероприятий Правительства РФ по повышению качества математического и естественно-научного образования до 2030 года». Его заявленная цель — рост количества и повышение квалификации учителей математики, физики, химии и биологии, увеличение количества выпускников, сдающих ЕГЭ по этим профильным предметам.

Однако содержание мероприятий этого плана, большинство которых целесообразны и полезны, вряд ли приведут к кардинальному сдвигу в желаемых направлениях.

Так, с 2026 года для поступления на все инженерные специальности должны проводиться «вступительные испытания» по физике. Но непонятно, что подразумевается под этой формулировкой: сданный ЕГЭ по физике либо вступительный экзамен.

Нереально увеличить количество сдающих единый госэкзамен по физике за два года в 2,6 раз, до 245 тысяч человек. В каждой четвертой школе учитель физики отсутствует в принципе. В остальных же количество их недостаточно для преподавания предмета в случае увеличения часов уроков физики и числа школьников, выбирающих физмат и инженерно-технический профиль.

Поэтому требование Комплексного плана мероприятий об обязательности вступительных испытаний по физике для инженерных специальностей должно быть подкреплено изменением программы преподавания этого предмета, увеличением количества часов для базового уровня, и числа преподавателей физики.

Назад, в 2000-й год

Что же делать?

Первое: увеличить зарплаты учителям математики и естественно-научных дисциплин. Это возможно за счет введения федеральных доплат к жалованию педагогов соответствующих специальностей. В свое время я предложила предусмотреть эти средства в федеральном бюджете на 2025 год. Ввести федеральные надбавки учителям физики и математики в размере от 15 тысяч рублей до 30 тысяч рублей, аналогично надбавкам за классное руководство.

Второе: увеличить количество часов преподавания физики, начиная с 7 класса, в том числе в непрофильных классах. Урезанная программа преподавания физики в школе (два часа в неделю) впоследствии порождает нежелание идти в профильные классы и выбирать этот предмет для сдачи ЕГЭ. Увеличение количества часов — это улучшение освоения программы по физике для учеников и повышение зарплаты для учителей.

Третье: привлечь в качестве преподавателей указанных дисциплин студентов старших курсов университетов и инженерно-технических вузов. Если хорошие студенты престижных факультетов повсеместно подрабатывают в качестве репетиторов, то многие могли бы подрабатывать и в школе (опять же при условии, что эта подработка будет адекватно оплачиваться).

Четвертое: расширить возможности привлечения к преподаванию физики специалистов с инженерно-техническим высшим образованием, не имеющим педагогической подготовки. Создать им условия переподготовки по педагогике и психологии после трудоустройства параллельно с работой в школе и за счет ее бюджета.

Пятое: пересмотреть план приема в педагогические вузы. По тем же причинам, о которых говорилось выше, физические факультеты педагогических университетов испытывают дефицит абитуриентов с ЕГЭ по физике, а если он и есть, то у поступающих он низкий. Абитуриентов с высоким баллом разбирают МФТИ, МИФИ и престижные инженерные вузы.

Поскольку оценка вузов учитывает средний балл по ЕГЭ, то педагогическим выгоднее расширять прием на социально-экономические факультеты с ЕГЭ, к примеру, по обществознанию.

Так что план приема в педагогические вузы на физический и другие естественно-научные факультеты надо увеличить, равно как и пересмотреть критерии оценки деятельности вузов с учетом подготовки учителей по наиболее дефицитным направлениям. И делать это нужно уже сейчас, а не когда-нибудь.

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