Последний пакет американских санкций заметно осложнил ситуацию с международными платежами. О том, что изменилось и какие способы трансграничных платежей наиболее актуальны в данный момент, RTVI рассказывает Александр Беспалов, основатель международного консалтингового бутика Bespalov Finance.

Санкции против Мосбиржи

Наибольшее внимание СМИ в последнее время привлекли санкции против Мосбиржи, которые привели к остановке торгов в долларах и евро. Но как раз эти ограничения не так сильно изменили ситуацию, как это может показаться на первый момент.

Безусловно, купить недружественные валюты в России стало сложнее и дороже. Прежде всего это касается тех, кто имел брокерский счет на бирже — напрямую или через брокеров. Ранее они могли купить доллары и евро по биржевому курсу, а теперь вынуждены совершать операции через банки, теряя на комиссиях.

Если бы такие санкции были введены в 2022 году, это сильно бы ударило по трансграничным платежам. Но с тех пор многое изменилось.

Платежи в долларах и евро уже давно сильно затруднены из-за проблем со SWIFT. Большинство российских банков полностью или частично отключены от этой системы.

Но даже те, которые формально работают со SWIFT, на практике в этом плане не надежны. Более-менее в этом плане можно положиться на иностранные «дочки», прежде всего Райффайзенбанк, но они ухудшили условия для большинства клиентов (повысили комиссии, ужесточили лимиты и т.д.), при этом сокращают присутствие в России.

В то же время со SWIFT-переводами в долларах и евро ситуация по определению сложная. Все операции проводятся через банки-корреспонденты в Европе и США, которые ужесточили контроль за операциями с российским следом. Фактически это ручной контроль с высокой вероятностью блокировки.

Поэтому большинство участников внешнеэкономической деятельности полностью перешли на другие способы проведения трансграничных платежей или собираются это сделать.

Угроза вторичных санкций

Большую популярность в последнее время приобрели расчеты в национальных валютах, прежде всего в рублях, которые возможны благодаря прямым корреспондентским отношениям между российскими банками и банками других стран. И именно по этому способу расчетов очень сильно ударила другая часть последнего санкционного пакета, которая грозит иностранным банкам вторичными санкциями за сотрудничество с контрагентами из РФ.

Впервые такая угроза стала реальной в декабре 2023 года после соответствующего указа президента США Джо Байдена. Именно тогда серьезно ухудшилась ситуация с платежами в Китай, Турцию, ОАЭ и многие другие страны. Однако тот указ носил ограниченный характер и грозил санкциями лишь за прямые операции с российским ВПК. Теперь же он расширен на любые подсанкционные организации, включая банки. То есть любой иностранный банк, ведущий дела со Сбером, ВТБ и т.д., может только за это попасть под вторичные санкции.

Разумеется, это сильно ударит по уже налаженным цепочкам платежей.

Китайская «дочка» ВТБ, например, в последнее время была одним из главных вариантов проведения платежей в Китай. Этот канал теперь вряд ли будет работать.

Кроме того новый пакет ударил по перспективам развития корреспондентских сетей российских банков. Многие зарубежные партнеры, которые были готовы работать с РФ, теперь могут отказаться от сотрудничества из-за опасения вторичных санкций.

Изменится ли ситуация принципиально?

Вряд ли. Это далеко не первый масштабный пакет санкций — и наверняка не последний. Опыт показывает, что наиболее сильный психологический эффект любой пакет санкций производит в первые дни и недели. Затем все участники процесса приспосабливаются к новой реальности.

Уже два с половиной года идет своеобразная гонка вроде борьбы снаряда и брони. На Западе готовят новые санкции, а российский бизнес постоянно ищет способы для их обхода, причем зачастую делает это заранее.

Сейчас наблюдается та же картина. Например, в первые дни после выхода санкций большинство киргизских банков частично приостановили переводы из РФ. Но уже к понедельнику большинство операций проводились в прежнем объеме. А ситуация на китайском направлении в последнее время даже немного улучшилась. Блокаду нарушают в основном региональные китайские банки, которые почти не сотрудничают с западными партнерами и, соответственно, не настолько сильно опасаются вторичных санкций.

Основная тенденция также остается прежней и даже усиливается: российский бизнес и его партнеры все больше переходят на расчеты в нацвалютах и прежде всего в рублях. Но рассмотрим теперь конкретные способы переводов.

Банковские операции

Основным вариантом остаются прямые переводы за рубеж в рублях и других нацвалютах. Это возможно, если между конкретными банками в двух странах существуют прямые корреспондентские отношения, а также в том случае, если иностранный банк подключен к СПФС (российскому аналогу SWIFT). Но СПФС также находится под санкциями, что мешает ее распространению.

В принципе, мы и раньше рекомендовали использовать для отправки средств только неподсанкционные банки. После нового пакета США это становится еще более важно. Хотя, разумеется, в отдельных странах вроде Ирана никто не боится вторичных санкций и продолжит сотрудничество в прежнем формате.

Кажется, что рублевые переводы помогают для работы с небольшим количеством стран, в основном СНГ. Но на деле их можно использовать гораздо шире благодаря финансовому транзиту. Это возможно как для физлиц, так и для бизнеса.

Предположим, вы открываете личный и корпоративный счет, к примеру, в той же Киргизии или Казахстане, отправляете туда рубли, конвертируете по разумному курсу и переводите дальше уже валюту.

Разумеется, далеко не все в этом плане просто. Сами банки транзитные операции не любят, поэтому здесь важно изучать политику конкретных банков, в некоторых случаях прорабатывать такие вопросы заранее. Не рекомендуется отправлять все деньги сразу же дальше по маршруту — лучше делать это частями, а некоторую долю и вовсе оставить в «промежуточной» стране, соблюдая приличия.

Иногда цепочка платежей должна стать более длинной, особенно если деньги должны попасть на запад очищенными от российского следа. В этом случае часто переводят деньги в промежуточной стране на компанию без российского участия, и уже из нее совершается перевод в недружественную страну.

Альтернативные варианты

Для физлиц по-прежнему актуальны и системы безадресных переводов, хотя в последнее время возможности в этом плане существенно сократились. Еще в середине 2023 года в большинство стран ближнего зарубежья средства можно было отправить как минимум через три системы — «Золотую корону», Contact и Юнистрим.

Но Contact прекратил работу после лишения лицензии Киви-банка, Юнистрим попал под санкции и теперь не работает во многих странах. «Золотая корона» же сотрудничает только с несакционными банками, которых осталось не так много. К тому же из-за низкой конкуренции «Корона» существенно ухудшила условия по переводам.

Если же говорить о бизнесе, то он использует различные легальные и полулегальные способы, вплоть до знакомого многим по «лихим девяностым» бартера. Он, разумеется, крайне неудобен — все-таки не зря люди ушли от прямого обмена много тысяч лет назад.

Более актуален еще один древний способ расчетов. Это хавала, который также называют «финансовой встречкой». Эта система применялась в Индии и на Ближнем Востоке еще до появления банков, но по-прежнему существует, хотя и в полулегальном режиме.

Она основана на встречных обязательствах, транзакции осуществляются чаще всего методом взаиморасчета с помощью брокеров.

Между тем существует и более официальный аналог — расчеты через посредников. В этом случае вы как бы передоверяете проведение международного платежа другой компании, с которой расчитываетесь рублями внутри России. А ее партнер, в свою очередь расплачивается с вашим контрагентом в его стране.

В этом случае все операции можно провести с полным документальным сопровождением. Минус же очевиден — такой способ будет дороже, поскольку любой посредник должен заработать. Как правило, речь идет о 2-3% от суммы операции, но все зависит от объемов, конкретного направления и множества других обстоятельств.

Существует аналог это системы и для физлиц. Это консьерж-сервис, прежде всего в его финансовой части. Например, если вы не можете оплатить покупку недвижимости в другой стране, то можете передоверить это такому посреднику. Консьерж-сервис по понятным причинам в последнее время набирает популярность, причем используется не только для крупных покупок, но и для бытовых (оплата авиабилетов, гостиниц и т.д.). Все то, что в наше время невозможно оплатить с российских банковских карт.

Криптоплатежи: плюсы и минусы

Этот способ также становится все более популярным. В каком-то смысле он самый простой и при этом самый надежный. Средства просто отправляются с одного кошелька на другой без какого-то банковского контроля и поступают почти мгновенно, а комиссии в некоторых блокчейн-сетях в последнее время близки к нулю.

Другой вопрос, что потери при переводе из фиатных валют в криптовалюты могут быть существенными, поэтому разовая операция может оказаться не столь выгодной. А вот если вы переходите на крипторасчеты на постоянной основе, то экономия может оказаться существенной. И для физлиц криптоплатежи во многих случаях становятся лучшим вариантом.

Однако для компаний слабым местом крипторасчетов остается документооборот, уплата налогов и законность прочих процедур. В России законодательная база в этом плане готовится, при этом Минфин и даже Центробанк, всегда считавшийся противником криптовалют, выступает сейчас за их легализацию для трансграничных расчетов. Но пока закона нет, и ситуация остается сложной. Впрочем, и сейчас многие компании используют крипторасчеты и зачастую делают это легально.

Ближайшее будущее

Основные тенденции сохраняются. Санкционное давление будет нарастать, появятся новые барьеры. Но будут появляться и развиваться новые инструменты, которые позволят эти барьеры обходить.

Угроза вторичных санкций наверняка заставит отказаться от сотрудничества с российскими санкционными банками некоторых партнеров. Зато корреспондентские с несанкционными банками будут развиваться, как и отношения российских банков с представителями тех стран, которые сами находятся под сильным давлением США и не опасаются новых ограничений.

В этой ситуации участникам внешнеэкономической деятельности и даже обычным гражданам, которым постоянно требуется осуществлять международные переводы, лучше подстраховаться и заранее прорабатывать несколько цепочек платежей, поскольку любая из них в любой момент может быть разорвана.

Лучше всего, если будут варианты и по различным инструментам (например, два варианта по банковским переводам и один с криптоплатежами).

Криптоплатежи в скором времени должны получить новое распространение благодаря появлению законодательной базы — с документооборотом будет проще. Перекрыть криптоплатежи западным странам будет крайне трудно. Правда, до стейблкойнов, привязанных к курсу американского доллара, теоретически власти США могут дотянуться, а именно в них сейчас обычно проходят трансграничные платежи. Но к таким децентрализованным криптовалютам, как биткоин доступа нет ни у кого.

Многие проблемы могут решить и национальные цифровые валюты, но пока они не получили широкого распространения и перспективы не столь очевидны. Еще одно направление для развития — создание и развитие новых платежных систем. Например, идут разговоры о введении платежной системы БРИКС. Также многие проблемы может решить интеграция с уже существующими национальными платежными системами Индии, Китая и других стран.

Впрочем, это вопрос скорее будет решаться на государственном уровне. Остается лишь следить за такими процессами и брать на вооружение новые инструменты в тот момент, когда они становятся по-настоящему эффективными.

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