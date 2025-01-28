Российская армия неожиданно легко заняла мощный укрепрайон ВСУ на юге Донецкой области — Великую Новоселку. О том, какие перспективы открываются перед ней теперь, а также с кем и когда Трамп будет вести мирные переговоры, рассказывает военный аналитик RTVI Алексей Сочнев.

Что произошло в Великой Новоселке

Трагическая для ВСУ ситуация в Великой Новоселке была ясна за две недели до ее полного занятия. Ни в одном украинском источнике не писали об истинной ее причине, но для удержания этого поселка просто не хватило личного состава, ведь сдерживать российский натиск пришлось с двух, а то и с трех сторон. Это отмечают и российские военные, которые брали населенный пункт, и американский Институт изучения войны.

В прошлых своих колонках и я писал, что позиции с украинской стороны удерживать некому. Сегодня об отсутствии необходимого количества пехоты пишет в своих сетях спецкор украинского ТСН Юлия Кириенко-Меринова. Она рассказывает, что против бывшего командира 46-ой бригады ВСУ Виталия Золотарева возбудили уголовное дело из-за потери города Курахово.

«Бригада стояла в городе даже тогда, когда туда оставалась одна дорога и держала город, даже когда почти не было пехоты. Но как можно удержать город одним и почти стертым батальоном? Фронт вокруг Курахово складывается как карточный дом за считанные дни. Пополнения людьми почти нет. Но виноват в потере города именно командир 46-й?», — пишет журналист.

В случае с Великой Новоселкой важно понимать, что она существует не сама по себе. Это центральный плацдарм Времевского выступа, самый крупный фортификационный и логистический хаб на юге Донбасса. Село Времевка примыкает к Великой Новоселке на юго-западе. Оно находилось в серой зоне, когда в 2022 году замерло стремительное наступление российской армии. На следующий год как раз именно по этому выступу шло контрнаступление ВСУ в сторону Мариуполя и рассечение полей по границе Донбасса и Запорожской области. Тогда ВСУ удалось занять здесь много сел и достичь существенного успеха.

Ситуация для украинской стороны начала ухудшаться на Времевском выступе далеко не на прошлой неделе. Российская армия достаточно долго подходила к Великой Новоселке, и времени для отвода ее гарнизона у командования ВСУ было предостаточно. Однако даже несмотря на то, что уже две недели назад украинские военблогеры буквально били в набат, похоже, войска в этом населенном пункте в какой-то момент все же оказались в тактическом окружении.

ВСУ удачно отступили из Времевки. После этого нужно было точно в таком же темпе уходить на другие рубежи уже и из Великой Новоселки, либо отбивать Времевку. Но на контратаки сил не было, а отступать запретили. Мы в очередной раз оказались свидетелями уже известной проблемы, когда в дела военные вмешиваются политики, которые ждали инаугурацию Трампа. В это время с фронта не должны были приходить никакие особо мрачные вести.

Украинские блогеры пишут, что Великую Новоселку удерживала 110-я бригада. Ее предназначением было по сути стоять до последнего в роли смертников. Причем это не пропагандистский словесный оборот. Есть достаточно много кадров того, как проходили штурмовые действия со стороны россиян, какой артиллерийский шквал обрушивался постоянно в эти дни на украинский гарнизон поселка. Это привело к гибели не менее 300 военнослужащих ВСУ — а это подсчет только по видео, и погибших может быть гораздо больше.

Российская сторона заявляет, что в Великой Новоселке удалось создать «мини-котел», украинская это отрицает. Однако известно, что россиянам удалось рассечь поселок на две части. Тем частям 110-й бригады, кто были на севере, удалось отойти, а вот оставшимся на юге не повезло — эти районы были зачищены. Впрочем, с появившейся в некоторых Z-каналах информацией, что это подразделение ВСУ было полностью уничтожено, я категорически не согласен. Да, там, скорее всего полегли несколько батальонов, и для населенного пункта такого масштаба это очень много, но не вся бригада.

Теперь украинскому командованию просто жизненно важно доказать своему политическому руководству необходимость стабилизировать фронт на любых возможных рубежах.

Впрочем, в телеграм-канале 110-й царит достаточно странный оптимизм. Ее представители утверждают, что теперь они заняли удобные позиции над Великой Новоселкой и превратили ее в «огневой мешок» для россиян, поскольку ее периметр ограничен рекой. Саму российскую операцию они презрительно назвали «флаговтыком». Это заявление радостно цитируют другие украинские ресурсы, занижая значимость укрепрайона. Чтобы осознать его безумие, достаточно посмотреть на карту и увидеть, что Времевка находится на другом берегу и от нее ничто наступать на север не мешает.

Впрочем, есть еще украинский волонтер Богдан Мирошников, ныне вполне успешно выступающий в роли военного аналитика, который также утверждает, что отход от Великой Новоселки закончился лучше, чем ожидалось. По его мнению, теперь линия обороны ВСУ будет пролегать по рубежу Комар — Богатырь — Константинополь. Что ж, посмотрим.

Тем временем пресс-секретарь оперативно-стратегической группировки «Хортица» Виктор Трегубов заявляет, что бои за Великую Новоселку продолжаются и ВСУ сохраняют там позиции. Мы опять видим ту же самую игру — как можно дольше не признавать потерю того или иного населенного пункта.

Схожая ситуация наблюдается в Торецке, который уже больше чем неделю назад был целиком занят российскими войсками. У него, однако, есть плотно застроенный сателлит Крымское, прилегающий к нему, и именно за него зацепились ВСУ. Как только он будет занят, угроза позициям российских военных исчезнет и Минобороны сможет смело заявить о взятии Торецка. Думаю, это произойдет либо на этой неделе, либо в начале следующей. Инаугурация президента США прошла, а какой-то другой причины дальше удерживать Крымское нет.

Как события будут развиваться дальше

В американском Институте изучения войны делают интересный вывод, что направление, в котором активизируется наступление российской армии от Великой Новоселки, станет приоритетным во время летней кампании. Именно поэтому она будет привлекать к себе большое количество личного состава ВСУ. Надо будет сдерживать эти несколько потенциальных направлений, на которые может «разлиться» российская армия от этого населенного пункта.

Я ранее предполагал, что российское командование может двинуться в сторону Гуляйполя и в конечном счете Запорожья, однако этот вариант аналитики ставят лишь на третье место. Второй вариант — часть сил будет направлена на соединение с находящимися восточнее Часова Яра и выдвижение их в сторону Константиновки.

Наиболее вероятным они почему-то считают продолжение движения на север, к Покровску, для выхода на административные границы Донецкой области. Что ж, вполне возможно — любые варианты продвижения за Великой Новоселкой одинаково перспективны. Однако все говорит о том, что это направление не является основным, хотя там в последнее время есть серьезные успехи.

Если в прошлый раз я рассказывал про успешный заход россиян в Шевченко, пригород Покровска, то теперь они продвинулись в сторону Котлина. Это позволяет говорить, что окружение города продвигается удачно. Более того, ситуация развивается стремительно, — гораздо быстрее, чем можно было предположить. Объяснить это можно, опять же, единственным способом. У ВСУ просто нет достаточного количества личного состава, чтобы удерживать позиции.

Сейчас Украина делает даже не хорошую, а просто смешную мину при плохой игре.

Важное замечание: в Курской области мы видим серьезное продвижение российской армии в сторону ключевого на мой взгляд населенного пункта Свердликово, без которого невозможно представить эффективное наступление на Суджу. В то же время командование ВСУ продолжает стягивать сюда резервы, насыщать ими территорию для дальнейшего ее удержания, потому что сроки начала переговоров не ясны. А ведь предполагается, что именно территория Курской области должна стать предметом торга с Россией.

Сколько еще продержатся ВСУ

Недавно в СМИ появилась информация, согласно которой глава украинской военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов на закрытом заседании в Верховной Раде озвучил, что ВСУ смогут продержаться до лета, после чего наступят, по его словам, серьезные риски для украинской государственности. Тут он выступал все же не сам по себе, а подытожил то, что говорят все вокруг.

Однако важно отметить, что это смелое заявление. Как с украинской, так и с российской стороны существует самообман, согласно которому если Зеленский разрешит себе переговоры с Путиным, то тут же будет съеден злыми ультранационалистами, которые требуют воевать до последнего украинца.

Такое впечатление, как мне кажется, создается благодаря выступлениям на украинском телемарафоне всевозможных рядовых штурмовиков, которые требуют начать мобилизацию всех, от мала до велика. Раздают такие интервью они, кстати, обычно находясь в тылу.

Буданов в отличие от них — не рядовой, а генерал, управляющий одной из влиятельнейших боевых структур, Силами специальных операций (ССО). Главный вывод из его слов заключается в том, что на переговоры идти надо, и чем быстрее это произойдет, тем меньше потерь будет для Украины.

Он — не первый среди людей его уровня, которые говорят о необходимости переговоров в ближайшее время. Командир 3-й штурмовой бригады ВСУ Андрей Белецкий дал на праздниках достаточно интересное интервью и шокировал журналиста своей фразой о том, что в перемирии на любых условиях нет ничего плохого. Главное, мол, — не начать грызть друг другу глотки, выясняя, кто круче воевал и больше волонтерил, не погружать страну в анархию.

В целом же в перемирии он видит только плюсы. И если взять это интервью, а потом наложить на то, говорит Буданов, то мы поймем, что ему вторит один из самых известных украинских националистов. Белецкий с низов поднялся до депутата, а потом стал командиром знаменитой 3-й штурмовой.

Эти люди знают о ситуации с потерями не понаслышке и понимают, что людей на передовой критически не хватает.

Наверняка вызывают у них беспокойство и возможности украинской ПВО, которые с каждым днем сокращаются. Так что именно полгода устойчивой обороны ВСУ, в ходе которой они способны предотвратить не тактический, но стратегический прорыв российской армии, думаю, и остались.

В чем заключается мирная стратегия Трампа

Трамп, выражаясь фигурально, это РСЗО «Град». Когда масса реактивных снарядов прилетает по твоим позициям, тебе кажется, что творится хаос. В реальности же это «артподготовка» для будущего дипломатического «наступления».

Заявления президента США, который то обещает Путину страшную кару, если он не сядет за стол переговоров, то отрезает Украину от американской помощи, следует расценивать именно так. Глубокого смысла в нынешних действиях Трампа искать не стоит именно потому, что мы видим ускоренную подготовку поля для переговоров, когда пряники и кнуты летят во все стороны.

Вряд ли, несмотря на все заявления, мир удастся заключить не только через 24 часа после начала переговоров, но и через полгода. Прежде всего, США здесь — не миротворец, а сторона и выгодоприобретатель конфликта (вспомним, что именно благодаря ему воспряла американская военная промышленность). Европейский Союз почти в полном составе тоже втянут в него — и Германия, и Франция заявили о своих позициях. Те, кто сейчас возглавляет структуры ЕС, отвечающие за оборону, тоже все выступают за продолжение боевых действий и накачивание украинской армии средствами и техникой.

Вероятно, в ближайший месяц состоится разговор Путина с Трампом. Но остается ведь еще и Зеленский, занимающий непримиримую позицию по всем пунктам. Впрочем, звоночек в его отношении уже прозвенел.

Почему в Верховной Раде проходят совещания о будущем страны без президента? Потому что его легитимность действительно давно утрачена. В то же время Путин говорил, что, дескать, Украина является парламентско-президентской республикой, а потому Рада сохраняет свою легитимность, будучи избранной народом, в отличие от Зеленского. Не будем вдаваться в юридические тонкости, только отметим: похоже, этот сигнал был услышан.

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