К началу второго года военной операции России на Украине Запад подходил с позиции сильного, рассчитывая на успех контрнаступления ВСУ. Теперь стало ясно, что надежды на это рухнули. О том, в каком положении Запад и Россия оказались к началу 2024 года, а также каким будет новый мировой порядок, RTVI рассказывает эксперт по международным отношениям, бывший сотрудник посольства России в США Владимир Фролов.

Гарантии безопасности и безопасность гарантий

Когда в начале 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров в минуту редкой дипломатической откровенности посетовал, что «не представляет себе, как жить дальше», имея в виду будущее отношений России с Западом и роль России в европейской системе безопасности, наблюдатели отнесли это к красивой риторике. Министр же дал честную оценку — после завершившейся не в пользу РФ военной кампании 2022 года Москва находилась в относительно слабой позиции и готовилась к худшему. К тому моменту попытки запустить обмен мнениями по системе безопасности в Европе после завершения конфликта не дали результата.

В начале декабря 2022 года глава российской дипломатии выступил с программной речью по евробезопасности. В ней в основном повторялись требования российских проектов договоров с США и НАТО по гарантиям безопасности для РФ от 17 декабря 2021 года, но одновременно содержалось приглашение к Западу «представить свои соображения» с учетом новых реалий. Как дал понять Сергей Лавров, если Запад «осознает свои ошибки», признает правоту России и согласится принять ее проекты договоров о гарантиях безопасности РФ от 17 декабря 2021 года, «если будут серьезные предложения«, тогда можно о чем-то поговорить. Прямой реакции Запада на это предложение не последовало.

Тем не менее в конце 2022 года лидеры ведущих стран Запада — президент США Байден, канцлер Германии Шольц, президент Франции Макрон, — также сделали ряд заявлений, очерчивающих базовые условия Запада по урегулированию конфликта, выполнение которых Москвой открыло бы перспективы нормализации отношений с Западом и восстановления в целом прежнего места России в европейском порядке. Главным среди этих условийбыл вывод российских войск с территории Украины на границы 23.02.2022 (сюда преднамеренно не включались Крым и ЛДНР, но американское видение допускало вариант, исключающий только Крым), после чего возможно было возобновление диалога по вопросам военной безопасности, снятию санкций, выстраиванию гарантий неповторения конфликта и восстановление экономического сотрудничества. Виктория Нуланд обещала смягчение или отмену некоторых санкций при условии вывода войск РФ на границы 23.02.22 (чему в Кремле не поверили). Российские требования «признать новые территории РФ» как стартовую точку переговоров были отвергнуты.

Президент Франции Макрон называл будущей темой диалога «гарантии безопасности» для России, подразумевая под этим набор взаимных мер контроля над размещением вооружений и войск вдоль границ России, Украины и НАТО. Канцлер Германии Шольц считал, что в случае восстановления территориального статус-кво на 23.02.22, можно будет сразу вернуться к обсуждению мер контроля над вооружениями, транспарентности и предсказуемости в военной области, содержавшихся в ответных предложениях НАТО на российские проекты договоров о гарантиях безопасности для РФ с НАТО и с США.

Администрация Байдена также сигнализировала о готовности вернуться к своим предложениям от января 2022 года в ответ на «российский договор о гарантиях безопасности», включая неразвертывание на территории Украины ракет средней и меньшей дальности и ограничение масштабов учений в регионе Черного моря и на территории Украины.

Однако уже тогда такой сценарий для Москвы был неприемлем.

Позиция «если Запад сделает интересные реалистичные предложения, то мы их рассмотрим», говорила о неготовности принять ключевое условие — отвод войск на границы 23.02.22. Лавров отверг идею Макрона о «гарантиях безопасности РФ» после вывода войск, назвав ее «требованием капитуляции». В итоге по контурам будущей системы европейской безопасности стороны повторили то, что они уже предлагали ранее: РФ в декабре 2021 года, США и НАТО — в январе 2022. К тому же в 2023 году Запад отказался от активного продвижения своих предложений, настаивая теперь на выводе войск РФ уже как предусловии для запуска каких-либо переговоров.

Поговорить «об этом» с позиции сильного

К концу 2023 года картина изменилась. Когда сейчас министр обороны РФ Сергей Шойгу говорит, что «на случай создания необходимых условий сохраняем готовность к политическим дискуссиям на реалистичных началах — как по постконфликтному урегулированию украинского кризиса, так и по параметрам дальнейшего сосуществования с Западом в целом», — он делает это c сильной позиции по итогам в целом выигранной РФ военной кампании 2023 года.

Политической целью летнего контрнаступления ВСУ в понимании Запада было создание более выгодных «реалий на земле» для Украины, которые позволили бы инициировать мирные переговоры с Москвой «с позиции силы». Директор ЦРУ Билл Бернс в конце июня в Киеве услышал план «выйти к границам Крыма и под угрозой ракетных обстрелов начать переговоры с Москвой, потребовав от РФ согласиться с любыми военными гарантиями безопасности, которые Украина получит от Запада». Этого не случилось, что закономерно привело к переоценке «силы переговорных позиций» с обеих сторон.

Сегодня Москва в принципе готова «поговорить об этом» с Западом, правда, до того, как определится победитель на президентских выборах в США в ноябре 2024 года, больше в исследовательских целях.

При этом доминирует понимание, что «перелом в российско-западных отношениях уже не “срастется”, отыграть назад не получится», а «возвращения в реальность 2021 года не будет».

Новая реальность для переговоров, вероятно, будет отражать ситуацию, в которой РФ выходит целом победителем «в конфликте с Западом по поводу контроля над Украиной». Для Запада переговоры по постконфликтному устройству в Европе станут одним из инструментов менеджмента последствий российского успеха. Сохраняющиеся у ряда западных лидеров ожидания, что итогом конфликта станет вывод российских войск и восстановление границ Украины на 23.02.23 сегодня выглядят проявлением «магического мышления».

Делимся на блоки — можем повторить!

Боевые действия, вероятно, завершатся изменением границ и утратой Украиной части своей международно признанной территории (пока открытым остается вопрос о сохранении части «оставшейся Украины» вне политического и военного контроля Москвы). В таком финале постконфликтный порядок и система безопасности в Европе будут с неизбежностью возрождаться в формате «железного занавеса» и долгосрочного взаимного военного сдерживания. Европа будет жестко поделена на две зоны контроля: западную (ЕС и НАТО) и российскую (европейская часть постсоветского пространства).

Сохранение в российской переговорной повестке проектов договоров о гарантиях безопасности РФ от декабря 2021 года говорит о постоянстве цели признания Западом российской зоны контроля над территорией Украины и далее на постсоветском пространстве. Хотя «собирать манатки» и «отваливать» на рубежи 1997 года НАТО все же не придется (тем более накануне вступления Швеции), в какой-то форме должно быть зафиксировано понимание, что нового расширения альянса на постсоветское пространство более не произойдет. Исключением, возможно, станет правобережная часть Молдовы без Приднестровья, которая будет интегрирована в западную зону контроля, на что нынешние власти в Кишиневе уже согласны.

Высокие идеи об общеевропейской системе безопасности не реализуемы в условиях пост-СВО, когда Москва продемонстрировала ошибочность «мнения, что начертание государственных границ в XXI столетии меняться не будет (либо только по обоюдному согласию), потому что так решили и постановили». И под прикрытием своего ядерного щита утвердила новое понимание, что «сдвиги в балансе сил и возможностей обязательно порождают стремление передвинуть и территориальные пределы».

Ключевым интересом для Запада в новой архитектуре безопасности в Европе станет система военных гарантий, что «Россия больше не сможет повторить» и не продолжит военную экспансию своей зоны контроля далее в Восточной Европе.

Поскольку система контроля над вооружениями в Европе практически полностью разрушена (открытой остается судьба ОБСЕ и Венского документа), НАТО, вероятно, откажется от дальнейшего соблюдения мер военной сдержанности, предусмотренных Основополагающим Актом Россия-НАТО (неразвертывание ЯО и «существенных военных сил» на территории новых стран-членов альянса). Это будет сделано для того, чтобы обеспечить deterrence by denial, — то есть иметь на границах достаточное количество войск и тяжелой техники для отражения любого вторжения без потери территорий НАТО.

Конфликт на Украине продемонстрировал, что освобождение занятых противником территорий (deterrence by punishment) обойдется слишком дорого. Россия в таком сценарии также вряд ли будет связывать себя мерами «военной сдержанности» на западных рубежах. Через какое-то время стороны, возможно, захотят несколько снизить военную напряженность на границах своих зон контроля и договорятся о каких-то новых мерах военной транспарентности и сдержанности. Но это не ближайшая повестка.

Где и когда опустится «железный занавес»

Пока выстраиваются переговоры с Западом, на поле боя в Украине продолжит решаться вопрос о точной геолокации линии, по которой в Европе опустится новый «железный занавес». Например, пройдет ли она по границам СССР августа 1939 года (до Пакта Молотова-Риббентропа) или же по границам СССР августа 1991 года.

В какой-то момент Западу придется принимать «непростое решение»: стоит ли идти на риск прямого военного вмешательства в конфликт для того, чтобы сохранить в западной зоне контроля «независимую демократическую Украину» хотя бы на какой-то части ее нынешней территории.

Вероятно, это может быть осуществлено лишь в результате военной операции НАТО с вводом «миротворческого контингента» альянса в рамках международно-правовой формулы «ответственности по защите» (Responsibility To Protect — R2P) мирного населения (без вступления в боевое соприкосновение с российской армией, но, вероятно, с бесполетной зоной над районами развертывания натовского контингента). Вопрос о том, стоит ли это делать, остается открытым.

Но пока все публичные заявления лидеров стран НАТО такой сценарий исключают и акцентируют намерения его избежать. Из Москвы также видно, что конфликт на Украине, при всех декларациях цели сохранения свободной, независимой и демократической Украины, интегрированной в западный порядок безопасности, не рассматривается западными лидерами в качестве экзистенциальной угрозы для самого Запада. Иначе, как отмечает американский историк Стивен Коткин, речь уже давно бы шла об «американских сапогах» (American boots on the ground) на территории Украины.

Напротив, Москва фиксирует стремление Запада как можно быстрее перейти от военного противоборства к классической холодной войне, а также долгосрочному сдерживанию и экономическому удушению России. Для этого нужна фиксация линии противостояния и переход к фазе военно-политической и экономической поддержки Украины с предоставлением аккуратных гарантий безопасности и территориальной целостности «оставшейся Украины» через членство в ЕС и Статью 4 (но не Статью 5) Североатлантического Договора. Москва также фиксирует, что совсем радикальные планы «быстро принять Украину в НАТО в границах территории контролируемой Киевом» и таким образом «принудить РФ остановить боевые действия», ибо с НАТО Путин не воюет», поддержки не находят не только в Вашингтоне, но и в Киеве, хотя в Вашингтоне есть желающие использовать эту угрозу как рычаг давление на Москву.

У России нет никаких резонов соглашаться с предлагаемыми из США планами заморозки конфликта по линии разграничения с последующим переходом большей части Украины в западную зону контроля с интеграцией в западные военно-политические и торгово-экономические союзы. Ведь это мало чем отличалось бы от «стратегического поражения» России. В этом сценарии у РФ не было бы возможностей переговорным путем добиться принятия амбициозных «российских условий всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира».

Они предусматривают не только выполнение требований о разоружении, но и предотвращение быстрой ремилитаризации Украины за счет западной военной помощи, а также «признание Киевом и международным сообществом новых территориальных реалий». Плюс, «защита прав русскоязычных граждан, русского языка и нацменьшинств, свободное трансграничное передвижение с Россией, отмена Украиной и Западом антироссийских санкций и отзыв исков, прекращение судебных преследований в отношении России, ее физических и юридических лиц, восстановление договорно-правовой базы Украины с Россией и СНГ, а также — на средства Запада — гражданской инфраструктуры, разрушенной ВСУ после 2014 года».

При понимании нацеленности Запада на восстановление и укрепление военного потенциала Украины в случае «заморозки», РФ, вероятно, будет продолжать линию на «уменьшение размеров оставшейся Украины» военными и политическими средствами.

Москва видит, что украинские элиты, даже перед лицом экзистенциальной угрозы, сохраняют старые наклонности к «самоподрыву» государственности, и готовы при первой же возможности «войти в игру» по «демократической смене режима».

Сохранение Украины в российской зоне контроля можно было бы обеспечить через установление там «нормальной власти», способной вернуть Украину в формат «союзной республики» в Союзном государстве. По словам самого Владимира Путина, «если бы у нас складывались отношения с братской Украиной нормально, по-современному, в голову никому бы не пришло предпринимать действия, связанные с Крымом». Однако пока таких перспектив нет, и Москва лишь сигнализирует Западу: «уберите Зеленского» и мы сможем договориться.

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