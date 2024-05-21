Владимир Путин подписал уже третьи свои «майские указы» — директивы, очерчивающие направления развития страны во время очередного президентского срока. Бывший депутат Госдумы Олег Шеин проанализировал для RTVI предыдущие «майские указы», а также рассказал, насколько их удалось выполнить.

В мае 2012 года вернувшийся в Кремль Владимир Путин заявил о пакете принципиально новых мер, направленных на повышение качества жизни. Страна тогда бурлила, и в столице проходили массовые политические митинги, на которых победа «Единой России» на выборах в парламент осенью 2011 года ставилась под сомнение. Обещание властью широких социальных реформ позволяло развернуть общественную дискуссию от вопросов демократии к насущным проблемам каждого гражданина.

Тогда Владимир Путин отдал три основных поручения:

увеличить реальную зарплату россиян к 2018 году в 1,4-1,5 раза;

поднять зарплату учителей и медсестер до средней по регионам;

поднять зарплату врачей до 200% от средней по регионам.

Кроме того, можно вспомнить поручение о доведении числа высококвалифицированных работников до трети от числа квалифицированных. Однако никто не знает, чем первые отличаются от вторых, и потому обсуждать эту тему было бы неверно.

Как выполнялись майские указы-2012

Двенадцать лет — достаточный срок, чтобы обсудить результаты. Начнем с зарплаты.

Средняя зарплата по стране в реальном исчислении к 2018 году не выросла, а, напротив, рухнула примерно на 9%. А сегодня по официальным оценкам Росстата она всего на 6% превышает ту, что получали россияне во время обнародования майских указов 2012 года. При этом Росстат исходит из таких показателей инфляции последних двух лет, которые у значительной части населения и специалистов вызывают скепсис.

Одной из причин такого положения дел с оплатой труда стало снижение доли зарплаты в ВВП с 49% до 39%. Проще говоря, ежегодно граждане России недополучали примерно четверть той зарплаты, на которую могли рассчитывать ранее. На фоне дефицита рабочей силы 2023 года, вызванного триллионными вливаниями в ВПК и мобилизацией, доля зарплаты в ВВП подросла до 41%, но очевидно и близко не находится на параметрах мая 2012 года.

Переходим к бюджетникам. В начале 2014 года Минфин России посчитал, что исполнение майских указов обойдется в 530 миллиардов в 2014 году и в 726 миллиардов в 2015 году. Однако из федерального бюджета было выделено 120 и 80 миллиардов рублей соответственно, то есть 15% от необходимого.

Поэтому реализация майских указов была достигнута через массовые увольнения врачей и учителей и распределение их зарплаты между оставшимися. Собственно, эти указы прямо подсказывали такую дорогу («повышение заработной платы работников бюджетного сектора с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций»).

Если в 2012 году в государственных больницах и поликлиниках работали 4,1 млн человек, то к настоящему дню их число сократилось до 3,5 млн. Только в Москве было закрыто 13 взрослых и 2 детских больницы, 7 поликлиник, 7 роддомов, более 100 отделений в больницах и поликлиниках. В итоге в столице России число коек на душу населения оказалось почти вдвое ниже, чем в Германии (4,5 и 8,0 на тысячу человек соответственно). При этом число пациентов не уменьшилось, а учитывая старение населения, напротив, возросло.

По данным Всероссийского союза пациентов, около 60% врачей вынуждены работать сейчас на 1,5 ставки и более 30% работают на две ставки. Коэффициент совместительства бригад скорой помощи составляет 1,6, — то есть их медработники вынуждены трудиться в полтора с лишним раза больше, чем предусмотрено Трудовым кодексом. Санитарки массово были переименованы в уборщиц и выведены из категории медработников, что вдвое сократило размер их отпусков.

Несмотря на эти решительные мероприятия по поиску «внутренних источников финансирования», по итогам 12 лет майские Указы так и не выполнены в отношении врачей в 35 регионах, а в отношении медсестер — в 47-ми. В целом по стране реальная зарплата врачей выросла всего на 20%, а медсестер и вовсе на 9% (данные за 2022 год).

Схожая картина в образовании. Здесь, правда, не было массовых сокращений, если не считать системы дополнительного образования. Но причина такого положения достаточно тривиальная: эти сокращения просто прошли раньше. Если в 2000 году в стране работало 1,8 млн. школьных учителей, то к 2012 году — всего 1,1 млн. Что же до выполнения майских указов, то по итогам 2022 года они не были выполнены по работникам дошкольного образования в 36 регионах и по учителям — в 33.

При этом сам размер необходимой заработной платы подвергается чиновничьим манипуляциям. Например, в моей родной Астраханской области средняя зарплата, по данным Росстата, в 2023 году превысила 53 тысячи рублей. Однако для выполнения майских указов используется другая средняя заработная плата, в размере 38 тысяч рублей. И так — везде.

Как выполнялись майские указы-2018

По итогам президентских выборов 2018 года был обнародован новый пакет указов, тоже в мае. Если первый пакет указов 2012 года был выполнен широкими мазками, то второй пакет изобиловал деталями вроде «создание гибкой линейки финансовых инструментов» или «поэтапное развитие транспортных коммуникаций».

Если говорить о том, какой конкретно эффект новые указы должны были произвести на население, то это в частности:

повышение продолжительности жизни до 78 лет;

увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7;

«системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения»;

снижение смертности к 2024 году трудоспособных граждан до 350 случаев на 100 тысяч населения.

Не прошло и месяца, как выяснилось, что «системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения» предполагает повышение пенсионного возраста. При этом власти объяснили, что пенсионеров стало слишком много, а вот если сократить их число, то тогда можно повысить сам размер пенсий. Фактически, если в 2018 году коэффициент утраченного заработка составлял 33%, то сейчас он сократился до 26.5%. Иначе говоря, если до реформы пенсионер получал треть от своей прежней заработной платы, то теперь он получает четверть.

Не очень пока получается и увеличить продолжительность жизни — она сократилась на полгода. Смертность трудоспособного населения возросла с 480 до 490 случаев на 100 тысяч населения.

Действительно весьма серьезные усилия власти по повышению рождаемости пока плодов тоже не принесли. Коэффициент фертильности, то есть число детей на женщину детородного возраста, не то, что не вырос, а сократился с 1,6 до 1,4 ребенка на женщину.

Несырьевой экспорт вместо запланированного почти двухкратного роста сократился с $150 до $146 млрд, притом, что статистика учитывает в нем чугун, цветные металлы и зерно. Впрочем, другие пункты указов, сопряженные, например, с транспортными коридорами в Китай и Иран и «духовно-нравственным воспитанием», действительно системно выполнялись.

Что предполагают майские указы-2024

Обнародованный в мае 2024 года новый пакет указов предусматривает в течение ближайших шести лет:

выход России на четвертое место в мире по ВВП;

снижение бедности до 7%;

повышение коэффициента рождаемости до 1,6 (к 2036 году до 1,8);

увеличение минимальной зарплаты до 35 тысяч рублей;

увеличение жилплощади на одного человека с 28,8 до 33 кв. м;

увеличение затрат на науку до 2% к ВВП.

Это важные вещи. Затраты на науку, например, в России сократились за последние десять лет с 1,1% до 0,94%. Но многие заявленные цели требуют уточнения — например, учитывается ли инфляция при определении будущей минимальной зарплаты? И хотелось бы еще раз напомнить, что майские указы 2012 года предполагали повышение реальных зарплат в стране в 1,4-1,5 раза — по сравнению с реальными доходами в 2012 году, естественно.

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