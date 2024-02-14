Парламенты пяти регионов России приняли законы об эвтаназии бродячих животных, а в Астраханской области даже собираются ввести наказание за их кормление. В то же время СК возбуждает уголовное дело против проводницы, высадившей теперь уже всем известного кота Твикса на мороз. О том, как сочетаются такие действия властей, рассказывает партнер коллегии адвокатов «Фрейтак и сыновья» Вадим Багатурия.

Почему региональным парламентам дали возможность принимать законы об эвтаназии бесхозных животных

Это неизбежное следствие динамики и трансформации законодательства страны. Многие полномочия от федерального центра действительно перераспределяются в пользу местных парламентов. А там уже депутаты вольны принимать все, что отвечает их местным традициям и целям, любую норму, если она не противоречит федеральному законодательству.

Но если говорить по сути, то хорошо бы сделать у нас так, как в той же Швейцарии. Там, перед тем, как завести собаку или купить какое-нибудь мелкое животное, люди проходят обучение, получая по его итогам сертификат, дающий им право на это. Если же ты выкинул животное, которое в обязательном порядке чипируется, то тебе прилетит такой штраф, что ты больше не захочешь это делать никогда в жизни. Мне кажется, если мы введем похожую норму, проблем будет куда меньше. У нас нет штрафов за то, что ты выкинул из квартиры кота, который ободрал обои и вдруг тебе перестал нравиться, или выгнал испортившую ковер собаку.

Это создает огромную проблему, потому что такие животные сбиваются в стаи, заболевают различными болезнями и кусают людей. В то же время зооактивисты говорят, что их надо защищать. Но как? Вы их всех не соберете, потому что количество выбрасываемых животных гораздо больше, чем мощностей приютов или способности волонтеров этих животных перераспределять.

Зачем нужен штраф за кормление бесхозных животных

Возьмем такую известную всем горожанам птицу — голубя. Он наносит колоссальный ущерб, во-первых, инфраструктуре, буквально загаживая ее, и, во-вторых, является переносчиком массы заболеваний, потому что питается падалью и отходами с помойки. И если какая-нибудь сердобольная бабушка кормит этих птичек, то она лишь способствует росту их популяции. Это, в свою очередь приводит к ухудшению эпидемиологического положения в городе.

Поэтому лично я выступаю за штрафы для тех, кто таким занимается. Если есть стая бродячих собак, и кто-то им подкидывает кости по доброте душевной, то этот человек тоже должен быть оштрафован. Ему нужно понимать, что когда у него исчезнет возможность эти кости выбрасывать, собаки начнут искать прокорм в каких-то других местах. А сбившись в стаю, они могут покусать даже своего кормильца, потому что это одичавшие животные.

Я еще раз обращу внимание на проблему с необходимостью ужесточения наказания за ненадлежащее обращение с домашними животными. Надо повышать требования для тех граждан, которые хотят завести их. У владельцев огнестрельного оружия есть обязанность раз в пять лет подтверждать свои знания в вопросах обращения с ним.

Почему владение питбулем или ротвейлером, которые по сути являются живым оружием, не должно возлагать на своих владельцев таких же ограничений? У нас люди даже не понимают, что для этих собак обязательно ношение намордника.

Есть масса случаев, когда Следственный комитет возбуждает уголовные дела по факту гибели людей от бродячих собак. Возможно, риск штрафов остудит пыл зоозащитников и тех, кто способствует увеличению популяции бродячих животных.

Можно ли руководствоваться в этих вопросах выгодой для регионального бюджета

Здесь надо полагаться лишь на мнение местных властей, потому что им ситуация изнутри видна гораздо лучше. С моей точки зрения, как гражданина, все в нашей стране, что менее коррупционноемко — полезно. Содержание приютов для бродячих животных действительно влетает в копеечку. И я боюсь представить, сколько из этих денег разворовываются. Потому что фактически проверить, сколько животному дали корма в день в приюте, — нужное количество или в два раза меньше, — невозможно. Значит, часть этих денег явно исчезает в карманах растратчиков и коррупционеров, их покрывающих.

Да, можно обратить внимание, что в Астраханской области заложили в бюджет ту же сумму на эвтаназию бродячих животных, которую раньше закладывали на их содержание. Но это происходит потому что они просто пока не знают, сколько этих животных будет. И с каждым годом их количество будет снижаться за счет усыпления, а значит будет снижаться и эта цифра.

Это далеко не живодерство, как такие меры пытаются выставить некоторые.

Есть 15-суточный карантин, который отводится для поиска возможного хозяина животного. Все владельцы питомцев знают, что если тот потерялся, то искать нужно в конкретном центре содержания. Если же судьба животного никого не интересует более двух недель, очевидно, что оно бродячее.

Все морально-этические стенания на этот счет, я считаю, неуместны, потому что рисков, которые несут бродячие животные для нашей жизни, гораздо больше, чем последствий от их усыпления. А средства, сэкономленные на содержании бесхозных собак и кошек, как мне кажется, лучше направить на воспитание детей или на медицину.

Как это сочетается с заведением СК уголовного дела на проводницу, выбросившую на улицу кота Твикса

С точки зрения Уголовного кодекса, статья 245 о жестоком обращении с животными может быть применена к человеку только, если его действия были совершены в целях причинения животному боли или страданий. Если бы эта проводница хотела, чтобы кот Твикс замерз насмерть, она бы просто в чистом поле выбросила его за шкирку из окна. Но она это сделала на станции, справедливо полагая, что во время остановки, пока дверь в тамбуре была открыта, чьё-то домашнее животное запрыгнуло в вагон.

Проводница, наоборот, поступила здесь по-житейски правильно, потому что выпустила его, полагая, что этот кот живет в каком-нибудь близлежащем доме, куда без труда найдет дорогу. Любой здравомыслящий человек понимает, что животные не такие уж и беспомощные. То, что его нашли мертвым в городе через некоторое время — скорее трагическая случайность, чем злой умысел проводницы.

К тому же, она стала жертвой кибербуллинга в сети, и это говорит лишь о том, что в нашем обществе ненависть к предположительно плохой работе РЖД вылилась персонально в ненависть к конкретному сотруднику. Это похоже на всеобщую нелюбовь к Почте России, которую многие ругают, но услугами которой продолжают пользоваться. Каково этой женщине, которая явно пошла работать в проводницы не от хорошей жизни, никто не задумался.

И здесь любителям животных следует напомнить, что согласно статье 137 Гражданского кодекса животные отнесены к имуществу. Там четко прописано, что к животным нужно относиться бережно и гуманно. Но, тем не менее, есть та же скотина, которая идет на мясо. Мы содержим в неволе кур, которые несут для нас яйца. Коты приносят другую пользу — ее можно назвать рекреационной, — но при этом не прекращают быть по закону имуществом и не очеловечиваются.

Убеждён, что всё, что касается возбуждения уголовного дела на проводницу, просто хайп. Это очень похоже на переход следствием границ своих полномочий.

Следователь как будто бы додумывает за подозреваемую, какими мотивами она руководствовалась. Лично я не вижу, что этому делу могут дать ход, и, более того, надеюсь, что этой бедной женщине не предъявят обвинение.

С тех пор, как ныне покойный Владимир Маркин стал пресс-секретарем Следственного комитета в 2007 году, о деятельности этого вновь созданного ведомства, выделенного из прокуратуры, стало слышно чуть ли не из каждого утюга. Тон этой пиар-активности, который был задан 17 лет назад, таким и остался до настоящего времени.

Поэтому Александр Бастрыкин, оставаясь бессменным главой Следственного комитета на протяжении всего этого времени не может позволить себе действовать как-то иначе: он может, услышав новость, в особенности преподнесенную «правильно», стукнуть кулаком по столу и велеть разобраться в происходящем именно в рамках пиар-активности, пусть даже состав преступления будет очень туманным.

А рядовые следователи, будучи встроенными в эту вертикально интегрированную систему, отказать своему руководителю никак не могут и делают то, что им указали сверху. Поэтому, пока в СМИ будут освещать истории, наподобие эпика с котом Твиксом, будут и возбуждаться такие нелогичные уголовные дела.

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