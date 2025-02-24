Три года назад, 24 февраля 2022 года, Владимир Путин отдал приказ о проведении российской специальной военной операции на Украине. Военный аналитик RTVI Алексей Сочнев рассказывает, почему 2024 год стал переломным для российской армии.

Переломный момент

К началу 2024 года экспертное сообщество транслировало мнение, согласно которому после неудачного контрнаступления ВСУ в Запорожской области инициатива перешла к российской армии. Однако еще недавно многие склонялись к тому, что конфликт перешел в позиционную фазу — своеобразный «окопный тупик», напоминающий события Первой мировой войны.

Такие настроения были небезосновательны. После мятежа Пригожина и фактического ухода со сцены ЧВК «Вагнер», единственным значимым успехом российской армии оставалось взятие Бахмута. Казалось, у россиян не хватит сил на масштабные операции — последние ресурсы были потрачены на отражение контрнаступления ВСУ.

Однако 2024 год опроверг эти прогнозы. Переломным моментом стала операция в Авдеевке — решение атаковать именно этот укрепрайон выглядело неожиданным. Там располагался один из сильнейших корпусов ВСУ, защищенный бетонированными укрытиями и развитой системой огневых точек. Успех операции во многом был обеспечен удачной маскировкой накопления российских сил около Авдеевки. Противник не заметил подготовку к наступлению, которое стало для него полной неожиданностью.

Взятие Авдеевки открыло возможность для дальнейшего продвижения на Донбассе, которое продолжается до сих пор.

За Авдеевкой последовало падение Очеретино, где российская армия успешно применила тактику штурма во время ротации украинских подразделений. Замечу, что сейчас на Украине расследуются уголовные дела в отношении военачальников, допустивших поражения при подобных обстоятельствах.

Стоит отметить, что потеря Авдеевки произошла уже при новом главнокомандующем ВСУ Александре Сырском, сменившем Валерия Залужного. Однако винить его в этом поражении было бы неверно — он унаследовал уже критическую ситуацию. Сам Залужный после провала украинского контрнаступления в значительной степени устранился от руководства фронтом, больше занимаясь политическими вопросами и выбором между участием в зреющем военном заговоре против Зеленского или принятием предложенных президентом гарантий. Окончательное решение Залужного стало очевидно после трагической гибели его адъютанта, после чего он был направлен в Великобританию в должности посла.

Отставка Залужного произошла на фоне сложного клубка противоречий. Он набрал серьезный аппаратный вес, западные партнеры видели в нем потенциальную замену Зеленскому. У теперь уже бывшего главкома ВСУ было свое видение ситуации — в отличие от многих украинских военных экспертов, он выступал за переход к тотальной обороне вокруг крупных городов, полагая, что только на это у армии и остались ресурсы. Одна попытка наступления уже провалилась, а на вторую сил не было. Однако для Зеленского такой вариант был неприемлем — вероятно, из-за гарантий, данных союзникам, что украинское наступление будет развиваться..

Трагедия в Крынках

Отдельного внимания заслуживает операция в Крынках на левом берегу Днепра — трагический эпизод, который должен вызывать дрожь у каждого, кто знаком с его деталями. Это была не просто военная операция, а масштабная военно-политическая акция украинской военной разведки (ГУР) под руководством Кирилла Буданова. После единичных высадок на остров Змеиный и в Крым, в Крынках украинское командование попыталось создать постоянный плацдарм на занятом Россией левобережье в Херсонской области.

Изначально расчет строился на том, что у российской армии не хватит ресурсов для противостояния на этом участке фронта. Планировалось закрепиться и постепенно расширять зону присутствия, в перспективе — взять под контроль левый берег Днепра в целом. Но реальность оказалась иной: высадить войска оказалось возможным, а вот наладить их снабжение — практически нет.

Самые большие потери понесли не те, кому удалось десантироваться в Крынках, а те, кто пытался туда добраться через Днепр. Точное количество потопленных лодок до сих пор неизвестно, как неизвестна и судьба многих пропавших без вести, чьи тела так и не были найдены. Само село было уничтожено до основания, а украинские военные в своих интервью молили о прекращении ротаций в нем.

Впрочем, во второй фазе операции появилось некое военное обоснование происходящему — России пришлось перебросить в Херсонскую область одно из своих самых боеспособных соединений ВДВ. Удерживание его на этом направлении, не позволяя ему действовать на других участках фронта, воспринималось украинским командованием как «достойный размен», несмотря на его кровавую цену.

Операция могла бы завершиться раньше, если бы не позиция Зеленского.

В интервью западным СМИ он использовал Крынки как доказательство продолжающегося наступления ВСУ, запрашивая под это новые поставки вооружений. Для западной аудитории, плохо представляющей географию региона, сам факт форсирования Днепра звучал впечатляюще.

Особенно трагично для Украины, что в Крынках погибали бойцы 73-го Центра специальных операций — элитные специалисты, подготовка которых заняла годы. Как говорится, «забивали гвозди микроскопами». Лишь на финальном этапе туда отправляли подразделения территориальной обороны.

Окно возможностей

К началу 2024 года ни российская армия, ни ВСУ не имели полного понимания возможностей противника. После Крынок последовала попытка проведения военной операции в Харьковской области — российские войска вошли в Волчанск, были бои за Липцы. Многие Z-каналы поспешили объявить это началом наступления на Харьков, хотя для такой операции явно не хватало сил. Как неоднократно писал в своих колонках я, речь шла именно о создании санитарной зоны. Позже Владимир Путин подтвердил эти предположения.

За Авдеевкой не оказалось подготовленных укреплений, которые благодаря украинской коррупции существовали лишь на бумаге, из-за чего и открылось то самое «окно возможностей» для российской армии на Донбассе. К концу 2024 года главной проблемой для ВСУ стала уже нехватка пехоты.

2024 год стал действительно прорывным для российской армии. Если в 2023-м был взят только один город, Бахмут, то в 2024 году под контроль перешли Красногоровка, Авдеевка, Угледар, Горняк, Новогродовка, Гродовка, Украинск, Селидово и Зализное (Артемово). К концу года были серьезные заявки на занятие Курахово, Торецка и Часова Яра. Темпы продвижения были настолько высокими, что иностранные OSINT-специалисты не успевали обновлять карты — ежедневно фиксировалось продвижение минимум на 10 квадратных километров.

Что касается санитарной зоны в Харьковской области, ее создание осталось незавершенным — обстрелы Белгорода продолжаются. Ключевым населенным пунктом здесь по-прежнему является Волчанск, служащий прямым плацдармом для наступления на Белгород — и именно в этом плане российской армии важно не оставлять эту территорию. Стоит отметить, что украинские части на северном направлении демонстрируют высокую боеспособность, здесь нет таких проседаний, как на Донбассе. Хотя на Украине на командиров бригад, которые держат оборону в Харьковской области, заведены уголовные дела за то, что они прозевали наступление российской армии, их упорство в обороне заслуживает уважения.

Курская авантюра

К операции в Курской области Киев подошел обстоятельно в связи с необходимостью реабилитироваться за провал контрнаступления перед западными партнерами. На кону стояли поставки дальнобойного оружия и самолетов. Ожидания успеха в этом регионе были во многом сформированы успешным контрнаступлением в Харьковской области в 2022 году, когда иностранная техника позволила украинцам быстро продвигаться от поселка к поселку, занимая значительную часть территории. Той операцией командовал Сырский, что во многом определило его дальнейшую карьеру и особое доверие со стороны Зеленского.

Именно харьковский прорыв 2022 года породил веру в существование некоего «супероружия», способного переломить ход конфликта. Если в 2022 году это были мобильные группы на пикапах, то теперь ставка делалась на дальнобойное оружие, танки «Абрамс» и «Челленджер». Расчет строился, как и в 2022 году, на внезапности, вкупе с ударами по складам, пунктам снабжения и выявленным местам скопления личного состава, что увеличивало логистическое плечо, замедляя переброску подкрепления. После провала в Крынках силы ГУР к операции в Курской области не привлекались — Сырскому дали карт-бланш на использование наиболее боеспособных подразделений ВСУ.

Официальная версия от Зеленского о «превентивном ударе» для предотвращения российского наступления на Сумскую область не выдерживала критики. Как показали дальнейшие события, в районе не было достаточного количества российских войск, необходимого для подобной операции.

Реальной целью стала попытка механизированного прорыва ВСУ к Курской АЭС для последующего размена ее на Запорожскую АЭС и Энергодар во время назревавших переговоров. Однако украинское наступление захлебнулось благодаря отчаянному и героическому сопротивлению российских военных, не допустивших выход ВСУ на трассу к Курчатову. «Супероружие» не сработало — немецкая и американская техника горит точно так же, как и машины советского образца. Однако все это действительно стало черной страницей конфликта — был занят город Суджа, где погибли мирные жители, часть из них была вывезена или интернирована.

Некоторые военные аналитики НАТО считают, что ВСУ следовало ограничиться демонстративным прорывом и отойти, подтвердив тезис западных СМИ о неспособности России защитить собственную границу. Вместо этого курское направление внезапно стало для Киева приоритетным, туда начали перебрасывать лучшие резервы и технику. Судя по всему, это решение принималось на уровне Зеленского, а не военного командования.

За всем этим стояла определенная убежденность в скором переломе ситуации. Западные медиа создавали фантастическую картину российской реальности — от падающих из-за недостатка запчастей авиалайнеров до танков с моторами от стиральных машин и игровых приставок, с помощью которых запускают дроны. Этот параллельный мир, где крах противника «вот-вот наступит», во многом был создан российскими оппозиционными экспертами, ныне живущими за границей, чьи оценки крайне некритично воспринимались американской и европейской администрацией.

Характерно, что операция в Курской области сорвала намечавшиеся в Катаре переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, на которые обе стороны уже дали согласие. В этот же период проявились проблемы с комплектованием украинских частей — появились «бумажные» бригады, в которых практически не было личного состава, созданные исключительно для получения западной техники. Как заметил один из украинских командиров: «Зачем мне десять танков Leopard, если у меня всего два экипажа?» Украине нужно было бы переходить к предложенной еще в конце 2023 года Залужным стратегии тотальной обороны, но людей для ее реализации уже не было — украинские силы были растрачены на дерзкие, но бесплодные операции.

Готовность к компромиссам

Весь 2024 год прошел под знаком ожиданий, связанных с предстоящими выборами в США и фигурой Дональда Трампа. Реальный масштаб деятельности нового президента превзошел все прогнозы — речь идет не просто об отказе в помощи Киеву, а о требовании возврата потраченных средств через получение огромной доли украинских природные ресурсов, которое Зеленский сам опрометчиво ранее предложил. Акула клюнула, но вместе с крючком съела рыбака.

В этом контексте показательна история с Камалой Харрис. Зеленский, как и ранее в случае с бывшим премьером Великобритании Борисом Джонсоном, сделал ошибочную ставку, будучи убежден, что Трамп либо проиграет выборы, либо не доживет до них. Это привело к тому, что попытки наладить контакты с республиканцами начались слишком поздно. В результате сейчас переговоры идут без участия Киева, и Зеленский (или следующий президент Украины, если требования Трампа по проведению новых выборов в стране будут удовлетворены) будет приглашен к ним позже, когда основные параметры уже будут определены.

Примечательно, что переговоры проходят не только без Украины, но и без Европы. Республиканцы и российское руководство демонстрируют лучшее взаимопонимание в вопросах реальной политики, чем администрация Байдена с ее идеалистическим подходом.

Важным итогом года стало и то, что России удалось обойтись без новой мобилизации, ограничившись набором добровольцев за достойное денежное вознаграждение. Этих сил хватило для поддержания наступательных действий на одном-двух направлениях. При этом экономика страны не была переведена на мобилизационные рельсы, что говорит об отсутствии у Путина планов продвижения за пределы обозначенных в Конституции границ — то есть четырех бывших украинских областей, которые вошли в состав России осенью 2022 года.

Тем временем расстояние между российскими передовыми частями и границей Днепропетровской области сократилось менее чем до 10 км. Полученное же Украиной дальнобойное оружие, на которое возлагались большие надежды, не стало той «вундервафлей», которая способна переломить ситуацию. Оно оказалось серьезным аргументом в военном противостоянии, но не более того.

Ну а главный урок 2024 года — конечно же, необходимость трезвой оценки ситуации без самообмана и иллюзий. Конфликт оказался значительно сложнее, чем его часто представляют пропагандистские материалы с обеих сторон, и его разрешение требует не громких лозунгов, а прагматичного подхода и готовности к компромиссам.

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