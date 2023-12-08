Убийство бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, перешедшего на сторону России, всколыхнуло как украинскую так и российскую общественность. Спецкор RTVI Алексей Сочнев, знавший Киву лично, рассказывает о биографии этого человека, а также о том, кто может стать следующей жертвой теракта украинских спецслужб.

Кем был Илья Кива на Украине

В России Илья Кива малоизвестен, поэтому его смерть не вызвала тут такой бурной реакции. Он не успел стать здесь популярным, несмотря на то, что активно посещал телеэфиры. Зато его смерть вызвала эффект разорвавшейся бомбы в украинских СМИ. В течение пары дней на первых страницах различных изданий висела и продолжает висеть история про его убийство.

Несмотря на то, что его фигура кажется эпатажной, он был чрезвычайно важным человеком. Это не рядовой перебежчик, это не просто депутат Верховной Рады. Это человек, который занимал в структуре украинской власти далеко не последнюю роль. Он на протяжении долгого времени был советником бывшего министра МВД Арсена Авакова. Он возглавлял наркополицию всей Украины, и люди, которые знают историю борьбы с наркотиками, поймут, какие в этой сфере крутятся деньги не только на Украине — во всех странах мира. Эта должность позволяет знать всех коррумпированных чиновников и всю конъюнктуру криминального мира.

Российские военкоры в основном обрадовались его смерти, потому воспринимали его как бывшего члена «Правого сектора»*. Глубже копать никто не стал — и так, мол, с ним все ясно. А ведь достаточно с ним было поговорить (теперь, правда, остается только слушать записанные интервью), чтобы расставить все точки над «и».

При первой встрече с ним ты понимал, что перед тобой классический «браток». Скрыть свои замашки Киве не удавалось никак — ему бы малиновый пиджак надеть, и тогда бы образ был окончательно завершен.

Но сразу же возникают вопросы: а как такой человек вдруг попал в «Правый сектор»? Он же из Полтавы — откуда там, к чертям собачьим «Правый сектор» вообще мог быть? Эта организация развивалась в городах, в которых было достаточное количество молодежи, увлекающейся националистическими идеями — это Харьков, Киев и Днепр. Полтава — совсем другая история. Это город, в котором серьезные ребята решают вопросы по понятиям, и на такую ерунду не размениваются.

Когда начался Майдан, со всей Украины в Киев начали массово свозить на автобусах людей. Делалось это за деньги разных олигархов, бизнесменов и прочих заинтересованных лиц, чтобы создать массовку, которая поучаствовала бы в свержении Януковича.

Кива был среди них. Он собрал своих «братков» в Полтаве, поехал туда, на месте выяснял, кто тут самые крутые, кто решает вопросы. Оказалось, что вопросы решает Ярош, и он же был одним из самых крутых. Кива со своей решимостью и громогласным голосом произвел большое впечатление на лидера «Правого сектора», и тот тут же назначил его главой организации в Полтаве. Почему? Да потому что там у них практически никого не было — а тут явился человек с толпой спортивно сложенных ребят.

Если послушать Киву во времена, когда он из себя изображал украинского националиста, выглядит это очень смешно. Он имел свой взгляд на то, что собой представляют принципы. У него они всегда были только свои, а вся эта идеология оставалась чем-то исключительно наносным. Надо ему было тогда поддерживать «Правый сектор», поскольку эта организация была крутой и сулила власть и перспективы, — он, как человек, стремящийся к влиянию и деньгам, делал это. При этом, надо отметить, делал он это достаточно искренне.

Почему Кива с такой легкостью сменил идеалы

Я не считаю, что Кива — это какой-то там клоун. Это очень серьезная фигура, у него были огромные знания и данные о криминальной структуре Украины, страны, погрязшей в коррупции. Скорее всего, российским спецслужбам Кива принес очень много важной информации.

Что касается того, как происходила его трансформация, то в России с ее вертикалью власти, где все движения по ней более-менее понятны, очень сложно разобраться в том борще политики, который варится на Украине. Может создаться впечатление, что все украинские политики беспринципные, потому что меняют партии как перчатки. Возьмем Алексея Гончаренко, советника Зеленского Подоляка или секретаря украинского Совета нацбезопасности Данилова — они ведь в свое время были, фактически, за русский мир. Россияне плохо знают Украину.

Так или иначе, Кива в «Правом секторе» был чужим. Но к 2014 году за ним уже было уголовное дело по взяточничеству, его к тому моменту сажали на яму. Он искренне ненавидел систему. Поэтому в Майдане он увидел возможность отомстить своим врагам — на тот момент людям, связанным с Януковичем — и в целом роста и быстрого обогащения для таких «простых парней», как он.

Именно в то время, когда он руководил полтавским «Правым сектором», он стал заметен. Тогда он познакомился с министром МВД Арсеном Аваковым и произвел на него серьезное впечатление своими планами. После этого его назначили ответственным за всю движуху на востоке Украины. Кива сам рассказывал мне, что Аваков давал ему следить за тем, чтобы всевозможные нацбаты, которые в то время были созданы из-за плачевного состояния украинской армии, не слишком шалили. Именно Кива сыграл огромную роль в разгроме нацбата «Торнадо», членов которого осудили и посадили на самой Украине за пытки, изнасилования и грабежи — он написал про их преступления подробную докладную записку.

Тогда он пытался быть государственным служащим. За эту активную работу его повысили. Он получил звание подполковника, два наградных пистолета и занял место руководителя структуры, которую в России называли Госнаркоконтролем.

На этом Кива останавливаться не собирался. Однако Аваков терял свою силу. Постепенно начинала заходить речь о его увольнении. Обратно к националистам дверь была закрыта. Да, есть видео, в котором Кива говорит, что «растит своих детей в ненависти к России». Но у Кивы не было к тому моменту семьи. У него трое детей, но с женой они разошлись и он жил с другой женщиной гражданским браком. Чьих же детей он там собирался растить в ненависти? Это все громкие слова, рассчитанные на эпатаж. Тем же занимался депутат Милонов, а до этого Жириновский.

Врагов при этом у Кивы было очень много. Украинские националисты считали его уже тогда предателем. Он стал их врагом, когда вместе с Аваковым громил «Торнадо».

Он попытался сделать какую-то свою социалистическую партию, но уровень погружения в эту тему у Кивы сравним с уровнем Чебурашки — и тот, и другой были «за справедливость».

Видимо, он не очень понимал ситуацию, но когда прочитал, что все социалистические организации на Украине будут запрещать, то понял, что здесь ему труба. При этом ясно, что человеку хочется хорошо одеваться, ходить в спортзал, не быть стесненным в средствах.

В этот момент Киву замечает Виктор Медведчук и переманивает его в оппозиционную платформу «За жизнь» (ОПЗЖ), получая серьезного человека, молодого харизматичного парня, а с ним и всю его неформальную структуру, выстроенную им. Сам же Кива тоже был рад, потому что увидел в этом возможность дальнейшего своего развития как политика.

Что касается идеологических моментов, то здесь он просто осваивал ту терминологию, которая была принята в этой организации. ОПЗЖ — достаточно аморфное объединение, в которой была масса людей с разными взглядами, не обладавших какой-то стройной идеологией, хотя их и обвиняли в том, что они проводили пророссийскую политику. Они вырабатывали некую общую позицию и ключевые слова, которые надо было использовать — и Кива делал это.

Он раньше других понял, что будет происходить, раньше других начал говорить о том, что произойдет военный конфликт, из-за чего украинские депутаты обвиняли его в нагнетании ситуации. Тогда Кива начал радикализироваться, прекрасно понимая, что Украина в этом конфликте проиграет — ведь, как говорил он, России невозможно противостоять, она в любом случае победит. Кстати, Киву можно считать одним из тех, кто ошибался и дезинформировал свои связи в Москве. Именно он говорил, что в украинских городах жители выйдут встречать российские танки с хлебом-солью.

Зачем Кива понадобился России и чем занимался в последнее время

Такой спикер — подарок для российского телевидения, ведь Кива был очень экспрессивным.

Жириновский умер, и кто еще будет так выступать, как он? У всех остальных это выглядит наигранно. А Кива был искренний.

На Украине у него отжали весь бизнес, он потерял все. За несколько дней до убийства, ему влепили 14 лет с конфискацией всего имущества. Так что он всерьез ненавидел нынешнюю киевскую власть.

Плюс, конечно, на него очень сильно повлияла история с ЛГБТ* (тем самым, которое Верховный суд на днях признал экстремистской организацией). Единственная вещь, которая оставалась в нем неизменной — это неприятие, как он говорил, «пидорасов», с которыми он был готов сражаться везде, как комиссар Жюв с Фантомасом.

Когда Украина начала предпринимать попытки интегрироваться в европейское общество, у него вообще крышу сорвало. Он строчил посты в соцсетях о своем неприятии геев буквально каждый день. Украинский омбудсмен по правам человека официально обращался к Авакову с требованием снять Киву с позиции советника министра МВД за гомофобию.

Кива же все чаще припоминал, что Россия и Беларусь борются с этим явлением, поднимают уровень духовности, а Украина за свое попустительство ему будет гореть в аду. Он кстати, был верующий человек, и для него этот момент был важен. Людям, у которых нет убеждений и веры, очень сложно понять тех, кто во что-то верит.

И вот в свою миссию борьбы с ЛГБТ Кива верил истово и всегда.

При этом в российскую политику дорога ему была закрыта — после «Правого сектора» и военного опыта в составе добробата это просто невозможно. Кива и сам не собирался ей в России заниматься. Он всегда говорил, что хочет вернуться на Украину, но только тогда, когда Зеленский покончит с собой — этому, собственно, был посвящен последний пост в его телеграм-канале.

Охота за ним шла серьезная. В Испании, куда он выехал в январе 2022 года, за ним уже следили, продолжили следить и в России. Он постоянно менял место жительства. В этот подмосковный отель, около которого его убили, он тоже переехал недавно. Кива старался прятаться, как мог, нигде не публиковал информацию о своих передвижениях. Даже чтобы записывать свои видеокружки в телеграме, он выходил в лес и делал это на фоне елок и березок, чтобы было вообще непонятно, где он находится. Это не помогло.

Почему в последнее время терактов становится все больше

Убийство Ильи Кивы — очень серьезная операция, которую исполнил профессионал. Этот отель расположен буквально в медвежьем углу, в тупике. Выбраться оттуда можно только через Звенигород. Вокруг лес, сугробы, уйти можно только на лыжах.

Для совершения такого покушения нужно было изучать повадки жертвы не менее двух недель. Проделана очень серьезная работа, убийца скорее всего попал на видео, а, возможно, и снимал дом в этом же поселке. И я удивлен, что он до сих пор не задержан.

За последние почти два года Украина в сумме смогла провести около ста терактов — на новых территориях и в старой России. Не во всех них погибли люди — где-то были просто раненые, где-то их не удалось довести до конца. По статистике, которую я веду, чаще всего в них использовалось взрывное устройство, закладываемое под автомобиль или под кресло водителя. Самое большое количество таких терактов происходит в Херсонской и Запорожской областях.

Возникает резонный вопрос: почему это происходит? Прежде всего, следует отметить, что эта практика поставлена на поток. Судя по датам терактов, ими занимается большая группа и сразу несколько спецслужб. Потому что, например, были случаи, когда в один день происходило три таких инцидента, и одна спецслужба определенно не может готовить три теракта одновременно.

Ответ на вопрос о том, почему эти теракты в последнее время участились, лежит на поверхности. Украина понесла серьезные репутационные потери из-за публикаций в западных СМИ о конфликте в военно-политическом руководстве страны, что привело к отказу в поставках военной помощи в желаемом масштабе, а также к сворачиванию макрофинансовой помощи. На фоне этого негатива им просто необходимо взбодрить и обывателей, и военнослужащих, и показать какую-то молниеносную победу. Это получилось.

В блогах украинских активистов радость: достали Киву, — значит сможем достать и Путина.

Не стоит забывать, что в один день с Кивой убили и достаточно знакового экс-депутата ЛНР Олега Попова. В России его не знают, зато его очень хорошо знают в Луганской области, поскольку он возглавлял народную милицию (то есть ополчение) ЛНР.

Так что бояться следует многим. На фронте у Украины проблемы, а значит терактов станет больше. Существует список людей, которых хотят устранить. Об этом мне известно со слов одного из координаторов партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова» Михаила Акселя, который рассказал, что на него выходили сотрудники ФСБ, сообщившие ему о его нахождении в этом списке на устранение. Людей в нем много, охранять их всех не получится, и потому их предупредили, что меры по своей безопасности они должны принимать самостоятельно.

У меня есть предположение, что Захар Прилепин уехал и спрятался в Нижегородской области, запустив дезинформацию о том, что едет на фронт. Однако его все равно выследили и подорвали. Тот же Олег Царев также подвергся нападению, но выжил. И главный вывод из всего этого напрашивается неутешительный — у наблюдается провал оперативной работы российских спецслужб.

Впереди россиян ждет еще очень много терактов, которые буквально станут рутиной.

Если убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского Кремль комментировал, то по поводу Кивы Песков ничего не сказал, а отправил за комментариями в СК.

Я разговаривал с приятелем, который работает в Херсонской области на рядовых чиновничьих позициях, и он рассказывает, что из-за этих историй люди очень боятся работать с российской администрацией, опасаясь, что их убьют. Очень тяжело найти тех, кто готов работать.

Это и неудивительно — чтобы быть чиновником в Запорожской, Херсонской, Донецкой или Луганской областях надо обладать по-настоящему партизанским чутьем. Регулярно проверять свою машину, смотреть под кресло, подмечать, кто ходит в округе. Не каждый такое вытянет. Еще один важный момент: россияне не видят работы российских диверсантов на другой стороне, зеркального ответа нет.

Вопрос о том, как это предотвращать, стоит остро. Если не получается учиться на своих ошибках, то надо вызывать с пенсии специалистов, которые являются настоящими профессионалами в этой сфере. А тем людям, на которых уже было совершено покушение, не стоит пока расслабляться. Опыт показывает, что цель не бросают и по возможности пытаются поразить снова.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

* запрещенная в России экстремистская организация