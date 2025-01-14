Фронт на Украине не стоял на месте во время новогодних праздников. Военный аналитик RTVI Алексей Сочнев рассказывает о том, смогли ли ВСУ добиться успеха в Курской области, где улучшила свое положение российская армия, а также о намечающихся контурах мирного процесса.

Кто наступает, а кто отступает в Курской области

Пока россияне в большинстве своем отмечали новогодние праздники, в информационных каналах, посвященных военным действиям, шло обсуждение предполагаемого контруадара ВСУ. Данные объективного контроля можно было трактовать по-разному, поэтому и направления его назывались разные: Брянская область, Белгородская, Курская… Говорили даже о возможности повторения попытки украинских военных создать новый плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Я неоднократно в прошлых своих колонках писал о невозможности нового крупного контрнаступления ВСУ и не ошибся в своих прогнозах.

Существует слишком много активных участков фронта, везде идут интенсивные бои, поэтому резервов у украинского командования очень мало и их необходимо постоянно перекидывать на возникающие вновь и вновь проблемные участки на линии боевого соприкосновения. Новобранцев искать негде — «бусификация», которую проводят работники ТЦК в отношении подлежащих призыву украинских мужчин, не дает существенных результатов, а добровольцы закончились.

Поэтому мы и увидели то, что увидели. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский собрал где-то две тысячи человек личного состава, пару десятков единиц бронетехники и бросил их в атаку на северо-востоке от Суджи в Курской области. Я не скажу, что она оказалась слабой — это была серьезная акция. Однако украинская разведка, видимо либо не доработала, либо была дезинформирована, либо действительно сочла, что самое слабое место — направление на Большое Солдатское.

Поясню для тех, кто не очень разбирается в географии Курской области: это село — тупик. После того как ты займешь его, дальше двигаться некуда. Так что, скорее всего, украинское командование, осознавая количество имевшихся в его распоряжении сил, планировало просто продемонстрировать, что оно еще способно на некоторое расширение контролируемой ВСУ территории. Оно провело эту операцию в большей степени для пиара, чем в надежде достичь реального военного успеха и развить его.

Но и эти их усилия оказались безрезультатными, несмотря на то, что в информационном поле в течение практически двух дней им удавалось удерживать интригу, пользуясь тем, что с курского направления новости доходят в очень скудных объемах. Судя по данным объективного контроля, в атаке участвовали около 20 единиц бронетехники, и практически все они были подбиты на подходах к селу Бердино. Десант рассредоточился по местности, и в последующие дни российские военные занимались его ликвидацией.

Здесь стоит отметить, что российская армия избаловала блогеров и обывателей своим продолжительным и планомерным наступлением. Поэтому любая атака украинских военных в информационном поле теперь воспринимается зачастую как окончание этой условной «полосы везения», а то и как поражение.

Параллельно с этим произошло другое событие. Российские военные в Курской области пошли на штурм в районе Погребков и Свердликова, и за три дня им удалось отбить более 10% территории, остававшейся под контролем ВСУ.

Эти события, кстати, тоже вызвали фурор среди военблогеров, которые на этот раз уже стали говорить о начале боев за Суджу, что, конечно же, тоже не соответствовало действительности.

Да, до окраин Суджи около семи километров. С обывательской точки зрения — совсем небольшая цифра. Но нужно учитывать, что речь идет о лесистой местности, насыщенной дронами, человеческой силой и техникой. Любителям победных реляций также стоит присмотреться к рельефу местности — она холмистая, окружена реками. Если ВСУ не покинут Суджу сами (а я в это не верю), нас ждут тяжелые бои за нее.

Зеленский на днях назвал операцию в Курской области «одной из самых успешных для ВСУ». Это подтверждает мое мнение, согласно которому удержание части этой российской территории — самое важная задача для ВСУ сейчас. Украинская сторона практически и не скрывает, что хочет разменять ее на возможных мирных переговорах.

Чрезвычайно наивное поведение со стороны Зеленского — как, впрочем, и многое из того, что он делает. Во-первых, если ты уже озвучил, что не собираешься удерживать эту территорию, почему бы не подождать, пока ты сам ее оставишь. Во-вторых, действия украинской власти, «отважно борющейся с агрессором» после вторжения в Курскую область, которая никогда не была частью Украины, сразу вызвали вопросы среди леволиберальной публики, до этого однозначно ее поддерживавшей.

Как развиваются события на других участках фронта

В Харьковской области, близ Волчанска мы наблюдаем позиционный тупик. На купянском направлении происходит постепенное осторожное приближение к самому Купянску с попыткой создания российских плацдармов на правом берегу реки Оскол — впрочем, пока неясно, насколько они в действительности серьезны. На северском направлении мы наблюдаем «качели» вокруг укрепрайона Белогоровки. Россияне занимают позиции, потом украинцы их отбивают, и все это тянется с 2022 года без особого успеха с той или другой стороны.

Но основные боевые действия происходят на других направлениях. За новогодними праздниками большинство россиян не заметили взятия Курахова. Хотя Минобороны признало это только 10 января, фактически ВСУ сдали город 6 января, и до тех пор продолжалась его зачистка — пока не был проверен последний подвал.

То, что Курахово обречено, я писал и ранее. Но никто из военных аналитиков не предполагал, что это произойдет так быстро.

В этом городе все благоприятствовало его долговременному удержанию. С севера он защищен водохранилищем, а его западная часть представляет собой промзону, которую можно оборонять в течение продолжительного периода времени — как это было, например, в Авдеевке. Однако этого не случилось, и единственной причиной тому я вижу только нехватку личного состава у ВСУ. Ее было просто некому защищать. Потому не было и долгих боев за нее, не наблюдалось и хаотичного отступления. Там просто никого не было, кроме чрезвычайно ограниченного контингента, прикрывавших отход, потому что люди нужны на курском направлении и под Покровском.

Курахово — достаточно большой город в Донецкой области. После его взятия выполнены две важные задачи. Прежде всего, был срезан Кураховский выступ и выровнялась линия боестолкновения, таким образом открыв возможность для российской армии наступать широким фронтом.

Важно взятие Курахова и с точки зрения купирования угроз. Этот город находился буквально в шаговой доступности от Горловки и Донецка, и именно из него велись артобстрелы этих населенных пунктов буквально в круглосуточном режиме. Кстати, с падением Курахова можно, что называется, «поставить галочку» — на этом вся старая линия обороны, которая была построена во времена войны в Донбассе, перестала существовать.

Серьезным достижением этих январских дней стало подтверждение полного контроля над микрорайоном «Северный» в Часовом Яре. Однако в ближайший месяц ждать падения города не стоит, как бы военблогеры этого ни хотели. Прежде всего, там недостаточно личного состава для быстрого продвижения, да и огрызаются ВСУ вполне серьезно.

А вот где у российской армии действительно есть серьезные успехи — так это в Торецке, о взятии которого, я уверен, Минобороны сообщит со дня на день. Сейчас, по моим сведениям, идет активная зачистка города, и гарнизон ВСУ его оставил. После Торецка не за горами битва за город Константиновка, считающийся «воротами» Славянско-Краматорской агломерации.

Самым жарким направлением после курского остается покровское. На нем в последнее время шли серьезные бои за село Шевченко, находящееся в предместьях Покровска, которое российская армия неожиданно взяла под контроль и в целом неплохо расширила здесь свои позиции. Однако ожидать активных штурмов самого города не стоит, пока российские войска не выполнят все свои задачи на подступах к нему — и это работа не на пару дней.

Интересно, что именно сюда бросили новосозданную 155-ю бригаду ВСУ им. Анны Киевской, которая должна была попытаться контратаковать. Особых успехов она не смогла добиться, а украинский военкор и пропагандист Юрий Бутусов рассказал, что после того, как она была создана, ей выдали вооружение, которое не стреляет, мины, которые не взрываются, и так далее. И все это засвидетельствовано в виде заведенных уголовных дел на ответственных лиц. Более того, бригада проходила обучение во Франции, где часть ее личного состава сбежала.

Сейчас ВСУ необходимо переходить в глухую оборону. Смогут ли новые бригады позволить сделать это? Сомнительно. В то же время у российской армии под Покровском есть богатый выбор направлений для наступления.

Не лишним будет напомнить и о том, что до административной границы с Днепропетровской областью от крайних населенных пунктов, занятых здесь россиянами, осталось около 11 км. Между ними почти нет других сел, и расстояние это при желании можно будет пройти быстро. Пойдет ли российская армия дальше — вопрос уже не к военным, а к политическому руководству России, и я, пожалуй, не буду пытаться угадать, каким будет ответ на него.

Великая Новоселка, которая находится на стыке Донецкой и Запорожской областей, пребывает в тактическом окружении после того, как россияне заняли Нескучное. Там не осталось ни одной дороги, не контролируемой российской армией.

Ее штурмы могли бы начаться еще в середине декабря прошлого года, но их не было. Это очень хорошо укрепленный населенный пункт. Видимо, российское командование серьезно подошло к изучению фортификационных сооружений и решило просто выдавливать гарнизон ВСУ из этого населенного пункта, заставляя его уйти без серьезных боевых действий в нем.

Я думаю, что Великая Новоселка, как и Торецк, будет взята в январе, после чего, скорее всего, придут в движение в сторону Запорожья те силы российской армии, которые сейчас стоят в ожидании по всей линии фронта в Запорожской области. Это в том числе и группировка войск, находящаяся сейчас к югу от областного центра около Каменского.

Что хочет Трамп от России и Украины

Как бы кто сейчас не ужасался или не смеялся над геополитическими устремлениями Трампа по присоединению Гренландии и Канады, а также возвращению Панамского канала, я отношусь к таким заявлениям серьезно. Они интересны не только как сферический конь в вакууме, но и как имеющие отношение к украинскому конфликту.

Эти заявления наносят непосредственный удар по позициям тех, кто выступает на стороне Украины. Весь политический истеблишмент западного мира настаивал на том, что границы современного мира нерушимы, остановились, замерли. Когда Путин говорил про Косово, ему отвечали, мол, найди на карте это Косово! То, что для него было серьезным прецедентом, для остальных казалось мелочью и неважным.

Теперь же Трамп ставит политические элиты в совершенно неудобное положение. Он демонстрирует аппетит к территориальным приобретениям, перед которым претензии Путина мгновенно меркнут. Украина сразу если и не выбывает из дискурса, то отходит на второй план. Ее проблемы не касаются большинства западных стран напрямую, в отличие от передела мира, на который претендует избранный президент США.

Самое интересное, что если в случае с Россией ей могли пригрозить США, то в отношении подобных действий со стороны Америки это делать просто некому.

Когда самая значительная держава мира начинает проводить такую политику, договариваться о разделе Украины уже можно вполне смело, поскольку табу на такие переговоры снято.

В свою очередь Зеленский определенно находится сейчас в напряженных поисках. Если обычно он выступал жестко и уверенно, то в последнем интервью откровенно нервничал и скатился до подзаборной брани. Видно, что человек находится в критической ситуации и хорошего выхода у него нет.

Зеленский постоянно говорил, что без Украины переговоры о мире невозможны, и западные лидеры соглашались с ним. Теперь мы видим обратную ситуацию. Разговоры о мире идут без Украины, по разным направлениям и с разными участниками. Встреча Путина с Трампом анонсируется, а о встрече Трампа с Зеленским что-то ничего не слышно.

Все эти звоночки для Зеленского очень тревожные. Его, как человека очень эмоционального, загоняют в ловушку, которую он сам для себя и построил, запретив себе же вести переговоры с Путиным и выдумывая недостижимые цели. Те люди, которые вешали ему лапшу на уши, убеждая в возможности отбить Крым военным путем, конечно, тоже обманули его, но он был рад обманываться.

Интересно, что именно Зеленский остается надеждой противников переговоров с российской стороны, тех, кто хочет отпраздновать День Победы в Киеве. Его непримиримая позиция ведет к полному поражению вооруженных сил Украины.

Но вернемся к фронту — дальнейшее сопротивление ВСУ может выезжать только на двух коньках: на финансовой поддержке со стороны все тех же Соединенных Штатов и степени боеспособности украинской армии. Вряд ли первая останется на том же уровне, как при Байдене, а уж что может прибавить боеспособности ВСУ, остается только гадать. Запад видит спасение ситуации в мобилизации с 18 лет, а Киев сопротивляется. Но не потому, что не хочет, а потому что понимает, что людей этого возраста на Украине осталось катастрофически мало, они либо уехали из страны, либо имеют бронь. Призыв оставшихся не изменит ситуации с провалом мобилизации, но признавать это никто не будет, так как выгоднее продолжать торг.

Зеленского от предыдущего президента Украины Петра Порошенко отличает реактивность и наивность. Думаю, что во время своей президентской кампании он действительно искренне думал, что ему будет достаточно поговорить «с Володькой по душам» и все наладится. Точно так же он потом уверовал в «дьявольскую сущность» своего российского визави и несокрушимость украинской армии.

Сейчас он не принимает очень выгодную карту, которую ему подкидывает Трамп: перемирие с заморозкой конфликта. Нет, он требует «прочного мира» на условиях Украины. Тот же Порошенко понимал важность Минских соглашений, которые позволили ВСУ получить передышку, перегруппироваться и переоснастить вооруженные силы.

Зеленский не хочет играть партию Трампа, хотя она явно не в пользу Путина. Он не оставляет себе пространства для маневра. Эффективно заниматься политикой такого уровня, связав себя по рукам и ногам, невозможно.

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