Пока в Саудовской Аравии идут переговоры о перемирии, ВСУ пытаются закрепиться в приграничье Белгородской области, а российская армия совершила внезапное продвижение под Запорожьем. О событиях на линии фронта и в дипломатической сфере рассказывает в своей колонке военный аналитик RTVI Алексей Сочнев.

Чего хотят добиться ВСУ в Белгородской и Курской областях

Нападение на Белгородскую область поставило в тупик практически всех, кто следит за ситуацией на фронте. Я изучил множество источников, но четкого понимания происходящего ни у кого нет — только догадки. Некоторые полагают, что это попытка сгладить ситуацию в Курской области или не дать России развернуть собранные там резервы для удара по Сумской области. Но я считаю, что все эти объяснения — лишь попытка найти логику там, где ее мало.

На мой взгляд, единственный реалистичный вариант — политическая задача увеличить количество занятой российской территории. Неважно где — в Брянской ли, в Белгородской ли области. Прорыв в эти села не стал неожиданным, и подготовку украинцев к атаке отследили заранее. Территория была хорошо заминирована, стояли противотанковые заграждения. Разминирование и прорыв проводились ВСУ с большим количеством потерянной техники.

Перспектив у этого наступления, честно говоря, нет.

Украинцев из белгородского приграничья однозначно выбьют и закрепиться им там не дадут. Эффекта неожиданности не было, глубокого прорыва не произошло. Силы и средства, которые подвозятся дополнительно, также будут уничтожены. Это билет в один конец.

В Курской области продолжается наступление российских войск. Линия обороны, которую сейчас занимают ВСУ, опирается на четыре последних оставшихся под их контролем населенных пункта — Олешню, Гоголевку, Гуево и в меньшей степени Горналь.

Сейчас украинская сторона старается как можно дольше удерживать нынешнюю линию боевого соприкосновения, чтобы предотвратить дальнейший обвал фронта в сторону Сумской области. Но рано или поздно боевые действия переместятся и туда — превосходство российской группировки на этом направлении огромное. Если сейчас продвижение кажется медленным, то только потому что основная задача, взятие Суджи, уже выполнена. Идет перегруппировка и наращивание сил для дальнейшего давления на противника.

По моим предположениям, вытеснять будут примерно на 20 километров от Суджи, и новая линия боевого соприкосновения пройдет от Владимировки до Юнаковки в Сумской области. В сети уже были сообщения, что во Владимировку залетали российские штурмовики, а в Юнаковке активно работают дроны. Все это делается, чтобы у Суджи больше не возникло проблем с повторным вторжением, вариант которого, как мы видим по Белгородской области, украинское командование наверняка держит в уме.

Началось ли российское наступление на Запорожье

С запорожского и херсонского фронтов были сняты относительно свободные силы ВСУ и переброшены под Красноармейск (украинское название — Покровск) для стабилизации обстановки и организации встречных атак. Российское командование не могло этим не воспользоваться и тут же организовало локальное наступление на западе Запорожской области.

В результате этого тактического маневра были взяты Малые Щербаки, Степовое и Щербаки — всего три села. Лобковое ушло в так называемую «серую зону» — его взять сложно, потому что там все разрушено, и ни одна из сторон физически не может в нем закрепиться, а значит и контролировать. После этого российские силы попытались продвинуться к Каменскому. Таким образом, мы не увидели широкомасштабного наступления, а только прощупывание возможностей и улучшение позиций.

Что происходит там сейчас, сказать сложно. В последнее время анализировать обстановку стало значительно труднее, поскольку важный источник информации — украинский ресурс Deep State — в последние недели почти не предоставляет данные или делает это с большим опозданием. Есть и «глухие» направления с российской стороны, где нет медийно активных военных, и это — одно из них. Однако уже сейчас эти движения — тревожный звоночек для ВСУ, поскольку они однозначно указывают на попытку создать плацдарм для охвата города Орехов и контроля трассы, ведущей к Запорожью.

Есть ли успехи у российской или украинской армий на других направлениях

В последние недели многие украинские военные каналы активно распространяли информацию об успехах на покровском направлении. Говорили о контратаках и занятии населенных пунктов. Но когда я детально проанализировал ситуацию по всем упомянутым точкам, все оказалось не более чем пустыми словами. Котлино и Песчаное — под контролем ВС РФ, Шевченко также успешно удерживается российскими войсками. Я не отрицаю, что попытки отбить эти населенные пункты были, и временами россияне действительно отходили, но потом снова занимали прежние позиции.

Общий вывод таков: за последние недели все попытки ВСУ перехватить инициативу и продвинуться вперед не увенчались успехом. Даже занять Демидовку в Белгородской области, где изначально не было российских военных, они не смогли. Это свидетельствует о недостаточном техническом и человеческом ресурсе у ВСУ. За три недели информационной подготовки о якобы продвижении на разных направлениях не было достигнуто ни одного результата, о котором можно было бы сказать: «вот, этот населенный пункт мы отбили».

Такая же ситуация в Торецке, который ВСУ пытались снова занять. В итоге украинские подразделения заскочили в узкий «мешок», простирающийся до центра города, но я очень сомневаюсь, что кто-то из зашедших вернется с этой операции. Неприятностей российским силам они принесли много, ненадолго затормозили продвижение ВС РФ, но как успех это засчитать никак не получается. Для полноценного контрнаступления сил у ВСУ не хватило, никаких боев за фланги города, мы не увидели.

Подводя итог тому, что мы наблюдаем, можно сделать вывод: сейчас у ВСУ нет никакого центрального плана действий.

Мы видим совершенно хаотичные, не связанные между собой движения. Что не удивительно, так как в руководящем составе военных устроен погром — Зеленский снял главу Генштаба, уволил генерала, который командовал в Курской области. Командный состав ВСУ в ожидании уголовных дел, так как решение об отступлении из Суджи и окрестностей было принято ими самостоятельно, без приказа из центра. И только потом, постфактум оформлено, как решение Сырского.

Говоря о российской армии, отмечу, что многие пишут о возможном ее выходе к Сумам. Здесь стоит остудить горячие головы: даже если ВСУ полностью уйдут из Курской области, на их плечах возможно будет создать только санитарную зону, но сами Сумы занять не получится. Сейчас это фактически военный город, укрепленный и хорошо снабжаемый. Он был военный центром всей Курской операции. Штурмовать такое место было бы стратегической ошибкой. Максимум, что мы увидим — создание 20-километровой санитарной зоны и более активные ежедневные атаки дронами по Сумам, чтобы ограничить возможность ведения боевых действий в сторону Курской области.

Кроме того, можно отметить, что в Часовом Яре центр города уже постепенно занимают вооруженные силы России. Там идет медленное продвижение и бои в застройке. На других участках фронта серьезных продвижений пока не наблюдается. Они, скорее всего, будут позже, поскольку главным сражением марта была битва в Курской области.

От противостояния к диалогу

Сейчас переговорный процесс пришел ровно на те позиции, с которых началась Курская операция. В то время кулуарно обсуждались ненанесение ударов по энергосистеме как России, так и Украины, и обе стороны на эти переговоры согласились.

Переговорный процесс неизбежно будет сложным. Каждая сторона будет обвинять другую в его затягивании. Это естественно, поскольку слишком много сложных моментов предстоит обсудить. Со стороны Украины изначально была задана высокая планка требований. Огромное достижение Соединенных Штатов состоит в том, что они вообще смогли усадить за стол как Россию, так и Украину.

Те, кто несколько лет назад следил за ходом Минских соглашений, вполне справедливо ожидают, что Украина может в любой момент и на любом этапе сорвать переговорный процесс. Мы уже видели это — сразу после объявления американцев о согласии сторон произошел взрыв газораспределительной станции в Судже, которую российские силы берегли как зеницу ока.

Обе стороны быстро раскачиваются и начинают жестко реагировать на любые публичные заявления. Поэтому для США, как медиатора, важно сделать эти переговоры более рутинными и техническими. Мы увидели важный момент, когда переговорщик Трампа Стив Уиткофф впервые озвучил позицию России — о том, что в новых регионах проходили голосования, что они вошли в состав России, и что именно это будет обсуждаться. Это очень важно, поскольку позиция Зеленского озвучивалась со всех возможных площадок, а когда идут переговоры, нужно слушать обе стороны.

Сейчас ищутся юридические пути того, каким образом Украина могла бы признать новые территориальные реалии. Даже если бы часть украинской делегации была согласна на эти условия, существуют серьезные проблемы, связанные с украинской Конституцией и другими законодательными актами, которые не позволяют это сделать просто так.

Как только будут закреплены новые границы, станет реальным обсуждение введения миротворцев. Европа хочет сделать это прямо сейчас, эту идею продвигал президент Франции Эмманюэль Макрон. Но это привело бы не к урегулированию, а к заморозке конфликта. Ведь если границы не зафиксированы, их всегда можно двигать, что создаст почву для постоянных провокаций. Полное международное признание новых границ будет достигнуто не очень быстро, но его темпы не стоит недооценивать. Это произойдет благодаря лоббистским возможностям США среди западных партнеров и России на Глобальном Юге.

Если украинская сторона упрется и не будет говорить о возможности признания новых границ — переговоры будут сорваны. Есть и еще одна важная переменная — выборы на Украине. Если Зеленский не будет уверен в своей победе на них, переговоры тоже могут быть сорваны.

Может ли Россия полностью занять территории новых регионов за время переговоров

Если говорить о возможностях России занять всю территорию ЛНР и ДНР военным путем, то силы на это есть. Выйти на границы ЛНР Россия может в этом году, с ДНР сложнее и судя по темпам продвижения это задача в этом году не может быть решена, даже при условии значительных прорывов фронта.

В ДНР из действительно крупных населенных пунктов Россия не контролирует Славянск, Краматорск и Константиновку. Сейчас все действия на Донбассе сосредоточены вокруг двух городов — Красноармейска (Покровска) и Константиновки. Их взятие может начаться в 2025 году. Для того чтобы бороться за Славянск и Краматорск необходимо создать плацдармы для наступления, что, скорее всего, возможно сделать только к следующему году. Для продвижения к этой агломерации должен быть решен вопрос с Часовым Яром, нужно отвоевать Красный Лиман, а к нему пока россияне только подступают. Для продвижения к Запорожью необходимо создать условия для занятия Орехова и Гуляй-Поля. Бои за эти населенные пункты не ведутся, но продвижение в их сторону наметилось.

Самый сложный вопрос — с Херсоном. Чтобы войти в город, есть два пути: либо после взятия Запорожья идти в его сторону вдоль Днепра, либо форсировать Днепр. Хотя многие пишут, что в Херсоне почти не осталось живой силы противника, кроме операторов дронов, это не облегчает задачу. Дроны сейчас — основная ударная сила, во многом заменяющая артиллерию, и они эффективно противодействуют попыткам форсирования Днепра.

В то же время, несмотря на нетерпеливость Трампа, команда которого сливает СМИ информацию о желании достичь перемирия уже к Пасхе, даже достижение договоренностей о прекращении ударов по инфраструктуре и энергетическим объектам — это серьезный успех первого этапа переговоров. Так что напоследок обнадежу: несмотря на продолжающиеся интенсивные бои, переговорный процесс движется, и мы скоро увидим его результаты. Если, конечно, он не будет намеренно сорван одной из сторон.

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