Верховный суд России объявил 30 ноября «международное движение ЛГБТ*» экстремистским. Несмотря на то, что в стране уже существует закон о недопустимости ЛГБТ-пропаганды, а сама организация с таким названием нигде не зарегистрирована, это решение накладывает на граждан дополнительные ограничения. О том, почему оно было принято и кого теперь могут привлечь к ответственности за сотрудничество с «движением ЛГБТ», рассказывает RTVI партнер коллегии адвокатов «Фрейтак и сыновья» Вадим Багатурия.

Что стало причиной такого решения Верховного суда

Прежде всего стоит отметить чрезвычайно расплывчатую формулировку федерального закона о противодействии экстремистской деятельности. Критерии, по которым суд относит кого-либо к экстремистам очень неконкретны. Это открывает огромное поле для злоупотребления правом со стороны чиновников.

Я полагаю, что признание «международного движения ЛГБТ» экстремистской организацией является продолжением планомерной политики Российской Федерации в отстаивании семейных ценностей, которые были у нас дополнительно прописаны в Конституции во время недавнего принятия поправок к ней.

Это чисто российский тренд на противопоставление классических межполовых отношений тому, что сегодня приобрело формы настоящего безумия с Северной Америке, где гендеров стало гораздо больше двух биологических полов, что создает колоссальную социальную напряженность. Так что решение суда о признании ЛГБТ экстремистской организацией вполне укладывается в парадигму отечественной Конституции.

За какие действия теперь можно понести уголовную или административную ответственность

Уголовная ответственность наступает за организацию деятельности экстремистской организации, то есть за вовлечение в эту деятельность других людей путем уговоров, угроз, убеждения или подкупа. К уголовно наказуемой деятельности также относятся само участие в экстремистской организации, ее финансирование.

Если вы переведете деньги на нужды экстремистской организации, то Росфинмониторинг может внести вас в список экстремистов и заблокировать все ваши счета. Так что таким образом вполне можно будет вычеркивать из экономической жизни «неблагонадежных» бизнесменов, которые донатят организациям, связанным с ЛГБТ.

К административной ответственности приведет распространение информации о таких организациях без соответствующей маркировки, пропаганда их целей и деятельности, а также распространение экстремистских материалов (то есть любых материалов, которые экстремистской организацией издаются).

В связи с этим я прогнозирую, что политики и активисты ЛГБТ-сообщества, которые будут использовать символику этой запрещенной ныне организации, пропагандирующие ее цели и интересы, а также вовлекающие других граждан в подобную деятельность, однозначно будут преследоваться в России.

Для этого им не нужно официально вступать в саму организацию непосредственно, заключая с ней трудовой договор — достаточно формального «сочувствия» и небольшого участия.

Можно было бы возразить, что за неимением у «международного движения ЛГБТ» устава невозможно определить и его цели. Но здесь я могу ответить, что голь на выдумки хитра. Наши правоохранители, если потребуется кого-то привлечь по административной или уголовной статье за взаимодействие с ЛГБТ-сообществом, запросто всё распишут.

Если мы вспомним дело о хулиганстве в храме Христа Спасителя, где Pussy Riot совершили непотребство, то следователи в качестве обоснования незаконности действий девушек прописали в их обвинении положения, установленные Трулльским собором эпохи средневековья. То есть они раскопали эту информацию и вменили в вину участницам группы нарушение правил, не имеющих никакой связи с реальностью.

Тем не менее, если какая-то древняя норма не отменена или не утратила силу, то она продолжает применяться. Фактически, признавая международные правовые акты в качестве части национального законодательства, Россия подписалась и под признанием положений того самого Трулльского собора. Так что, повторюсь: если будет очень нужно, наши следователи всегда найдут выход.

Как можно объявить экстремистской несуществующую организацию

Надо понимать, что организация — это не всегда офис, печати, счета в банке и так далее. Движение — это, грубо говоря, некая совместная деятельность активистов по тому или иному вопросу.

Скажем, есть организации GreenPeace, она имеет юридическое лицо, но, тем не менее, она же начиналась как движение активистов по защите экологии. GreenPeace в России признали нежелательной организацией, и таких движений достаточно много.

Поэтому сейчас бы я, сильно не вдаваясь в подробности, предостерег граждан от пропаганды или участия в каких-либо публичных спорах в интересах запрещенных в России экстремистских организаций, потому что это чревато правовой ответственностью.

Даже если вы внутренне не согласны с решением Верховного суда, обсуждайте его у себя на кухне, в кругу друзей, семьи. Но ни в коем случае не высказывайте свою точку зрения относительно правильности или неправильности действий властей в социальных сетях или где-то на публике.

Потому что, когда уже есть судебное решение, и оно вступило в законную силу, бессмысленно что-либо доказывать. Ты всегда окажешься крайним.

Какая судьба ждет гей-бары

Частная жизнь относится к одной из конституционных ценностей. За то, кто с кем спит, — в том числе с «трансформерами», как сказал Путин, — у нас уголовной или административной ответственности не предусмотрено. Если человек испытывает подобные желания, то он их может реализовать. Но важно в процессе их реализации не заниматься пропагандой. То есть если ты приходишь в бар и начинаешь случайному мужчине рассказывать о преимуществах однополой любви, то это может вполне сойти за административный состав о пропаганде запрещенного «движения ЛГБТ».

И тут как раз важно разделять частные беседы и пропаганду. Если кто-то с глазу на глаз обсуждает половую жизнь гомосексуалистов — это одно. А когда кто-то рассуждает о преимуществах такой жизни, это уже в соответствии с законодательством России является административно или уголовно наказуемым деянием в зависимости от степени усердия, прилагаемого к этой пропаганде.

То есть в нашей стране рассказывать о преимуществах ЛГБТ-движения, наверное, уже не стоит ни при каких обстоятельствах. Разве что, вы хотите стать политическим мучеником или ЛГБТ-иконой, и за это провести какое-то время в тюрьме. Если же желание публично говорить на эти темы непреодолимо, стоит выбрать другое государство, где это не запрещено.

Возвращаясь к гей-барам, стоит отметить, что, безусловно, могут найтись активисты из таких организаций, как, скажем SERB или «Сорок сороков», которые станут просто писать жалобы на эти заведения, говоря, что там ведется ЛГБТ-пропаганда. Это, на мой взгляд, несколько странновато, но вполне можно представить, что такие люди, вероятно желающие возвращения России в царские времена в плане уклада жизни, с радостью займутся охотой на ведьм.

Хотя какие «ведьмы» там могут быть? Заходя в гей-бар странно было бы не увидеть в нем символику ЛГБТ. Но разве это пропаганда?

Эта символика — скорее предостережение о том, куда ты попал, и если ты исповедуешь классические семейные ценности, то, наверное, тебе стоит оттуда уйти.

Как власти могут трактовать демонстрацию предполагаемой символики ЛГБТ

Несколько лет назад один депутат Госдумы, на волне борьбы всего хорошего со всем плохим, требовал запретить упаковку достаточно популярного мороженого, на которой присутствовали цвета радуги.

Но тут вопрос: если вы подозреваете, что радуга может быть экстремистским символом, то нужно проводить социологические опросы, показывать ее людям и спрашивать, с чем она у них ассоциируется. Если респонденты будут однозначно говорить, что с ЛГБТ, то, наверное, логика в этом есть, и демонстрировать радугу нельзя. Но если люди станут говорить, что это просто цвета радуги, тогда стоит успокоиться и не накручивать ситуацию.

Лично я не могу понять, с какой стати такое сочетание цветов почему-то вдруг стало принадлежать людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией? Конкретно мне визуально сочетание этих цветов само по себе нравится, потому что это классическая палитра. Почему я должен страдать из-за политиков, объявивших ее вне закона?

В чем состоит необходимость принятия такого решения именно сейчас

Принимая расплывчатые нормы, государство создает для себя прочный фундамент произвольного их применения в будущем. Не надо думать, что те, кто разрабатывает «кривые законы», такие уж дураки, не видящие очевидного. Я, с учетом моего жизненного и профессионального опыта, высказал бы гипотезу о том, что когда такие нормы принимаются, заведомо преследуется цель занижения уровня их применения.

Ведь чем запутаннее сформулирован закон, тем легче вменить кому-либо его нарушение.

Пять лет назад я принимал участие в создании законопроекта о введении уголовной ответственности в отношении «воров в законе». И когда я прописывал текст этой нормы, которая могла быть принята, я указывал на некие ритуалы, позволяющие причислить лицо к ворам в законе (например, так называемая «коронация»), расписывал, кто в реальной жизни может считаться «вором в законе».

Однако проект, в создании которого я принимал участие, не прошел. Была принята статья 210.1 УК, по своей конструкции являющаяся очень простой. Она позволяет привлекать по ней не только реальных «воров в законе», но и любых других людей, которых оперативники уголовного розыска захотят назначить виновными. Таким образом, государство включило репрессивную машину в отношении оргпреступности на полную катушку. С точки зрения практики это, может быть, и хорошо, но с точки зрения законности точно недопустимо!

И с этим, пожалуй, стоит смириться, потому что у нас так сложилось: если в законе не прописано четких критериев, по которым ты должен кого-то привлекать к ответственности, значит можно все что угодно. Юристы называют это «натянуть сову на глобус». Так и живем…

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

* признано экстремистским и запрещено в России