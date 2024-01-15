Главный вопрос, который звучит после атаки коалиции во главе с США и Великобританией на объекты хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене, — станет ли это началом большой региональной войны. Востоковед Марианна Беленькая в своей колонке для RTVI полагает, что это лишь эпизод в войне между ХАМАС и Израилем, но ставящий под сомнение способность западных игроков, прежде всего, Вашингтона, быть эффективным менеджером на Ближнем Востоке.

Что происходит в Йемене и Красном море

В ночь на 12 января коалиция во главе с США и Великобританией нанесла удары по позициям хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Целью были названы радары, системы противовоздушной обороны (ПВО), а также склады и места запуска беспилотников и ракет — всего 60 объектов в 16 локациях. Среди других участников коалиции были Австралия, Канада, Нидерланды и единственная арабская страна — Бахрейн.

Президент США Джо Байден заявил, что удар по Йемену стал ответом на беспрецедентные атаки хуситов на суда в Красном море. По утверждениям Вашингтона, в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а около 2 тыс. грузовых судов были вынуждены изменить свой маршрут, чтобы избежать прохода через Красное море. Это привело к неделям задержек в поставках грузов и удорожанию грузоперевозок.

9 января хуситы предприняли крупнейшую атаку против американских военных кораблей. Правда она не увенчалась успехом — все беспилотники и ракеты (всего — 21) были сбиты истребителями F/A-18 ВМС США и системами ПРО британских и американских кораблей. Но оставить это без ответа США не могли, тем более что группировка никак не реагировала на многократно звучавшие предупреждения и угрозы.

За первой американо-британской атакой последовали еще несколько, правда осуществили их американцы в одиночку, без союзников. По словам представителей «Ансар Аллах», существенного ущерба действия США и их союзников не принесли — это подтверждают и источники американской газеты The New York Times. Согласно их информации, в ходе атак были уничтожены 90% намеченных целей, однако наступательный потенциал хуситов в результате был снижен лишь на 20-30%. По данным издания, у хуситов сохраняется вооружение, которое «базируется на мобильных платформах и может быть легко перемещено или спрятано». Кроме того, утверждается, что проблемы возникли с обнаружением целей, поскольку последние годы американские спецслужбы не уделяли внимания сбору разведданных о группировке и ее складов с оружием.

Как показали последующие дни, хуситы готовы отвечать американцам.

При чем здесь Израиль

Хуситы не намерены отказываться от попыток блокировать Красное море для прохода связанных с Израилем судов до прекращения военных действий в Газе и снятия блокады с сектора. Собственно, именно израильские суда и были изначально объявлены целями их атак. Таким образом «Ансар Аллах» поддержала ХАМАС в его противостоянии с Израилем, очередной виток которого начался с нападением боевиков палестинского движения на израильскую территорию в октябре прошлого года. Это, напомню, привело к гибели более 1,2 тыс. человек за один день, ранению нескольких тысяч и захвату в заложники еще около 240 человек. Израиль ответил ударами по сектору Газа, а спустя несколько недель ввел туда свои наземные силы. Были заявлены три цели: освободить заложников, уничтожить военную инфраструктуру ХАМАС, а также положить конец правлению этого движения в секторе Газа.

В то же время для значительной части международного сообщества, даже тех, кто осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, произошедшее стало частью нерешаемого годами палестино-израильского конфликта, то есть частично ответственность была переложена на еврейское государство. В какой степени — зависит от традиционных позиций того или иного мирового игрока.

Для «Ансар Аллах» противостояние Израилю, а также США — суть их идеологии, хотя изначально движение, созданное в начале 1990-х годов, концентрировалось на сугубо йеменской повестке.

Тем не менее после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и вторжения США в Афганистан и Ирак одним из основных лозунгов группировки стали слова: «Аллах Акбар! Смерть США, смерть Израилю, проклятие иудеям, победа исламу!».

Долгое время лозунги были не более чем декларацией, хотя опыт противостояния с США у хуситов уже был. В частности, в 2016 году они обстреляли военный корабль США Mason. Это стало ответом «Ансар Аллах» Вашингтону за их поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ, которая воевала с хуситами начиная с 2015 года. Атака последовала за авиаударом арабской коалиции по столице Йемена Сана, в результате которого погибли 140 и были ранены более 500 человек.

Что касается Израиля, то в прямое противостояние с ним хуситы с ним не вступали. Но последняя война в секторе Газа многое изменила. Важно, что к этому моменту ОАЭ уже несколько лет как прекратили участвовать в боевых действиях коалиции против хуситов, а в 2022 году перемирие с ними заключила и Саудовская Аравия. В прошлом году оно было продлено. Сближение Эр-Рияд и Тегерана, который считается основным игроком, поддерживающим группировку, открыло дорого к поиску окончательного урегулирования между «Ансар Аллах» и саудовским королевством — первые прямые переговоры состоялись в сентябре в Эр-Рияде.

Стоит отметить, что тогда все было достаточно зыбко и неопределенно, а теперь эта тема и вовсе отложена до лучших времен. Однако в любом случае нарратив Саудовской Аравии, в котором ее главными врагами представали хуситы, исчерпал себя. Нужна была замена — и для формирования внутренней солидарности, и для продолжения получения военной и политической поддержки от Тегерана.

Израиль в этом контексте был проверенным врагом, тем более после 7 октября представился повод продемонстрировать солидарность с палестинцами не на словах, а на деле. Они проявили себя в роли весьма значимого игрока в «оси сопротивления», выстраиваемой Ираном против Израиля и его западных партнеров, в первую очередь США. Помимо радикальных палестинских движений, таких как ХАМАС и «Исламский джихад», в «ось сопротивления» входят ливанская «Хезболла», а также множество шиитских группировок в Ираке и Сирии.

Все они продемонстрировали активное участие в вооруженном конфликте. «Хезболла» постоянно обстреливает север Израиля, группировки в Сирии и Ираке атакуют расположенные там американские военные объекты. Только на прошлой неделе пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер сообщил, что с 17 октября по американским базам в двух странах было совершено 127 атак.

Но «Ансар Аллах» превзошло всех, фактически заблокировав судоходство в Красном море и поставив на уши мировую торговлю. Это сразу добавило им множество очков в арабском и исламском мире, где практически все выражают солидарность Палестине. А удары западной коалиции и вовсе подняли статус «Ансар Аллах», превратив их в игрока, противостоящего мировым державам.

При этом даже те арабские страны, у которых есть «зуб» на хуситов — те же Саудовская Аравия и ОАЭ, а также Египет и Иордания, несущие ущерб от сокращения судоходства на Красном море, — не могут выступить против «Ансар Аллах». Для арабской улицы это будет выглядеть как поддержка Израиля. Поэтому многие высказались на счет ударов западной коалиции весьма осторожно — мол, не нужно повышать уровень эскалации в регионе или и вовсе промолчали. Впрочем, та же Иордания выступила очень резко, заявив, что главная угроза в регионе исходит не от хуситов, а от Израиля.

Еще один эффект от действий хуситов — сокращение поддержки тех сил, которые выступали против группировки внутри Йемена. Критика в их адрес на фоне всего, что они сделали для палестинцев. и после атак западной коалиции выглядит неуместно.

Неопределенная позиция США

Хуситы не только блистательно разыграли карту солидарности с палестинцами, но также учли и непростую ситуацию, в которой оказалась администрация Байдена. «Ансар Аллах» прекрасно понимают, что США и их союзники в Йемен не войдут. Все-таки афганский, иракский и ливийский опыт сделали свое дело. Тем более ситуация в Йемене, раздираемом множеством внутренних конфликтов, а также имеющем на своей территории базы террористической группировки «Аль-Каида»* и без того не простая.

Да и в целом США и вместе с ними Великобритания всячески дают понять, что их удары были ограничены, и, если хуситы успокоятся, их объекты прекратят обстреливать. Не для того Вашингтон прикладывает неимоверные усилия, чтобы не допустить разрастания конфликта на Ближнем Востоке в части, касающейся Израиля и «Хезболлы», а также пытается снизить накал противостояния в Газе, чтобы самому увязнуть в войне, последствия которой могут быть очень тяжелыми.

На этом фоне хуситы не только не ждут вторжения коалиции в Йемен, но и более интенсивных ударов. Они могут привести к многочисленным жертвам среди гражданского населения, а это очевидно вызовет резкую реакцию внутри США и Великобритании, где среди политических элит и общественных кругов и так наметился раскол вокруг войны в Газе.

Требуя от Израиля снизить интенсивность атак по Газе странно было бы самим вставать на тот же путь в Йемене. И особенно неудобно это делать представителям администрации Байдена. Еще несколько лет назад американские демократы резко критиковали президента Дональда Трампа за военную помощь арабской коалиции и обвиняли Эр-Рияд в нарушении прав человека в Йемене. И одним из первых шагов новой администрации в 2021 году после прихода Джо Байдена в Белый дом стало исключение «Ансар Аллах» из списка террористических организаций, куда она была внесена буквально за несколько месяцев до этого командой Трампа. Сейчас Джо Байден дал понять, что может пересмотреть свое решение.

Эта непоследовательность вызывает горькие усмешки в регионе. Особенно активно свой скептицизм демонстрируют в Эр-Рияде. Публицисты саудовской газеты «Аш-Шарк аль-Аусат» с горечью отмечают, что администрация Байдена игнорировала много лет проблемы, исходящие от хуситов, но изменила позицию ради Израиля. Более того, подчеркивается, что атака западной коалиции по группировке наносит удар по американскому и европейскому авторитету в регионе.

В глазах региональных игроков ситуация выглядит следующим образом: коалиция не может обезвредить «Ансар Аллах», напротив, ее атаки повышают авторитет движения и могут дать повод для новой эскалации. По крайней мере пока, после первых ударов, ситуация в районе Красного моря стала еще более тяжелой, те, кто еще не отказался от этого морского пути, задумались об изменении своих планов. И встает вопрос: если США и их союзники не понимают логику происходящего в регионе, то стоит ли полагаться на них в других вопросах?

Что касается хуситов, то они от нарастающей эскалации ничего не теряют, а только выигрывают, получая удовольствие от втягивание западных игроков в конфликт.

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* организация, признанная террористической и запрещенная в РФ