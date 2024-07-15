Недавно стало известно, что почтальонам в сельских отделениях связи предложат взять на себя дополнительные функции. Как сообщается, пройдя небольшую подготовку, они смогут диагностировать заболевания и проводить некоторые медицинские манипуляции. О том, для чего эта мера понадобилась, в каком состоянии пребывает российское здравоохранение и что стало этому причиной, рассказывает в своей колонке для RTVI бывший депутат Госдумы Олег Шеин.

Ранняя смертность

Ранняя смертность россиян, едва дотягивающих до возраста выхода на пенсию, напрямую бьет по экономике. В Минздраве оценили потери российской экономики только из-за хронических заболеваний в 4% ВВП или примерно в 6,8 триллионов рублей. Есть исследования Российской Академии наук, показывающие, что общие потери кратно выше. По оценкам ученых, убытки составляют 9-12% ВВП или от 15 до 24 триллионов рублей.

Но еще недавно смертность в стране снижалась. С 2005 года в стране сокращалось употребление алкоголя, а с 2013 года — и сигарет. К 2020 году потребление водки упало втрое, курение сигарет — вдвое, а продажи пива — в полтора раза. Нацпроект «Здравоохранение» вывел Россию на 41-е место в мире по детской смертности (хуже, чем в Европе, но заметно лучше, чем в США) и серьезно сократил смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Все это способствовало росту продолжительности жизни.

Однако с 2017 года снижение смертности от кардиозаболеваний практически прекратилось, а с 2022 года продажи спиртного вновь стали расти, причем рекорды бьют крепкие напитки.

Страховое недофинансирование

В Советском Союзе медицина финансировалась из бюджета. С завершением социалистического проекта закончилось и бюджетное финансирование. В 1993 году был принят закон о том, что систему здравоохранения финансирует не государство, а работники. Был создан «Фонд медстрахования» (ФОМС), в который стали поступать «страховые взносы», то есть налог с зарплаты. Государство дало обязательство, что профинансирует страховые взносы за пенсионеров и детей.

Но как это выглядит на практике?

В прошлом году работающий гражданин внес в ФОМС в среднем 30,1 тысячи рублей, а за неработающего гражданина государство внесло 11,2 тысячи. Учитывая, что неработающих людей по статистике числится 80 миллионов, государство не доплатило в ФОМС только в прошлом году 1,5 триллиона рублей. А такой год был не один.

Кроме того, в отличие от Европы в России крайне распространена неофициальная занятость. Ее размер оценивается в 14,2 млн человек, к которым надо добавить еще и тех, кто официально получает только МРОТ. В 2022 году Минфин оценивал только теневые зарплаты (без самозанятых) в 8% ВВП. Соответственно, ФОМС недополучает ежегодно по этой причине 0,4% ВВП или 0,7 трлн рублей. Наконец, в начале нулевых была придумана система частных страховых компаний, которые за бюджетные средства проверяют, правильно ли государственные больницы и поликлиники потратили деньги.

В целом, получить средства из Фонда медстрахования для системы здравоохранения — та еще задача. По состоянию на 1 января 2024 года в Фонде скопилось 357 млрдов рублей, которые просто не были отправлены в больницы и поликлиники. По сравнению с предыдущим годом сумма выросла в полтора раза. Одним из направлений, которое постоянно недофинансируется, является зарплата молодых специалистов. В Астраханской области, например, осваивается не более 20% от средств, запланированных на эту зарплату. Правила придуманы так, что получить эти деньги просто нереально.

В итоге по затратам на здравоохранение к ВВП (5,3%) Россия занимает 121-е место в мире между Кувейтом и Тонга. В этих 5.4% Всемирная организация здравоохранения учитывает частные расходы, так как бюджетные расходы и ФОМС оцениваются в 3.6% ВВП. Для страны с возрастным населением это непозволительно мало (Алжир 4%, Бразилия 4.6%, ЮАР 5.3%).

«Оптимизация» здравоохранения

Если говорить на чиновничьем новоязе, то оптимизация — это, как выяснилось, уничтожение.

Зимой 2015 года независимый профсоюз «Действие» вывел на митинг против закрытия больниц и поликлиник в Москве свыше пяти тысяч врачей и медсестер. Профсоюзу удалось смягчить условия увольнений, но не остановить массовый погром медицины в столице. В течение года в Москве было закрыто 13 взрослых и 2 детских больницы, 7 поликлиник, 7 роддомов, более 100 отделений в больницах и поликлиниках. В итоге в столице России число коек на душу населения оказалось почти вдвое ниже, чем в Германии (4.5 и 8.0 на 1000 человек). И это только Москва.

Более того, возникли проблемы с медперсоналом. Если в 2012 году в государственных больницах и поликлиниках работали 4,1 млн человек, то к настоящему дню их число сократилось до 3,5 млн человек.

Отчасти эти массовые сокращения были вызваны поиском денег для выполнения майских указов президента. Поскольку федеральные власти свои решения полноценно финансировать не стали, средства на повышение зарплаты были найдены через массовые увольнения врачей и медсестер.

И все равно майские указы так и не были выполнены. Напомним, что по ним врачи должны получать две среднемесячные зарплаты по стране, а медсестры — одну. Среднемесячная зарплата в России по официальным отчетам составляет 73 тысячи рублей. Однако врачи, опять же согласно официальным данным, получают не 146 тысяч рублей, а якобы 114 тысяч, а медсестры — 54 тысячи.

Причем эти достижения обеспечены исключительно за счет переработок, которые, как известно, враг качества. По данным Всероссийского союза пациентов около 60% врачей вынуждены работать сейчас на 1,5 ставки и более 30% работают на две ставки в связи с дефицитом кадров. Поэтому даже существующие ставки не заполнены. Люди не хотят работать на износ.

В последнюю пару лет добавились проблемы с лекарствами. В феврале 2023 года Минздрав включил в список недостающих препаратов 97 позиций, в том числе препараты, блокирующие образование тромбов. В целом ассортимент лекарств в аптеках с начала СВО упал на 11%. Доступные по цене лекарства стремительно вымываются из аптек. За последние три года их ассортимент стал вдвое меньше. Впрочем, ассортимент лекарств стоимостью свыше 1000 рублей тоже сократился — примерно на шестую часть.

Стоит также отметить, что практически все современное медоборудования для лечения онкозаболеваний, диагностики аллергиков, операционные микроскопы, ЭКО для бесплодных пар и так далее — это Европа, США и Япония, в меньшей степени Южная Корея. Разрыв торговых связей и девальвация рубля являются новой угрозой для здоровья российских граждан.

В проекте бюджета на 2024 год расходы на модернизацию поликлиник (с учетом инфляции) сокращались на 18%, на борьбу с онкозаболеваниями — на 12%, на детское здравоохранение — на 52%.

Пример со скорой помощью

В прошлом году я как депутат помогал водителям «Скорой помощи» Астрахани в борьбе за повышение зарплаты. Кампанию организовывал независимый профсоюз «Действие». Мы проводили массовые собрания, писали коллективные письма, люди выходили на улицу, а я выступал в местной Думе. В итоге зарплата была подняла с 22 тысяч рублей до 35 тысяч. Попытка аналогичным образом поднять на борьбу водителей в сельских районах успеха не имела и зарплаты там остались на уровне 17-18 тысяч.

Но, может быть, так только в Астрахани? Нет. Профсоюз «Действие» провел опрос, охвативший работников из 74 регионов страны. Если не считать северных регионов с их надбавками, в среднем по России водитель скорой помощи получает на руки 25 тысяч рублей.

Разумеется, работать на таких условиях люди не хотят, и значительная часть рабочих мест вакантна. Более половины бригад не укомплектованы кадрами, а общая нехватка работников достигает 30%.

В итоге на оставшихся сотрудников налагается сверхнагрузка. Коэффициент совместительства составляет 1,6, — то есть медработники выездных бригад вынуждены трудиться в полтора с лишним раза больше, чем предусмотрено Трудовым кодексом. Особенно тяжело приходится в сельской местности. Ликвидация больниц в селах вынуждает бригады скорой помощи перевозить пациентов за сто, а то и за полтораста километров. Но проблемы есть не только со «Скорой помощью».

Не Минздравом единым

Питьевая вода. Всю зиму россияне активно обсуждали коммунальные аварии. Обсуждали отопление. В связи с этим есть смысл упомянуть о водоснабжении. 40% населения страны пользуется водой, не соответствующей гигиеническим стандартам. Счетная палата оценила последствия в три миллиона дополнительных заболеваний и 11 тысяч смертей в год.

Переработки. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, работа свыше 55 часов в неделю повышает смертность от инсульта на 35%, а ишемической болезни сердца — на 17%. В России ввиду низких доходов населения 54% работников сообщают, что работают сверхурочно и реальная их рабочая неделя составляет 52 часа. Только в Свердловской области умерли от инфаркта прямо на работе в прошлом году 110 человек.

Что в этих условиях делает государство? Правильно, вместе с предпринимателями обсуждает идею увеличения сверхурочных работ. Применительно к работникам оборонных заводов такие решения уже приняли, а заодно отменили отпуска.

Плохое питание. 20% россиян тратят на продукты питания более 60% зарплаты. Это уровень Нигерии. Вынужденная экономия приводит к тому, что сокращается потребление белка, используется пальмовое масло и прочие заменители привычных ингредиентов. В результате за 10 лет (доходы стали стагнировать с 2014 года) число случаев сахарного диабета выросло более чем втрое и приблизилось к 14 млн. В среднем же россияне тратят на продукты 31% доходов (европейцы 12%).

Спасение утопающих

В итоге та часть населения, которая может позволить себе перейти на платные услуги, вынуждена тратить деньги на них. В среднем каждый россиянин тратят в год на частную медицину 9300 рублей, — но это в среднем. Эта категория трат растет динамичнее, чем официальная инфляция.

В России частные затраты достигли 35% от всех расходов на медицину (в Европе 20-22%, то есть наши платят по отношению к своим доходам намного больше).

Медленно, неторопливо, но медицина приобретает тот же классовый характер, как образование. Каждый второй бедный не может при необходимости купить лекарства, а каждый третий — посетить стоматолога. Амбулаторное лечение бедные могут позволить себе вдвое меньше, а стационарное — втрое меньше, чем небедные слои населения. Стоит, к тому же, добавить, что появление в семье детей или приобретенная инвалидность автоматически сокращают подушевые доходы.

Население подождет

На медицину надо тратить деньги. Мы не Африка. Мы европейская страна, и у нас много пожилых людей. В Европе тратят на медицину 7% ВВП, а мы — всего 3,7%, то есть расходы на здравоохранение надо увеличивать вдвое. Зарплата врачей и медперсонала по майским указам должна быть приравнена не к врачу, а к ставке (то есть человек должен получать нормальную зарплату за 8-часовой рабочий день без переработок).

Нужны вложения в науку (с 2014 года они сокращены в 1.5 раза), чтобы производить свои лекарства и свое медоборудование. Нужно восстановление нормальных отношений с миром, потому что это вопрос лекарств и оборудования, — то есть здоровья и жизни граждан. Нужно повышение зарплат и доходов в целом, чтобы людям не приходилось перерабатывать или экономить на еде. Нужны вложения в водопроводы, чтобы россияне имели качественную питьевую воду.

Но принятие этих решений требует отвлечься от увлекательной и дорогостоящей задачи по установлению «нового миропорядка» и заняться своей страной. Поскольку кроме населения это никому не нужно, вероятно решено, что оно может и подождать.

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